Powrót do szkoły to hasło, kojarzące się przede wszystkim z kupowaniem podręczników i zeszytów dla młodych i głodnych nauki osób. Ale do szkół i na uczelnie wracają również nauczyciele czy wykładowcy.

Zdalne lub hybrydowe nauczanie w roku 2021/2022 – zróbmy to jak należy

Minione semestry okazały się dla nauczycieli i wykładowców wyjątkowo trudne i wymagały zupełnej zmiany podejścia do kwestii nauczania. Niewykluczone, że po wakacjach ponownie uruchomiona zostanie nauka zdalna, ale teraz – bogatsi o doświadczenie zebrane w ostatnich miesiącach – wszyscy możemy podejść do tego lepiej, by efektywniej uczyć się, ale i nauczać.

To już najwyższy czas, by dyrektorzy szkół i nauczyciele rozejrzeli się za sprzętem, który pomoże w efektywnym nauczaniu. Co jest największą przeszkodą w trybie zdalnym? Ponad połowa nauczycieli przyznaje, że podstawowym wyzwaniem jest utrzymanie zaangażowania i skupienia uczniów podczas zajęć na odległość.

Jest wiele powodów, dla których dzieci są zdekoncentrowane i jedne łatwiej jest wyeliminować, inne trudniej. Zdecydowanie do tej pierwszej kategorii zalicza się kiepska jakość dźwięku i obrazu – aż 44% uczniów narzeka na to, że zamiast przyswajać wiedzę musi się raczej skupiać na tym, by w ogóle coś zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Jak poradzić sobie z tym kłopotem? Ano poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Przykładowo w salach lekcyjnych można zadbać o stworzenie bardziej integrującego i angażującego środowiska. Zrealizujemy to na przykład systemem wideokonferencyjnym, takim jak Jabra PanaCast 50.

System konferencyjny Jabra PanaCast 50 na uczelnię

PanaCast 50 jest wyposażony w 8 mikrofonów klasy profesjonalnej. Drzemiąca wewnątrz technologia jest w stanie precyzyjnie wykryć ludzki głos i wyeliminować wszelkie szumy z otoczenia, tak by wykładowca był doskonale słyszalny i to niezależnie od tego, w której części sali się znajduje. Sam również może liczyć na dobrą słyszalność, bo na system składają się również cztery potężne głośniki: dwa wysokotonowe i dwa niskotonowe.

Dzięki kamerze z obiektywem o polu widzenia 180 stopni na ekranach studentów widoczny jest nie tylko prowadzący zajęcia, ale też to, co znajduje się po jego bokach. Rozdzielczość 4K sprawia natomiast, że można dostrzec każdy szczegół i nie trzeba wytężać wzroku, by zobaczyć to, co najważniejsze. Wisienką na torcie jest zaś funkcja wirtualnej tablicy, umożliwiająca przeniesienie tej klasycznej, fizycznej tablicy do przestrzeni cyfrowej.

System PanaCast 50 to rozwiązanie kierowane przede wszystkim do szkół wyższych, gdzie wymagania są nieco inne. Na niższych stopniach edukacji z powodzeniem może zostać natomiast wykorzystany taki duet jak PanaCast + Speak.

Kamera Jabra PanaCast i zestaw głośnomówiący Jabra Speak 750 do szkoły

Aby objąć całe otoczenie, można wyposażyć się w kamerę Jabra PanaCast z trzema obiektywami, obejmującymi swoim zasięgiem pomieszczenie od jednej ściany do drugiej. Materiał wideo z każdej z nich jest łączony bez jakichkolwiek zniekształceń, nawet gdy nauczyciel przemieszcza się między kadrami. A gdy lekcja wymaga tego, by całkowicie skoncentrować uwagę na prowadzącym zajęcia, to można skorzystać z funkcji inteligentnego zoomu.

Kolejną ciekawą funkcją, jaką producent zaoferował w kamerze PanaCast, jest Vivid HDR. Automatycznie optymalizuje ona ustawienia oświetlenia tak, by wszystko było dobrze widoczne. To szczególnie przydatne w słoneczne dni i w salach ze ścianami wypełnionymi oknami.

Zestaw głośnomówiący Jabra Speak 750 zapewnia zaś podobnie dobre wrażenia, ale w kwestii audio. Gwarantuje wysokiej jakości dźwięk w obie strony – i uczniowie dobrze słyszą nauczyciela, i nauczyciel dobrze słyszy ich. W przypadku większych sal nic nie stoi też na przeszkodzie, by sparować ze sobą dwa takie urządzenia.

Sposób na zajęcia prowadzone z domu

Nie zawsze jednak wykładowcy i nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne na uczelni lub w szkole. Często przekazują wiedzę także z wnętrza swoich mieszkań. Trudno wtedy o tak profesjonalne zestawy, o jakich przed momentem wspomnieliśmy. Ale i na takie potrzeby Jabra ma swoje propozycje.

Podstawowym elementem jest Jabra PanaCast 20 – to kompaktowa kamerka internetowa, która pomimo niewielkich gabarytów oferuje wyśmienitą jakość obrazu, optymalizowanego przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym. Dobrze pomyślana konstrukcja pozwala na zamontowanie urządzenia na dowolnym ekranie, więc posiadany przez nauczyciela laptop czy monitor najpewniej będzie kompatybilny. O prywatność zadbać pozwala natomiast zintegrowana osłona.

W kwestii dźwięku z kolei w domowych warunkach dobrze sprawdzą się zestawy słuchawkowe z rodziny Evolve. Modele, takie jak Jabra Evolve2 30, są lekkie i wygodne, dzięki czemu z powodzeniem można je nosić przez cały dzień roboczy. Jakość audio jest nienaganna, a dzięki połączeniu plug-and-play wystarczy podpiąć słuchawki do komputera i od razu można działać.

Oczywiście urządzeń, które mogą pomóc w efektywnym nauczaniu zdalnym, jest zdecydowanie więcej. Tutaj jednak chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak niewielkim wysiłkiem można zwiększyć skupienie tych, którym próbuje się przekazać wiedzę w tych niesprzyjających warunkach.

Artykuł powstał we współpracy z Jabra.