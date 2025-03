Oto i doczekaliśmy się premiery karty, która za mniej niż 3000 zł miała zapewnić wydajność na poziomie GeForce RTX 4090. Czy ten kierowany do szerokiego grona odbiorców GeForce RTX 5070 zdoła spełnić pokładane w nim nadzieje? Zapraszam do recenzji modelu Founders Edition.

Po ogólnie dobrej premierze GeForce RTX 5090, rozpoczęła się prawdziwa seria niefortunnych zdarzeń dla NVIDII – co gorsza, zdarzeń takich, których dało się uniknąć, gdyby faktycznie NVIDIA miała jakkolwiek na względzie dobro graczy. Dlatego też do testów najnowszego GeForce RTX 5070 podchodziłem bez większego entuzjazmu i może dzięki temu też karta w sumie miejscami zaskoczyła mnie całkiem pozytywnie. Niestety w ogólnym rozrachunku nie jest dobrze, choć możliwe, że wyciągniecie odmienne wnioski z prezentowanych poniżej testów – ostatecznie każdy ma prawo do swojej opinii.



W zestawie dostajemy adapter z 12V 2x6PIN na 2x8PIN - w modelu FE jest on wyjątkowo długi i elastyczny.

NVIDIA tnie nową siedemdziesiątkę bardziej niż zwykle

W ostatnich dwóch generacjach do siedemdziesiątek trafiały rdzenie oznaczone jako AD104 oraz GB204, zatem dwa segmenty poniżej flagowych braci. Tym razem NVIDIA postanowiła jeszcze bardziej przyciąć rdzeń w tej jakże popularnej serii i w GeForce RTX 5070 wylądował rdzeń GB205, zatem rdzeń stanowiący w zasadzie 1/3 układu z RTX 5090 (który to też nie jest pełnym rdzeniem Blackwell…). O ile ten flagowy model realnie oferował wzrost praktycznie wszystkich parametrów na poziomie 30%, tak testowany dziś RTX 5070 prawie niczym nie różni się względem GeForce RTX 4070, a na tle tyle samo kosztującego RTX 4070 Super wypada wręcz blado.

Specyfikacja układu NVIDIA GeForce RTX 5070 na tle poprzednich generacji:

Model GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 GeForce RTX 3070 Generacja Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Blackwell

TSMC N4 - 5 nm Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ampere

Samsung 8 nm Układ graficzny GB202 GB203 AD104-350 AD104-250 GA 104-400 Jednostki cieniujące 21 760 6144 7168 5888 5888 Jednostki teksturujące 680 192 224 184 184 Jednostki rasteryzujące 176 80 80 64 96 Rdzenie Tensor 680 (5. gen) 192 (5th gen) 224 (4th gen) 184 (4th gen) 184 (3rd gen) Jednostki RT 170 (4. gen) 48 (4th gen) 56 (3th gen) 46 (3rd gen) 46 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 2407 MHz 2325 / 2512 MHz 1980 / 2475 MHz 1920 / 2475 MHz 1500 / 1725 MHz Moc obliczeniowa 104,8 TFLOPS FP32

104,8 TFLOPS FP16

104,8 TFLOPS INT32 30,87 TFLOPS FP32

30,87 TFLOPS FP16

30,87 TFLOPS INT32 35,48 TFLOPS FP32

35,48 TFLOPS FP16

17,24 TFLOPS INT32 29,15 TFLOPS FP32

29,15 TFLOPS FP16

14,57 TFLOPS INT32 20,31 TFLOPS FP32

20,31 TFLOPS FP16

10,15 TFLOPS INT32 Pamięć wideo 32 GB GDDR7 512-bit 12 GB GDDR7 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 28 000 MHz 28 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 1792 GB/s 672 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 448 GB/s TGP (zasilanie) 575 W

12+4 pin (4x8-pin) 250 W

12+4-pin (2x8-pin) 220 W

12+4-pin (2x8-pin) 200 W

12+4 pin (2x8-pin) 220 W

1x12-pin (2x8-pin) Enkoder/Dekoder 3 x NVENC (9th Gen)

2 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (9th Gen)

1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (8th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (7th Gen)

1 x NVDEC (5th Gen) Pamięć podręczna L1: 21,3 MB

L2: 96 MB L1: 6 MB

L2: 48 MB L1: 7 MB

L2: 36MB L1: 5,75 MB

L2: 48 MB L1: 6 MB

L2: 4 MB Interfejs PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $1999-9999 $549-??? $599 $599 $499

Dodatkowe 4% jednostek cieniujących, dwie dodatkowe jednostki RT i osiem dodatkowych tensorów – teoretycznie wzrosło też taktowanie bazowe, ale jak spojrzymy na realny zegar w trybie boost, to ponownie mowa o przyroście na poziomie kilku procent… Jedyne, co zwiększono faktycznie w istotny sposób, to limit mocy – nowy RTX 5070 może pobierać o 25% więcej energii od poprzednika (oraz niespełna 15% więcej od RTX 4070 Super). Więcej jest też pamięci podręcznej oraz poczyniono pewne optymalizacje w jednostkach RT oraz Tensor – i to głównie na tym ma się opierać wzrost wydajności.



To największe zmiany, jakie wprowadza Blackwell - owszem - dotyczą AI...

W zasadzie to NVIDIA zmieniła też pamięci na GDDR7, co bez wątpienia jest kluczową różnicą w topowych kartach, ale nie sądzę, aby starszym siedemdziesiątkom brakowało akurat przepustowości vRAM. Ta teraz jest o 30% wyższa, ale dalej mówimy o ledwo wystarczających 12 GB… Osobiście inaczej bym to rozegrał – lepszym wyborem byłoby zastosowanie GDDR6X o pojemności 16 GB, co pokazują chociażby testy w nowym Indiana Jones (w którym karty z 12 GB muszą redukować ustawienia).



Nowe adaptery od NVIDII są zaskakująco solidne. To bez wątpienia lepsze rozwiązanie niż zamiennik przewodu do zasilacza.

