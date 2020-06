By korzystać z 5G w sieci Play konieczne jest spełnienie trzech warunków. Pierwszy wymaga od nas inwestycji, drugi niekoniecznie wiąże się z wydatkami, a trzeci zależy od naszego szczęścia. Czyli znalezienia się w zasięgu 5G.

Miesiąc po operatorze komórkowym Plus, również Play przystępuje do fazy powszechnego wdrożenia budzącego wiele zastrzeżeń standardu 5G. Wdrożenie poprzedzone było miesiącami prób i lokalnych testów, które upływały pod hasłem 5G ready, Wątpliwości dotyczące nowej technologii rozwiewamy w obszernym artykule na temat 5G.

Już od 9 czerwca w Warszawie i wielu innych miastach Polski będzie można skorzystać z 5G w Play. Lecz do tego nie wystarczy tylko smartfon wspierający 5G na częstotliwości 2100 MHz. Na inne częstotliwości w Play trzeba poczekać, a szczególnie na wdrożenie komunikacji w paśmie C, które jeszcze nie zostało oficjalnie rozdysponowane, a proces aukcyjny wstrzymano. Konieczna jest także odpowiednia taryfa i szczęście, czyli zasięg. A z tym bywa różnie i nawet oficjalne deklaracje i mapy nie są gwarancją dostępności. Najlepiej sprawdzić to samodzielnie.

W jakiej taryfie można korzystać z 5G w Play?

Wsparcie dla 5G w Play oferują między innymi LG V60 ThinQ 5G i Xiaomi Mi 10 Lite 5G. By skorzystać z 5G w takim smartfonie nie będzie konieczna zmiana karty SIM. Okazuje się jednak, że potrzebny będzie odpowiedni plan abonamentowy. To zdaje się jednak mniejszym problemem niż zakup odpowiedniego smartfona czy też znalezienie się w zasięgu sieci 5G w Play.

Według informacji jakie uzyskaliśmy w Play, będzie to możliwe na pewno gdy dysponujemy:

abonamentem indywidualnym, w jednym z wariantów wprowadzonych w czerwcu 2019 roku i później

abonamentem firmowym, w jednym z wariantów wprowadzonych we wrześniu 2019 roku i później

Użytkownicy indywidualni mogą też od 9 czerwca zakupić abonament dedykowany usługom 5G. Ma on zwiększony pakiet danych w stosunku do dotychczasowych ofert. To propozycja warta rozważenia, w sytuacji gdy spodziewamy się przesyłać więcej niż dotychczas danych, albo mamy starszą umowę, która nie kwalifikuje się do 5G. W ramach nowych abonamentów dostępne są też oferty na smartfony wspierające technologię 5G.

Dedykowany abonament w Play z 5G - dostępne warianty

W nowych indywidualnych ofertach abonamentowych możemy korzystać z 5G w wariancie M, L oraz HOMEBOX. Umowy jak zwykle są zawierane na 24 miesiące, ale przez pierwsze pół roku nie będziemy ponosić kosztów. Niestety posiadacze najprostszego planu S w nowej ofercie nie poznają zalet 5G, ale też będą mieli bardzo nisko ustawioną poprzeczkę dla ilości przesłanych danych. Jedynie 3 GB.

Dlaczego? Osobiście nie widzę w takim ograniczaniu sensu, ale Play zakłada, że użytkownicy najtańszych ofert raczej nie celują w zakup smartfonów z 5G.

W pakiecie M dostaniemy 20 GB dla każdego numeru w umowie. To sporo, ale też bez wielkiego szału. Trzeba mimo to pamiętać, że 5G to nie tylko szybszy transfer danych i teoretycznie szybsze wyczerpanie limitu danych. To też, a nawet przede wszystkim, większy komfort korzystania z sieci przy dużej liczbie jednocześnie zalogowanych do sieci użytkowników.

Pakiet L to wydatek 75 zł miesięcznie, czyli już sporo, ale też dostajemy tutaj aż 70 GB na dane. Jeszcze lepiej wypada HOMEBOX. W tym planie abonamentowym dostajemy dwie karty. Jedną na dane ze 150 GB limitem transferu (rozmowy przez nią są możliwe, ale bardzo kosztowne) i drugą z limitem 70 GB, która nada się też do zwykłych rozmów telefonicznych. Limit 70 GB po przekroczeniu w ofercie HOMEBOX oznacza lejek, a nie ucięcie transferu danych jak w tańszych abonamentach.

Gdzie będzie można skorzystać z 5G w Play?

Play zapowiada, że do końca czerwca zakończy fazę wdrażania 5G w 53 miastach i miejscowościach w Polsce. Jednak już od 9 czerwca (lub w najbliższych dniach) powinniśmy mieć możliwość korzystania z 5G na terenie całej Warszawy i w poniżej wymienionych miastach.

Augustów

Białka Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska

Gdańsk

Gdynia

Giżycko

Józefów

Karpacz

Kowale

Kołobrzeg

Korzystno

Kraków

Legionowo

Marki

Mrągowo

Ołtarzew

Ożarów Mazowiecki

Przejazdowo

Sopot

Blizne

Łaszcz

Stare Babice

Szczyrk

Toruń

Ustka

Warszawa

Michałów-Reginów

Chłapowo

Jastrzębia Góra

Władysławowo

Wrocław

Zakopane

Ząbki

Zielonka

Play przygotowuje też mapę zasięgu, która mam nadzieję szybko zostanie udostępniona, byśmy niepotrzebnie nie karmili się nadzieją na dostęp do usług 5G. Po spełnieniu wyżej wspomnianych warunków, czyli zakupie odpowiedniego smartfona i abonamentu. Jeśli jesteście "wczesnymi ptaszkami" i już pierwszego dnia zdecydujecie sie na wypróbowanie 5G w Play i pomiar prędkości, podzielcie się z innymi czytelnikami swoimi wrażeniami w komentarzach.

