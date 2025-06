Idealny prezent na Dzień Ojca i nie tylko. Golarka Braun Series 9 Pro+

Goli na gładko, nie powoduje podrażnień, wygląda fenomenalnie, a do tego jest niemal bezobsługowa. Tymi słowami można opisać golarkę Braun Series 9 Pro+, która powinna znaleźć się w łazience każdego mężczyzny. A z okazji nadchodzącego Dnia Ojca może być świetnym prezentem.

Szukając prezentu na Dzień Ojca, warto spojrzeć w kierunku urządzenia, które jest przede wszystkim praktyczne – i bez wątpienia takim jest golarka Braun Series 9 Pro+. To topowy sprzęt w portfolio Braun, wyposażony w szereg technologii mających na celu zapewnienie jak najlepszych wrażeń podczas golenia na gładko. Sprawdziłem na własnej skórze, jak Braun Series 9 Pro+ spisuje się na co dzień.

Golarka z najwyższej półki

Kiedy dotarła do mnie golarka Braun Series 9 Pro+, już na początku miałem poczucie, że mam do czynienia z produktem z najwyższej półki. Samo opakowanie robi piorunujące wrażenie – producent umieścił na nim najważniejsze informacje, które od razu dały mi do myślenia, że jeśli wcześniej wydawało mi się, że korzystam z dobrych golarek, to teraz odczucia podczas golenia osiągną zupełnie inny poziom.

Po rozpakowaniu pozytywne wrażenia nie ustają. Powiem więcej – są jeszcze bardziej potęgowane przez to, co widzę w środku. Golarka jest efektowna – w oczy rzuca się jej eleganckie wzornictwo i przede wszystkim pięcioelementowa głowica ProShave. Ma ona służyć m.in. temu, że podczas golenia już przy pierwszym pociągnięciu “łapie” zarost, bez względu na to, jak długi jest włos i w którym kierunku się układa. Na głowicę składają się też dwie folie golące i 3 trymery. Dzięki temu skutecznie i delikatnie usuwa włoski za jednym pociągnięciem, niezależnie od tego, czy golisz jedno, trzy, czy siedmiodniowy zarost. Ja postanowiłem przekonać się, jak Braun Series 9 Pro+ poradzi sobie z tygodniowym zarostem – raczej niechętnym do układania się w jednym kierunku i z dość twardymi włosami.

Wrażenia z golenia golarką Braun Series 9 Pro+

Przejdę więc od razu do wrażeń z golenia – bo choć Braun Series 9 Pro+ ma jeszcze wiele do powiedzenia nie tylko w kontekście samej golarki, to przecież właśnie ona jest kluczowym elementem tego zestawu. W tym miejscu mógłbym zaprezentować tylko zdjęcie przed i po goleniu, aby udowodnić skuteczność tego sprzętu. Uważam jednak, że marka Braun wykonała tak genialną robotę, że Braun Series 9 Pro+ zasługuje na kilka zdań opisujących doznania.

Przede wszystkim golarka jest niesamowicie wygodna w użytkowaniu. Świetnie leży w dłoni i mimo rozbudowanej głowicy i dużej baterii pozwalającej na 60 minut ciągłego golenia, nie jest ciężka. Na obudowie znalazł się bardzo minimalistyczny zestaw przycisków – są bowiem tylko włącznik, przełącznik do blokowania głowicy (przydatny podczas precyzyjnego golenia) oraz – jeśli liczyć to jako przycisk – odblokowanie trymera ProTrimmer umieszczone w tylnej części głowicy.

Przyznam szczerze, że to absolutne minimum jest dla mnie gigantycznym plusem. Nie ma potrzeby ręcznego regulowania mocy i dopasowywania ustawień kolejnymi przyciskami. Uruchamiam golarkę, a Braun Series 9 Pro+ za sprawą technologii AutoSense sama dostosowuje moc pracy. To naprawdę wygodna funkcja, która pozwala dostosować moc do grubości i gęstości zarostu.

Już po pierwszym uruchomieniu tej golarki zwróciłem uwagę, jak cicha jest podczas pracy. Bez obaw można jej używać nawet wcześnie rano, kiedy większość domowników jeszcze śpi.

Samo golenie jest czystą przyjemnością. Głowica tego urządzenia pracuje bardzo płynnie, ma bardzo szeroki, bo 40-stopniowy, zakres ruchu (choć można ją zablokować podczas golenia trudniej dostępnych miejsc), a skuteczność elementów golących ProShave czuć już po pierwszym użyciu. Z Braun Series 9 Pro+ nie ma mowy, abym musiał kilka razy przesuwać ostrzami w tym samym miejscu. Pięcioelementowa konstrukcja goli na gładko już po jednym przesunięciu – bez konieczności jakichkolwiek poprawek.

