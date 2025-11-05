Masz nieograniczony budżet na telefon? W tym rankingu znajdziesz modele o największych możliwościach. Są nowoczesne, wydajne, mają zaawansowane aparaty i ciekawe funkcje dodatkowe. Podpowiadamy co kupić, aby nie żałować.

Ranking telefonów 2025

Ile trzeba wydać na dobry telefon? W naszych zestawieniach prezentujących polecane telefony do 2500 zł oraz najlepsze telefony do 3000 zł możesz znaleźć wiele ciekawych, godnych uwagi urządzeń. Z powodzeniem sprawdzą się na co dzień w rękach większości użytkowników. Wyjątkiem mogą być jednak osoby, które nie uznają kompromisów i chcą cieszyć się wszystkimi najnowszymi rozwiązaniami, jakie w danym momencie zapewnia branża mobilna. Dla nich odpowiedni będzie jeden z poniższych modeli.

Przygotowaliśmy ranking, w którym znajdziesz najlepsze flagowe smartfony dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji. Nie są tanie, ale to modele o najwyższej wydajności, największych możliwościach i najlepszej jakości wykonania. To one mogą pochwalić się też najdłuższym wsparciem producentów, będą otrzymywać więcej aktualizacji niż tańsze propozycje, a to bardzo istotna kwestia. W ostatnim czasie niektórzy producenci poczynili w tej kwestii znaczące postępy. Smartfony z aktualizacjami przez pięć lat to już nie tylko iPhone'y. Ba, niektórzy producenci smartfonów z Androidem zapewniają swoim flagowym propozycjom aktualizacje przez aż siedem lat. Możliwe jest zatem sięgnięcie po model z systemem z logo zielonego robota, który również będzie wspierany przez dłuższy czas.

Jaki telefon wybrać? Najlepsze flagowce 2025

Najlepszy telefon z AMOLED. A może składany?

Niemal wszystkie nowe flagowce są bardzo duże, ich ekrany często mierzą 6,5 cala lub więcej. Takie urządzenia są preferowane przez większość użytkowników, dlatego producenci tworzą ich najwięcej. Jednocześnie coraz większe zainteresowanie budzą składane telefony. Ich konstrukcje przestają być delikatne, a specyfikacje uboższe względem klasycznych konstrukcji. Składane smartfony mają tę zaletę, że z jednej strony zapewniają duży wyświetlacz, a po złożeniu cechują się bardzo kompaktowymi gabarytami i lepiej mieszczą się w kieszeniach.

Niezależnie od przekątnej, flagowy telefon musi zapewniać świetnej jakości obraz. Najlepiej jeśli będzie wyposażony w panel wykonany w technologii AMOLED z funkcją Always on Display. Powinien gwarantować nie tylko odpowiednią szczegółowość, ale też doskonałe kolory i kontrast, mile widziana jest również wysoka częstotliwość odświeżania, tzn. 120 Hz a nawet nieco więcej. Takie rozwiązanie zwiększa płynność wyświetlania animacji, zmniejszając przy tym zmęczenie oczu. Dodatkowym atutem będzie obsługa HDR10 i Dolby Vision.



Składane telefony potrafią zapewniać naprawdę dużą powierzchnię roboczą na głównym ekranie.

Najlepszy telefon to także najlepszy aparat? Co powinien mieć?

Flagowy telefon musi gwarantować dobre zdjęcia i filmy w każdych warunkach, to właśnie tym w głównej mierze odróżnia się od modeli z niższych półek cenowych. Trzeba jednak pamiętać, że decydująca nie jest liczba obiektywów w aparacie, ale ich parametry i możliwości.

Liczy się nie tylko rozdzielczość. Niekiedy dobry duży sensor 48 Mpix, z wysokiej jakości obiektywem i dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem zrobi lepsze zdjęcia od aparatu np. 100 Mpix. Poza obiektywem głównym standardem jest ultraszerokokątny, ale flagowy smartfon musi oferować również teleobiektyw do zoomu. Zdjęcia makro to raczej ciekawostka dla wąskiego grona odbiorców, ale wydając na telefon kilka tysięcy złotych należy oczekiwać, że i one będą cieszyć oko. Coraz więcej producentów zaczyna oferować opcję rejestrowania wideo 8K. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że wielu osobom nadal wystarczać będzie dobre 4K ze skuteczną stabilizacją obrazu i płynnością 60 klatek na sekundę.



Ogromne wyspy z aparatami nikogo już nie dziwią, ale nie w każdej drzemią obiektywy o takim samym potencjale.

Najlepsze smartfony muszą być wydajne. Jaki procesor? Jaka pamięć?

Jaki procesor w telefonie jest najlepszy? Jeśli chodzi o smartfony z Androidem, to oczywiście najważniejszym obecnie procesorem jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite. W modelach Apple z serii iPhone 17 Pro znajdziemy najnowszy i w zasadzie najlepszy procesor mobilny, czyli Apple A19 Pro. Jest też kilka innych procesorów, które można uznać za godne flagowych telefonów oferowanych w nieco przystępniejszych cenach. Chodzi o starsze układy Qualcomm (głównie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), Apple A18 Pro oraz wiodące układy MediaTek.

