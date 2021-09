Sony to jeden z czołowych „graczy” na rynku telewizorów, a szczególnie jeśli chodzi o segment OLED. Przyglądamy się właśnie modelowi Sony A80J, który jest przystępniejszą alternatywą do serii AJ90.

Sony A80J odznacza się matrycą OLED 120 Hz o rozdzielczości 4K i dysponuje procesorem do przetwarzania obrazu Cognitive Processor XR.

Na pokładzie znajduje się Google TV – następca Android TV, który stawia na czytelniejsze menu i szerszy oraz szybszy dostęp do zawartości. Nie zabraknie w nim najważniejszych serwisów VOD typu Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, czy też polskich platform. Jest również nowa, specjalna usługa Sony, zwana Bravia Core.

Telewizor jest zgodny z wszystkimi głównymi formatami HDR, czyli HDR10, HDR10+ i Dolby Vision Sony A80J jest w stanie również dekodować dźwięk w obiektowym formacie wielokanałowym, Dolby Atmos, zapewniającym dodatkowe efekty „wysokościowe”.

Montaż telewizora jest bardzo prosty, choć minimalnie bardziej złożony niż XJ90 (tu musimy dokręcić 4 śrubki), ale mamy za to aż 3 różne warianty ustawiania nóżek, w zależności od wielkości posiadanego soundbaru.

Specyfikacja produktu Sony Bravia XR-55A80J [55"] Wymiary (wys/sz/gł) 122,7 x 73,5 x 33 mm

Waga 19.00 kg

Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB

Częstotliwość odświeżania 100 Hz

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Smart TV tak

Inne cechy telewizora VESA 300x300

Ekran OLED: doskonały do wszystkiego. Czy są jakieś „ale”?

Ekrany typu OLED zapewniają nieskazitelną czerń i nieskończony kontrast wraz z praktycznie idealnymi kątami widzenia. Te zalety wynikają z właściwości paneli OLED i dotyczą każdego producenta, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by oni mogli panele te „po swojemu” ulepszyć.

Natomiast dzięki odświeżaniu 120 Hz mamy tutaj także bardzo dobre odwzorowanie szybkiego ruchu, który zawsze będzie wyglądał płynnie i naturalnie, co oczywiście przydaje się przy sporcie oraz grach wideo.

Jasność ekranu w HDR jest tutaj całkiem porządna, sięga typowo wartości w okolicach 565 cd/m2, a niekiedy nawet przekracza 800 cd/m2 (wartości za RTINGS.com). Są to wartości raczej nie odbiegające od większości innych telewizorów OLED. Pozwala to wydobyć bardzo wiele dodatkowych szczegółów przy oglądaniu w zaciemnionym pokoju, a telewizor nadal poradzi sobie przy umiarkowanej ilości światła słonecznego (lub sztucznego). Trzeba jednak dodać, że przy mocnym nasłonecznieniu może już nie zniwelować dodatkowego światła.

Przez to, że czerń na OLED-ach jest ze wszystkich typów ekranu najgłębsza, to zarówno kolory, jak i mocniej rozświetlone elementy HDR jeszcze bardziej będą się wyróżniać. Dzięki przy swojej i tak wysokiej maksymalnej jasności – doskonałym wyborem do filmów.

A co z graczami?

W Sony A80J uświadczymy dwa złącza HDMI 2.1, a więc jak najbardziej zagramy w tytuły w 4K przy 120 FPS na PlayStation 5 i Xbox Series X. Ponadto pilotem do A80J możemy sterować PS5.

Jeśli chodzi o input lag, jest on imponujący i jeden z lepszych na rynku – to ok. 16,9 ms w 4K przy 60 FPS z HDR, natomiast w 4K i 120 FPS sięga on zaledwie 8,7 ms. Dzięki tym parametrom, nasze ruchy, które wykonujemy na padzie, a są odświeżane na ekranie – wyglądają naprawdę płynnie.

Telewizor w tym momencie nie posiada aktywnej funkcji VRR, który stabilizuje płynność, gdy gry sobie z nią nie radzą. Tak samo w tym momencie nie jest dostępny automatyczny tryb gry, ale obydwie te funkcjonalności mają przyjść wraz z późniejszą aktualizacją.

Warto dodać, że PS5 w tym momencie nie obsługuje VRR, więc jeśli akurat macie tę konsolę, to nie będzie dla was żaden problem.

Google TV – zauważalna poprawa względem Android TV

Obcując z Sony A80J można było przekonać się, że Google TV może oferować całkiem niezłą poprawę jakości względem Android TV. Menu jest czytelniejsze, przejrzystsze i łatwiej w nim odnaleźć zawartość. Z drugiej strony, mamy tutaj nadal zdecydowanie ponadprzeciętną wydajność i stabilne działanie.

Na plus zaliczam także dodanie usługi VOD Bravia Core, która oferuje filmy w bardzo wysokim bitrate (80 Mbps), przy czym taka jakość wymaga „górki” internetu w postaci łącza o realnej prędkości powyżej 115 Mbps. Potrzebne więc jest szybkie łącze Wi-Fi, gdyż wbudowany port ethernetowy TV ma limit 100 Mbps. Jeśli macie naprawdę szybki internet, to uświadczycie jakości na poziomie praktycznie bezstratnej płyty 4K UHD Blu-ray, wraz z HDR i 6-kanałowym dźwiękiem DTS.

Sony A80J – czy warto? (podsumowanie)

Testowany tutaj Sony A80J zapewnia pełnię kinowych doznań i doskonale sprawdza się praktycznie w każdych warunkach (poza silnie naświetlonym pokojem w ciągu dnia), co też jest zasługą dobrej jasności. Jego ogromną zaletą jest wszechstronność, bo kapitalnie radzi sobie z filmami, sportem oraz grami.

Google TV to krok w dobrym kierunku i znaczny, choć subtelny postęp względem Androida, a Bravia Core to prawdopodobnie najlepsza pod względem jakości usługa VOD.

Trochę szkoda, że na VRR i automatyczny tryb gry trzeba zaczekać – wtedy byłby to telewizor niemal doskonały.

W momencie publikacji. za model 55-calowy przyjdzie nam zapłacić około 7299 zł. To niemało, ale z drugiej strony jakość, jaką otrzymamy jest naprawdę wysoka i niewiele ustępująca wyższemu modelowi A90J.

Opinia o Sony Bravia XR-55A80J [55"] Plusy doskonała jakość obrazu w każdym aspekcie

swoboda dopasowywania przegródki na soundbar

serwis Bravia Core oferuje doskonałą jakość, którą A80J w pełni wydobędzie

wsparcie HDMI 2.1 do gier przy 4K 120 FPS

bardzo niski input lag (do 8,7 ms)

sterowanie menu PS5 za pomocą pilota Minusy brak VRR i automatycznego trybu gry – Sony wprowadzi je w późniejszej aktualizacji

cena jest nieco wyższa niż u konkurencji w tym segmencie rynku