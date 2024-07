Testujemy nowego iPada Pro z układem Apple Silicon M4. To najnowszy i najbardziej wypasiony tablet marki Apple, za który trzeba jednak sporo zapłacić. Czy ten tablet warty jest swojej ceny? Oto nasza recenzja iPada Pro z układem M4.

iPad Pro M4 - recenzja

W maju firma Apple zaprezentowała cztery nowe modle iPadów - dwa iPady Air z M2 oraz dwa iPady Pro z M4. Wydarzenie Let loose, które poświęcone było nowym modelom tabletów marki Apple odbyło się w londyńskiej siedzibie firmy.

W ramach testów do dyspozycji miałem 11-calowego iPada Pro z układem M4 i pamięcią masową o pojemności 2 TB w kolorze gwiezdna czerń. Testowany tablet wyposażony jest w standardowe szkło oraz możliwość obsługi sieci komórkowej.

Co więcej, miałem także okazję wypróbować odmienioną klawiaturę Magic Keyboard (która działa tylko z nowymi iPadami Pro) oraz rysik Apple Pencil Pro, o których także wspomnę kilka słów.

Testując tego iPada nadal zastanawiałem się czy mógłby mi on zastąpić komputer. Przy okazji recenzji iPada Air M2 stwierdziłem, że tablet nie jest urządzeniem, które zaspokoiłoby moje wszystkie potrzeby, ale przy okazji iPada Pro jest dużo lepiej, co nie oznacza, że idealnie. Jest też jedno „duże ale”.

iPad Pro M4 11 cali - specyfikacja

Zacznijmy od gabarytów, ponieważ tutaj nastąpiła mała rewolucja i mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Najnowsze modele iPadów Pro są cieńsze i lżejsze od najnowszych iPadów Air, a to przecież te drugie zawsze pozycjonowane były jako najlżejsze. Nazwa „Air”, czyli powietrze, a w domyśle „lekkie jak powietrze” nie ma już zastosowania.

11-calowy iPad Air ma wymiary 249,7 na 177,5 na 5,3 mm i waży 444 (model Wi-Fi) lub 446 gramów (model Wi‑Fi + Cellular). Dla porównania, 11-calowy iPad Air, czyli urządzenie z wyświetlaczem o takiej samej wielkości, ma wymiary 247,6 na 178,5 na 6,1 mm, a waży 462 gramy (zarówno model Wi-Fi, jak i Wi‑Fi + Cellular). Różnice są minimalne, ale są i tę pewną niekonsekwencję w nazewnictwie warto wskazać.

Testowany iPad wyposażony został w złącze Thunderbolt/ USB4, które służy do transferu danych i ładowania, złącze Smart Connector do podłączenia klawiatury Magic Keyboard oraz złącze magnetyczne do przechowywania i ładowania rysika Apple Pencil.

Kilka słów o głośnikach. 11-calowy iPad Pro ma cztery głośniki stereo, ale firma nie podaje szczegółowych informacji na ich temat. Ten tablet gra dużo lepiej i głośniej niż testowany wcześniej iPad Air M2 oraz MacBook Air z M3. Odwzorowanie niskich, średnich i wysokich tonów jest na dobrym poziomie. Na pochwałę zasługują niskie tony. Nie są nachalne, ale zdecydowanie podkreślone. Porównując głośność, w trakcie słuchania tych samych utworów za pośrednictwem serwisu Apple Music różnica wynosiła nawet 5-6 dB więcej na „korzyść” iPada Pro.

Na koniec dwa ważne parametry, w których sporo się zmieniło. Po pierwsze, wyświetlacz. Firma po raz pierwszy zastosowała ekran Ultra Retina XDR, czyli tak zwany tandemowy OLED. To połączenie dwóch paneli OLED, dzięki któremu osiągnięto całkiem niezłe parametry. Maksymalna jasność to 1000 nitów, ale w trakcie wyświetlania treści HDR w szczycie może ona osiągnąć 1600 nitów.

Rozdzielczość wynosi 2420 na 1668 pikseli, co przekłada się na 264 piksele na cal kwadratowy ekranu. Jest również technologia ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie obrazu z częstotliwością od 10 Hz do 120 Hz, bez której moim zdaniem można żyć. Pewnie wielu stwierdzi, że nie, ale ja często przesiadam się z urządzeń 60 Hz na 120 Hz i odwrotnie i nie uważam żeby była to kluczowa funkcja, choć oczywiście 120 Hz wyświetlacz robi lepsze wrażenie.

Dodam też, że jest tutaj również powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, ale Apple musi nad tym jeszcze nieco popracować. Tak jak w przypadku iPada Air, jej skuteczność nie zachwyca.