Founders Edition z pewnością wygląda ładnie, ale na tym zalety się kończą

Karta, którą NVIDIA podesłała do testów, to Founders Edition, którego miałem już okazję wcześniej oglądać z bliska podczas Editors Day w Vegas. Co ciekawe, wtedy nie zwróciłem uwagi na to, że jest to karta, która tylko wyglądem nawiązuje do mocniejszych braci, to jest RTX 5080 FE i RTX 5090 FE. Mam tu na myśli to, że sprawia wrażenie, jakby też posiadała dwa przelotowe radiatory i PCB ukryte pomiędzy nimi. Tymczasem to konstrukcja bliźniacza od strony założeń z RTX 4060 i RTX 4070 z poprzedniej generacji.



Trzeba przyznać, że GeForce RTX 5070 Founders Edition wygląda groźnie!

Mamy zatem dwuslotowy układ z dwoma wentylatorami, przy czym tym razem oba są po tej samej stronie karty. Połowa radiatora jest przewiewna, a druga połowa już nie bardzo, jako że PCB w tym przypadku nie odbiega od normy i zajmuje całą przestrzeń pod drugim z wentylatorów. Złącza wideo i slot PCI-E są na tej samej płytce drukowanej, co GPU. W ich przypadku nie ma cięć i, tak jak w droższych kartach, mamy pełne 16 linii PCI-E 5.0 oraz obsługę DisplayPort 2.1a w klasie UHBR20 (zatem do 80 Gbps).



Trzy nowoczesne złącza DP 2.1a i jedno HDMI 2.1b.

Jako że karta stara się przynajmniej wyglądać jak miniatura mocniejszych braci, to posiada metalowe obramowanie z kilkoma wąskimi otworami wentylacyjnymi na górze i dole karty. Otwory te pełniły funkcję pomocniczą w odprowadzaniu ciepła w droższych kartach, a tutaj, razem z perforacją jednego ze śledzi, są jedyną drogą ucieczki dla ciepłego powietrza, które wtłacza wentylator nad GPU… Nie działa to zbyt dobrze, ale za to karta faktycznie jest małych rozmiarów i bez problemu zmieści się nawet w najmniejszych zestawach PC (z wyjątkiem tych, które wymagają karty low profile).



Konstrukcja chłodzenia ma wiele wspólnego z GeForce RTX 3070 Founders Edition (po lewej).

Na szczycie tej karty, ponownie pod kątem 45 stopni, wyprowadzono złącze zasilania 12V 2x6PIN – mając na uwadze limit mocy karty, nie można całkowicie wykluczyć problemów z przetapianiem się bardzo uszkodzonego przewodu (takiego, w którym tylko jedna z sześciu linii zasilania utrzyma odpowiedni kontakt). Ostatecznie muszę też ze smutkiem donieść, że GeForce RTX 5070 Founders Edition nie posiada podświetlenia, które pięknie zdobi jego droższych braci.



Tymi otworami wydostaje się część powietrza wtłaczana przez wentylator bliżej śledzi.

Mały Founders jest ciepły i głośny – ale mimo to dobrze się podkręca!

Już po opisie chłodzenia można łatwo wywnioskować, że RTX 5070 Founders Edition nie będzie kartą kulturalną podczas pracy. Na domyślnych ustawieniach, w dobrze wentylowanej obudowie, po około godzinie testu (obciążenie na poziomie 235 W) GPU wskazuje temperaturę 80°C (które w sumie osiąga już po krótkiej chwili), a wentylatory ustabilizowały się na 2400 RPM. Odczyty natężenia dźwięku wykazały ponad 40 dBm, co przywodzi mi na myśl premierowe testy referencyjnego AMD Radeon RX 7900XTX – który w sumie był kartą podobnych rozmiarów , tylko że pobierał jeszcze 100 W więcej energii…



Tutaj dokładnie widać, że tylko pół karty jest "przewiewne".

Co ciekawe, mimo tego, jak chłodzenie „radzi” sobie z nową kartą, mamy możliwość podkręcania karty, również poprzez podniesienie limitu mocy o kolejne 10% (do 275 W). Karta bez problemu jest w stanie ten większy limit energetyczny spożytkować, a przy tym bardzo chętnie przyjmuje nowe wytyczne odnośnie taktowania. Pamięci GDDR7 bez zaskoczenia udało się przyspieszyć do 1600 MHz (zatem 200 MHz bazowo), ale większą niespodziankę zrobił sam rdzeń – dodatkowe 355 MHz do bazowego taktowania przełożyło się na realne taktowanie w grach w przedziale 3100-3250 MHz, co sumarycznie podniosło wydajność karty w 3DMarkach o 10%! To większy zysk niż zaoferuje wam wymiana GeForce RTX 4080 Super na GeForce RTX 5080! W grach przyrosty nie były aż tak optymistyczne, ale i tak trudno tu narzekać.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition po podkręceniu

[FPS], 1440p, DLSS Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(RT Overdrive) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 111%

110% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 111%

109% Alan Wake 2

(Ultra + Path Tracing) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 110%

108% Star Wars: Outlaws

(Ultra + Path Tracing) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 107%

101% Space Marine 2

(Ultra) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 108%

92% F1 2024

(Ultra z RT) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 112%

102% Horizo: Forbidden West

(Ultra) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 110%

108% Hogwarts Legacy

(Ultra + Ray Tracing) RTX 5070

ustawienia domyślne 100%

100% RTX 5070

OC (310 MHz / 1600 MHz) 108%

105% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Oczywiście takie podbicie parametrów nie jest obojętne dla parametrów pracy karty – karta dalej utrzymuje 80°C, ale jest to okupione rozkręceniem się wentylatorów do ponad 3000 RPM, co słychać nawet w pomieszczeniu obok (43-44 dBm…). Jeżeli macie dobre słuchawki z ANC, to w sumie da się z tym żyć… a odkładając żarty na bok – odpowiednio chłodzone karty dużych producentów będą miały tu ogromne pole do popisu, a sama karta może nawet przypaść do gustu entuzjastom podkręcania – zakładając, że poszczęści się w loterii krzemowej, bo, jak wiadomo, nikt nie gwarantuje, że każda karta w sklepie wykaże się takim potencjałem podkręcania.



W przeciwieństwie do RTX 5080 i RTX 5090, tutaj "X" nie jest podświetlany, tak samo jak i logo GeForce.

