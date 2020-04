Może i SnowRunner nie było najgoręcej wyczekiwaną gra ostatnich miesięcy, ale wraz z każdymi kolejnymi informacjami jawiło się coraz ciekawiej. Ostatecznie na rynek, właśnie dziś, trafia naprawdę godna uwagi propozycja.

Dziś premiera SnowRunner

SnowRunner to następca MudRunner z 2017 roku. Gra została przygotowana przez studio Saber Interactive i od dziś oferowana jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Właścicieli PC zainteresować może informacja, iż jest to tytuł na wyłączność Epic Games Store.

Rodzimy wydawca gry, firma Cenega, przygotował polską (napisy) wersję językową. Zadbał również o premierowy zwiastun, który wprowadza w klimat i najważniejsze założenia rozgrywki.

SnowRunner pozwala zasiąść za kierownicą potężnych terenowych ciężarówek (40 modeli z opcjami modyfikacji). Przemierzając ponad 30 wirtualnych km² trzeba stawić czoła wielu przeciwnościom i siłom natury. Nie oczekujcie tutaj równego asfaltu. SnowRunner to pokonywanie błota, śniegu, wzniesień, a nawet rzek i zamarzniętych jezior.

Twórcy przewidzieli możliwość zabawy w kampanii oraz w 4-osobowej kooperacji.

Pierwsze recenzje SnowRunner wyglądają bardzo pozytywnie

Powoli zaczynają pojawiać się recenzje gry. Póki co płynie z nich optymistyczny przekaz, średnia not oscyluje bowiem w granicach 80%. Opiniujący nie dostrzegają dużych minusów, aczkolwiek akcentują występowanie drobnych błędów technicznych.

Zdecydowanie więcej miejsca poświęcają jednak zaletom gry, do których najczęściej zaliczana jest dopracowana oprawa wizualna, realistyczna fizyka, spora mapa i zróżnicowane tereny, a przede wszystkim przyjemność z pokonywania kolejnych przeszkód, chociaż niekiedy okazuje się to sporym wyzwaniem (ku przestrodze niedzielnych kierowców).

TheSixthAxis - 90%

PlayStation Universe - 85%

God is a Geek - 80%

Hardcore Gamer - 80%

Hobby Consolas - 78%

Push Square - 70%

Źródło: Focus Home Interactive, Cenega Polska

