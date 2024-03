Maciej Piotrowski Expeditions: A MudRunner Game okiem redakcyjnego marudy

Pierwsze Spintires to było coś – świeże, odkrywcze i z olbrzymim efektem „Wow!”. Niestety, po ponad 10 latach pomysł na samochodowe zmagania w ciężkim terenie nieco spowszedniał. Nie żeby nagle seria MudRunner (w którą Spintires wyewoluowało) musiała się mierzyć z niesamowitą konkurencją – po prosto sam pomysł przedzierania się przez dzikie ostępy, lawirując pośród kamieni i drzew, brodząc w wodzie i taplając się w bagnie, już tak mocno nie pociąga. Owszem, silnik fizyczny w tej serii wciąż potrafi zachwycić (kto raz zakopał się w bagnie po same osie ten wie), ale już od jakiegoś czasu czuć było wyraźnie, że serii przydałoby się jakieś konkretniejsze odświeżenie.



Dlatego po cichu liczyłem, że dzięki dorzuceniu ekspedycji naukowych Expeditions odzyska dawny blask przynosząc w końcu serii jakiś drugi oddech. Niestety, trochę się przeliczyłem, bo choć nowa odsłona nadal zachwyca poziomem realizmu podczas pokonywania trudnego terenu to cała reszta jest niestety bardzo średnia. I tak na start dostajemy tu jedynie trzy lokacje – dwie duże i jedna małą, startową, z których naprawdę dobre wrażenie robią chyba tylko Karpaty. Owszem, przeszkód terenowych jest tu całe mrowie, ale same miejscówki są dość martwe. Nawet ptaki w lornetce są niczym zastygnięte w stopklatce.







Co gorsze, twórcy nie postarali się jakoś szczególnie, by owe szeroko reklamowane ekspedycje dawały nam dodatkowego kopa. Ot, docieramy na miejsce i w zasadzie musimy albo skorzystać z drona, albo spojrzeć przez lornetkę, albo przebrnąć przez totalnie nijaką minigierkę polegającą na naciśnięciu przycisku w odpowiednim momencie. Nie jest to raczej szczególnie emocjonujące zwieńczenie naszej wyprawy.



Zresztą samo dotarcie do celu misji też potrafi napsuć nieco krwi. I nie chodzi tu wcale o jazdę, a o orientację przestrzenną i… znaczniki na mapie. Twórcy gry wypełnili oferowane nam lokacje różnymi zadaniami, z których sporą część napotykamy niejako po drodze, wykonując misję główną. I tu pojawia się spory zgrzyt – system prezentowania misji na mapie jest tak nieintuicyjny, że czasem myślałem o rzuceniu pada w kąt. A to wyświetla nam jakiś punkt, który już zaliczyliśmy, a to znowu po włączeniu mapy pokazuje nam zupełnie nie to miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. No i samo przełączanie się pomiędzy misjami na mapie jest po prostu niewygodne i mało przejrzyste.



W zasadzie jedyne co ratuje Expeditions: A MudRunner Game to naprawdę przyjemna, terenowa jazda, do której dorzucono kilka fajnych nowości w postaci choćby kotwicy, którą można przytwierdzić do podłoża i po podpięcia do niej haka wyciągarki wydostać się z niejednej opresji. Jest też podnośnik, którym możemy „postawić” nasz pojazd na koła i echosonda przydatna przy pokonywaniu zbiorników wodnych. No i niby wszystko fajnie, ale mocno zastanawiam się do kogo tak naprawdę kierowany jest ten tytuł. Starzy wyjadacze zapewne narzekać będą na zbytnie uproszczenia rozgrywki. Nowych zaś, szczególnie tych bez „terenowego bakcyla”, Expeditions: A MudRunner Game może zbyt szybko zniechęcić. Dlatego też moja ocena gry, a dopowiem tylko, że swego czasu sam bawiłem się w terenowe przeprawy, to 3.5/5,