Test obudowy be quiet! Pure Base 501 LX

Obudowa be quiet! Pure Base 501 LX to propozycja dla osób, które składają nowoczesny i efektowny komputer. Sprawdziłem, jak wypada jej nowa wersja, która została wzbogacona o podświetlane wentylatory.

4,2/5

Niedawno miałem okazję sprawdzić obudowę be quiet! Pure Base 501 Airflow Window, która wpisywała się w prosty i elegancki styl. Konstrukcja oferowała dobrą funkcjonalność, a przy tym wyróżniała się w efektywną wentylacją podzespołów. Nie była to jednak propozycja idealna.

W ofercie niemieckiej marki pojawiły się nowe wersje obudowy Pure Base 501 – modele LX i DX, które oferują podobną funkcjonalność, jednak zostały wzbogacone o podświetlenie LED. Jak sprawdza się w praktyce?

Porównanie modeli be quiet! Pure Base 501

Obudowa be quiet! Pure Base 501 jest już dostępna w pięciu wersjach, oferujących różne wzornictwo i funkcjonalność. Dodatkowo można wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych – czarnej i białej. Poniżej znajdziecie porównanie ich specyfikacji.

Model be quiet!

Pure Base 501 be quiet!

Pure Base 501 Airflow be quiet!

Pure Base 501 Airflow Window be quiet!

Pure Base 501 DX be quiet!

Pure Base 501 LX Typ Midi Tower Midi Tower Midi Tower Midi Tower Midi Tower Materiały stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS, szkło stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS, szkło stal SGCC, tworzywa sztuczne ABS, szkło Wymiary i waga 450 x 231 x 463 mm – 6,66 kg 450 x 231 x 463 mm – 6,8 kg 450 x 231 x 463 mm – 7,2 kg 450 x 231 x 463 mm – 7,93 kg 450 x 231 x 463 mm – 7,8 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele brak brak brak brak brak Panel I/O » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 1x combo audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 368 mm 7x 368 mm 7x 368 mm 7x 368 mm 7x 368 mm Miejsca na wentylatory » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm » Góra: 2x 120/140 mm

» Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Góra: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Przód: 1x Pure Wings 3 140mm PWM

» Tył: 1x Pure Wings 3 140mm PWM » Przód: 3x Light Wings LX 120mm PWM

» Tył: 1x Light Wings LX 140mm PWM Miejsca na chłodnice » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 » Góra: 120/240

» Przód: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce » Przód: nylonowy w plastikowej ramce

» Góra: plastikowy mesh

» Dół: nylonowy w plastikowej ramce Maty wyciszające » Prawy bok » Prawy bok » Prawy bok » Prawy bok » Prawy bok Maksymalna długość zasilacza 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) 200 mm (ATX) Ścianki » Przód: pełny metalowy

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh (LED)

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy » Przód: siatka mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny metalowy Dodatkowe » pionowy montaż karty graficznej » pionowy montaż karty graficznej » pionowy montaż karty graficznej » pionowy montaż karty graficznej » pionowy montaż karty graficznej

» kontroler wentylatorów i podświetlenia ARGB Cena MSRP

(obecna) 359 zł 379 zł (czarna)

399 zł (biała) 429 zł (czarna)

439 zł (biała) 519 zł (czarna)

539 zł (biała) 579 zł (czarna)

599 zł (biała)

Pure Base 501 LX i Pure Base 501 DX wyróżniają się podświetleniem LED (wentylatorami lub frontem), co powinno zainteresować osoby składające nie tylko nowoczesny, ale też efektowny komputer. Warto jednak zauważyć, że nowe modele są też odpowiednio droższe.

Prosto, ale też efektownie

W moje ręce trafił model be quiet! Pure Base 501 LX w czarnej wersji kolorystycznej (Pure Base 501 LX Black). Producent postawił na stonowaną stylistykę, wzbogaconą o cztery wentylatory z podświetleniem RGB LED. Nie zabrakło także panelu bocznego z hartowanego szkła, umożliwiającego efektowną ekspozycję wnętrza komputera. Obudowa pozwala na stworzenie stylowego i nowoczesnego zestawu.