Braun Series 9 Pro+ ma również wbudowany trymer ProTrimmer z nierdzewnej stali – pozwala on bardzo precyzyjnie przycinać dłuższy zarost i wyznaczać jego linię.

Świetna golarka dla wrażliwej cery

Przyznam, że testowana przeze mnie golarka zaskoczyła mnie pozytywnie również po goleniu. I mówię to jako osoba, która ma wybitnie wrażliwą cerę. Wielokrotnie zdarzało mi się, że pozbywając się zarostu do zera, zaraz po goleniu walczyłem z podrażnieniami. Braun natomiast od początku wzbudzał we mnie spore oczekiwania za sprawą technologii SkinGuard, która dzięki metalowej osłonie umożliwia bardzo delikatne golenie. I tak faktycznie jest – zaraz po goleniu, ale też kolejnego dnia – na twarzy nie pojawiają się żadne niechciane podrażnienia. Nie zdarzyło mi się też, abym gdziekolwiek się zaciął.

Nie bez znaczenia w kontekście użyteczności tej golarki jest fakt, iż jest ona w 100 proc. wodoodporna. Oznacza to, że można jej używać zarówno na sucho, ale i na mokro – nawet z pianką lub żelem do golenia.

Baza SmartCare Center, która zadba o golarkę

Braun Series 9 Pro+ zawdzięcza swoje “Pro” w nazwie nie tylko fenomenalnej wydajności i wysokiej jakości głowicy, ale też bazie SmartCare Center. To stacja, która na pierwszy rzut oka wydaje się ładowarką, ale w praktyce jest wyjątkowo elegancką i pasującą do każdego wnętrza bazą 6 w 1. Oznacza to, że SmartCare Center ładuje, czyści i suszy golarkę, optymalizuje wydajność ostrzy, chroni je (wydłużając ich okres eksploatacji), a poza tym automatycznie dobiera odpowiedni program pielęgnacji.

Dzięki obecności SmartCare Center w zasadzie możesz pożegnać się z myślą o tym, że pielęgnacja golarki będzie pochłaniać mnóstwo czasu i po każdym goleniu będziesz musiał wyczyścić sprzęt. Ten zestaw sprawia, że po goleniu wystarczy odłożyć golarkę do stacji, a ona zajmie się całą resztą za ciebie – zupełnie bezobsługowo.

To naprawdę wygodny dodatek, który moim zdaniem śmiało można określić mianem “gamechangera”. Mówię to jako osoba, która używała już wielu golarek i trymerów, natomiast żaden z nich nie miał stacji, jaką ma Braun Series 9 Pro+. Baza SmartCare Center pozwala na dobre zapomnieć o konieczności regularnego dbania o golarkę. Tutaj wszystko dzieje się automatycznie – i mam teraz na myśli nie tylko stację, która samodzielnie dobiera program czyszczenia, ale też golarkę, która “wie”, jak najlepiej zająć się zarostem.

Dla kogo jest Braun Series 9 Pro+? Czy warto kupić?

Braun Series 9 Pro+ to urządzenie, które zostało stworzone do golenia na gładko – i robi to doskonale. Podczas golenia nie ma mowy o jakichkolwiek zacięciach, podrażnieniach i konieczności poprawiania. Wystarczy pojedyncze pociągnięcie, a głowica z pięcioelementowym systemem ProShave błyskawicznie usunie zarost, zostawiając skórę gładką i przyjemną w dotyku.

Dopełnieniem wrażeń, które oferuje ta topowa golarka, jest wspomniana stacja SmartCare Center. To swego rodzaju wisienka na torcie, która dodaje szyku temu zestawowi. Trudno przejść obok niej obojętnie, bo jest to wygoda, którą docenisz już po pierwszym użyciu.

Nie sposób nie wspomnieć też o tym, że Braun Series 9 Pro+ to sprzęt, który prezentuje się genialnie. Producent zadbał o to, aby golarka ze stacją SmartCare Center pasowała do każdego wnętrza – i tak jest. Zestaw nie jest w żaden sposób “krzykliwy”. To elegancko wyglądający sprzęt, który każdy mężczyzna z dumą może postawić w łazience.

Braun Series 9 Pro+ kupisz w Media Expert.