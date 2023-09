Jaki laptop dla ucznia wybrać? Niemal każdy rodzic wie, że laptop do nauki jest w obecnych czasach niezbędny. W naszym zestawieniu znajdziecie 5 niedrogich laptopów, które mogą sprawdzić się zarówno jako narzędzie dla ucznia, jak i jako centrum domowej rozrywki.

Laptop dla ucznia to obecnie niemal coś tak niezbędnego jak podręcznik, zeszyt czy długopis, ale jego wybór nie należy do łatwych. Wybierając laptopa do nauki należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jego zastosowanie oraz budżet, którym dysponujemy.

Do nauki w zupełności wystarczą podstawowe modele, ale nie warto kupować najtańszych laptopów. Może się bowiem okazać, że do poprawnego działania trzeba dokupić pamięć RAM, brakuje miejsca na dysku, a procesor nie daje sobie rady z poważniejszymi zadaniami. Warto zatem wybrać model, który wyposażony będzie w parametry dopasowane do wymagań i oczekiwań użytkownika, a co za tym idzie sprosta stawianym mu zadaniom.

Rządowy program Laptop dla ucznia

Warto przy tej okazji wspomnieć, że po siedmiu miesiącach rozstrzygnięty został przetarg na potrzeby rządowego programu "Laptop dla Ucznia", w ramach którego uczniowie IV klasy szkoły podstawowej otrzymają laptopy. Wybranych zostało pięć modeli: HP ProBook 440 G9, Dell Latitude 3540, ASUS ExpertBook B1502CBA, Acer TravelMate P215-54, Acer TravelMate P214-54, a ich cena nie przekracza 3000 złotych. W naszym rankingu znajdują sie zarówno laptopy w podobnej cenie, jak i nieco droższe przeznaczone dla uczniów, których rodzice dysponują wyższym budżetem.

Jaki laptop do nauki i do szkoły będzie dobry?

Dlaczego laptop do nauki, a nie komputer stacjonarny? Wydajność nowoczesnych laptopów jest niemal taka sama jak w przypadku komputerów stacjonarnych, a co ważne laptop można zabrać ze sobą w niemal dowolne miejsce. Docenią to szczególnie studenci, którzy będą mogli wziąć go ze sobą na uczelnię czy do znajomych. Co więcej, niemal wszystkie laptopy wyposażone są w kamerę i mikrofon, a te niezbędne są do uczestniczenia w zajęciach zdalnych.

Jaki laptop dla ucznia? Wybierając najlepsze naszym zdaniem modele oparliśmy się na kilku założeniach. Przede wszystkim, ma to być komputer gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka, a więc wyposażony w pełną wersję systemu Windows (a nie Windows S). Powinien również posiadać odpowiednią ilość pamięci RAM (8 GB w zupełności wystarczy) oraz szybki dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB.

Założyliśmy również, że optymalną rozdzielczością ekranu będzie 1920 x 1080 pikseli, czyli Full HD. Odpowiednio mocny procesor ze zintegrowanym układem graficznym sprawi, że bez problemu uruchomimy na nim na przykład aplikacje z pakietu biurowego, takie jak Microsoft Word czy Teams, dziennik elektroniczny, ale... w razie potrzeby będą na nim działały nieskomplikowane gry.

Jaki laptop dla ucznia kupić w 2023 roku?

LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 – niedrogi laptop do nauki Ocena benchmark.pl









4/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Lenovo popularnej serii IdeaPad. Komputer wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Posiada także ekran, którego przekątna ma długość 15,6 cala, a jego rozdzielczość to 1920 na 1080 pikseli. Zainstalowano na nim najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows, więc jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Komputer spełnia nasze wszystkie wymienione wyżej założenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

LENOVO IdeaPad 3 17ITL6 – tani laptop dla ucznia Ocena benchmark.pl









4/5 Druga propozycja to również laptop marki Lenovo, ale ten model wyposażony został w większy ekran. Posiada 17-calowy wyświetlacz, dzięki czemu dobrze sprawdzi się jako komputer domowy. Laptop wyposażony jest między innymi w procesor Intel Core i3 11. generacji oraz 8 GB RAM. Jego parametry są nieco gorsze niż w przypadku wyżej opisanego modelu, ale atutem jest wspomniany już większy ekran. Za trochę ponad 2000 złotych kupić można całkiem niezły komputer dla ucznia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

Acer Aspire 3 R5 – tani laptop do szkoły Ocena benchmark.pl









4,4/5 Kolejny laptop za rozsądną cenę. Ma ekran typu IPS z przekątna o długości 15,6 cala, co pod względem gabarytów czyni go uniwersalną konstrukcją. Ten model wyposażony jest jednak w procesor AMD Ryzen 5 serii 7000, a nie czip marki Intel. Dyskusja na temat tego, które są lepsze jest jak dyskusja o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Poza tym wydajność zapewnia 16 GB RAM, a dysk o pojemności 512 GB umożliwi przechowywanie dużej ilości danych. To laptop, który dobrze sprawdzi się raczej wśród młodszych uczniów, ale i licealista napisz na nim rozprawkę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 7520U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1800 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 - dobry laptop do nauki i do gier Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pewnie zdziwi Was fakt, że wśród polecanych laptopów dla ucznia znalazł się typowo gamingowy model. Należy jednak pamiętać, że to nadal komputer, który służyć może do nauki czy do pracy. Ma jednak bardziej charakterystyczne wzornictwo i posiada dodatkowe podzespoły, które umożliwią uruchomienie większości gier, ale z nie najwyższymi ustawieniami. Posiada między innymi wysokonapięciowy procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650. Jak na gamingowego laptopa przystało częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-11320H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2250 g

Złącza audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, USB typu C

HUAWEI MateBook 14 2021 – mały laptop do nauki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Huawei MateBook D 14 2021 to laptop, który ze względu na wydajne podzespoły sprawdzi się zarówno wśród młodszych uczniów, jak i wśród studentów. Ci drudzy z pewnością docenią jego niewielkie rozmiary oraz niską wagę wynoszącą niecałe 1,5 kilograma. Komputer posiada 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2160 na 1440 pikseli, ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5700U oraz 16 GB pamięci RAM. Warto także zwrócić uwagę na wzornictwo. Wąskie ramki wokół ekranu sprawiają, że ten model wygląda nowocześnie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5700U

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1490 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Laptop, który sprawdzi się jako komputer do nauki i do gier

Czy na tanich laptopach do nauki będą działały nowe gry? Z bardziej wymagającymi grami może być problem, ale można zainteresować się tańszymi laptopami gamingowymi (np. z kartą graficzną GeForce GTX 1650), które sprawdzą się zarówno do nauki, jak i do gier.

Najlepszy laptop dla ucznia

W przypadku mniej wymagających uczniów z pewnością sprawdzi się laptop LENOVO IdeaPad 3 15ITL6. To niedrogi komputer z parametrami, które zapewnią płynną pracę z aplikacjami przeznaczonymi do nauki. Bardziej wymagający powinni sięgnąć po model Lenovo IdeaPad Gaming 3-15. Sprawdzi się zarówno jak laptop do nauki, jak i do gier. Studenci, którzy szukają mobilnego rozwiązania powinni rozważyć zakup laptopa HUAWEI MateBook D14 2021.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.