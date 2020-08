Czas wracać do nauki. Zanim jednak rozpoczną się pierwsze zajęcia, trzeba się dobrze przygotować. Zakup sprzętu jest jednym z elementów, a Neonet przygotował na tę okazję specjalną ofertę.

To już najwyższy czas na powrót do nauki. Jeśli masz w związku z tym zaplanowane zakupy sprzętowe, to koniecznie zajrzyj na stronę sklepu Neonet, który przygotował pięć różnych promocji z okazji kończących się wakacji. Jak pozwala zaoszczędzić?

Oto sposoby na tańszy powrót do (efektywnej) nauki z Neonet:

Rabaty do 1500 złotych

W sklepie Neonet znajdziesz wiele przecenionych produktów. Możesz kupić laptopy, tablety, routery, smartfony, smartwatche, smartbandy i najróżniejsze akcesoria tańsze nawet o 1500 złotych. Sprawdź tę ofertę.

Laptop + opaska za złotówkę

Jeśli kupisz wybranego laptopa z rodziny Huawei MateBook, opaskę Huawei Band 4 otrzymasz za symboliczną złotówkę (a normalnie jej cena to 129 zł). Wybór laptopów jest całkiem szeroki, więc bez trudu znajdziesz coś dla siebie, a sama opaska to praktyczny gadżet, który przyda się na co dzień. Sprawdź tę ofertę.

Bon 350 zł na akcesoria do smartfona

Jeśli kupisz wybranego smartfona takich producentów jak Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme czy Oppo, otrzymasz bon o wartości do 350 złotych na zakup akcesoriów. Sprawdź tę ofertę.

Bonus do drukarki

Powrót do nauki bez drukarki? Niemożliwe! A jeśli kupisz wybrane urządzenie z rodziny Epson EcoTank (z dolewanym tuszem), otrzymasz zapas papieru A4 lub praktyczną niszczarkę Fellowes za symboliczną złotówkę. Sprawdź tę ofertę.

Office za złotówkę do laptopa

A jeśli kupisz wybranego laptopa, pakiet Microsoft 365 Personal na 12 miesięcy otrzymasz za symboliczną złotówkę (choć normalnie kosztuje 299 zł). Wśród przenośnych komputerów objętych akcją znajdują się modele w różnych rozmiarach i różnych cenach, dostosowane do różnych potrzeb i preferencji. Sam pakiet natomiast zawiera wszystko, czego potrzeba do efektywnej nauki – z programami Office na czele. Sprawdź tę ofertę.

Laptopy i smartfony na powrót do szkoły. Co warto kupić w Neonet?

Laptop HP – w sam raz do nauki – taniej o 150 złotych

Tak jak już wspomnieliśmy, W sklepie Neonet możemy znaleźć sporo przecenionych laptopów. Wśród nich znajduje się 15-calowy HP 15-bs175nw, który może okazać się świetną opcją dla ucznia. Ma na pokładzie procesor Intel Core i3-5005U, 4 GB RAM-u i SSD o pojemności 256 GB. Nie jest demonem prędkości, ale do odrabiania zadań, nauki czy tworzenia prezentacji będzie w sam raz. Jego olbrzymim atutem jest też cena – teraz nawet niższa. Wpisując kod SZKOLA możesz kupić laptopa za 1749 złotych (taniej o 150 zł).

Porządny laptop Acer tańszy o dwie stówki

Jeśli możesz wydać nieco więcej pieniędzy, to zerknij też na laptopa Acer Aspire 3 A315-42G-R7RH. Jego sercem jest AMD Ryzen 5 3500U, który do pomocy ma 8 GB pamięci RAM. Nie ma mowy, by system Windows 10 czy uruchomione programy się zacinały, a waga poniżej 2 kg i pojemny akumulator pozwalają zabrać ze sobą ten sprzęt na uczelnię czy do ogrodu. Promocyjna cena laptopa wynosi 2399 złotych (taniej o 200 zł).

Wydajny laptop ASUS w dobrej cenie

W podobnej cenie dostępny jest ASUS M509DA-EJ494 z jeszcze wydajniejszym procesorem AMD Ryzen 7 3700U, antyrefleksyjnym wyświetlaczem i dwuzakresowym Wi-Fi. To świetne rozwiązanie do nauki, jak i zabawy, gdy już wszystkie obowiązki zostaną wypełnione. Uważaj tylko, bo jest to laptop sprzedawany bez systemu operacyjnego (jeśli nie masz, musisz kupić go osobno lub postawić na Linuksa) – kosztuje 2349 złotych.

Tani laptop ASUS dla ucznia

A jeżeli szukasz czegoś za naprawdę małe pieniądze, to przed tobą pojawia się ASUS X543MA-DM967T. Jest to laptop do podstawowych zastosowań, takich jak praca z programami biurowymi czy przeglądanie Internetu. Na jego pokładzie znajdują się: procesor Intel Celeron N4000, 4 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 256 GB. Cena to 1699 złotych (a w razie czego możesz rozłożyć zakup na 20 rat 0%).

Smartfon Samsung Galaxy S20+ z bonem na akcesoria

Spójrzmy też na smartfony. Wśród najciekawszych propozycji dla studentów odnajdujemy model Samsung Galaxy S20+ z dużym, 6,7-calowym wyświetlaczem AMOLED pokrytym szkłem Gorilla Glass, poczwórną kamerą nagrywającą wideo 8K, pojemnym akumulatorem i szybkim ładowaniem oraz stalową ramką. Możesz go kupić za 4399 złotych, a w prezencie otrzymasz bon 350 zł na akcesoria.

Niedrogi smartfon Xiaomi dla ucznia lub studenta

Jeśli szukasz czegoś znacznie tańszego, spójrz na Xiaomi Redmi Note 8T. On także ma poczwórny aparat i pojemny akumulator, a nawet spory wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala. Z kolei procesor Snapdragon 665 w połączeniu z 4 GB RAM-u zapewnia odpowiednią wydajność. Promocyjna cena smartfona wynosi 749 złotych (taniej o 150 zł), a do tego dostajesz jeszcze bon 70 zł na akcesoria.

Oczywiście to wszystko, to zaledwie niewielki wycinek przygotowanej przez Neonet oferty – zajrzyj tam i rozejrzyj się, a pewnie znajdziesz coś dla siebie!

