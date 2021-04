Wiosenna promocja przygotowana przez PLAY to niezwykle łakomy kąsek dla ceniących sobie duże pakiety internetu w telefonie. Aktualnie nic lepszego nie znajdziecie.

Najlepsza oferta na rynku - nawet 140 GB za 35 zł miesięcznie

Nie ma wątpliwości, że już dawno minęły czasy, w których telefon służył wyłącznie do rozmów i SMSów. Teraz w kieszeniach nosimy smartfony, które chociaż oferują te funkcje to bliżej im do komputerów, bo jednocześnie zapewniają wiele dodatkowych możliwości.

Aby w pełni z nich korzystać trzeba zadbać o dostęp do sieci, często niezbędny do pracy, a już z pewnością do chociażby tak popularnych obecnie portali społecznościowych czy szeroko pojętej rozrywki. Konsumujemy coraz więcej treści, potrzeba zatem coraz większych pakietów internetu. I tu z pomocą śpieszy PLAY.

Operator w ramach wiosennej promocji zdecydował się zaoferować już nie tylko nielimitowane rozmowy i SMS-y, ale też dwukrotnie większe paczki danych do wykorzystania w każdym abonamencie. Są one przyznawane na cały okres trwania umowy, niezależnie od tego czy będzie ona podpisywana po raz pierwszy czy też przedłużana, ponieważ oferta skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów PLAY. Co najistotniejsze i bez wątpienia wymagające podkreślenia - bez zmian pozostają ceny.

Zdecydowanie najbardziej kusząco przedstawiają się pakiety DUET oraz RODZINA, ponieważ to właśnie w nich można liczyć teraz na nawet 140 GB za jedyne 35 zł miesięcznie - za drugą i kolejne karty SIM. Dodatkowo w opcji RODZINA piąta karta wydawana jest gratis.

2x więcej GB do każdej umowy z abonamentem

Skorzystają tu jednak wszyscy, niezależnie od liczby kart SIM i wybieranego planu. Promocja gwarantuje 2x więcej GB do każdej umowy z abonamentem, a więc obowiązuje również w przypadku opcji SOLO.

Uwzględniając wiosenną promocję, nawet w najtańszym planie S możesz spodziewać się teraz 6 GB internetu. W planie M to już 40 GB, a w planie L aż 140 GB. Bez wątpienia powinno to spodobać się najbardziej wymagającym użytkownikom, dla których ważny jest stały dostęp do internetu. Tak duży pakiet będzie idealny dla tych, którzy uwielbiają multimedia i chcących mieć ciągły dostęp nie tylko do portali społecznościowych, ale też do Youtube’a, serwisów muzycznych, Netflixa czy też grających online. Dla przykładu wspomniany Netflix wykorzystuje około 3 GB na godzinę podczas transmisji w jakości Full HD i około 7 GB podczas transmisji w jakości 4K. Oznacza to, że chcąc obejrzeć 1,5-godzinny film w 4K musimy być przygotowani na nawet 10 GB zużytego pakietu.

Co więcej, wybierając plan M lub plan L dodatkowo otrzymuje się możliwość skorzystania z 5G, w ramach sieci operatora, oraz dostęp do usługi telewizyjnej PLAY NOW lub usługi Bezpieczna Rodzina.

Dobra oferta ze smartfonem za 1 zł może być jeszcze lepsza

Jesteś stałym użytkownikiem internetu mobilnego? Z pewnością przydać się może odpowiedni sprzęt do korzystania z jego dobrodziejstw. Przesadą nie będzie stwierdzenie, że obecnie każdy z nas korzysta ze smartfona. Skoro jednak mamy tu do czynienia z tak kuszącą opcją rodzinną, to być może przyda się dodatkowy smartfon dla kogoś z bliskich. Warto to rozważyć, bo do omawianej oferty można dobrać dowolny telefon z szerokiej oferty PLAY, w tym modele od 1 zł.

Abonament z telefonem Samsung Galaxy A02s

Jeden z nich to Samsung Galaxy A02s wyposażony w duży, 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-V idealnie sprawdzający się nie tylko podczas przeglądania sieci czy portali społecznościowych, ale również przy oglądaniu materiałów wideo. Można będzie cieszyć się tym przez długi czas, bo zastosowana została tutaj bateria o pojemności aż 5000 mAh. Chociaż smartfon ma wspomniany duży wyświetlacz, to dzięki ergonomicznym kształtom pozwala na wygodną i komfortową obsługę nawet jedną dłonią.

Abonament z telefonem OPPO A15s

Jeszcze ciekawiej prezentuje się OPPO A15s. I w jego przypadku należy mówić o 6,5-calowym wyświetlaczu zapewniającym wygodną pracę i konsumpcję multimediów. Procesor MediaTek Helio P35 we współpracy z 4 GB pamięci RAM gwarantuje większą wydajność, dzięki czemu smartfon nada się nie tylko do oglądania filmów, będzie można na nim również pograć.

Codzienną obsługę telefonu OPPO A15s uprzyjemnia przejrzysta nakładka ColorOS7.2 oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Pozwala to na przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów i innych plików, a pojemność telefonu można dodatkowo powiększyć przy pomocy karty pamięci microSD. Smartfon ten ma też aparat selfie 8 Mpix zapewniający dobrej jakości zdjęcia, które z racji omówionego już dużego pakietu internetowego będzie można bez trudno publikować na swoich mediach społecznościowych.

To jak, potraficie funkcjonować bez smartfona i internetu mobilnego? Dobra, nie musicie odpowiadać. Dajcie znać, jak dużego pakietu GB potrzebujecie każdego miesiąca.