Specyfikacja testowanej karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition

Układ graficzny Blackwell GB205 Zalecany zasilacz 650 W Układ chłodzenia miedziana podstawa;

4 ciepłowody;

aluminiowy radiator Dual BIOS nie Wentylatory 2x 92 mm Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2325 / 2512 MHz Moc obliczeniowa ~31 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR7 192-bit Taktowanie pamięci 28 Gbps (1750 MHz) Złącza wideo 1x HDMI 2.1b; (HDCP 2.3)

3x DisplayPort 2.1a TGP (zasilanie) 250 W;

12V 2x6PIN (12+4-pin);

275 w ramach OC Interfejs PCIe 5.0 x16 W zestawie adapter 12V 2x6PIN - 2x8-PIN; Wymiary 242 x 112 x 49 mm Waga 1,12 kg Gwarancja 2 lata Cena 2899 zł



Radiator po lewej stronie "X" ma 0,5 cm wysokości i odprowadza ciepło z tyłu PCB - faktycznie czuć, że radiator się nagrzewa.

Pierwsze testy GeForce RTX 5070 - platforma testowa i syntetyki

Platforma testowa pozostała bez zmian i w ostatnim czasie dosłownie nie ma dla niej wytchnienia. Naturalnie sterowniki, z którymi testowałem nowego GeForce RTX 5070 są nowsze niż te, z którymi testowano wcześniejsze karty. Na nich też sprawdziłem kolejne trzy karty, które mają kluczowe znaczenie w tym teście – ponad 4-letniego GeForce RTX 3070, dwuletniego GeForce RTX 4070 oraz wydanego rok temu GeForce RTX 4070 Super - dwie nowsze karty wytłuściłem na wykresach dla ułatwienia porównań. Teoretycznie nowy RTX ma być o $50 tańszy od obu siedemdziesiątek z poprzedniej generacji, ale jak sytuacja wygląda teraz w sklepach, wiecie pewnie równie dobrze jak ja – nie sądzę, abyśmy dostali tę kartę za 2500 zł, zatem w cenie, w której bez problemu dało się zakupić RTX 4070 Super niespełna pół roku temu.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14311 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6886 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5549 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 4956 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 4570 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3866 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3186

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14778 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 8070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 6432 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5848 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 4492 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3530 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178

Testy, jak zwykle, rozpocząłem od syntetyków – te pozwalają dobrze oszacować pozycjonowanie karty względem innych kart opartych o tę samą architekturę i tutaj widać, że nawet po podkręceniu o pokaźne 12% nowy RTX 5070 pozostaje daleko w tyle za RTX 5070 Ti. Jednocześnie widać, że 3DMarki stanowczo lubią się z nowymi Blackwellami i nowy RTX 5070 depcze tu po piętach RTX 4070 Ti, a po podkręceniu (oraz ogólnie w testach ze śledzenie promieni) wyprzedza nawet wariant Super tej karty. Naturalnie syntetyczne testy nie pokazują, jak karta faktycznie zachowa się w grach, ale można spekulować, że ujawniają pełen potencjał nowej architektury, który wykorzystają dopiero przyszłe gry.

Testy w grach są mniej optymistyczne

Wszystkie przetestowane gry korzystały z najwyższych ustawień, ale jednocześnie aktywny był upscaling w trybie Jakość. To obecnie najlepsza dostępna forma wygładzania krawędzi, jaką realnie można używać, może poza NVIDIA DLAA, ale ten nie tylko nie jest dostępny w każdej grze, ale też od momentu wprowadzenia DLSS 4 trudno uzasadnić jego używanie. Gołym okiem podczas gry niezwykle trudno doszukać się różnic, a DLSS 4 podnosi wyraźnie wydajność. Innymi słowy, testy które znajdziecie poniżej, wiernie oddają warunki, w jakich potencjalnie chcielibyście grać po wydaniu 3000 zł na nową kartę graficzną. Czysto informacyjnie dorzucam też testy w 4K, choć wiadomo, że tutaj zwykle nawet DLSS nie uratuje karty z 12 GB vRAM i tak przyciętą specyfikacją.

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 67

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 62

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

48 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 50

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 45

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 106

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

74 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

58 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 62

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 54

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

46 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 41

37 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 35

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 37

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 32

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 30

27 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 24

22 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

17 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 18

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jako że testy ułożyłem alfabetycznie, to zaczynamy od jednej z najbardziej wymagających gier ostatnich lat – nowy RTX zyskał 16-17% przewagi nad dwuletnim poprzednikiem i praktycznie zrównał się z RTX 4070 Super, którego ma zastąpić. Przesiadka ze starszego RTX 3070 daje znacznie większe przyrosty – nawet dwukrotnie więcej FPS. Konkurencyjnie wycenione Radeony z serii RX 7000 wypadają na podobnym poziomie, ale oferują znacznie niższej jakości obraz (FSR zdecydowanie sobie w tej grze nie radzi).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 58

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 47

42 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 38

34 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

27 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 81

66 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

59 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 50

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 46

35 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 34

30 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 26

23 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 21

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 18

16 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 15

13 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 15

13 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 14

12 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 10

7 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 9

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu jest w praktyce możliwa tylko w rozdzielczości FHD, w której gra wygląda subiektywnie gorzej niż bez Path Tracingu w QHD. Można jeszcze próbować DLSS w trybie Performance, co też powinno dać w tych bardziej wymagających miejscach gry, jak to, w którym testowałem, ponad 40 FPS. Problem w tym, że RTX 4070 Super wypada identycznie – dosłownie na obu kartach gra się tak samo… Tzn. prawie tak samo, bo na RTX 5070 można jeszcze aktywować DLSS Multi Frame Generation, co przy bazowych 30-40 FPS da nam wrażenie grania przy 20-25 FPS, ale z płynnością powyżej 100 FPS – co kto lubi :)

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 98

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 80

65 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

61 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

53 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 103

85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 76

63 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 70

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 59

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 56

47 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

45 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

42 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

40 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 35

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 32

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

26 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 25

23 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku Avatara nowy RTX 5070 okazuje się wręcz przegrywać z RTX 4070 Super i to całkiem pokaźnie o blisko 10%, zatem plasuje się dokładnie w połowie drogi między tym odświeżonym RTXem a jego poprzednikiem RTX 4070. Względem RTX 3070 zyskujemy 50% FPS, a podobnie wycenione Radeony są nieco wolniejsze (i ponownie oferują gorszą jakość oprawy – FSR, którego tam zaimplementowano, to nawet nie wersja 3.1). Ogólnie nowy RTX nie zmienia tego, że seria 70 nawet z DLSS nieszczególnie nadaje się do grania w QHD przy najwyższych ustawieniach w tej dosyć dynamicznej grze.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 84