Z przodu znajdziemy panel z siatki mesh, który ma przekładać się na lepszą wentylację podzespołów. W przypadku modelu Pure Base 501 LX możemy oczekiwać jeszcze niższych temperatur, ponieważ z przodu zamontowano aż trzy wentylatory Light Wings LX 120 mm PWM. Warto jednak zauważyć, że w odróżnieniu od modelu Pure Base 501 DX, przedni panel nie jest podświetlany.

Przednią osłonę można zdjąć, co pozwala uzyskać lepszy dostęp do wentylatorów. Podobnie jak w zwykłym modelu, pod spodem znajduje się filtr przeciwkurzowy, który w razie potrzeby można łatwo wyjąć i wyczyścić.

Panel ze złączami został wyprowadzony pod kątem na górnej krawędzi obudowy. Znajdziemy tutaj port USB typ C, dwa porty USB 3.0, a także złącze audio typu combo (dla słuchawek z mikrofonem). Oprócz tego przewidziano przyciski do włączania i restartowania komputera oraz zmiany kolorów podświetlenia wentylatorów..

Na górze można zamontować dwa kolejne wentylatory (fabrycznie ich nie ma). Miejsca zabezpieczono magnetycznym filtrem przeciwkurzowym, który można łatwo zdjąć i oczyścić.

W wersji Pure Base 501 LX lewy panel wykonano z hartowanego szkła, co pozwala wyeksponować zamontowane w obudowie podzespoły (przy czym warto pamiętać, że musi ona stać po prawej stronie biurka). Prawy bok to solidna blacha, którą od spodu wyłożono matą tłumiącą hałas.

Z tyłu obudowy nie ma większych niespodzianek. Znajdują się tu: otwór na tylny panel płyty głównej, kratka z zamontowanym wentylatorem Light Wings LX 140mm PWM, siedem zaślepek dla kart rozszerzeń oraz otwór na montaż zasilacza.

Obudowa została wyposażona w cztery duże nóżki z gumowymi podkładkami, które zapewniają stabilne ustawienie komputera. Na całej długości spodu umieszczono nylonowy filtr powietrza, który można łatwo wyjąć i wyczyścić.

Miejsce dla nowoczesnych podzespołów

be quiet! Pure Base 501 LX bazuje na szkielecie zwykłego modelu be quiet! Pure Base 501, więc możliwości obudowy są bardzo zbliżone do jej poprzedniczki. Producent postawił na dwukomorową konstrukcję, która nie tylko pozwala na zbudowanie estetycznego zestawu, ale ma też zapewniać optymalną wentylację kluczowych podzespołów.

Obudowa pozwala na montaż płyty głównej w formacie mini-ITX, mATX lub ATX. Na uwagę zasługuje sporo przepustów do wyprowadzenia kabelków i maskownica przewodów podłączanych do przedniej krawędzi płyty głównej.

W środku udostępniono siedem miejsc dla kart rozszerzeń – specyfikacja dopuszcza konstrukcje o długości do 368 mm, zatem powinny się tutaj zmieścić nawet największe karty graficzne pokroju GeForce RTX 5090 czy Radeon RX 9070 XT.

Co więcej, producent przewidział możliwość pionowego montażu karty graficznej (maksymalnie 5-slotowej). Takie rozwiązanie pozwoli jeszcze lepiej ją wyeksponować, jednak w takim wypadku trzeba dokupić specjalny adapter tzw. riser PCI-Express (to dosyć drogi dodatek - jego koszt to ok. 290 zł).

W głównej komorze znalazły się jeszcze dwa miejsca do montażu 2,5-calowych dysków pod SATA. Nośniki zostały zlokalizowane zaraz za wentylatorami, więc też będą ładnie wyeksponowane w obudowie. Inna sprawa to to, że obecnie raczej odchodzi się od takich dysków na rzecz nośników SSD montowanych w złączu M.2.

Za tacką na płytę główną znalazło się dodatkowe miejsce montażowe na dysk 2,5 cala – nośnik jest przykręcany do blaszanego stelaża (drugie miejsce zostało zajęte przez kontroler wentylatorów i podświetlenia).

