W nasze ręce trafił monitor ViewSonic XG275D1-4K, nowoczesne urządzenie przeznaczone dla wymagających graczy, oferujące unikalną funkcję Dual Mode.

Monitor po wyjęciu z pudełka wydaje się niepozorny, znając linię ViewSonic nie jest to jednak zaskoczenie. Matowo-czarna obudowa, minimalne ramki, to daje nowoczesny wygląd, forma jest pozbawiona ekstrawagancji, stawia na praktyczność. Stojak nie zajmuje dużo miejsca na biurku, zostawiając przestrzeń dla klawiatury i myszki. Jednym z elementów podkreślających gamingowy charakter monitora jest oświetlenie RGB na jego tyle. Oświetlenie jest subtelne nie powinno stanowić przeszkody, a raczej dobry dodatek do stanowiska gracza. Przydatna, szczególnie w jaśniejszych pomieszczeniach, może okazać się powłoka antyodblaskowa ekranu.

Stojak oferuje możliwość wszechstronnej regulacji – w pionie do 130 mm jak i dwukierunkowy obrót o około 45% oraz pochylenie od -3 do 20 stopni. Zakresy ruchu pozwalają na dostosowanie się do pozycji na biurku jak i zmianę w czasie pracy, dla tych użytkowników, którzy cenią sobie zmienność konfiguracji. Monitor jest zgodny ze standardem VESA 75x75 mm, dzięki czemu łatwo dobierzemy system montażu na ścianie czy ramieniach.

Sam Dual Mode to z pozoru to tylko funkcjonalny przełącznik, w rzeczywistości jest to najważniejszy wyróżnik modelu XG275D1-4K. ViewSonic z premedytacją wprowadza nową klasę rozwiązań dla tych graczy, którzy nie chcą wybierać między rozdzielczością a częstotliwością odświeżania. Teraz zamiast inwestować w dwa oddzielne monitory - jeden do grafiki, drugi do gier FPS – gracze otrzymują wszystko w jednej, smukłej obudowie.

Monitor oferuje 27-calowy panel Fast IPS o natywnej rozdzielności 4k UHD (3840x2160), ale wyjątkowość tego sprzętu do Dual Mode.

Co to jest Dual Mode?

Dual Mode w modelu XG275D1-4K oznacza możliwość sprzętowego przełączenia trybu wyświetlania między:

4K (3840×2160) przy 160 Hz – dla tych, którzy cenią ostrość, detale i imersję w grach AAA, kinowych produkcjach pokroju Cyberpunk 2077, Indiana Jones i Wielki Krąg czy Horizon: Forbidden West.

– dla tych, którzy cenią w grach AAA, kinowych produkcjach pokroju Cyberpunk 2077, Indiana Jones i Wielki Krąg czy Horizon: Forbidden West. Full HD (1920×1080) przy 320 Hz – dla graczy dynamicznych gier FPS, entuzjastów ultraniskiego input laga, gdzie liczy się maksymalna płynność i szybkość reakcji, jak w Valorant, CS2, Overwatch 2 czy Fortnite.

To nie jest emulacja, jednym przyciskiem zmieniamy świat z 4K na Full HD. To fizyczna zmiana trybu pracy panelu, co oznacza, że nie dochodzi do skalowania programowego, a panel faktycznie przeskakuje w tryb natywnego FHD. Inwestując w ViewSonic XG275D1-4K można śmiało twierdzić, że kupujemy dwa monitory – jeden do grania w dynamiczne gry, drugi do cieszenia się wysokojakościową grafiką.

Dla kogo przeznaczony jest Dual Mode?

Możliwość przełączenia pomiędzy 4K a Full HD może przydać się nie tylko tym, którzy wymagają od sprzętu więcej w grach, taka możliwość może zaciekawić także streamerów, twórców treści, testerów, recenzentów i profesjonalistów w branży technologicznej. Gracze docenią jakość zarówno w grach single-player, gdzie 4k przy 160 Hz pozwoli na maksymalną jakość obrazu zachowując wysoką płynność. Gracze tytułów FPS, RTS i trybów battle royale korzystając z FHD i 320 Hz zyskują dostęp do precyzji, minimalnego opóźnienia przy braku ghostingu. Streamerzy, twórcy treści i testerzy otrzymują dostęp do szybkiego przełączania trybów bez konieczności zmiany sprzętu.

Dlaczego Dual Mode ma znaczenie?

Rozwiązanie ViewSonic to odpowiedź na potrzebę rynku, gdzie producenci często idą na kompromis wybierając albo jakość, albo szybkość. Model XG275D1-4K rozwiązuje ten dylemat w praktyce - nowe sterowanie kontrolerem TCON i zoptymalizowanej matrycy IPS, użytkownik zyskuje elastyczność bez strat. Nie musisz kupować drugiego monitora do CS-a i drugiego do Cyberpunka. Możesz dostosować tryb pod konkretne potrzeby np. granie offline w 4K i turniej online w FHD.

