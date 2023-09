Konto godne gracza. Bank Pekao S.A. wspiera pasje młodych

Badania wskazują, że prawie co drugi Polak jest graczem. Wliczają się w to ci „niedzielni”, uruchamiający tylko czasem Candy Crush na telefonie, ale nie brakuje też prawdziwych pasjonatów. Jeśli jesteś jednym z nich, to Konto Przekorzystne w Banku Peako S.A. może być dla Ciebie.

Płatna współpraca z Pekao S.A.

Konto Przekorzystne dla młodych to propozycja Banku Pekao S.A. skierowana do osób poniżej 26. roku życia, którzy pasjonują się muzyką, podróżami albo właśnie grami. Dla tych ostatnich ma nieprzeciętną ofertę.

Karta, która cię wyraża, z kontem dla gracza w Banku Pekao S.A.

Gdy człowiek ma pasję, ta dodaje mu energii i chęci do życia. Chce się nią dzielić, ale też na każdym kroku ją akcentować. Zakładając Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. każdy miłośnik gier ma do tego świetne narzędzie. Kartę do konta Mastercard, którą może zdobić unikalna grafika zainspirowana właśnie grami wideo. Łącznie do wyboru jest kilkanaście motywów, które nawiązują do różnych gatunków, takich jak strzelanki czy erpegi.



karta Pekao dla graczy

Karta z gamingowym motywem trafi do ciebie zupełnie za darmo. Nic też nie będziesz płacić za jej obsługę (podobnie zresztą jak za prowadzenie konta, przewalutowanie podczas płatności kartowych czy wypłaty gotówki z bankomatów – zarówno w Polsce, jak i za granicą, Bank Pekao nie pobierze swojej prowizji).

Cenne wsparcie w gamingowej pasji

To, że praktycznie za nic nie musisz płacić, już samo w sobie stanowi wsparcie w gamingowej pasji, która przecież do najtańszych nie należy. Bank Pekao S.A. jednak wcale na tym nie poprzestaje. Nie tylko nie bierze, ale nawet daje ci pieniądze.

Za samo to, że zdecydujesz się otworzyć Konto Przekorzystne z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay, otrzymasz pięć dyszek do wykorzystania na dowolny cel. To może nie wystarczyć na grę, ale jeśli w ciągu kolejnych trzech miesięcy wykonasz co najmniej pięć płatności kartą w każdym miesiącu, to wpadnie ci na konto jeszcze kolejne 150 złotych. To może już wystarczyć. Może i nie na najnowszy tytuł, ale na gierkę z promocji, na którą polujesz od pewnego czasu – jak najbardziej. Ba, może nawet na dwie. Promocja trwa do 2.11.2023, a wszystkie warunki i szczegóły znajdziesz w jej regulaminie na stronie Banku Pekao.

Dobrze zrobisz, jeśli od razu zarejestrujesz się też w programie Mastercard® Bezcenne® Chwile. Po co? Ano po to, że jeśli potem w ciągu 30 dni zapłacisz swoją gamingową kartą co najmniej pięć razy, to otrzymasz 8 tysięcy punktów o wartości 100 złotych. Jeśli grasz na komputerze, to możesz wymienić je później na voucher do wykorzystania na platformie Steam. Jeżeli zaś jesteś konsolowcem, to możesz doładować swoje konto PlayStation Store lub Xbox Live. Pamiętaj, aby zapisać się do promocji do 21.01.2024 r.

A do tego masz Konto Oszczędnościowe 7%

Razem z Kontem Przekorzystnym możesz otworzyć także Konto Oszczędnościowe 7%. Pomimo inicjałów wcale nie jest to K.O. dla twoich finansów. Wręcz przeciwnie – możesz regularnie oszczędzać, by nie zabrakło ci kasy, gdy nadejdzie czas premiery wyczekiwanej produkcji, a trochę tego jest na horyzoncie.



Konto Oszczęnościowe 7% w Pekao

Warunki oferty znajdziesz w regulaminie promocji, ale najważniejsze informacje są takie, że oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku, objęte są nim wszystkie środki do 100 tys. złotych, a odsetki naliczają się przez 152 dni od dnia zawarcia umowy.

Oto wsparcie finansowe dla młodych graczy, obok którego naprawdę trudno jest przejść obojętnie.

Nie trać czasu na to, co nieważne

Zmierzając już do końca, podsumujmy: nic nie płacisz, dostajesz trzy stówki w prezencie, możesz sporo zaoszczędzić, a w portfelu masz kartę, która cię wyraża w stu procentach. No to dopiszmy jeszcze do tego fakt, że Bank Pekao S.A. ma jedną z najwygodniejszych aplikacji mobilnych na rynku.



aplikacja PeoPay

Przejrzysty interfejs to cecha charakterystyczna aplikacji PeoPay, podobnie jak szeroka funkcjonalność. Przede wszystkim jednak apka pozwala ci skupić się na rozgrywce i nie tracić czasu na to, co nieważne. Dzięki logowaniu za pomocą odcisku palca zawsze masz błyskawiczny dostęp do konta. Powiadomienia sprawiają zaś, że nie musisz co chwilę się logować, aby sprawdzić, czy wyczekiwany przelew już dotarł.

Do tego możesz korzystać z szybkich płatności w internecie i płatności zbliżeniowych telefonem po dodaniu swojej karty płatniczej do płatności Google Pay lub Apple Pay. W aplikacji PeoPay kupisz bilet komunikacji miejskiej, opłacisz parkowanie i skorzystasz także z BLIKA, dzięki któremu np. zlecisz szybki przelew na numer telefonu. Ale to tylko przykłady funkcji spośród wielu innych, dla których warto korzystać z aplki PeoPay.