To jednak nie wszystko, ponieważ na dole (w tzw. piwnicy) umieszczono jeszcze koszyk z dwoma miejscami. Można tu zamontować jeden dysk 2,5 cala i jeden 3,5 cala lub dwa dyski w rozmiarze 3,5 cala (większe dyski są montowane na podkładkach tłumiących wibracje). Co ważne, koszyk w razie potrzeby można przesunąć lub całkowicie zdemontować, co pozwala zwiększyć dostępną przestrzeń na zasilacz i/lub chłodnicę.

Na dole obudowy przewidziano miejsce na zasilacz, wyposażone w gumowe podkładki tłumiące drgania. Standardowo dostępna przestrzeń wynosi około 250 mm, jednak po przesunięciu klatki na dyski zmniejsza się do około 220 mm (uwzględniając także miejsce na okablowanie). W praktyce może to stanowić ograniczenie przy montażu największych jednostek o mocy powyżej 1000 W.

Jeszcze lepsza wentylacja

Obudowa została zoptymalizowana pod kątem efektywnego przepływu powietrza. Konstrukcja pozwala na montaż maksymalnie sześciu wentylatorów i wysokiego chłodzenia na procesorze (maksymalnie do 178 mm, więc powinny się tutaj zmieścić nawet największe coolery wieżowe).

W modelu Pure Base 501 LX fabryczne wyposażenie obejmuje aż cztery wentylatory z podświetleniem ARGB, które nie tylko poprawiają wentylację podzespołów, ale nadają konstrukcji efektownego wyglądu. Z przodu zamontowano trzy 120-milimetrowe modele Light Wings LX PWM, natomiast z tyłu jeden 140-milimetrowy Light Wings LX PWM.

Co ważne, w nowej wersji dodano hub do podłączenia wentylatorów i podświetlenia. Do płytki można podłączyć sześć urządzeń, więc dwa miejsca pozostają wolne (można do nich podłączyć kolejne wentylatory z obudowy lub np. chłodzenie z procesora).

Osoby zainteresowane montażem chłodzenia wodnego również znajdą coś dla siebie, choć obudowa została przystosowana głównie do zestawów AiO. Z przodu można zamontować chłodzenie z radiatorem o rozmiarze 120/140/240/280/360 mm (standardowo o grubości do 35 mm, ale przestrzeń można zwiększyć, przesuwając lub demontując koszyk na dyski – maksymalnie do 88 mm), a u góry – 120/240 mm.

Test obudowy be quiet! Pure Base 501 LX

W obudowie zamontowałem nowoczesną platformę testową, która śmiało może służyć jako przykład wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej do pracy.

Pure Base 501 LX zalicza się do obudów typu midi tower, jednak nie jest to specjalnie przestronna konstrukcja. Efekt jest taki, że montaż podzespołów w skrzynce nie jest szczególnie wygodny. Sporym ułatwieniem dla mniej doświadczonych użytkowników jest dokładna instrukcja obsługi, w której producent opisał poszczególne etapy składania całego komputera.

W głównej komorze zmieści się płyta główna formatu ATX, ale przy jej montażu może być konieczne odkręcenie stelaża na dyski 2,5 cala. Warto również pamiętać, że dolne miejsce na dysk na stelażu będzie zasłaniane przez dłuższe karty graficzne.

Problem może pojawić się też przy montażu karty graficznej. Co prawda konstrukcja oferuje sporo miejsca na samą kartę, jednak w wyższych modelach z zasilaniem 16-pin może pojawić się trudność z podpięciem wtyczki i zachowaniem odpowiedniego promienia zgięcia przewodu. Dobrym rozwiązaniem będzie zatem wybór zasilacza z wiązką z kątową wtyczką (np. be quiet! Power Zone 2).

Producent całkiem dobrze przemyślał aranżację okablowania. Obudowa posiada liczne przepusty, które ułatwiają podłączanie wtyczek, a z tyłu przewidziano sporo miejsca na ukrycie przewodów (w razie potrzeby można zdemontować dolny koszyk na dyski). Przydałoby się więcej miejsca nad płytą główną, bo osoby z większymi dłońmi mogą mieć problem z podłączeniem wtyczek zasilających do płyty głównej. Dostęp do góry płyty głównej ułatwi demontaż górnego filtra.

be quiet! Pure Base 501 LX – wentylacja podzespołów

Obudowa be quiet! Pure Base 501 LX została zaprojektowana z myślą o budowie nie tylko efektownego, ale też dobrze chłodzonego komputera. Sprawdziłem, jak konstrukcja wypada w praktyce.

