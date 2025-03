Od kliku dni testuję nowego iPada Air M3. Sprawdziłem między innymi jego wydajność, czas pracy na baterii i porównałem go do ubiegłorocznej generacji. Choć w nowym tablecie niewiele zmieniło się w porównaniu do poprzedniego modelu, to nasunęło mi się kilka ciekawych wniosków.

iPad Air M3 - recenzja

Nowe iPady Air z układem M3 zaprezentowane zostały 4 marca tego roku, a do oficjalnej sprzedaży trafią 12 marca. Ja od kilku dni miałem okazję testować ten tablet. W moje ręce trafił 11-calowy iPad Air w kolorze niebieskim z pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB wraz z nową klawiaturą Magic Keyboard.

Postanowiłem więc sprawdzić w czym nowy iPad jest lepszy od poprzednika. W tej recenzji będę odwoływać się do mojego testu 13-calowego iPada Air M2, który przeprowadziłem w tamtym roku.

Jedyną zmianą w nowym modelu jest nowy czip Apple Silicon M3, który zapewnia wyższą wydajność niż M2 w ubiegłorocznych modelach. Czy jest zatem sens kupować nowy model? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale spróbuję na nie odpowiedzieć na końcu.



iPad Air M3 z klawiaturą Magic Keyboard

iPad Air M3 - specyfikacja

Przejdźmy szybko przez specyfikację tego tabletu i zweryfikujmy ją w praktyce. Warianty pojemności pamięci wewnętrznej nie uległy zmianie w porównaniu do modeli z układem M2. Wymiary i masa praktycznie też. Warto jednak wspomnieć o pewnym paradoksie. Produkty Apple z serii Air należały zawsze do najcieńszych z portfolio. W przypadku tabletów firma się chyba nieco pogubiła. Grubość nowych iPadów Air to 6,1 mm. 11-calowe modele serii Pro mają 5,3 mm, a 13-calowe 5,1 mm. Zatem iPady Air nie są najcieńszymi tabletami marki Apple.

Nic nie zmieniło się także w kwestii wyświetlacza. To ten sam ekran iPS z podświetleniem LED. Rozdzielczość w przypadku mniejszego modelu to 2360 na 1640 pikseli co przekłada się na 264 pikseli na cal (ppi). Takie parametry zapewniają szczegółowy obraz. Dodam, że iPady Air nie są wyposażone w technologię Pro Motion, czyli adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz. Jednak korzystam równolegle z urządzeń Apple, w których częstotliwość odświeżania to 60 Hz oraz takich z Pro Motion i po przesiadce na te teoretycznie gorsze różnica w ogóle mi nie przeszkadza.

Owszem, widać, że wyższa częstotliwość zapewnia bardziej płynny obraz, na przykład przy szybkim przewijaniu stron www, ale nie jest to cecha, która przy moim sposobie użytkowania tych urządzeń jest kluczowa i dla niej zmieniłbym na przykład iPada Air na iPada Pro (te mają Pro Motion). Niestety tak jak w poprzednim modelu nadal słabo wypada powłoka oleofobowa, która ma być odporna na odciski palców. Na zdjęciu poniżej widać, że Apple ma w tej kwestii jeszcze sporo do poprawy.



Powłoka oleofobowa w iPadach Air M3 pozostawia wiele do życzenia

Na koniec dodajmy, że nowe iPady działają z Apple Pencil Pro i Apple Pencil (USB‑C), ale już niejednokrotnie wspominałem, że jestem zwolennikiem filozofii Steve’a Jobsa, który podczas prezentacji pierwszego iPhone’a powiedział, że najlepszym urządzeniem wskazującym są nasze palce i wyśmiał tego typu rysiki. To z pewnością akcesoria, z których w razie potrzeby warto korzystać, ale ja takiej potrzeby nie mam.

Główny aparat w iPada Air to szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 MP z przysłoną ƒ/1,8.



Tylny aparat w iPad Air M3

W przypadku tabletów dużo bardziej istotna wydaje mi się przednia kamera, która służyć może chociażby do prowadzenia wideorozmów. Zastosowano tutaj obiektyw o rozdzielczości 12 MP, który zlokalizowany jest na dłuższym boku, co wymaga prowadzenie rozmów wideo z iPadem w orientacji poziomej. W przypadku korzystania z klawiatury, która wymusza właśnie taką pozycję tabletu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tak wygląda zdjęcie zrobione przednią kamerą w dobrych warunkach oświetleniowych. Sami oceńcie jego jakość.

