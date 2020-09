Firma Synology to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów systemów NAS, które to w czasach, jakie obecnie nastały, wyciągają pomocną dłoń już nie tylko do domowych użytkowników, ale również małych i średnich przedsiębiorstw – oto jak mogą pomóc Tobie.

Do napisania tego artykułu natchnęły nas nasze własne problemy z dostępem do ważnych danych podczas pracy zdalnej. Poszukując rozwiązania, dosyć naturalnie trafiliśmy na rozwiązania Synology. Po części dla siebie, ale również, aby z Wami podzielić się tą wiedzą, zaczerpnęliśmy informacji u samego źródła (to jest od Synology) i teraz opiszemy Wam, dlaczego naszym zdaniem nawet mała firma powinna rozważyć doposażenie swojego biura w taką pamięć podłączoną do sieci (NAS).

NAS od Synology to łatwe zarządzanie i dostęp do danych z każdego miejsca na świecie (gdzie mamy dostęp do Internetu)

Zacznijmy może od tej najbardziej oczywistej zalety, jaką oferują dla użytkownika urządzenia NAS od Synology – idealnie zbalansowany interfejs. Do dyspozycji mamy z jednej strony naprawdę ogrom funkcji (o tym za chwilę), ale z drugiej strony zarówno konfiguracja tych podstawowych, jak i zaawansowanych spośród nich nie przysparza problemu nawet osobie zupełnie „zielonej w te klocki”. Wszystko jest dobrze opisane, a kolejne kreatory ustawień prowadzą nas za rękę.

Dobry NAS to taki, który możemy sami obsłużyć – nikt nie lubi wzywać „tego gościa z IT”, aby rozwiązał nasz problem – Synology ze swoim przyjaznym interfejsem idealnie się w tę definicję wpisuje

Jedną z kluczowych funkcji jest tutaj możliwość aktywowania dostępu zdalnego do wybranych (lub wszystkich) zasobów. Wystarczy na swoim komputerze (lub telefonie/tablecie) zainstalować Synology Drive Client i już możemy (po wcześniejszym zalogowaniu się) uzyskać dostęp do plików z NAS spoza sieci lokalnej w naszej firmie lub domu.

Ta wirtualna chmura ma jeszcze jedną świetną zaletę – możliwość dostępu do wskazanych przez administratora plików przez przeglądarkę – już nie trzeba klientom wysyłać wielkich plików przez obcy hosting lub męczyć się z dzieleniem paczki na kilka maili (o zapychaniu skrzynki pocztowej nie wspominając) – wystarczą 2-3 kliknięcia i klient pobiera sobie wskazane pliki prosto z naszego NAS!

Ale zaraz, czy to przypadkiem nie oferują typowe usługi-chmury?

Możecie sobie zadawać pytanie jak w nagłówku powyżej – my zresztą to samo zrobiliśmy. Faktycznie takie działanie do złudzenia przypomina przestrzenie dyskowe w chmurze. Ale w rzeczywistości różnią się bardzo mocno. Przede wszystkim w przypadku NAS dokładnie wiemy, gdzie fizycznie przechowywane są pliki i kto ma do nich dostęp (z personelu). Tego oczywiście nie można powiedzieć o tradycyjnych chmurach.

Backup w chmurze nie zawsze musi oznaczać powierzanie plików firmie trzeciej – NAS od Synology umożliwia skonfigurowanie regularnego prowadzenia kopii zapasowej urządzeń mobilnych!

Drugą istotną zaletą jest bez wątpienia szybkość dostępu do naszych danych, gdy pracujemy lokalnie (bo przy pracy zdalnej, tak w przypadku chmury, jak i serwera NAS, ogranicza nas przepustowość naszego Internetu). Jest to szczególnie istotne, gdy operujemy na dużych plikach, np. fotografiach. Pokazywanie klientowi serii zdjęć, gdzie pomiędzy każdym kolejnym następuje niezręczne 5-10 s oczekiwania na pobranie fotografii, raczej nie dodaje nam prestiżu…

Oczywiście, jeżeli nasze dane są krytycznie ważne i nie możemy sobie pozwolić na ich utratę nawet w przypadku pożaru budynku, to nadal pozostaje opcja dodatkowego zabezpieczenia danych na innym serwerze. Taka kopia może powstawać na bieżąco w innej lokalizacji na bliźniaczym urządzeniu lub, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to pozostaje faktycznie skorzystanie (tylko w celach backupu) z dodatkowej chmury – NASy Synology bez problemu współpracują z większością takich usług.

