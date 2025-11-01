Jaka płyta główna AMD? Najlepsze modele AM4 i AM5

Składacie komputer z procesorem AMD Ryzen i zastanawiacie się nad wyborem płyty głównej? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli – zarówno tych z gniazdem AM4 dla starszych procesorów, jak i AM5 dla najnowszych jednostek.

Procesory AMD Ryzen to doskonały wybór zarówno dla graczy, jak i twórców treści czy profesjonalistów. Najnowsze układy „czerwonych” nie ustępują wydajnością konkurencji, a często oferują lepsze osiągi lub korzystniejszy stosunek ceny do możliwości. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się zbudować komputer właśnie w oparciu o procesor AMD.

Wybór wcale nie jest prosty – zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników. Aby ułatwić Wam decyzję, przygotowaliśmy poradnik, który pomoże dobrać odpowiedni model. Znajdziecie w nim zarówno tańsze płyty AM4 pod procesory Ryzen 3000 i 5000, jak i bardziej przyszłościowe konstrukcje AM5 przeznaczone dla serii Ryzen 7000, 8000 oraz 9000.

Ranking płyt głównych AMD

Jaką płytę główną wybrać? AM4 czy AM5?

Obecnie na rynku funkcjonują dwie platformy AMD: starsza AM4 i nowsza AM5. Każda obsługuje różne procesory i pamięci, przez co też sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Na co zwracać uwagę przy zakupie płyty głównej AMD? Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

Procesor AMD Ryzen pod gniazdo AM4 (widać charakterystyczne "nóżki" na spodzie)

Starsze płyty główne wykorzystują podstawkę AMD AM4 i obsługują pamięci DDR4 RAM

Starsze płyty główne korzystają z kultowej podstawki AMD AM4, która zadebiutowała w 2017 roku – jedno gniazdo pozwalało zamontować procesory z pięciu generacji: Ryzen 1000 - 5000. Warto jednak pamiętać, że takie płyty wspierają starsze pamięci DDR4 RAM (w trybie dwukanałowym).

W przypadku płyt głównych z chipsetami AMD 300 i 400 funkcjonalność jest dość ograniczona, jednak rekompensują to ich niższe ceny. Modele oparte na chipsecie AMD 500 oferują już obsługę szybszej magistrali PCI Express 4.0 – może nie najnowszej, ale pozwalającej nieco lepiej wykorzystać potencjał nowoczesnych kart graficznych i wydajnych dysków SSD NVMe. Jeśli planujecie złożyć tani komputer, ale zwracacie uwagę na wydajność, warto wybrać nowszy chipset.

Warto jednak pamiętać, że platforma AMD AM4 nie będzie już dalej rozwijana. W praktyce sprawdzi się ona głównie przy budowie niedrogich zestawów do użytku domowego lub komputerów do mniej wymagających gier.

Procesor AMD Ryzen pod gniazdo AM5 ma inny kształt (na spodzie procesora umieszczono płaskie styki)

Najnowsze płyty główne oferują podstawkę AMD AM5 i współpracują z pamięciami DDR5 RAM

Dużo ciekawszym wyborem jest nowsza platforma AM5, która oferuje znacznie lepszą funkcjonalność i większe możliwości rozbudowy. To doskonały wybór do budowy komputerów do gier – zarówno najwydajniejszych zestawów, jak i konfiguracji ze średniej półki, a także profesjonalnych stacji roboczych.

Płyty główne AMD AM5 korzystają z chipsetów z serii AMD 600 oraz AMD 800 – w tym przypadku już z obsługą pamięci DDR5. Warto jednak pamiętać, że starsze układy z serii 600 są stopniowo zastępowane przez nowsze modele z serii 800 i znikają z oferty sklepów. W przypadku podstawowych konstrukcji, takich jak A620 czy B840, można liczyć na niezbędne minimum funkcji. Z kolei płyty B850 oraz X870/X870E oferują znacznie lepsze możliwości – obsługują karty PCI-Express 5.0, ultraszybkie dyski SSD NVMe PCIe 5.0, a także pozwalają na podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem.