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 75

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 16

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 80

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 51

42 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 48

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 40

33 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 13

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 11

9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 11

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 10

8 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 23

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 21

18 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 20

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 19

16 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 17

14 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 6

5 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5

5 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 5

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 5

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

To samo można powiedzieć o największym hicie sprzedażowym ubiegłego roku – Black Myth: Wukong z aktywnym Path Tracingiem sprowadza większość kart poniżej sensownego progu grywalności, jeśli korzystamy z monitora 1440p. Choć to też gra, w której generator klatek realnie obniża opóźnienia (gra domyślnie nie korzysta z Reflex), zatem podbijając DLSS do poziomu zbalansowanego i odpalając MFG, można liczyć na całkiem przyjemną płynność, której nie powstydziłyby się nawet znacznie droższe RTXy. Powraca natomiast temat braku postępu – jeśli wstrzymaliście się z zakupem GeForce RTX 4070 Super, gdy ten był dostępny poniżej 3000 zł, to mam dla was złe wieści – nowy RTX 5070 nie zaoferuje w tej grze nic więcej (poza wspomnianym MFG).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 80

61 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 71

56 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 69

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

50 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

39 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 116

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 89

72 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

63 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 74

60 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 69

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 63

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

51 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 58

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

36 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 46

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 68

54 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 52

42 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 43

36 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 42

35 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

31 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 36

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 34

29 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 30

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 26

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Gdy zrezygnujemy z Path Tracingu, Wukong potrafi sporo zyskać w wyższych rozdzielczościach (choć, co ciekawe, nie w FHD). Pogramy zatem bez problemu w QHD na ustawieniach filmowych przy około 60 FPS - to aż 24% szybciej niż na RTX 4070, ale też dokładnie tak samo szybko, jak na RTX 4070 Super… Zaczynacie widzieć pewien trend?

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 131

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 118

89 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 109

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 105

73 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 95

66 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 78

62 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 70

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 146

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 130

88 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 105

74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 99

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 83

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

64 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 72

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

56 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 59

49 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 46

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 52

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 44

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 41

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 40

43 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 37

31 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

30 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

26 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

19 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3

2 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk ogrywany w najwyższych ustawieniach (zatem ze „zwykłym" śledzeniem promieni), wykazuje niewielką, ale jednak, wyższość 4070 Super nad nowym RTX 5070. Standardowy RTX 4070 jest przy tym o niespełna 15% od nich wolniejszy. Natomiast 8-gigabajtowy RTX 3070 ledwo zipie nawet w FHD, a w wyższych rozdzielczościach nowy RTX 5070 okazuje się ponad dwukrotnie szybszy. Radeony mijającej generacji zdecydowanie z produkcją Redów się nie lubią i nawet flagowy RX 7900 XTX przegrywa z RTX 5070, jednocześnie oferując drastycznie gorszą jakość obrazu za sprawą FSR 3.0 (na GeForce można już bez żadnych podchodów aktywować DLSS 4 z modelem Transformer).



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 89

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 70

55 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 63

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104

72 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85

62 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 66

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 60

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 51

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 35

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

15 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 21

18 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 17

14 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 17

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 37

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 35

29 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 26

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24

19 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 23

19 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

14 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 16

13 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

12 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Po aktywowaniu Path Tracingu na placu boju pozostają tak naprawdę tylko karty NVIDII – tutaj też jakość odszumiania NVIDII (DLSS Rey Reconstruction) wiedzie prym nad denoiserem wbudowanym w grę (z którego korzystają karty pozostałych producentów). Nowy RTX 5070 jest w stanie wygenerować 45 FPS, co można zwiększyć do ponad 70 FPS, przestawiając DLSS w tryb Wydajności i dalej jeszcze bardziej zwiększyć samą płynność z pomocą DLSS 4 MFG, zatem w sumie na nowej karcie gra się bardzo przyjemnie w QHD. Ogólnie jednak postępu dalej brak – to samo uzyskamy na RTX 4070 Super, choć tam interpolacja klatek będzie dwukrotnie mniejsza.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 173

126 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 139

112 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 138

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 136

102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 129

93 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 123

75 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 104

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 100

83 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 98

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 230

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 192

123 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 155

108 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 152

103 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140

91 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 139

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 131

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 123

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 123

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

85 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 110

89 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 110

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 98

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 94

62 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 166

128 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 128

94 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 109

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 99

75 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 97

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 87

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 74

60 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

51 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 68

54 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 62

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 60

46 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 60

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

39 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wyścigi Formuły 1 zachowują się niemal identycznie jak Cyberpunk – nowy RTX symbolicznie o 12% wyprzedza poprzednika i traci 3% względem RTX 4070 Super. Tutaj nawet względem RTX 3070 nie ma wielkiej poprawy (30%). Co więcej, w konfrontacji z Radeonem RX 7900XT, to właśnie karta AMD wychodzi na prowadzenie o kilka procent, nawet mimo tego, że w tej grze uświadczymy nieco śledzenia promieni. To też gra, w której w sumie FSR robi miejscami lepszą robotę od DLSS i jakość obrazu można uznać za zbliżoną pomiędzy kartami NVIDII i AMD.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 118

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 115

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 113

86 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 112

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

81 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 95

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 83

72 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 78

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 113

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 98

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 95

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 85

63 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 79

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

48 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 61

46 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

41 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 51

42 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 42

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

16 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 14

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testy w Hogwarts wykonywałem już w całości w nowej lokalizacji testowej, która wykazuje dobre skalowanie wydajności dla kart ze średniego segmentu dopiero w QHD. Niespodzianek jednak brak – tym razem to RTX 4070 Super ma minimalną przewagę, a RTX 4070 utrzymuje się w dystansie zaledwie 10% za nową kartą. Przesiadka z serii 3000 da nam 50% wzrostu wydajności, ale tyle samo zyskamy kupując Radeona RX 7900 XT… Nawet pomimo iż testy odbywały się z aktywnym śledzeniem promieni. Choć tutaj warto zaznaczyć, że posiadacze RTXów pograją z lepszą oprawą graficzną za sprawą DLSS oraz dodatkowo mogą przehandlować nieco wydajności w zamian za aktywację dodanego do gry niedawno DLSS Ray Reconstruction.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