Tak wydajny serwer wcale nie wymaga osobnego pomieszczenia

Kolejną sporą zaletą jest kompaktowy rozmiar NAS od Synology. Począwszy od domowych rozwiązań, które pomieszczą kilka dysków, poprzez większe obudowy (które nadal trzymamy na biurku) dla małych i średnich firm z obsługą do 12 dysków (a przypomnijmy, że obecnie takie dyski mogą mieć nawet 16 TB!), a skończywszy na szafack Rack kierowanych już do dużych firm (tu limitem jest tylko nasz budżet).

Serwery te okazują się być na tyle ciche, że ich dźwięk pracy ginie w tle typowego biura (a powyższy model jest całkowicie bezgłośny – 22 dB!). Nie pobierają też ogromnych ilości prądu (w zależności od konfiguracji - od kilkunastu do stu wat) i co za tym idzie nie dogrzewają nam pomieszczenia. Śmiało można powiedzieć, że o dobrze skonfigurowanym NAS od Synology dosyć szybko zapominamy (w kontekście jego fizycznego położenia – polecamy sobie zapisać, gdzie stoi :) ).

Cena jest tylko pozornie wysoka

Ostatecznie tym, co przekonało nas do zainwestowania (nie bójmy się tego określenia) w NAS od Synology, była chłodna kalkulacja wydatków. Serwer kupujemy raz i faktycznie nie jest to mały wydatek – obecnie używana chmura kosztowała nas (ze znacznym zaciskaniem pasa pod względem wykupionych licencji) około 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że zakup serwera z dyskami zwróci się w nieco ponad rok… I nie musimy się przejmować ilością użytkowników jednocześnie próbujących używać chmury w czasach, gdy większość pracowników pracuje z domu i nie ma innej opcji.

Niewiele wskazuje na szybkie zakończenie ery „home office”, co sprawia, że serwery NAS stają się nie tylko kuszące, ale wręcz niezbędne!

Nie jesteśmy zresztą jedyni, którzy do takich wniosków doszli – zaufanie do swoich produktów Synology zaskarbiło sobie u m.in. takich gigantów jak Audi, BEKO, UNESCO czy KONICA lub nawet nasz polski Wykop.pl – zobaczcie sami ich rekomendacje tutaj.

Czy NAS od Synology to „tylko” szybkość i bezpieczeństwo?

Na koniec jeszcze chcemy dodać, że na wyżej opisanych funkcjach możliwości serwera NAS od Synology się nie kończą. Urządzenie może pełnić funkcję rejestratora kamer CCTV, serwera poczty elektronicznej (kolejna oszczędność!), serwera VPN oraz oczywiście serwera multimediów. A wszystko to jednocześnie pełniąc te najważniejsze funkcje bezpieczeństwa i dostępu do krytycznych danych.

NAS Synology dokona kopii zapasowej nie tylko komputera i telefonu, ale nawet maszyn wirtualnych, na których pracujemy

Ostatecznie, jak na współczesny serwer przystało, obsługiwane są kopie migawkowe – dane możemy odtwarzać z dowolnego punktu (we wcześniej skonfigurowanych ramach czasowych). Można bez problemu wrócić do kopii jednego pliku sprzed kilku dni, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Czy warto kupić serwer NAS od Synology?

Podsumowując, możemy śmiało wystawić naszą rekomendację produktom Synology. Całkiem możliwe, że niebawem przedstawimy Wam wnikliwy test naszego NAS, ale już teraz możemy się z Wami podzielić powyższymi przemyśleniami o tym, jak ułatwić sobie pracę w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Materiał powstał we współpracy z Synology.