Jakie urządzenie do ładowania? Anker ma w ofercie wszystko czego potrzebujesz

Smartfon, tablet, laptop, kamera, przenośna konsola do gier. Wymieniać można naprawdę długo. Każdy z nas korzysta z przynajmniej jednego urządzenia mobilnego wyposażonego w baterię. I właśnie ona często okazuje się największym mankamentem, ponieważ wymaga systematycznego i niekiedy bardzo częstego uzupełniania energii. Ważne jest, aby wykorzystywać do tego odpowiednie gadżety.

Zapewne orientujecie się, iż urządzenia do ładowania można podzielić na kilka grup - powerbanki, ładowarki i powerbanki w jednym oraz ładowarki ścienne i indukcyjne. Być może zauważyliście również, że w specyfikacjach producenci często zamieszczają informacje na temat różnego rodzaju technologii. Ich nazwy mogą nie być do końca zrozumiałe dla każdego, dlatego też warto nieco się w ten temat zagłębić. Najlepiej na konkretnych przykładach.



Takie oznaczenia na urządzeniach do ładowania sygnalizują obecność bardzo przydatnych technologii.

Powerbank Anker PowerCore II 20000mAh

Kupując powerbank klienci zwracają uwagę przede wszystkim na pojemność. Ma to swoje uzasadnienie. Im większa pojemność, tym teoretycznie powerbank powinien być bardziej przydatny, ponieważ pozwala na kilkukrotne ładowanie chociażby smartfona. Błędem jest jest jednak skupianie się wyłącznie na tym aspekcie. W przypadku Anker PowerCore II 20000mAh wypada on bez zarzutu, ale dodatkowo można mówić o kilku innych atutach.

Technologia Power IQ 2.0 zapewnia optymalne ładowanie podłączonego urządzenia. Rozpoznaje i replikuje protokół ładowania oryginalnej ładowarki, a następnie dobiera odpowiednie, szybkie ładowanie. Technologia Voltage Boost rekompensuje z kolei rezystancję. Często zdarza się, że długie lub stare kable mają negatywny wpływ na prędkości ładowania, a tutaj ten problem jest eliminowany. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu mocy wyjściowej zapewniane jest stałe ładowanie z maksymalną prędkością.

Poza tym, Anker PowerCore II 20000mAh dysponuje również podwójnym wyjściem USB (12W oraz 18W), a także wskaźnikiem LED, który pozwala sprawdzić poziom naładowania.

Ładowarka i powerbank w jednym Anker PowerCore Fusion

Licząc na jak największą funkcjonalność trudno przejść obojętnie obok Anker PowerCore Fusion. To hybrydowe urządzenie, które łączy w sobie cechy standardowej ładowarki ściennej oraz powerbanku. Dzięki temu może przydać się nie tylko w domu, ale również poza nim. Tym bardziej, że pojemność wbudowanej baterii wynosi tutaj 5000 mAh, co wystarczy do pełnego naładowania niemal każdego dostępnego na rynku smartfona.

Najważniejsze technologie to w tym przypadku wspomniane wyżej Power IQ oraz Power Delivery. Dzięki niej ładowarka zyskuje dużą uniwersalność, ponieważ można wykorzystać ją do dowolnych urządzeń - nie tylko smartfonów czy tabletów, ale również laptopów.

Nie trzeba mieć przy tym obaw o bezpieczeństwo i efektywność procesu ładowania, ponieważ Power Delivery to inteligentne rozwiązanie, które niejako dostosowuje się do ładowanego urządzenia. Po podłączeniu rozpoznaje maksymalną moc, z jaką może być ładowane i nigdy jej nie przekracza.



Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami PowerIQ.

Ładowarka Anker PowerPort+ Atom III 45W USB C + 15W USB A

Kompaktowa ładowarka o naprawdę dużych możliwościach. Poza obsługą Power IQ 3.0 może pochwalić się też technologią GaN. To nowe podejście do ładowarek, które swoją nazwę wzięło od wzoru chemicznego azotku galu. Wykorzystanie tego półprzewodnika pozwoliło zacząć tworzyć wydajne i energooszczędne ładowarki, które są zauważalnie bardziej kompaktowe. W przypadku tego modelu wymiary są o 15% mniejsze niż przy standardowej ładowarce do MacBooka.

Ładowarka Anker PowerPort+ 1x QC 3.0

Anker PowerPort+ 1x QC 3.0 wyróżnia się nie tylko Power IQ, ale też szeroko rozpowszechnionym standardem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0. Został on opracowany przez firmę Qualcomm i tym samym wiedzie prym w smartfonach z systemem Android i procesorami Qualcomm Snapdragon.

Ideą przyświecającą podczas prac nad tym rozwiązaniem było zapewnienie pobierania znacznie większej mocy w porównaniu do standardowych protokołów, a jednocześnie zadbanie o to, aby nie ucierpiała żywotność baterii. Udało się to osiągnąć, wybierając odpowiednią ładowarkę można liczyć na bardzo szybkie uzupełnianie baterii, nawet od 0 do 80% w zaledwie 35 minut.

Co ważne, standard Quick Charge 3.0 jest wstecznie kompatybilny, ładowarkę Anker PowerPort+ 1x QC 3.0 można więc wykorzystywać ze starszymi smartfonami obsługującymi np. Quick Charge 2.0.

Ładowarka indukcyjna Anker PowerTouch 10

A może coś bez kabli? Cały czas rośnie popularność i efektywność ładowania bezprzewodowego. Anker PowerTouch 10 wykorzystuje właśnie takie rozwiązanie, a konkretnie standard Qi. Jak to działa? Wykorzystywana jest tu indukcja elektromagnetyczna, a przesyłanie energii odbywa się z cewki w ładowarce do cewki (odbiornika) umieszczonego z tyłu telefonu. Wystarczy położyć kompatybilne urządzenie na ładowarce (w przeważającej większości mają one kształt niewielkiej podstawki), a proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

W przypadku Anker PowerTouch 10 można liczyć na prędkość ładowania do 10 W, antypoślizgowy materiał zapewniający należytą stabilność czy podświetlenie LED wskazujące status ładowania.

Dobre ładowanie to bezpieczne ładowanie

Nie można przy tym pomijać kwestii bezpieczeństwa. Anker mocno się do tego przykłada, w efekcie czego wszystkie wymienione wyżej urządzenia mogą pochwalić się również systemem MultiProtect. To odpowiedź na fakt, iż każdy wolałby uniknąć uszkodzeń swojego sprzętu podczas ładowania czy czegoś jeszcze gorszego. MultiProtect to system bezpieczeństwa, który odpowiada za ochronę użytkowników oraz urządzeń podczas ładowania. I określenie system nie jest tutaj używane na wyrost, ponieważ mowa o rozwiązaniu kompleksowym, które eliminuje wiele problemów.

Oto, z czym radzi sobie MultiProtect:

ograniczony prąd wyjściowy

wysoka efektywność energetyczna

odzyskiwanie przeciążenia mocy

kontrola temperatury

stabilizacja prądu wyjściowego

zapobieganie zwarciom

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe napięcia wyjściowego

ochrona przeciwprzepięciowa

Jak widać, oferta Anker jest na tyle rozbudowana, iż każdy znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie, z uwzględnieniem preferencji i potrzeb. Jakie urządzenia do ładowania wybieracie?