Na koniec tej części aparat. Nowe iPady Pro pozbawione zostały drugiego obiektywu z tyłu. Poprzednia generacja miała jeszcze aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 10 MP, którego nie znajdziemy w nowych modelach. Z tyłu mamy tylko 12 MP aparat szerokokątny z przysłoną f/1,8 i maksymalnie 5-krotnym zoomem cyfrowym. Obok obiektywu znajduje się lampa błyskowa oraz skaner LiDAR.

Jego zadaniem jest (w dużym skrócie) pomiar odległości skanowanego obiektu od urządzenia (iPada) oraz między skanowanymi obiektami, a także rozmiarów tych obiektów. Skaner w testowanym tablecie radzi sobie całkiem nieźle, co można zobaczyć na zdjęciach z pomiarów róznych obiektów.

Z przodu jest ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 12 MP, który umieszczony został na dłuższym boku, więc najlepiej działa wtedy, gdy iPad znajduje się w pozycji horyzontalnej. Nie ma z tym żadnego problemu jeśli z iPada korzystam właśnie w takiej orientacji, na przykład wpiętego w klawiaturę Magic Keyboard. Problem pojawia się, gdy do rąk biorę sam tablet i z przyzwyczajenia chwytam go w pozycji wertykalnej (pionowej). W takim przypadku aparat znajduje się z prawej strony i często zasłaniam go dłonią. Potrzeba trochę czasu żeby się do tego przyzwyczaić.

Jakość zdjęć i nagrań wykonywanych przednim obiektywem jest taka sama jak w przypadku iPada Air M2.

iPad Pro M4 - wydajność

Przed rozpoczęciem prezentacji Let loose pojawiły się plotki, że Apple może zaprezentować iPada z układem M4, ale mało kto w nie wierzył. Do tej pory nowe układy tej serii debiutowały w komputerach Mac, a nie w urządzeniach mobilnych.

iPady Pro z pamięcią masową o pojemności 1 TB i 2 TB wyposażone są w układ M4 z 10‑rdzeniowym CPU (z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 6 rdzeniami energooszczędnymi), 10‑rdzeniowym GPU ze sprzętową akceleracją ray tracingu, 16‑rdzeniowy system Neural Engine oraz 16 GB pamięci RAM o przepustowości 120 GB/s. Pozostałe modele mają 9 rdzeniowe CPU i 8 GB pamięci RAM.

Nie będzie pewnie zaskoczeniem, że przeprowadziłem kilka testów benchmarkowych, dzięki którym można porównać wydajność urzadzeń.

W teście Geekbench 6 iPad Pro M4 osiągnął 3631 oraz 14401 punktów odpowiednio dla jednego i wielu rdzeni. To sporo więcej niż w przypadku iPhone’ów 15 serii Pro z układem A17 Pro (2903 i 9843 punkty). W teście jednego rdzenia M4 przebija nawet M3 Max (3130 punktów), ale daleko mu do wyniku testu wielu rdzeni (20930 punktów).

Test procesora graficznego Metal wypadł na 53361 punktów. Nieco lepiej niż układ M3 w MacBookach (47483 punkty) i M2 w iPadach (45462 punkty).

Przeprowadziłem jeszcze kilka innych testów. W AnTuTu wynik to 2624000.

Mam także rezultaty testów Steel Nomad Light i Steel Nomad Light Stress Test wykonanych w aplikacji 3D Mark.

Jako ostatni zawsze prezentowany jest wynik testu Speedometer 3.0, czyli szybkość działania aplikacji internetowych w przeglądarce Safari. Wyniósł on 35,6 punktów, czyli lepiej niż w iPadzie Air z M2 (26,3) i MacBooku Air z M3 (33,7).

Klawiatura Magic Keyboard do iPada Pro

Nowy model klawiatury jest dużo lepszy od poprzedniego. Ma ona aluminiową podstawę, która po pierwsze daje znacznie większą sztywność, a po drugie odbieram ją jako produkt zdecydowanie bardziej „premium”, choć gumowe pokrycie w starszm modelu też daje radę. Nie chodzi tu o to, że jestem francuskim pieskiem i oczekuję cudów, ale obecna wersja bardziej kojarzy się z MacBookiem, z którego korzystam od wielu lat.

Nieco większy jest gładzik, który obsługuje sygnały haptyczne (tak jak w MacBooku), a nie fizyczny klik.

Podświetlane klawisze z mechanizmem nożycowym o skoku 1 mm działają podobnie, ale są jakby nieco bardziej sprężyste. Jest także rząd 14 klawiszy funkcyjnych, których brakowało w starszej klawiaturze

Tak jak w poprzedniej generacji, na klawiaturze nie ma czytnika linii papilarnych Touch ID, ale w związku z tym, że iPad Pro ma Face ID nie stanowi to problemu.

