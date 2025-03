Firma Apple zaprezentowała przed chwilą iPad Air M3. Premiera odbyła się w formie komunikatu prasowego. Sprawdzamy jaka jest specyfikacja iPad Air M3 oraz ile nowe tablety kosztują w Polsce.

iPad Air M3 - premiera

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji, iPad Air z układem M3 dostępny jest w dwóch wariantach: z 11-calowym oraz 13-calowym ekranem. Co więcej, nowe tablety nie różnią się wyglądem od swojej poprzedniej wersji. Dostępne są nawet w tych samych kolorach:

Niebieskim,

Fioletowym,

Księżycowa poświata,

Gwiazda szarość.

iPad Air M3 - specyfikacja

Podobieństw do poprzedniej generacji jest jeszcze więcej. Do wyboru są te same pojemności pamięci wewnętrznej:

128 GB,

256 GB,

512 GB,

1 TB.

Oba modele wyposażone zostały w wyświetlacz Multi‑Touch z podświetleniem LED, w technologii IPS. Mniejszy ma rozdzielczość 2360 na 1640 pikseli, a większy 2732 na 2048 pikseli. Liczba pikseli na cal jest w obu przypadkach taka sama i wynosi 264 (ppi). Niewielka różnica występuje w jasności. W 11-calowym modelu maksymalna jasność to 500 nitów, a w 13-calowym 600 nitów.

Nowością jest zastosowanie czipa Apple Silicon M3. Firma wykorzystała układ z 8‑rdzeniowym CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, 9‑rdzeniowym GPU ze sprzętową akceleracją ray tracingu i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine. Na pokładzie znalazło się także 8 GB pamięci RAM - to ilość niezbędna do obsługi systemu Apple Intelligence.

Nic nie zmieniło się także w kwestii aparatu. Z tyłu wykorzystano szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 MP z przysłoną ƒ/1,8 i 5-krotnym zoomem cyfrowym. Z przodu na dłuższym boku zainstalowano 12 MP kamerę z obsługą Center Stage. To te same podzespoły, w które wyposażone były tablety poprzedniej generacji.

Oba modele mają także dwa mikrofony oraz głośniki stereo do słuchania w układzie poziomym. Tablety obsługują Wi‑Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3. Wersje Wi-Fi + Cellular dodatkowo korzystać mogą z sieci 5G (sub‑6 GHz). Nie ma gniazda na fizyczną kartę SIM.

Mniejszy model ma baterię o pojemności 28,93 Wh, a większy 36,59 Wh. Apple deklaruje, że zapewniają one do 10 godzin przeglądania internetu przez Wi‑Fi lub oglądania wideo.

Na koniec warto wspomnieć o czytniku linii papilarny Touch ID wbudowanym w przycisk górny oraz porcie USB-C obsługującym ładowanie, DisplayPort i USB 3 (do 10 Gb/s). Jest też złącze Smart Connector do podłączenia zewnętrznej klawiatury.

iPad Air M3 - cena w Polsce

11-calowy iPad Air M3 128 GB - 2999 zł

11-calowy iPad Air M3 256 GB - 3499 zł

11-calowy iPad Air M3 512 GB - 4499 zł

11-calowy iPad Air M3 1 TB - 5499 zł

13-calowy iPad Air M3 128 GB - 3999 zł

13-calowy iPad Air M3 256 GB - 4499 zł

13-calowy iPad Air M3 512 GB - 5499 zł

13-calowy iPad Air M3 1 TB - 6499 zł

W przypadku modeli Wi-Fi + Cellular, które dodatkowo obsługują sieć 5G dopłacić trzeba jeszcze 800 złotych. Nowe iPady Air zamawiać można już dzisiaj. Pierwsze egzemplarze trafią do swoich właścicieli 12 marca.

Nowa klawiatura Magic Keyboard do iPada Air

Pojawiła się także klawiatura Magic Keyboard. Ma większy gładzik oraz rząd 14 klawiszy funkcyjnych, które ułatwiają między innymi regulację jasności ekranu i głośności. Wyposażona została ona także w port USB-C, który służy do ładowania tabletu.

Nowa klawiatura do modelu 11‑calowego kosztuje 1399 złotych, a posiadacze większego iPada Air za klawiaturę zapłacić będą musieli 1499 zł.

Źrodło: Apple Newsroom