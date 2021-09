GTA 6, tudzież Grand Theft Auto 6, to następny duży projekt Rockstar od czasu Red Dead Redemption 2. Gra jest niezwykle wyczekiwana, ale twórcy serii konsekwentnie o niej milczą. Z każdym rokiem wypływa jednak coraz więcej pogłosek, które nadają wiarygodności nowej odsłonie GTA.

GTA 5 nadal sprzedaje się niczym świeże bułeczki, choć od premiery pierwszej wersji gry minęło już 8 lat. Wyników, jakie wykręca ten tytuł w samym 2021 pozazdrościłaby niejedna nowa produkcja. Swą długowieczność w znacznej mierze gra, jak i cała seria zawdzięcza między innymi fanowskim przeróbkom takim jak opisywane przez nas najciekawsze mody do poprzednich odsłon serii GTA .

Tymczasem w marcu 2022 ukaże się zremasterowana edycja Grand Theft Auto 5 na m.in. konsole nowej generacji - Xbox Series X|S i PlayStation 5. I co tu dużo mówić, mimo narzekań graczy na odcinanie kuponów, GTA 5 jest niemal skazana na sukces. Jednocześnie remaster może służyć zaspokojeniu apetytu na kontynuację. Rockstar ma wiele do udowodnienia w nowej odsłonie i gracze z niecierpliwością wyczekują, jakie nowości w GTA 6 zdecydują się wprowadzić twórcy.

GTA 6 - co wiemy

Pierwszy konkretny raport na temat gry, sporządzony przez Kotaku wskazywał na to, że w kwietniu 2020 roku nowe GTA było we wczesnej fazie tworzenia. Oznacza to, że Grand Theft Auto 6 nie ukaże się jeszcze przez co najmniej kilka lat. Większość innych doniesień wskazywała na 2025 jako rok, w którym nastąpi premiera GTA 6. Potwierdził to także renomowany reporter Bloomberga, Jason Schreier.

Jeśli chodzi o zawartość, jakiej możemy się spodziewać w nowym GTA, większość doniesień – w tym wyciek z lipca 2021, którego dokonał Tom Henderson, a potwierdził Schreier – wskazuje na powrót do Vice City. Akcja GTA 6 miałaby toczyć się w czasach współczesnych i dawać możliwość wcielenia się w kilku grywalnych bohaterów, a także bohaterkę – ekspertkę od technologii.

Ten sam raport wspomina też o podziale zawartości w GTA Online stworzonym w stylu podobnym do Fortnite, czyli w sezonach. Oznaczałoby to cykliczne zmiany i ewolucję mapy wraz z każdą nową aktualizacją, czy też DLC. Dla tej serii byłaby to istna rewolucja.



Czy to wizja twórców GTA 6 - przekonamy się być może za kilka miesięcy

Czego się domyślamy

Po pierwsze, Rockstar nie zapowie oficjalnie gry, póki nie ukaże się remaster GTA 5 – to jest pewne. Z marketingowego punktu widzenia po prostu nie byłoby to sensownym rozwiązaniem. Jeśli data wydania zremasterowanego Grand Theft Auto 5 nie ulegnie przesunięciu i ta faktycznie ukaże się w marcu 2022, istnieje szansa na to, że GTA 6 zostanie zapowiedziane na E3 2022.

Z racji premiery, która miałaby nastąpić w 2025 roku, Grand Theft Auto 6 bez wątpienia ukaże się już wyłącznie na konsole najnowszej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X|S oraz PC, z pominięciem PlayStation 4 i Xbox One. Obsługa 4K oraz HDR-u przy opcji wyboru 60 FPS i ray-tracingu wydaje się również absolutnie przesądzona. Deweloperzy z Rockstar niewątpliwie zrobią także użytek z superszybkich dysków SSD, jakie znajdziemy w nowych konsolach Sony i Microsoftu.

Oczywiście, należy się także spodziewać tego, że gra wykorzysta nowszy silnik niż ten z Grand Theft Auto 5 – prawdopodobnie będzie to kolejna iteracja RAGE. Engine ten posłużył w 2018 do stworzenia Red Dead Redemption 2. W porównaniu do GTA 5 doczekał się wielu usprawnień, w tym globalnej iluminacji, wolumetrycznych chmur i mgły, a także renderowania bazującego na prawdziwej fizyce. Nie ulega wątpliwości, że nowa wersja RAGE do GTA 6 doda jeszcze nowszych funkcji graficznych, w tym wspomnianego wyżej ray-tracingu.

Patrząc zaś na tendencję coraz szybszego wydawania gier Rockstar na PC po debiucie na konsolach, prawdopodobnie można spodziewać się krótszego odstępu albo równoczesnej premiery gry na komputery osobiste. GTA 5 ukazało się ponad półtora roku po edycjach konsolowych, a RDR 2 – jedynie rok i tydzień po.

Co nam się marzy

Z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność. Wydanie gry na PlayStation 5 i Xbox Series X|S musi wiązać się ze zrealizowaniem wizji świata totalnego – bez jakichkolwiek loadingów i z natychmiastową zmianą grywalnej postaci. Znacznie potężniejsze procesory tychże konsol powinny także przełożyć się na bardziej złożony świat żyjący własnym życiem, a także więcej budynków, do których moglibyśmy wejść. A czemu by tak nie dosłownie do wszystkich?

Obsługa haptycznych wibracji oraz adaptacyjnych spustów DualSense na PS5 to także must-have dla GTA 6. W końcu strzelanie i jeżdżenie to główne aktywności w tej serii, więc aż proszą się o ich urozmaicenie za pomocą dodatkowych doznań dla graczy na padzie. Z kolei od strony rozgrywki, ciekawym pomysłem na urozmaicenie formuły serii byłaby możliwość zbudowania i zarządzania własnego kryminalnego imperium.

Innym interesującym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie systemu frakcji. Nikt nie obraziłby się także za większą liczbę mini-gierek, w tym na siłowni, czy też koszykówki albo baseballa. O fabularnym DLC i rozszerzeniach nie wspominając. Fani doceniliby również, gdyby wrócił sześciogwiazdkowy system „złej sławy”.

No i jeszcze jedna kwestia - Rockstar nie byłby sobą, gdyby nie zadbał o fantastyczny i eklektyczny dobór muzyki oraz DJ-ów z radiostacji. Ścieżka dźwiękowa GTA 5 była jedną z najambitniejszych kolekcji licencjonowanej muzyki wszech czasów, często obudowaną wokół osobowości prezenterów radiowych i z udziałem jednego z założycieli legendarnego elektronicznego zespołu Tangerine Dream. Rockstar oryginalnie mierzył w 900 utworów przy GTA 5, ostatecznie przystając na 241 – kto wie, co ich powstrzyma następnym razem przed zrealizowaniem swojej wizji na 100 procent?

A Wam co najbardziej marzyłoby się w GTA 6?

Możemy sobie snuć wizję tego jakie będzie nowe Grand Theft Auto 6, a i tak Rockstar pewnie zrobi grę po swojemu. Jednego możemy być jednak pewni – twórcy największych growych hitów będą dwoić się i troić by znów potężnie dorzucić do pieca i zaskoczyć nas czymś czego do tej pory świat nie widział. Jak myślicie co to będzie? A może jest coś co Wam najbardziej się marzy w GTA 6? Podzielcie się tym z nami w komentarzach. Ciekawe jak bardzo będziemy wszyscy zgodni w naszych oczekiwaniach wobec Grand Theft Auto 6.