Nie wyeliminowano problemu z wysoko ustawionym środkiem ciężkości. Nie ma kłopotu, gdy zestaw jest na biurku, ale trzymając zestaw na kolanach mam obawy, że się przewróci. Są one nawet nieco większe niż w przypadku testowanego wcześniej iPada Air. Wynikać to może z faktu, że w nowej klawiaturze iPad Pro nie wisi nad klawiszami. Jego dolna krawędź sięga górnej linii klawiszy funkcyjnych. Pisanie jest przez to bardziej komfortowe, ale mam wrażenie, że środek ciężkości przesunął się jeszcze bardziej w górę.

Testując iPada Air wspominałem także o tym, że otwartego zestawu nie nosi się komfortowo. W przypadku 11-calowego iPad Pro ten efekt nie występuje, ale wynika to raczej z mniejszych rozmiarów i wagi tabletu oraz klawiatury niż poprawy konstrukcji tej drugiej.

Apple Pencil Pro

Nowy rysik to fajny gadżet. I mam tutaj na myśli to, że nie potrzebuję go do mojej pracy, więc mogą mówić o nim tylko w takiej kategorii. Wprowadzono gest ściśnięcia, który otwiera zestaw narzędzi, co umożliwia ich szybki wybór i zmianę. Co więcej, rysik „zachowuje się” jak prawdziwe narzędzia kreślarskie. Jeśli wybierzemy zakreślacz z szeroką końcówką wkładu czy pędzel do malowania farbami to grubość linii można kontrolować przekręcając rysik w dłoni, tak jak wspomnianym zakreślaczem czy pędzlem.

Warto jeszcze wspomnieć o możliwości szukania rysika Apple Pencil Pro za pomocą aplikacji Znajdź. Można go zlokalizować na mapie oraz odszukać za pomocą sparowanego iPada. Wówczas na ekranie będą wyświetlane wskazówki czy rysik jest daleko, blisko, czy w zasięgu ręki. Warto jeszcze dodać, że dzięki odświeżaniu o częstotliwości 120 Hz ma się wrażenie, że rysikiem pisze się jak długopisem po kartce papieru.

iPad M4 - czy warto?

Jak zwykle - to zależy. Jeśli pytacie czy iPad Pro da rade zastąpić mi komputer to nie. iPad to iPad, a głównym ograniczeniem jest system operacyjny iPadOS i jego mankamenty związane z wielozadaniowością. Warto jeszcze pamiętać o jednym porcie USB-C, który dla wielu może nie wystarczyć, jeśli miałby zastąpić komputer, ale dla mnie to akurat nie problem.

Dużą zaletą w tym aspekcie jest nowa klawiatura, która jest o niebo lepsza od starej i do złudzenia przypomina tą z MacBooka, do której jestem przyzwyczajony. Co więcej, jeśli już miałbym wybrać dla siebie jakiegoś iPada to byłby to właśnie 11-calowy iPad Pro. Po pierwsze właśnie ze względu na nową klawiaturę, a po drugie ze względu na bardziej kompaktowe rozmiary i niższą wagę. Jeśli miałoby to być uzupełnienie mojego MacBooka to właśnie tak sobie je wyobrażam (no może system operacyjny mógłby być inny).

Tutaj już chyba po raz ostani odwołam się do mojej recenzji iPada Air M2 i niewątpliwych zalet tabletu - chodzi między innymi o możliwość odczepienia od klawiatury, ekran dotykowy, aparaty, możliwość korzystania z rysika Apple Pencil oraz obsługi sieci komórkowej.

Jest jedno „duże ale”. Za nowe modele iPada Pro trzeba słono zapłacić. Podstawowy model z pamięcią o pojemności 256 GB kosztuje 5299 złotych. To nie koniec, to tego trzeba dokupić klawiaturę Magic Keyboard za 1499 złotych, czyli za zestaw zapłacimy 6798 złotych. Sporo jak za dodatek to laptopa. Dla porównania, Mac Book Air z M3 i pamięcią masową 256 GB i 16 GB RAMu kosztuje 7199 złotych, a za testowany egzemplarz iPada z pamięcią 2 TB, obsługą Cellular i standardowym szkłem zapłacić trzeba 11299 złotych (bez klawiatury).

Podsumowując całość jednym zdaniem - iPad Pro M4 to świetny tablet, ale sporo kosztuje i nie każdemu zastąpi komputer. Jeśli zaś szukacie tabletu do rozrywki i surfowania po Internecie to warto wybrać iPada Air z M2, który jest dużo tańszy

Plusy:

Lekki i cienki.

Wysoka jakość obrazu i dźwięku.

Dobry wyświetlacz.

Wysoka wydajność.

Obsługa nowej klawiatury Magic Keyboard i rysika Apple Pencil Pro.

Minusy:

Wysoka cena!

Jeden port USB-C.

Aparat mógłby być lepszy.

Ocena końcowa iPad Pro M4.