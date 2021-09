Duże sklepy z elektroniką (i nie tylko) często oferują przeróżne promocje i wyprzedaże. Przyjrzeliśmy się ofercie RTV Euro AGD - czy faktycznie można tu trafić prawdziwą okazję?

Entuzjaści sprzętu i znawcy komputerowych podzespołów mogą czasem śmieszkować z reklam laptopów, ale faktem jest, że często można się tam natknąć na bardzo atrakcyjnie wyceniony sprzęt. Nawet jeśli nie jesteśmy fachowcem od hardware'u warto co nieco wiedzieć o tym, co w laptopie piszczy - oczywiście w przenośni, nie dosłownie ;-)

Przyglądamy się najnowszej ofercie RTV Euro AGD i analizujemy reklamowane laptopy. Czy to faktycznie sprzęt warty grzechu?

Pięć niedrogich i ciekawych laptopów w ofercie RTV Euro AGD

Jak widzimy, w tym przypadku mamy do czynienia z laptopami do podstawowych zastosowań, ewentualnie do rozgrywki w mniej wymagające gry (model z Ryzen serii 4000). Wszystkie laptopy zaprezentowane w reklamie wyglądają na prawdziwą okazję. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? Z pewnością ich ceny (zwłaszcza po obniżce) są atrakcyjne, my jednak lubimy zaglądać głębiej i zerkniemy na ich... wnętrze.

HP 14s-dq2009nw - lekka 14-stka

Szukasz lekkiego i nowoczesnego laptopa? Ten model HP naprawdę nam się podoba. 14-calowy ekran HP 14s-dq2009nw został oparty o matrycę IPS i oferuje rozdzielczość 1920 x 1080. Zastosowano tu procesor Intel Core i3 11-tej generacji (Tiger Lake), a więc mamy do czynienia z najnowszymi procesorami Intela. Po prawdzie ten model wyposażony jest w układ graficzny Intel UHD, a nie Iris Xe, ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego. Mamy tu również 8 GB RAM i SSD (PCIe) o pojemności 256 GB. Nie są to może powalające pojemności, ale na start to w zupełności wystarczy. Dodajcie do tego przyzwoitą wagę 1,46 kilograma oraz podświetlaną klawiaturę.

Czujne oko jednak wychwyci, że ten model wyposażony jest w system operacyjny Windows 10 w wersji S, czyli ograniczonej do oprogramowania ze sklepu Microsoft Store. Na szczęście nie jest to duży problem i dzięki instrukcjom ze strony Microsoftu można za darmo zaktualizować Windows 10 S do wersji Home.

HP 15s-eq1124nw - 15-calowiec z grafiką Radeon

HP po raz drugi i po raz kolejny mamy do czynienia z naprawdę interesującą propozycją. Jest to bowiem laptop oparty na procesorze AMD Ryzen 5 4500U z zintegrowaną grafiką Radeon Vega 6. Naturalnie jest to model energooszczędny, więc nie ma co liczyć na osiągi topowych jednostek, ale jego wydajność jest i tak naprawdę niezła! Pomimo tego, że na rynku są już laptopy z procesorami AMD serii 5000, to seria 4000 wciąż spisuje się znakomicie i można śmiało postawić na te rozwiązanie. Ponadto otrzymujemy 16 GB (w trybie dwukanałowym) i SSD (PCIe) o pojemności 512 GB. Ekran o rozdzielczości Full HD oparty jest o matrycę typu IPS.

Mamy tylko jedną uwagę - zwróćcie uwagę, że laptop w tej wersji sprzedawany jest bez systemu operacyjnego. Poza tym to naprawdę udana konstrukcja.

ASUS D515DA-EJ664T - biznesowiec z czytnikiem linii papilarnych

Ponownie mamy do czynienia z laptopem opartym na rozwiązaniach AMD, ale wyposażonego w procesor Ryzen serii 3000. Niewątpliwie może się on pochwalić zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8, szybkim SSD PCIe o pojemności 512 GB, czy właśnie wspomnianym czytnikiem linii papilarnych. Laptop został wyposażony w 8 GB pamięci RAM, ekran Full HD i jest sprzedawany z pełną wersją systemu operacyjnego Windows 10 Home.

Wedle naszej opinii procesory AMD Ryzen serii 3000 odstają od swoich następców pod względem osiągów rdzeni CPU. Wiemy jednak, że wielu z was wcale nie potrzebuje najnowocześniejszych rozwiązań i zadowoli się nieco starszym sprzętem w dobrej cenie, który wciąż będzie się dobrze sprawdzać w podstawowych zastosowaniach. Warto też zwrócić uwagę, że ekran oparty jest o matrycę typu TN.

ASUS X515JA-BQ436T - z 10-tą generacją Intel Core

Drugi z laptopów ASUSa oparty jest na procesorze Intela, ale mamy tu do czynienia z 10-tą generacją Core (Ice Lake). Procesory te wciąż sprawują się dobrze i w codziennych zastosowaniach nikt nie powinien narzekać na ich osiągi. W tym modelu znajdziemy SSD PCIe 512 GB, 8 GB RAM, czy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080, a sklep sprzedaje go z pełną wersją systemu Windows 10 Home. To solidna maszyna, które może i nie błyszczy, ale też nie daje powodów do narzekań.

Uwagi? Pamiętajcie, że w procesorach Core 10-tej generacji stosowano znacznie mniej wydajne zintegrowane układy graficzne niż w przypadku mocniejszych modeli 11-tej generacji.

Huawei MateBook D 15 - z aluminiową obudową

Tym razem propozycja ze stajni Huawei, również wyposażona w procesor Intel Core i5 10-tej generacji, ale tym razem to energooszczędna jednostka 10210U. Podobnie jak poprzednik wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM, SSD PCIe o pojemności 512 GB, czytnik linii papilarnych oraz ekran IPS o rozdzielczości Full HD. W ofercie sklepu znajdują się już modele D 15 wyposażone w procesory Intela 11-tej generacji, ale są one znacznie droższe.

Jeśli chodzi o uwagi, pozwolimy sobie powtórzyć, że w przypadku tych procesorów Intel Ice Lake nie ma co liczyć na dużą wydajność zintegrowanej grafiki.

Jaki laptop z RTV Euro AGD?

Atrakcyjne ceny zwykle oznaczają jedno - kompromisy. Trzeba jednak przyznać, że w ofercie RTV Euro AGD można znaleźć naprawdę ciekawe i dobrze wycenione laptopy. Na co powinniście zwrócić jeszcze uwagę przy zakupie? Z pewnością na możliwości rozbudowy - każdy z modeli ma inne i jeśli myślicie w przyszłości o zwiększeniu możliwości sprzętu, warto to sprawdzić przed zakupem. Warto również sprawdzić dostępność funkcji szybkiego ładowania, czy możliwość przedłużenia gwarancji (w przypadku RTV Euro AGD można to zrobić do 5 lat).

W ofercie RTV Euro AGD spodobały się nam najbardziej modele HP - jeden wyposażony w procesor Intel Tiger Lake, a drugi w AMD Renoir. A jakie są wasze typy? Dajcie znać w komentarzach!