Zdjęcie z przedniej kamery iPada Air M3

Przydatnym rozwiązaniem jest funkcja Centrum uwagi, której zadaniem jest utrzymywanie twarzy rozmówcy w kadrze, nawet gdy ten się porusza. Testowałem ją przy okazji recenzji iPada Air z układem M2, a efekty zobaczyć można poniżej.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o głośnikach. iPad Air M3 radzi sobie całkiem dobrze jak na tego typu urządzenie. Najbardziej brakuje basu, ale pamiętam, że jak pierwszy raz włączyłem odtwarzanie utworu na iPadzie Air z M2 (w modelach z M3 są takie same głośniki) to aż trudno było uwierzyć, że z tak cienkiego urządzenia może wydobywać się dźwięk tak dobrej jakości. Oczywiście w porównaniu chociażby do MacBooków Pro, iPad Air wypada pod tym względem co najwyżej średnio, ale jak na tablet konsumencki jest całkiem dobrze.



Dolne głośniki w iPad Air M3

iPad Air M3 vs M2 - wydajność

Jak już wspomniałem, czip M3 to jedyna zmiana w iPadach Air w porównaniu do poprzedniej generacji. W nowych tabletach firma wykorzystała układ z 8‑rdzeniowym CPU (z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi), 9‑rdzeniowe GPU ze sprzętową akceleracją ray tracingu oraz z 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine. Pojemność pamięci RAM to 8 GB, a jej przepustowość wynosi 100 GB/s.

Poniżej porównanie rezultatów, które w różnych testach osiąga 13-calowy iPad Air z M2 i 11-calowy iPad z M3. Różnica (%) wskazuje, o ile iPad Air M3 jest lepszy od modelu z M2. Dodajmy, że wielkość ekranu nie wpływa na wydajność.

Test Wynik iPad Air M2 Wynik iPad Air M3 Różnica (%) Geekbench 6 - CPU Single-Core 2630 3095 17.66% Geekbench 6 - CPU Multi-Core 9996 11732 17.37% Geekbench 6 - GPU Metal 41946 45082 7.48% AnTuTu 1988306 2120484 6.60% 3DMark - Steel Nomad Light 2409 2439 1.25% Speedometer 3.0 26.33 34.26 30.11%

A tutaj szczegółowe wyniki testów nowego iPada Air z M3.

iPad Air M3 - Geekbench 6 CPU

iPad Air M3 - Geekbench 6 GPU

iPad Air M3 - Geekbench AI

iPad Air M3 - AnTuTu

iPad Air M3 - GFXBench Metal

iPad Air M3 - Speedometer 3.0 i Speedometer 2.0

iPad Air M3 - 3D Mark Steel Nomad Light

iPad Air M3 - 3D Mark Solar Bay

iPad Air M3 - bateria

11-calowy iPad Air z M3 na wbud­owany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 28,93 Wh. Apple deklaruje, że pozwala ona na przeglądanie Internetu przez Wi‑Fi lub oglądanie wideo do 10 godzin albo na przeglądanie Internetu przez sieć komórkową do 9 godzin.

Ja przeprowadziłem swoje testy, a oto ich wyniki:

strumieniowe odtwarzanie wideo z aplikacji Apple TV z ustawioną maksymalną jasnością ekranu i głośnością na poziomie 100% (tablet podłączony do WiFi 5GHz) - 375 minut, czyli 6 godzin i 15 minut,

przeglądanie Internetu w przeglądarce Safari (WiFi 5GHz, maksymalna jasność ekranu) - 273 minuty, czyli 4 godziny, 33 minuty.

Jak widać, wyniki sporo różnią się od tego, co deklaruje Apple. Być może testy przeprowadzane były w innych warunkach. Dodam, że czas pracy w nowych urządzeniach Apple wydłuża się po kliku ładowaniach baterii. Przed tymi testami, iPad ładowany był tylko jeden raz.

Przeprowadziłem jeszcze test baterii w aplikacji GFXBench Metal, a wyniki znajdują się poniżej.

iPad Air M3 - GFXBench Metal Battery Test

Nowa klawiatura robi różnicę

Na początku wspomniałem o tym, że wraz z iPadem, do testów otrzymałem także nową klawiaturę Magic Keyboard. Ma ona większy gładzik z fizycznym klikiem, 14 klawiszy funkcyjnych oraz nowy aluminiowy zawias.

