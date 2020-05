Nie ma to jak w domu, a w domu #NieMaNudy. Podpowiadamy, jak można efektywnie spędzać czas w swoich czterech ścianach i czego do tego potrzeba.

Mówi się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I dobrze się mówi! Warto wziąć sobie do serca, że w domu #NieMaNudy – jest za to przestrzeń do dobrej zabawy, ale też do pracy i nauki.

W domu #NieMaNudy. Nie ma na nią miejsca

Kojarzy się z odpoczynkiem, dlatego w domu trudniej może być znaleźć motywację do działania. Warto jednak się o nią postarać, bo wtedy możemy pracować lub uczyć się na swoich zasadach. Oczywiście będziemy do tego potrzebować pewnych narzędzi, a jednym z tych, które mogą okazać się szczególnie przydatne, jest iPad.

iPad to komputer, który zawsze masz przy sobie. Do nauki i zabawy

iPad to tablet, który pomoże Ci trzymać rękę na pulsie, oferując powiadomienia i dostęp do Internetu. Zadba też o Twoją rozrywkę, zapewniając gry, muzykę, filmy i najróżniejsze aplikacje. Sprawdzi się także przy wypełnianiu domowych obowiązków, umożliwiając korzystanie z pakietu biurowego czy programów edukacyjnych.

iPad dostępny jest w czterech smakach: standardowym, mini (z najmniejszym, niespełna 8-calowym ekranem), Air (który dla większości osób będzie optymalnym wyborem) oraz Pro (dla najbardziej wymagających – mobilnych profesjonalistów).

iPad na raty, iPad z rabatem

Korzystając z oferty iSpot, takiego iPada możemy kupić i dostać już teraz, a pierwszą ratę przyjdzie nam zapłacić dopiero za 3 miesiące – niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujemy, możemy rozłożyć zakup na 60 rat 0,5%, co daje od 37 do 85 złotych miesięcznie – niewiele jak za tak praktyczny gadżet, który posłuży nam i podczas zabawy, i podczas obowiązków.

A jeśli masz ukończone 18 lat i wciąż się uczysz, jesteś studentką lub studentem, a może pracujesz jako nauczyciel, to możesz przesłać potwierdzający ten fakt dokument i zyskać rabat w wysokości 6% – to zniżka edukacyjna, a więc sposób, w jaki iSpot – czyli największy sprzedawca Premium produktów Apple w Polsce z autoryzowanym serwisem – wynagradza tych, którzy chcą się rozwijać i tych, którzy im to umożliwiają.

Dziecko zaprzyjaźnione z technologią. Nauka poprzez zabawę

Najlepsza nauka to taka, podczas której można się też wyśmienicie bawić, a dom jest miejscem, które sprzyja temu jak żadne inne. W mieszkaniu niemal nie ogranicza nas czas, a przestrzeni też mamy raczej więcej niż mniej. Jedno i drugie przyda się, gdy w ruch pójdą zabawki edukacyjne Osmo. Ich wybór jest spory – od prostych notesów cyfrowych (jak Super Studio), przez interkatywne systemy gier, po zestawy do nauki programowania, rysowania i fizyki. Mówiąc o tym ostatnim, mamy na myśli Osmo Coding, rozwijające u najmłodszych logiczne myślenie.

Logiczne myślenie jest jedną z najważniejszych umiejętności i warto posiąść ją jak najprędzej. Dzięki niemu można szybciej i łatwiej rozwiązywać najróżniejsze problemy. W jego opanowaniu niezwykle cenną pomocą mogą okazać się także roboty edukacyjne Abilix Krypton. Zabawa rozpoczyna się tutaj od budowania konstrukcji (z kilkuset klocków), ale to tylko początek. Później przychodzi czas na ich programowanie: (dla mniej doświadczonych) poprzez układanie bloków z komendami lub (dla bardziej doświadczonych) za pomocą kilku różnych języków.

Inną grupą robotów pobudzających kreatywność, a przy tym dających szalenie dużo zabawy, są Sphero. To kulki, którymi można sterować za pomocą iPada czy też smartfona. Choć ich konstrukcja wydawałaby się prosta, te maleństwa potrafią wypełnić dobrą rozrywką długie godziny, dni i tygodnie. Teraz możemy się o tym przekonać, płacąc zdecydowanie mniej, bo roboty Sphero i Abilix, jak również zabawki Osmo, są dostępne w iSpot z 20-procentowymi rabatami.