Platforma AMD AM4 nie będzie rozwijana. AMD deklaruje wsparcie dla platformy AM5 co najmniej do 2027

Dodatkowym atutem platformy AM5 jest jej długoterminowe wsparcie. AMD zapowiedziało, że gniazdo AM5 będzie rozwijane co najmniej do 2027 roku, co oznacza, że w przyszłości modernizacja komputera nie będzie wymagała wymiany płyty głównej – wystarczy jedynie aktualizacja BIOS-u.

ASRock B450M-HDV R4.0 – budżetowa płyta główna AMD AM4

ASRock B450M-HDV R4.0 to jedna z najtańszych płyt głównych pod starsze procesory AMD (można ją kupić za ok. 200 zł). Polecamy ją przede wszystkim do budżetowych zestawów, np. z procesorami Ryzen 5 5500 lub Ryzen 5 5600. Nie zalecamy montować na niej topowych jednostek (a już na pewno ich podkręcać).

Siłą rzeczy nie należy oczekiwać zbyt wiele po jej wyposażeniu. Producent przewidział tylko podstawowy zestaw złączy – do dyspozycji oddano m.in. dwa banki pamięci DDR4, gniazdo PCI-Express x16 (działające w trybie PCIe 3.0, co może nieco ograniczać wydajność nowszych kart graficznych) oraz dwa sloty M.2 obsługujące dyski PCIe 3.0 x4. Na tylnym panelu umieszczono kilka portów USB, złącze sieciowe, złącza audio, a także wyjścia wideo, które pozwalają na wykorzystanie zintegrowanej grafiki procesora.

MSI B550-A PRO – dobra płyta główna AMD AM4

Jeśli składacie komputer ze starszym procesorem, np. Ryzen 7 5700X3D lub Ryzen 7 5800X, i zależy wam na dobrej funkcjonalności zestawu, warto dopłacić do lepszej płyty głównej – najlepiej opartej na chipsecie AMD B550. Świetnym wyborem będzie tutaj MSI B550-A PRO, która oferuje bardzo dobry stosunek ceny do możliwości. W polskich sklepach trzeba za nią zapłacić ok. 400 zł.

Płyta bez problemu obsłuży nawet najmocniejsze procesory pod gniazdo AM4, umożliwiając ich dodatkowe podkręcanie (overclocking). Sporym atutem jest obsługa kart graficznych pod PCI-Express 4.0 x16, a także przyzwoity zestaw złączy – m.in. dwa sloty M.2 (w tym jeden PCIe 4.0 x4 z radiatorem) oraz liczne porty USB, w tym szybkie USB 10 Gb/s.

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS – dobra płyta główna AMD AM4 (mATX)

ASUS TUF Gaming B550M-PLUS również oferuje solidne wyposażenie, choć należy do konstrukcji w formacie mATX – będzie więc idealnym wyborem, jeśli składacie komputer z wydajnym procesorem starszej generacji np. Ryzen 7 5700X3D lub Ryzen 7 5800X, ale zależy wam na kompaktowej budowie.

Mimo mniejszych rozmiarów płyta zapewnia całkiem niezłą funkcjonalność. Do dyspozycji oddano m.in. złącze PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, dwa gniazda M.2 (w tym jedno PCIe 4.0 x4 z radiatorem), a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN. Zwykła wersja kosztuje ok. 550 zł. W sprzedaży dostępna jest również nieco droższa wersja ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II, wyposażona dodatkowo w moduł Wi-Fi 6.

ASRock B650M-HDV/M.2 – tania płyta główna AMD AM5

Przy budowie nowego komputera warto rozważyć nowszą platformę AM5, nawet jeśli celem jest stworzenie taniego zestawu. Podstawowe modele nie są już szczególnie drogie – przykładem może być ASRock B650M-HDV/M.2, dostępna za ok. 450 zł. Sprawdzi się ona w połączeniu z mniej wymagającymi procesorami, takimi jak Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 9600 czy Ryzen 7 7700. Nie zaleca się jednak montowania topowych jednostek, ze względu na skromną sekcję zasilania oraz przeciętną renomę płyt tego producenta.

Trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami – producent przewidział jedynie podstawowy zestaw złączy: dwa banki pamięci DDR5, gniazdo PCI-Express 4.0 x16 oraz dwa sloty M.2 (w tym jedno PCIe 5.0 x4 z niewielkim radiatorem). Tylny panel również nie jest szczególnie rozbudowany, ale znajdziemy tu m.in. kartę sieciową 2.5G LAN oraz dwa wyjścia wideo dla zintegrowanej grafiki procesora.

Gigabyte B850 Gaming X WIFI6E – płyta główna pod AMD Ryzen 7 7800X3D

Jeśli możecie dołożyć trochę gotówki, warto rozważyć zakup lepszej płyty głównej. Nie trzeba przy tym znacznie zwiększać budżetu – najtańsze modele z chipsetem B850 kosztują około 700–800 zł. Bardzo dobrą propozycją w tej klasie jest Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E, która sprawdzi się nawet w połączeniu z lepszymi procesorami pokroju Ryzen 7 7800X3D czy 9800X3D.

Płyta oferuje solidne wyposażenie: cztery banki pamięci DDR5, obsługę kart graficznych PCI-Express 5.0 x16 oraz trzy złącza M.2, w tym jedno dla superszybkich dysków SSD PCIe 5.0 x4. Na pokładzie znajdziemy także dobrą sekcję sieciową – przewodową kartę 2.5G LAN oraz bezprzewodową kartę Wi-Fi 6E. Tylny panel uzupełnia zestaw portów USB, zapewniających szerokie możliwości podłączenia urządzeń.

MSI MAG B850M Mortar WIFI – dobra płyta główna AMD AM5 (mATX)

Co jeśli składacie mniejszy, nowoczesny komputer? W takim przypadku warto rozważyć płytę główną MSI MAG B850M Mortar WIFI – to model w formacie mATX, który oferuje dobrą funkcjonalność przy rozsądnej cenie (ok. 900 zł).

Płyta została wyposażona w nowoczesny zestaw złączy. Producent przewidział cztery banki pamięci DDR5, gniazdo PCI-Express 5.0 x16 oraz trzy złącza M.2, z czego dwa obsługują szybkie dyski SSD PCIe 5.0 x4. Na tylnym panelu znajdziemy kilka portów USB, a uwagę zwracają również wysokiej jakości układ dźwiękowy oraz szybkie opcje łączności – 5G LAN i Wi-Fi 7.

MSI MAG X870 Tomahawk WIFI – płyta główna pod AMD Ryzen 7 9800X3D

MSI MAG X870 Tomahawk WIFI to solidna płyta główna, która oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się przy budowie wydajnego komputera, nawet z topowymi procesorami Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X czy 9950X3D – co ważne, została przy tym rozsądnie wyceniona (ok. 1200 zł).

Producent zastosował mocną sekcję zasilania oraz bogaty zestaw portów – do dyspozycji są cztery banki pamięci DDR5, gniazdo PCI-Express 5.0 x16 oraz trzy złącza M.2, z czego dwa obsługują szybkie dyski SSD PCIe 5.0 x4. Na tylnym panelu znajdziemy rozbudowany zestaw portów USB, w tym nowoczesne USB4. Całość uzupełniają wysokiej jakości układ dźwiękowy Realtek ALC4080 oraz szybkie opcje łączności – 5G LAN i Wi-Fi 7.

MSI MPG X870E Carbon WIFI – płyta główna pod AMD Ryzen 9 9950X3D

Szukacie czegoś lepszego? MSI MPG X870E Carbon WIFI to wysokiej klasy płyta główna, która spełni oczekiwania zarówno entuzjastów, jak i profesjonalistów. Świetnie sprawdzi się jako podstawa wydajnego komputera lub stacji roboczej. Co prawda jej cena sięga około 2 tys. zł, ale jest to kwota w pełni uzasadniona oferowanymi możliwościami.

