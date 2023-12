Marka Ldnio może jeszcze nie jest zbyt rozpoznawalna na naszym rynku, ale wkrótce może się to zmienić. Tak wyglądają listwy zasilające przyszłości.

Płatna współpraca z marką LDNIO

Urządzenia elektroniczne stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Wokół siebie mamy komputery, laptopy, telewizory, drukarki, smartfony i jeszcze całą masę innych sprzętów. Wszystko potrzebuje zasilania, które wypadałoby jakoś pomysłowo dostarczyć z gniazdka sieciowego. Jak to zrobić?

Koniecznie musicie sprawdzić ofertę firmy Ldnio, która od ponad 20 lat specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji różnego rodzaju sprzętu elektronicznego. W ofercie firmy znajdziecie całą gamę produktów do ładowania – począwszy od ładowarek domowych, przez ładowarki samochodowe, a na power bankach i ładowarkach bezprzewodowych kończąc. Wyjątkowo ciekawie wygląda oferta listew zasilających.

Co warto wybrać? Listwa zasilające wcale nie musi być nudna. Wybraliśmy trzy nowoczesne propozycje, które idealnie sprawdzą się w domu i biurze - można do nich podłączyć urządzenia elektroniczne i urządzenia mobilne (a z tych przecież korzystamy na bieżąco!).

Nowoczesna listwa zasilająca LDNIO SE2435

LDNIO SE2435 to praktyczna listwa zasilająca, która pozwala na podłączenie nawet 6 urządzeń jednocześnie – do dyspozycji oddano dwa europejskie gniazda elektryczne AC, ale oprócz tego jeszcze trzy porty USB typ A i jeden i jeden USB typ C.



Nowoczesne porty USB pozwolą na szybsze podładowanie urządzeń mobilnych

Zastosowane porty USB zostały przystosowane do ładowania urządzeń mobilnych – do dyspozycji oddano dwa porty USB działające w trybie Auto-ID (do 12 W), jeden port USB jest zgodny z technologią Power Delivery 3.0 (5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A - maksymalnie do 20 W) i jeden USB typ C zgodny z technologią Quick Charge 3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A - maksymalnie do 18 W). Producent zastosował też wbudowany czujnik napięcia zapewniający optymalny prąd ładowania, co przełoży się na dłuższą żywotność sprzętu.

Każde złącze posiada niezależny wyłączni, co pozwala lepiej oszczędzać energię. Producent zastosował szereg zabezpieczeń, dzięki czemu urządzenie nie stwarza ryzyka dla użytkownika. Obudowa listwy została wykonana z trudnopalnego materiału. natomiast krótki kabel pozwoli zachować porządek.

Praktyczna listwa zasilająca LDNIO SE4432

Ciekawą alternatywą może być model LDNIO SE4432, który pozwala na podłączenie 8 urządzeń jednocześnie, co sprawdzi się w biurze i domu. Producent przewidział cztery europejskie gniazda sieciowe AC, do których można podłączyć np. komputer, drukarkę, telewizor lub głośniki. Dodatkowo przewidziano cztery porty USB dla urządzeń mobilnych.



Model LDNIO SE4432 pozwoli na podłączenie większej liczby urządzeń - producent przewidział cztery gniazda elektryczne i cztery gniazda USB

Zastosowane gniazda USB oferują maksymalną obciążalność 17 W (5V/3,4 A), ale listwa automatycznie dostosowuje natężenie prądu do podłączonego urządzenia. Do portów można podpiąć np. smartfona, tablet lub power bank.

Na obudowie umieszczono główny wyłącznik, a przewód o długości 2 m zwiększa komfort użytkowania urządzenia. Warto dodać, że listwa LDNIO SE4432 została wyposażona w zabezpieczenia, a specjalna, ognioodporna obudowa podnosi bezpieczeństwo sprzętu.

Rozbudowana listwa zasilająca LDNIO SE6403

Wymagający użytkownicy powinni docenić model LDNIO SE6403 – tym razem przewidziano możliwość podłączenia nawet 10 urządzeń, dzięki czemu można podłączyć kilka urządzeń jednocześnie. Do dyspozycji oddano sześć europejskich gniazd elektrycznych AC, a do tego jeszcze cztery porty USB typ A.



LDNIO SE6403 to propozycja dla wymagających, którzy potrzebują dużo gniazdek elektrycznych i dużo portów do ładowania urządzeń mobilnych

Porty USB oferują obciążalność do 17 W (5 V/3,4 A), jednak listwa automatycznie dostosowuje prąd do podłączonego sprzętu, a wskaźniki informują o statusie pracy. Dodatkowym atutem jest mechanizm zabezpieczający sprzęty przed przeładowaniem.

Model LDNIO SE6403 został wyposażony w główny wyłącznik oraz wygodny przewód o długości 2 metrów. Dodatkowym atutem jest solidne wykonanie – zastosowany materiał jest ognioodporny.