108 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 130

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 127

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 121

86 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 110

80 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 104

91 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 97

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

59 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 191

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 161

117 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 143

104 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 128

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 125

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 116

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 111

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 111

98 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 109

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 103

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 92

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 87

77 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 84

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

2160p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 152

113 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

92 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 93

72 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 90

68 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 80

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 80

61 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 66

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 61

47 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 59

54 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 49

45 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

39 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 29

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowszy Horizon, mimo iż potrafi zachwycić widokami, nie korzysta ze śledzenia promieni. Mimo to karty NVIDII zdecydowanie tutaj dominują, zwłaszcza w kwestii jakości oprawy (choć to może się zmienić po premierze FSR 4, jako że gra ta znajduje się na liście startowej dla nowego upscalera AMD – to jednak dotyczyć będzie generacji RX 9000). Nowy RTX wyprzedza poprzednika o dosadne 20% oraz o 5% jego wersję Super. Przesiadka z RTX 3070 będzie tu bardzo mocno odczuwalna – 8 GB na starej karcie to zbyt mało, aby takie gry odpalać na ustawieniach Ultra.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 174

157 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 173

158 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 159

143 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

141 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 154

140 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 152

138 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

132 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 134

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 131

118 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

101 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

94 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 101

91 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 201

178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 183

164 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 171

154 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 156

142 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 148

134 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 145

133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 133

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 130

118 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 129

119 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 124

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 120

112 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 111

103 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 109

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

96 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

76 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 68

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 161

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 132

120 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 121

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 107

97 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 100

92 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 99

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 90

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 86

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 85

79 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 78

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

71 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 76

70 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 68

63 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 52

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody Indiana Jonesa również przeniosły się do nowej lokalizacji testowej – do jednego z ostatnich etapów, rozgrywającego się w Szanghaju. Tu wydajności kart nie limituje już procesor i jak na dłoni widać, że… RTX 5070 o 5% wyprzedza RTX 4070 Super w FHD, 3% w QHD oraz o 2% w UHD. Istne szaleństwo :) Względem starszego RTX 4070 różnice te są oczywiście większe – zwyczajowe 14-18% - ale jest to też karta tańsza o przynajmniej te 15%... Kosztujący obecnie około 3200 zł Radeon RX 7900XT zapewni kolejne kilka procent wyższą wydajność niż RTX 5080 – ogólnie nowa karta NVIDII ponownie nic nie wnosi do tematu, poza dodatkowym mnożnikiem generatora klatek.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 77

72 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 73

68 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 65

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 57

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 51

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 46

43 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 29

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

23 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 21

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 101

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

70 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 60

55 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 57

53 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 50

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 48

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 44

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 35

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 20

18 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

16 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 63

58 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

45 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 38

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 36

34 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 32

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 30

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 27

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 21

20 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 11

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 9

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 6

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli jednak zależy nam na ograniu przygód Indiego w pełnej okazałości, zatem z aktywnym Path Tracingiem, to w przypadku nowego GeForce RTX 5070 trzeba się nastawić na kilka kompromisów, takich jak redukcja bufora na tekstury oraz podniesienie intensywności upscalera. Dopiero wtedy zbliżymy się do 60 FPS w QHD… Jedną z opcji, aby zbliżyć się do tej płynności jeszcze bardziej, jest wybór RTX 4070 Super zamiast RTX 5070, choć w praktyce to i tak karty z 12 GB vRAM się tutaj mocno dławią.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 115

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 114

79 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 108

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107

78 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 97

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 105

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

68 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 91

72 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 80

65 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 111

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 84

49 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 80

51 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 75

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 67

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 63

51 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 60

53 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 55

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 53

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

45 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 48

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 5

4 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga odsłona przygód ukraińskiego Stalkera nie śledzi promieni i miejscami bardzo mocno jest limitowana przez procesor oraz pojemność pamięci graficznej, co widać po przestarzałych kartach, wyposażonych w niewystarczające dziś 8 GB pamięci. Szczęśliwie 12 GB zdaje się być tu jeszcze wystarczające, aby gra nie zwalniała. Niemniej wyniki są tu zbliżone do tego, co widzieliśmy w większości wcześniejszych testów – 13-15% przewagi nad RTX 4070 oraz jakieś 3% „dominacji” nad RTX 4070 Super. Na tym etapie wybór pomiędzy RTX 4070 Super a RTX 5070 powinien być podyktowany preferencją odnośnie koloru PCB karty.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 189

155 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178

129 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 168

144 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 161

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 159

139 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 151

137 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 147

121 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 141

127 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 128

114 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

108 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 116

107 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 231

199 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 208

184 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 189

172 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 176

162 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 163

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 154

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 147

134 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 143

125 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 139

127 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 137

127 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 132

118 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

110 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 114

103 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 112

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 95

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 165

150 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 136

126 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 118

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 104

98 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 104

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100

95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 87

82 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 85

80 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 82

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 79

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 74

69 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 73

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

61 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 64

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 53

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 50

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Drugą grą po Black Myth: Wukong, która zaoferowała przyrost wydajności względem RTX 4070 powyżej 20%, jest właśnie Space Marine 2 – ale tylko w przypadku grania w QHD, jako że coś w tej grze limituje wszystkie karty Blackwell (w moim teście) na poziomie około 165 FPS – oznacza to, że w FHD nowy RTX 5070 nie zyskuje w sumie nic względem dwuletniego RTX 4070… Ale za to w 4K mamy przeskok o masywne 26%! Tutaj też RTX 4070 Super przegrywa o rekordowe dla niego 10%. Radeony niestety dla NVIDII w tej grze radzą sobie całkiem dobrze, co czyni je podobnie opłacalnym wyborem, jeżeli nie patrzymy na jakość obrazu, choć to ponownie może się zmienić w przypadku nowszych Radeonów ze wsparciem dla FSR 4.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 101