Najbardziej potrzebna była zmiana, która na pierwszy rzut oka wydaje się najmniej istotna. Chodzi o nowy zawias, bardziej podobny do tego, który zastosowano w ubiegłorocznych modelach klawiatur dla iPadów Pro. Wydaje się, że dzięki nowej konstrukcji obniżony został środek ciężkości tabletu dołączonego do klawiatury, dzięki czemu całość jest zdecydowanie bardziej stabilna niż w przypadku klawiatury z ubiegłego roku ze „starym” zawiasem, a to ogromny plus. Nie mam już obaw, że przy mocniejszym stukaniu w ekran tabletu zestaw się przewróci.



Zawias w nowej klawiaturze Magic Keyboard

Klawisze funkcyjne ułatwiają obsługę tabletu i przybliżają całość do funkcjonalności, do której przyzwyczaiły nas laptopy.



Klawisze funkcyjne w nowej klawiaturze Magic Keyboard

Nowy gładzik ma wymiary wynoszące około 10 na 5 cm, ale mógłby być jeszcze większy. Najbardziej brakuje podświetlenia klawiszy, ale ta funkcja dostępna jest póki co tylko w klawiaturach Magic Keyboard dla iPadów Pro.



Gładzik w nowej klawiaturze Magic Keyboard

Klawiatura ma także wbudowany port USB-C, który służy do ładowania podłączonego do niej tabletu.



Port USB-C w nowej klawiaturze Magic Keyboard

Na koniec dodajmy, że grubość 11-calowego iPada Air M3 z nową klawiaturą Magic Keyboard to 15 mm, a waga zestawu wynosi 1,08 kg. Dla porównania dodam, że 13-calowy MacBook Air z M4 waży 1,24 kg, a jego grubość to niecałe 12 mm.

iPad Air M3 - czy warto?

To pytanie trzeba rozłożyć na kilka czynników. Po pierwsze, czy warto wymienić iPad Air M2 na iPad Air M3? Moim zdaniem nie, ponieważ jedyna różnica to procesor, który zapewnia większą wydajność, ale M2 zapewnia więcej niż wystarczającą ilość mocy do zastosowań tego typu tabletów. Najbardziej wymagający użytkownicy, którzy pracują na takich urządzeniach sięgają po modele serii Pro.

Po drugie, który model kupić, jeśli planujecie zakup tabletu? W takim przypadku warto wybrać nowy model, no chyba, że starszy znajdziecie w dużo niższej cenie. Obecnie w sklepach iPady Air z M2 kosztują niemal tyle samo co modele z M3. Za nowe modele z lepszym procesorem zapłacić trzeba tyle samo co za starsze w dniu ich premiery.

Po trzecie, jeśli chcecie by iPad Air zastąpił laptop, to warto zaopatrzyć się w nową klawiaturę Magic Keyboard, ale jest ona kompatybilna także z tabletami z M2, więc decydując się na taki zestaw można wybrać starszy model i zaoszczędzić kilkaset złotych.

Na koniec dodam, że iPad Air to według mnie najlepszy tablet Apple pod względem relacji ceny do oferowanych możliwości. Do wyboru jest jeszcze sporo tańszy iPad z układem A16. To dobry tablet, ale jest pod wieloma względami gorszy od serii Air i to da się odczuć. W ofercie Apple są jeszcze iPady Pro, ale to tablety dla najbardziej wymagających, za które trzeba zapłacić sporo więcej, a nie każdy wykorzysta ich możliwości. Wybór należy do Was.

iPad Air M3 - cena

Za podstawową wersję iPad Air z układem M3 i pamięcią o pojemnosci 128 GB zapłacić trzeba 2999 złotych. Testowany tablet w konfiguracji z pamięcią o pojemnosci 1 TB i dodatkową obsługą sieci komórkowej 5G kosztuje 6299 złotych. Nowa klawiatura Magic Keyboard do 11-calowego iPada Air to koszt 1399 złotych.

Opinia o iPad Air M3

Plusy:

Dobra relacja ceny do jakości;

Wysoka wydajność;

Kosztuje tyle samo, co modele z M2 w dniu swojej premiery;

Nowa klawiatura jest dużo bardziej stabilna i ma klawisze funkcyjne.

Minusy:

Wyświetlacz LCD z odświeżaniem 60 Hz;

Przedni aparat mógłby być lepszy, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

Ocena iPad Air M3 96% 4.8/5







Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Apple. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.