Jak Dual Mode działa technicznie, czy to rozwiązanie ma wady?

Podczas przełączania trybu, monitor resetuje i inicjalizuje panel w nowym trybie natywnym, co oznacza:

Pełne wykorzystanie pasma HDMI 2.1 lub DisplayPort 1.4 (DP jest rekomendowany dla 320 Hz),

Zmianę rozdzielczości i synchronizacji w czasie kilku sekund,

Zmianę obsługiwanych profili kolorów (większa precyzja w 4K, niższe zużycie mocy w FHD).

W praktyce wygląda to jak szybki reboot monitora – ale bez konieczności wchodzenia do menu OSD za każdym razem. Jeden przycisk i gotowe.

Dual Mode idzie na pewne kompromisy, w trybie Full HD na 27 calach można zauważyć pewne rozmycie krawędzi i niższą ostrość, jeśli wcześniej pracowałeś w 4K. Przełączanie trybu nie zawsze działa natychmiast, szczególnie jeśli GPU lub system operacyjny „nie nadąży” z odczytem nowego EDID-u. Niektóre gry uruchomione w 4K mogą wymagać restartu po przełączeniu w FHD. Bądźmy jednak szczerzy, dla świadomego gracza są to kompromisy akceptowalne, a nie minusy, które miałyby wpływ na końcowy odbiór sprzętu.

Czy możemy ograniczyć kable?

Monitor wyposażony jest w dwa wejścia HDMI, jedno DisplayPort ale także USB-C i słuchawkowe. Szczególnie przydatnym dodatkiem jest port USB-C z zasilaniem 65 W i obsługą DisplayPort Alt Mode. To rozwiązanie umożliwia podłączanie i ładowanie laptopów lub innych zgodnych urządzeń podczas korzystania z monitora, i tak możemy zmniejszyć bałagan w kablach na stanowisku gracza.

Kolejnym rozwiązaniem są wbudowane dwa głośniki, jednak korzystanie z nich zostawiam wam jako ostateczność, lub korzystanie z nich w codziennej pracy. Nie wyłapią niuansów w grach, dlatego jeśli chcecie korzystać w pełni z rozgrywki sugeruję inne rozwiązania niż wbudowane w monitorze głośniki.

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość maksymalna: 3840 x 2160 (4K UHD) Czas reakcji: 0,5 ms (MPRT) Maksymalne odświeżanie: 320 Hz Odwzorowanie przestrzeni barw: DCI-P3: 94%

sRGB: 128% Jasność: 300 cd/m² Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1 Kontrast statyczny 1 000:1 Typ matrycy: LED, IP Regulacja ułożenia: Regulacja kąta nachylenia : -3° / +20°

Obrót wokół własnej osi: -45° / +45°

Regulacja wysokości: 130mm Głośniki: 2 x 2W Porty: HDMI 2.1 - 2 szt.

DisplayPort 1.4 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Technologia synchronizacji: Free Sync Premium Pro HDR: HDR 10 Inne funkcje: Zgodność z technologią HDCP Redukcja migotania (FlickerFree/Safe)

Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)

Ustawienie ekranu w pionie (Pivot) Kąty widzenia: 178/178 Waga: 6,3 kg z podstawką Wymiary z podstawą (szerokość x wysokość x głębokość): 614,1 x 441,62~571,62 x 243,07mm Standard VESA: 75x75 W zestawie dodatkowo: Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Zasilacz

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB-C Kolor: Czarny Pobór energii: 46 W (w trybue pracy) Pobór energii: 0,5 W (w trybie czuwania) Gwarancja: 36 miesięcy (producenta) EAN: 0766907032673 Kod producenta: VIEWSONIC EUROPE XG275D1-4K Cena w dniu testu: 2049-2492 zł

Podsumowanie

ViewSonic XG275D1-4K to wszechstronny monitor gamingowy „na lata”, który dzięki funkcji Dual Mode dostosowuje się do różnych typów i potrzeb gier, oferując zarówno wysoką rozdzielczość dla gier single-player, jak i wysoką częstotliwość odświeżania dla gier FPS. Zastosowane technologie oraz ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że jest to atrakcyjna propozycja dla graczy poszukujących elastycznego i wydajnego monitora.

Plusy

Dual Mode: Możliwość przełączania się między wysoką rozdzielczością a wysoką częstotliwością odświeżania w zależności od potrzeb gracza,

Szybka matryca: Fast IPS zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia,

Płynność obrazu: Dzięki wsparciu dla technologii synchronizacji obrazu, eliminowane są zacięcia i rozrywanie obrazu,

Ergonomia: Regulacja wysokości, pivot oraz funkcja redukcji niebieskiego światła zwiększają komfort użytkowania.

Minusy

jasność: 300 cd/m² może być niewystarczająca w bardzo jasnych pomieszczeniach

cena: Wyższa cena w porównaniu do niektórych konkurencyjnych modeli o podobnych parametrach.

ViewSonic XG275D1-4K 100% 5/5