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 90

69 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 81

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 76

59 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 68

58 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

40 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 36

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 38

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 84

64 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 45

39 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 42

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 36

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 33

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 32

28 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 29

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 26

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

19 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia z testowanych gier postanowiła stanąć po stronie starszych RTXów i tutaj przewaga nowego RTXa nad dwuletnim RTX 4070 ledwo sięga 10%, co oznacza, że w bardzo odległej galaktyce RTX 4070 Super jest kartą o 5% szybszą. Symbolicznie szybszy jest też Radeon RX 9700 XT, choć tu ponownie nie tak oczywista jest kwestia jakości obrazu. Zwłaszcza gdy aktywujemy Path Tracing.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 53

47 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 38

33 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 32

29 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 55

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 45

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 42

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 36

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 29

25 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

22 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

15 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 16

12 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

2160p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47

40 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 27

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 24

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 22

21 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 21

19 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 19

18 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 14

7 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 13

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wtedy to nowy RTX 5070 zmaga się, aby dobić do 40 FPS, ale faktycznie oferuje znacznie wyższą jakość obrazu (od praktycznie dwukrotnie wtedy wolniejszego RX 9700 XT). Pograć można bez większego problemu w FHD, ale ponownie – wolałbym raczej QHD bez Path Tracingu w tym przypadku albo podbicie DLSS do trybu Wydajności po wcześniejszym wymuszeniu modelu Transformer przez podmianę plików gry oraz aplikację NVPI.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 416

226 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 368

175 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 367

175 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 349

174 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 301

154 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 260

128 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Sprawdziłem też wydajność Counter-Strike 2 i, jak widać, jest nieco szybciej – 20% przewagi względem RTX 4070, więc w górnych widełkach wszystkich wyników. Niestety względem RTX 4070 Super znowu tylko 4%, choć o tyle dobrze, że to 4% przewagi, a nie straty… Testowałem też Fortnite, ale okazało się, że zmiany w mapie gry uniemożliwiły uwzględnienie uzyskanych wyników – jako że jest to gra oparta na Unreal Engine 5, to w sumie szkoda, bo ten silnik faktycznie zdaje się lubić nowe Blackewelle i różnica mogła być też „z tych większych”.

Jeżeli czekaliście z wypiekami na twarzy, aby ujrzeć, jak NVIDIA za 3000 zł sprzedaje kartę o wydajności GeForce RTX 4090, to czas się obudzić…

Niestety – na ten moment, nawet w najnowszych grach z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technik śledzenia promieni (w czym karty Blackwell miały radzić sobie lepiej od poprzedników), tak bardzo przycięta karta, jak GeForce RTX 5070, nie była w stanie zaoferować wzrostu wydajności względem karty, którą ma zastąpić, tj. GeForce RTX 4070 Super. Uśredniając, dostaliśmy 0,69% przyrostu wydajności w QHD i porywające 2,97% w 4K (co pewnie wynika z szybszych pamięci), do którego żadna z tych kart się tak uczciwie nie nadaje. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że RTX 5070 nie będzie powszechnie dostępny za 2700-2800 zł, które zwykle kosztował wspomniany RTX 4070 Super, zanim NVIDIA nie ograniczyła jego produkcji.

Czy Multi Frame Generation może zbawić GeForce RTX 5070?

Trudno wyobrazić sobie premierową recenzję karty z serii RTX 5000 bez wzmianki o najbardziej promowanym przez NVIDIĘ trybie DLSS Multi Frame Generation. Dla tych z was, którzy słyszą o tym po raz pierwszy – to rozwinięcie techniki wprowadzonej przez DLSS 3.0 w generacji RTX 4000 – techniki, która pozwala na generowanie klatek pośrednich z pomocą rdzeni AI (Tensor). Karta analizuje właśnie wykonaną klatkę oraz informacje o klatce następnej i na tej podstawie jednocześnie z nową klatką tworzy klatki, które powinny się wydarzyć pomiędzy nimi, gdyby nasz sprzęt był odpowiednio szybki. Taki proces kosztuje nieco „bazowej” wydajności i sam jej nie zwiększa – podnosi się tylko postrzegalna okiem płynność animacji, ale poczucie responsywności potrafi nawet nieco spaść – zwłaszcza jeżeli bazowo mamy tych FPS niezbyt wiele.

Pomiar opóźnień i płynności z generatorem wieloklatek (DLSS MFG)

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - QHD + DLSS Zbalansowany

Alan Wake 2

QHD + DLLS B, Ultra + Path Tracing DLSS MFG OFF 59

45

41 ms DLSS MFG x2 104

78

52 ms DLSS MFG x3 147

115

55 ms DLSS MFG x4 188

148

57 ms Cyberpunk 2077

QHD + DLLS B, Ultra + Path Tracing DLSS MFG OFF 56

48

38 ms DLSS MFG x2 97

75

48 ms DLSS MFG x3 139

108

50 ms DLSS MFG x4 177

124

51 ms Black Myth: Wukong

QHD + DLLS B, Filmowe + Path Tracing DLSS MFG OFF 47

35

76 ms DLSS MFG x2 88

60

49 ms Legenda / Średni FPS

/ 1% Low FPS

/ opóźnienia

Takie rozwiązanie to super sprawa gdy wydajność limituje nam procesor – a o to w ostatnich latach nietrudno – S.T.A.L.K.E.R. 2, Hogwarts Legacy, MS Flight Simulator… wymieniać można by długo. Są też gry, w których twórcy nie pomyśleli o implementacji NVIDIA Reflex, ale dodali DLSS FG, którego aktywacja automatycznie załącza tryb niskich opóźnień i w rezultacie mamy nie tylko płynniejszy obraz, ale też poprawia się responsywność – tak wygląda sytuacja w Wukongu albo polskim Frostpunk 2. W tych przypadkach nawet tak podstawowa karta, jak GeForce RTX 5070, realnie zwiększy komfort gry.