Najpierw praca, potem przyjemności. No właśnie – co z tymi przyjemnościami?

Nie samą pracą (ani nauką) człowiek żyje. W domu dobrze jest też znaleźć czas na relaks i przyjemności. Sposobów jest oczywiście wiele – to może być chwila spędzona z dobrą książką, to może być zabawa przy planszówkach ze znajomymi, to wreszcie może być oddawanie się swoim pasjom – składaniu modeli, gotowaniu, malowaniu czy szyciu…

Wypełnij swój dom muzyką. Albo zostań z nią sam na sam

Zarówno jako przyjemność sama w sobie, jak i w formie dobrego tła do codziennych zadań, doskonale sprawdza się muzyka. Jest czymś, bez czego wielu z nas nie wyobraża sobie pewnie życia. Czasem wolimy być z nią sam na sam i wtedy przydadzą się słuchawki, które nie tylko dobrze brzmią, ale też pozwalają się odciąć od hałasu i wszystkiego, co na zewnątrz. To coś, co jest Ci w stanie zagwarantować na przykład model Bang & Olufsen H8.

Innym razem mamy ochotę wypełnić muzyką pokój albo i całe mieszkanie. A nigdzie nie będzie Ci tak dobrze jak w domu, jeżeli od progu będzie Cię witał Twoją ulubioną muzyką, a następnie ta będzie za Tobą podążać z pokoju do pokoju. To możliwe z bezprzewodowym głośnikiem Bang & Olufsen Beoplay albo Sonos One.

Wspomniane słuchawki i głośniki marki Bang & Olufsen możesz kupić w iSpot z 25-procentowym rabatem, a sprzęt od Sonos – taniej o 200 zł. Odpowiedź na pytanie o to, czy warto, jest w tym przypadku chyba oczywista.

A jeśli nie możesz iść do kina, urządź sobie kino w swoim domu

W ofercie tego producenta znajdziesz też Sonos Beam – konkretny soundbar, który pomimo niewielkiego rozmiaru potrafi zachwycić jakością dźwięku. Ale nie tylko dlatego świetnie sprawdza się w kinie domowym – równie istotna jest funkcja uwydatniania ludzkiego głosu, dzięki której wszystkie dialogi w filmach i serialach są doskonale słyszalne. A skoro już o głosie wspomnieliśmy, to nie moglibyśmy pominąć faktu, że tym urządzeniem można sterować za pomocą wypowiadanych komend.

Dobre nagłośnienie „robi robotę” i pozwala w mig zamienić dom w kino. Trzeba też jednak zadbać o repertuar. Z Apple TV to dziecinnie proste. Wystarczy podpiąć tę skrzyneczkę do telewizora, by wyświetlać na jego ekranie najróżniejsze materiały w jakości 4K HDR. Obsługuje Netflix, Amazon Prime Video i Apple TV+, co oznacza dostęp do najnowszych filmów i seriali na życzenie (naturalnie będzie trzeba do tego opłacić abonament). W iSpot znajdziesz dwa warianty: z 32 GB i 64 GB pamięci, na której zapiszesz treści do obejrzenia bez dostępu do Internetu.

Oczywiście przyda się też dobry telewizor 4K. Jeżeli szukasz odpowiedniego urządzenia dla siebie, sprawdź nasze zestawienia najlepszych modeli w różnych rozmiarach i reprezentujących różne kategorie cenowe.

Apple Arcade, czyli coś dla tych, którzy lubią pograć

W domu chciałoby się też w coś pograć, ale wiesz, ile kosztuje jedna gra na konsolę? Ponad 200 złotych i do tego działa tylko na jednym urządzeniu. Tymczasem Apple Arcade kosztuje 24,99 zł miesięcznie i daje Ci dostęp do przeszło 100 gier, przy których bawić możesz się nie tylko na telewizorze z Apple TV, ale też na iPadzie, iPhonie i Macu.

Płacisz abonament i nie musisz martwić się o żadne dodatkowe opłaty czy reklamy, ani nawet o stały dostęp do Internetu, bo grać możesz także offline. Oczywiście nie ma co liczyć na tytuły klasy AAA czy najgorętsze hity znane z pecetów i konsol, ale jeśli szukasz po prostu dobrej rozrywki, to bez trudu wśród tych stu tytułów znajdziesz coś dla siebie.