Testy wentylacji przeprowadziłem w fabrycznej konfiguracji, obejmującej trzy wentylatory Light Wings LX 120mm PWM z przodu i jeden wentylator Light Wings LX 140mm PWM z tyłu. Wentylatory podłączyłem do huba, a za sterowanie prędkością obrotową odpowiadała płyta główna, działająca na standardowej krzywej prędkości obrotowej.

Obroty wentylatora na chłodzeniu procesora i karcie graficznej ograniczyłem do 50% (na karcie z uwzględnieniem trybu pasywnego w spoczynku). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystałem moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podałem przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 69

17 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 14

13 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 19

14 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 66

18 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 3

1 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB 39

33

Fabryczna konfiguracja zapewnia dobrą wentylację podzespołów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na niskie temperatury płyty głównej i dysku SSD. Warto jednak zaznaczyć, że wentylatory Light Wings LX są dosyć głośne przy maksymalnej prędkości obrotowej, więc polecam jeszcze dostroić krzywą obrotów.

Efektowniej, chłodniej, ale też drożej

be quiet! Pure Base 501 LX to w zasadzie bogatsza wersja zwykłej obudowy be quiet! Pure Base 501 Airflow Window. Nowy model zachowuje wszystkie najważniejsze zalety i wady konstrukcji, a do tego zapewnia lepszą wentylację i pozwala na zbudowanie efektowniejszego komputera. Naturalnie, trzeba też liczyć się z wyższą ceną.

Nowa wersja obudowy zdecydowanie stawia na efektowną stylistykę. Wnętrze można podejrzeć przez przeszklony panel boczny, a w środku znajdziemy aż cztery podświetlane wentylatory – takie rozwiązanie pozwala świetnie wyeksponować zamontowane podzespoły.

Obudowa nie jest przesadnie przestronna, ale umożliwia zbudowanie nowoczesnego i wydajnego zestawu. Na uznanie zasługuje duża ilość miejsca na kartę graficzną – istnieje nawet możliwość jej pionowego montażu, choć wymaga to dokupienia stosunkowo drogiego adaptera. Sama konstrukcja obudowy mogłaby być mniej skomplikowana i bardziej przemyślana, by ułatwić składanie komputera.

Obudowa pomieści wysoki cooler, oferuje sześć miejsc na wentylatory, a w razie potrzeby można zainstalować chłodzenie wodne. Nawet fabryczna konfiguracja zapewnia efektywną wentylację podzespołów, która szczególnie sprawdzi się przy wydajniejszych i gorętszych komponentach. Warto jednak odpowiednio wyregulować obroty śmigiełek, by nie rozkręcały się do maksymalnych obrotów, bo generują wtedy już słyszalny hałas.

Lepsza wentylacja i efektowne podświetlenie wiążą się z wyższą ceną. Czarna wersja be quiet! Pure Base 501 LX kosztuje około 580 zł, nie jest małą kwotą jak na obudowę z tej półki (do białej trzeba jeszcze dopłacić ok. 20 zł). Warto więc podkreślić, że na rynku są modele o podobnych możliwościach, ale dostępne w niższej cenie.

Opinia o be quiet! Pure Base 501 LX Plusy Efektowna stylistyka,

Przeszklony panel pozwalający wyeksponować wnętrze komputera,

Możliwość wyboru dwóch wersji kolorystycznych,

Dwa porty USB 3.0 i jeden USB typ C na panelu,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Możliwość pionowego montażu karty graficznej,

Dwa miejsca do wyeksponowania dysków 2,5 cala,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Cztery podświetlane wentylatory w komplecie,

Miejsce na sześć wentylatorów,

Miejsce na dwie duże chłodnice,

Dobra wentylacja podzespołów. Minusy Niepotrzebne komplikacje przy montażu podzespołów,

Pionowy montaż karty graficznej wymaga dokupienia drogiego risera PCI-Express,

Dosyć wysoka cena względem podobnych modeli.

Ocena obudowy be quiet! Pure Base 501 LX 84% 4.2/5