NVIDIA DLSS Multi Frame Generation używane na GeForce RTX 5070 w niektórych grach potrafi znacząco poprawić komfort gry

Są też gry, w których mamy ogólnie na tyle wysoką wydajność, że spadek responsywności będzie na tyle nikły, że jedyne, co zauważymy, to wzrost płynności animacji. Ostatecznie w grach, takich jak Alan Wake 2, szybka reakcja nie jest kluczowa i cała rozgrywka jest raczej dosyć „stonowana” – podobnie jak w Senua's Saga: Hellblade II – w tych grach nawet po odpaleniu DLSS Multi Frame Generation przy relatywnie niskim FPS, typowy gracz zyskuje na komforcie. Mniej casualowy gracz może w tym wszystkim dostrzec artefakty (błędy) obrazu, jakie występują na pośrednich klatkach, ale i tak musiałby wiedzieć, na co patrzeć.







Po lewej klatka z silnika gry, po prawej ta z generatora.

Nowy GeForce RTX 5070 dobrze się w ten trend wpisuje, a kolejne tryby generatora (x3/x4) nie dokładają przesadnie dużo opóźnień. Co więcej, teraz za sprawą upscalingu DLSS 4 w trybie Wydajność (z modelem Transformer) można w większości gier bez problemu (na tym RTX 5070) przebić 100 FPS nawet na najwyższych ustawieniach (z wyłączeniem Path Tracingu), a to pozwala na komfortowe używanie generatora klatek. Z ciekawości odtworzyłem porównania pokazywane przez producenta – gra Cyberpunk 2077, karta GeForce RTX 5070, rozdzielczość 1440p, ustawienia Ultra z Path Tracingiem. Granie bez DLSS oznacza wydajność na poziomie 23-25 FPS, następnie aktywowanie DLSS Super Resolution (upscalingu) w trybie Ultra Wydajności dało mi ponad 100 klatek na sekundę, z czego DLSS Multi Frame Generation w trybie x4 zrobiło ponad 270 FPS. Poniżej film z porównaniem.

Pomiar płynności i opóźnień przed i po aktywowaniu DLSS MFG na GeForce RTX 5070

Czy widzicie wyraźne różnice w jakości oprawy albo problemy z płynnością? Opóźnienia w generowaniu klatek spadły z średnio 100 ms (już z aktywnym NVIDIA Reflex, bez niego sięgały 200 ms…) do 35 ms, a płynność zwiększyła się w sumie ponad dwunastokrotnie! Jak tu nie kochać technologii? To oczywiście skrajny przykład i osobiście pewnie wybrałbym granie z DLSS w trybie Zbalansowanym i z MFG x2 albo x3, aby uzyskać te 120-150 FPS przy opóźnieniach na poziomie 45 ms, ale z jakością obrazu bliską tej natywnej. Zresztą nie muszę tu niczego domniemywać – realnie część gier ogrywam z aktywnym generatorem i dodatek Widmo Wolności, który przechodziłem już na serii RTX 4000, też się do tych tytułów zalicza. Jedyne, o czym należy pamiętać, to aby generatora używać z monitorem, który oferuje odpowiednio wysokie odświeżanie – bez tego nie doświadczymy efektów jego pracy.

Nowy RTX 5070 dobrze sobie radzi poza grami

Tego typu karta zasadniczo kierowana jest głównie do graczy, ale nie oznacza to, że nie sprawdzi się w bardziej kreatywnych zastosowaniach. Nowa architektura spektakularnie podnosi wydajność w obliczeniach związanych z AI – zarówno duże modele językowe, jak i generowanie obrazków przez AI, odbywa się tutaj znacznie szybciej niż na kartach poprzedniej generacji. W tym ostatnim zastosowaniu nowe RTXy oferują też obsługę obliczeń zmiennoprzecinkowych z 4-bitową precyzją, co w praktyce oznacza możliwość pracy na mniejszych modelach (które zmieszczą się do 12 GB vRAM) i znacznie szybsze wykonywanie takich zadań.

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 3689

3737

3510 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 3559

3357

3144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3327

3135

2926 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 2883

2629

2032 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1493

1480

1327 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Nowego RTX 5070 docenią też twórcy pracujący z wideo – nowy zestaw enkodera i dekodera oferuje nie tylko wyższą wydajność i jakość procesowanego obrazu, ale również sprzętowe wsparcie dla nagrań 10bit z próbkowaniem 4:2:2 (z którego korzysta większość dzisiejszych kamer). Programy graficzne oraz te do edycji wideo coraz częściej też korzystają z narzędzi AI, co naturalnie winduje pozycję nowego GeForce RTX 5070 względem poprzednich generacji. Branżowy test firmy PugetBench w aplikacji Davinci Resolve (edycja wideo) stawia nową kartę powyżej najszybszego Radeona RX 7900 XTX oraz przy okazji też powyżej RTX 4070 Ti. Jedynie 12 GB vRAM i pojedyńczy enkoder będą tu często niczym kotwica albo zaciągnięty ręczny, jeśli zechcemy pracować ze zbyt dużymi projektami.

PugetBench for Creators

DaVinci Resolve 19.1.3

[punkty], więcej=lepiej

Wynik ogólny: Składowe: NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 12 717 121

204

134 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 11 708 107

127

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 11 465 104

144

126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 10 906 98

111

102 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 10 622 99

105

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 10 113 92

93

103 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 9769 95

86

89 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 9135 85

89

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 9010 85

76

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 8838 84

75

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 8740 81

72

78 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8194 51

87

88 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 8176 88

74

50 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 7549 79

58

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7308 62

67

74 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 7147 68

52

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6570 61

67

62 LEGENDA: RAW

Efekty GPU

Efekty AI

Testy w bardziej klasycznych zastosowaniach, które po prostu wykorzystują rdzenie CUDA, wypadają już mniej przychylnie dla nowej generacji – Blender, którego testowałem nawet w API Optix (optymalizowany pod Tensory), wykazał wydajność tylko 10% powyżej tego, co oferuje GeForce RTX 4070 Super. Na koniec zostały aplikacje projektowe – te zwykle nie wykorzystują żadnych optymalizacji i opierają się o czystą moc obliczeniową karty.

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 3614

1935

1894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 3166

1517

1626 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 2960

1681

1572 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 2792

1517

1595 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 2545

1285

1369 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 2101

1324

1183 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 2092

1151

987 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 1839

984

853 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 1630

1025

922 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 1484

922

844 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 1373

755

691 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 1227

654

585 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 1059

528

493 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 140 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 104 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 90 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 37 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 62 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 23 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 412 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 316 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 297 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 259 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 241 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 221 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 208 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 195 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 160 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123



Jeżeli potrzebujecie podpiąć wiele ekranów 8K-16K, to takie RTX 5070 będzie niezłym wyborem.