Producent przewidział mocną sekcję zasilania oraz bogaty zestaw złączy, który pozwala na zbudowanie bardzo mocnej konfiguracji. Do dyspozycji otrzymujemy cztery banki pamięci DDR5, gniazdo PCI-Express 5.0 x16 dla karty graficznej oraz cztery złącza M.2, z czego dwa obsługują szybkie dyski SSD PCIe 5.0 x4. Na tylnym panelu znajdziemy liczne porty USB, w tym nowoczesne USB4. Całość uzupełnia wysokiej klasy kodek dźwiękowy Realtek ALC4080 oraz szybkie opcje łączności – 5G LAN i Wi-Fi 7.

MSI MPG B850I Edge TI WIFI – dobra płyta główna AMD AM5 (mini-ITX)

Nowa platforma AMD sprawdzi się również przy budowie miniaturowych komputerów – w takiej sytuacji warto rozważyć płytę główną w formacie mini-ITX, choć trzeba pamiętać, że ich ceny często są wyższe niż w przypadku standardowych konstrukcji ATX czy mATX. Świetnym wyborem będzie MSI MPG B850I Edge TI WIFI, która mimo kompaktowych rozmiarów oferuje bardzo dobre możliwości, zachowując stosunkowo dobrą cenę (ok. 1100 zł).

Na niewielkim laminacie umieszczono dwa banki pamięci DDR5, złącze PCI-Express 5.0 x16 dla karty graficznej oraz dwa gniazda M.2 – jedno w standardzie PCIe 5.0 x4, a drugie PCIe 4.0 x4 (znajdujące się na rewersie laminatu, pozbawione chłodzenia). Propozycja MSI wyróżnia się na tle konkurencji wysokiej jakości układem dźwiękowym Realtek ALC4080 oraz szybkimi kartami sieciowymi 5G LAN i Wi-Fi 7.

ASUS ROG Crosshair X870E Extreme – najlepsza płyta główna pod AMD Ryzen

ASUS ROG Crosshair X870E Extreme to absolutnie topowa płyta główna, którą warto rozważyć, jeśli szukacie najlepszego sprzętu i nie zwracacie uwagi na cenę – jest ona wręcz absurdalnie wysoka (ok. 5 tys. zł). Konstrukcja wyróżnia się efektownym designem oraz dużym, funkcjonalnym wyświetlaczem, na którym można prezentować informacje diagnostyczne lub własną grafikę. Do tego dochodzą świetne możliwości techniczne – to idealna podstawa do budowy topowego komputera do gier i pracy. Szczegóły znajdziecie w naszym teście.

Na pokładzie znalazł się bogaty zestaw złączy (warto pamiętać, że to płyta w większym formacie E-ATX). Producent przewidział dwa gniazda PCI-Express 5.0 x16 (dzielące przepustowość), pięć złączy M.2, z czego trzy obsługują szybkie dyski PCIe 5.0 x4, a także złącze SlimSAS. Nie zabrakło również licznych portów USB, w tym najnowszych, szybkich standardów. Całość uzupełniają wysokiej klasy układ dźwiękowy (ROG SuperemeFX ALC4082 + ESS ES9219 DAC) oraz dwie szybkie karty sieciowe – 5G i 10G LAN – a także Wi-Fi 7.

Jaka jest najlepsza płyta główna AMD

Wszystko zależy od Waszych oczekiwań i dostępnego budżetu. Jeśli składacie nowy komputer, warto postawić na platformę AM5 – tym bardziej, że dobre płyty główne są dostępne w przystępnych cenach, jak na przykład Gigabyte B850 Gaming X WIFI6E, kosztująca około 800 zł.

Jeśli jednak oczekujecie czegoś lepszego i możecie dołożyć nieco gotówki, MSI MAG X870 Tomahawk WIFI będzie świetnym wyborem. Płyta oferuje wydajniejszą sekcję zasilania i bogatszy, nowocześniejszy zestaw portów, co pozwoli zbudować wydajny i przyszłościowy komputer. Co istotne, model ten dostępny jest w rozsądnej cenie – około 1200 zł.