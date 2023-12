Planujesz zakup odkurzacza bezprzewodowego? Porównujemy modele Jimmy H8 Flex i Jimmy JV83, które sprawdzą się w czyszczeniu domu.

Płatna współpraca z marką Jimmy

Odkurzacze bezprzewodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Nie ma się czemu dziwić - taki sprzęt pozwoli utrzymać czystość w całym domu, a do tego jest praktyczny i wygodny w użytkowaniu.

Co kupić? Na rynku znajdziemy całą gamę różnych modeli, które różnią się parametrami i specyfikacją. Porównaliśmy dwa najciekawsze modele z oferty marki Jimmy - Jimmy H8 Flex oraz Jimmy JV83, dostępne w sklepie internetowym marki Jimmy.



Jimmy H8 Flex



Jimmy JV83

Skuteczne narzędzie do walki z brudem

Modele Jimmy H8 Flex i Jimmy JV83 zostały zaprojektowane typowo z myślą o sprzątaniu domu – odkurzacze poradzą sobie z różnymi zanieczyszczeniami, wliczając w to okruchy, kurz, sierść, a nawet zaplątane w dywan włosy. Nie chodzi jednak tylko o podłogi. Dzięki dodatkowym szczotkom, odkurzacze sprawdzą się także przy czyszczeniu kanapy, materacy, mebli i sufitów.



W modelu Jimmy H8 Flex zastosowano niewielki ekran LED, który pozwala monitorować pracę urządzenia

Jimmy H8 Flex oferuje cztery tryby pracy: Auto, Eco, Turbo i Max. Ciekawostką jest niewielki ekran LED, który pozwala podejrzeć wybrany tryb, ilość kurzu w powietrzu oraz przewidywany czas pracy na baterii.

W zestawie z modelem Jimmy JV83 jest dodawana innowacyjna szczotka do podłóg, która zapewnia bardzo dobrą skuteczność odkurzania różnego rodzaju powierzchni - od paneli, przez kafelki, aż po dywany. Wałek o średnicy 50 mm poradzi sobie z dużymi odpadami, a także z drobnymi cząsteczkami kurzu. Specjalna konstrukcja minimalizuje ryzyko zaplątywania się w nią włosów, co na pewno zaoszczędzi problemów z jej czyszczeniem.



Jimmy JV83 jest dostarczany z dużą szczotką do podłóg

Jimmy JV83 sprawdzi się także wśród alergików. Odkurzacz wyposażono w multicykloniczny system filtracji oraz filtr HEPA, które skutecznie blokują i eliminują nawet 99% cząsteczek kurzu.

W obydwóch modelach zastosowano bezszczotkowy silnik, który zapewnia dobrą moc ssania. W przypadku modelu Jimmy H8 Flex dodatkowo zastosowano opatentowaną technologię podwójnego cyklonu, która nie tylko umożliwia eliminację cząsteczek brudu z bardzo dobrą skutecznością (do 99,9%), ale też zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu.

Wygodne sprzątanie w całym domu

Bezprzewodowy odkurzacz ułatwi sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Lekka, ergonomiczna konstrukcja pozwoli wygodnie obsługiwać urządzenie. Nie będzie też problemu, by wnieść je na drugie piętro czy zanieść do garażu. W obydwóch modelach przewidziano zbiornik na kurz o pojemności 0,5 litra – dzięki specjalnej konstrukcji, można go opróżnić bez brudzenia rąk.



Jimmy H8 Flex ma pojemny zbiornik, który łatwo otworzyć i oczyścić

W modelu Jimmy H8 Flex zastosowano wyginaną rurę, która umożliwia wygodne odkurzanie podłogi pod meblami. Co więcej, producent przewidział dodatkowe diody LED, które ułatwią sprzątanie ciemnych zakamarków.

Jimmy JV83 korzysta z elastycznego, rozciąganego węża, który pozwala odkurzyć trudno dostępne miejsca. Dodatkowe szczotki dołączone do zestawu sprawdzą się w wielu zastosowaniach – szczotka szczelinowa nadaje się do czyszczenia wgłębień w kanapach i fotelach, a szczotka do materacy eliminuje kurz i roztocza z łóżek czy poduszek.

Długi czas pracy na baterii

Obydwa odkurzacze zostały wyposażone w wytrzymały akumulator, który można wygodnie podładować w 4-5 godzin (w modelu Jimmy JV83 dodatkowo możliwa jest również jego wymiana, co pozwoli przedłużyć żywotność urządzenia).

Jimmy H8 Flex na jednym ładowaniu powinien wytrzymać około 65 minut w trybie Eco, 21 minut w trybie Turbo i 11 minut w trybie Max (czas ten będzie krótszy po podłączeniu elektrycznej szczotki). Podobnie wypada Jimmy JV83. Producent deklaruje, że urządzenie może pracować nawet przez 60 minut, co powinno wystarczyć na dokładne posprzątanie dużego domu.



Odkurzacz bezprzewodowy nada się do sprzątania całego domu

Porównanie odkurzaczy Jimmy H8 Flex i Jimmy JV83

Obydwa odkurzacze pozwolą utrzymać czystość w całym domu – odkurzyć podłogi, pozbyć się kurzy z mebli, a nawet oczyścić kanapę i materac. Nie będzie też problemu z trudno dostępnymi miejscami (Jimmy H8 Flex nawet ma diody LED, które ułatwią sprzątanie ciemnych zakamarków).

Model Jimmy H8 Flex Jimmy JV83 Moc znamionowa 550 W 450 W Moc ssania 185 AW 135 AW Pojemność zbiornika 0,5 litra 0,5 litra Czas pracy na baterii

(ze szczotką): Max: do 11 min (11 min);

Turbo: do 21 min (18 min);

Eco: do 65 min (45 min); Eco: Do 60 min Czas ładowania 4-5 godzin 4-5 godzin Akcesoria w zestawie Szczotka do mebli 2 w 1,

Szczotka szczelinowa,

Szczotka do materacy,

Szczotka z miękkim włosiem. Szczotka 2 w 1,

Szczotka szczelinowa,

Szczotka do materacy,

Szczotka z miękkim włosiem.

Różnice sprowadzają się do budowy i dodatkowych akcesoriów. Jimmy H8 Flex został wyposażony w wyświetlacz LCD do monitorowania parametrów urządzenia. Dodatkowo przewidziano możliwość łatwego opróżniania zbiornika. Jimmy JV83 oferuje zestaw przydatnych akcesoriów, w tym specjalną szczotkę do podłóg. Alergików powinien przekonać także skuteczny system filtracji.

Cena? Jimmy H8 Flex to koszt około 1000 zł. Taniej wychodzi Jimmy JV83 - w dużych elektromarketach można go kupić za niecałe 800 zł.