RTX 5070 faktycznie pobiera 250 W energii…

Wcześniej pokazane wyniki w grach mogą się wydawać stagnacją, ale nic bardziej mylnego! Otóż w praktyce mówimy tu o regresie :) Jak wspomniałem na wstępie, NVIDIA podniosła limit zasilania z 200 W na 250 W, co oznacza, że RTX 5070 potrzebuje 45 W więcej energii od RTX 4070 Super, aby zaoferować tę samą wydajność. I to w sumie optymistyczny punkt widzenia, bo mówię o średniej wydajności, a test poniżej dotyczy konkretnie gry Avatar: Frontiers of Pandora, w której (przypominam) nowy RTX zaoferował o 7% gorszą wydajność… Jeżeli gramy tylko w Avatara (nie oceniam), to „dostajemy” + 16% poboru energii za stratę 7% wydajności, a do tego najpewniej nowa karta, jak już trafi do sklepów, będzie w wyższej cenie od RTX 4070 Super, a z pewnością będzie droższa niż 2500 zł, za które dało się kupić RTX 4070 Super pół roku temu. Doprawdy okazja roku.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 220 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 250 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 271 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

To oczywiście wyjątkowo niefortunny przykład, ale też nie da się ukryć, że karta po prostu zużywa więcej prądu, co nie przekłada się na oczekiwany zysk wydajności. Karta jest efektywniejsza, i to znacznie, w zastosowaniach, nad których rozwojem NVIDIA skupia się przez ostatnie lata, zatem wszystkim, co związane z AI. To też dobitnie pokazuje, jakie są priorytety giganta z Santa Clara i że gracze nie są dla niego istotnym klientem.

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 157 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 172 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28



Wyprowadzenie wtyczki pod kątem pozwala uniknąć agresywnego zaginania przewodów.

Z tego byłby wyśmienity GeForce RTX 5060

Podsumowując wszystkie testy oraz to, co sama karta sobą prezentuje, trudno nie odnieść wrażenia, że to powinien być produkt budżetowy – i tak też NVIDIA powinna go wyceniać. Obniżyć nawet nieco budżet energetyczny, pamięci zamienić na GDDR6X i rzucić do sklepów za 1500 zł pod nazwą GeForce RTX 5060 – wtedy recenzja takiej karty miałaby zupełnie inny wydźwięk… Ale tak się nie stało i dostaliśmy w zasadzie przemalowanego RTX 4070 Super, który nadrabia braki w jednostkach większym poborem energii. Nawet względem nieco już zapomnianego GeForce RTX 4070 nie bardzo można mówić o postępie, zwłaszcza jeśli spojrzymy przez pryzmat ceny.



Materiały użyte przy produkcji kart Founders Edition to nadal najwyższa półka.

Jak na razie wszystkie nowe karty GeForce do sklepów trafiały w cenie o 20-30% przekraczającej sugerowane przez NVIDIĘ wartości MSRP. Wyjątkiem od tego są pojedyncze dostawy kart faktycznie wycenionych zgodnie z MSRP, które trafiają do być może promila nabywców, często tylko po to, aby za moment wrócić na rynek w znacznie wyższej cenie. Można zatem śmiało zakładać, że GeForce RTX 5070 realnie będzie dostępny w cenach z przedziału 3300-3600 zł, zatem około 1000 zł drożej od RTX 4070 (ten teraz jest sprzedawany za 2500 zł) oraz na poziomie ceny Radeona RX 7900 XT oraz GeForce RTX 4070 Super, z którymi zwykle zrównuje się wydajnością. Samo to jest już mega słabe, jak na premierę nowej karty, ale jak pomyślimy, że takiego RTX 4070 Super dało się kupić za 2500-2600 zł, zanim NVIDIA ograniczyła jego dostępność, to już całkiem nóż się w kieszeni otwiera.



Jedyne, w czym RTX 5070 ma szansę pobić RTX 4090, to niestety cena w sklepach...

I nie – nowy MFG w żaden sposób nie argumentuje tu wyboru nowego RTXa. Nie równoważy nawet licznych problemów, jakie trapią nową serię kart NVIDII, zatem brak zabezpieczeń zasilania, brakujące jednostki ROP (w przynajmniej jednej na każde dwieście wyprodukowanych kart), czy też porzucenie wsparcia dla PhysX x64, z którego korzystają starsze gry. A sam fakt, że karta oferuje przyzwoitą wydajność, niczego tu nie zmienia. Nie wiem nawet, czy nie jest to wyjątek od reguły, która twierdzi, że nie ma złych produktów i są tylko te źle wycenione - tu nawet redukcja ceny o 50% nie rozwiąże wszystkich problemów… (choć przynajmniej sprawi, że karta będzie względnie opłacalnym wyborem). Na szczęście na horyzoncie widać zbliżającą się odsiecz – i nie mam tu na myśli GeForce RTX 5060 (Ti) z 8 GB vRAM.

Opinia o NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition Plusy Pozwala uruchomić nowe gry…

również z aktywnym Path Tracingiem,

obsługuje wiodący w branży upscaler DLSS,

wysoka wydajność w zastosowaniach związanych z AI,

przyzwoita wydajność przy edycji wideo,

wysoki potencjał podkręcania,

generator klatek obsługuje tryb x3 oraz x4,

obsługa DisplayPort 2.1a UHBR20,

potencjalnie mała dostępność. Minusy Oferuje identyczną wydajność, co karta, którą ma zastąpić,

pobierając przy tym więcej energii,

i kosztuje (realnie) znacznie więcej,

potencjalnie może jej brakować jednostek ROP (defekt fabryczny),

brak wsparcia dla PhysX x64 w starszych grach,

układ chłodzenia (Founders Edition) jest bardzo głośny (i ciepły),

układ zasilania jest podatny na samozapłon w przypadku awarii przewodu.

Ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition: 40% 2/5

Kartę NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition na potrzeby branżowego i niezależnego testu otrzymaliśmy od NVIDII.