Nie można jednak zapominać o innych kwestiach. Ile pamięci RAM potrzebuje telefon? Smartfony Apple radzą sobie wprost genialnie z 8 GB pamięci RAM, ale Android potrzebuje znacznie więcej. Teraz we flagowych telefonach z tym systemem spotykamy 12 GB, a coraz częściej nawet 16 GB lub 18 GB RAM. Ważna jest też szybka pamięć masowa. UFS 3.1 jeszcze do niedawana uznawano za minimum we flagowych modelach, ale obecnie większość z nich korzysta z najnowszej i jeszcze lepszej pamięci wewnętrznej UFS 4.0, która zapewnia szybkie uruchamianie i działanie programów oraz systemu. Biorąc pod uwagę, że producenci odchodzą od czytników microSD, należy oczekiwać przynajmniej 256 GB przestrzeni na dane, chociaż w smartfonie za kilka tysięcy złotych milej widziane będzie 512 GB.

Najlepsze telefony 2025. Na co jeszcze zwracać uwagę?

Na pokładzie flagowca powinien znajdować się nowy system operacyjny. Aktualnie są to Android 16 i iOS 26.

Do tego łączność komórkowa 5G, bardzo szybkie Wi-Fi 7, Bluetooth z aptX HD, NFC i dual SIM (również z eSIM). Mile widziane jest też szybkie ładowanie baterii, w tym indukcyjne, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Niektóre najlepiej wypadające w tej kwestii telefony mogą pochwalić się obsługą ładowarek o mocy ponad 120W, co pozwala naładować akumulator do pełna nawet w mniej niż pół godziny.

Ranking smartfonów 2025 - nasze zestawienie

Galaxy S25 FE - tańszy flagowiec

Czy flagowy telefon może być tani? Niestety nie. Czy może być oferowany w cenie, która nie przyprawia o zawrót głowy? Tak, o ile przyjmiemy, że jest to mniej więcej połowa średniej krajowej, bo za tyle kupić można Galaxy S25 FE. To najnowszy przedstawiciel serii, która zyskała całkiem spore grono sympatyków, a kolejne propozycje wchodzące w jej skład przydomek "tańszego flagowca".

Galaxy S25 FE faktycznie nie ma tak topowej specyfikacji jak jego drożsi kuzyni, ale w praktyce wciąż oferuje na tyle dużo, że dla większości osób będzie w zupełności wystarczający na co dzień. Ma bardzo dobry ekran AMOLED 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz, procesor Exynos 2400, 8 GB RAM, baterię 4900 mAh z bezprzewodowym ładowaniem i aparat fotograficzny w konfiguracji 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Jest przy tym bardzo dobrze wykonany, wodoszczelny (IP68) i ma zapewnione aż siedem lat aktualizacji systemu Android.

OnePlus 13 - szybki smartfon z Android

OnePlus 13 nie jest nowością. Debiutował niemal równo rok temu i lata chwila powinien doczekać się bezpośredniego następcy. Z pewnych względów to jednak nie wada, ponieważ dzięki temu również ten model nie dobija do górnych pułapów cenowych, jakie są w stanie osiągać nowe, najlepiej wyposażone flagowce. OnePlus 13 nie ma najbardziej topowej specyfikacji, ale też nie dużo gorszą od takich i dla wielu użytkowników będzie, podobnie jak Galaxy S25 FE, w pełni wystarczający na co dzień. Nawet dla liczących na komfortową obsługę wielu aplikacji czy mobilne granie.

Ma system z dobrze zoptymalizowaną nakładką OxygenOS 15 na bazie Androida 15 i wedle deklaracji producenta otrzyma cztery duże aktualizacje. Wydajność tego modelu jest bardzo duża, bo obudowa skrywa procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB RAM i pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Ekran AMOLED o rozdzielczości 3168 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz jest bardzo duży, mierzy 6,82 cala. Podobnie mówić można o baterii, bo pojemność 6000 mAh jest powyżej rynkowej średniej, a do tego dochodzi tu jeszcze szybkie ładowanie - przewodowe 100W i bezprzewodowe 50W. Aparat też jest bardzo dobry, chociaż w porównaniu do niektórych droższych konkurentów posiada jeden, a nie dwa teleobiektywy.

realme GT 7 Pro - flagowiec z dużą baterią i szybkim ładowaniem

W przypadku realme GT 7 Pro na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim bateria krzemowo-węglowa. Ma pojemność aż 6500 mAh, ale z uwagi na technologię wykonania jej gabaryty nie odbiegają od standardowych baterii litowo-jonowych mających 5000-5500 mAh. Ładowanie jest tu wprawdzie tylko przewodowe, ale za to z mocą aż 120W. Co więcej, nie trzeba przeprowadzać go szczególnie często, bo nasze testy pokazały, że realme GT 7 Pro bez większych trudności wytrzymuje dwa dni.

Takie osiągi baterii mogą się podobać tym bardziej, że realme GT 7 Pro napędza procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Przy 12 GB RAM LPDDR5X i pamięci wewnętrznej UFS 4.0 jest to więc jednocześnie jeden z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Nie odstaje od konkurencji także w kwestii wyświetlacza (AMOLED 6,78 cala, 120 Hz), łączności bezprzewodowej (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC) i wodoszczelności (IP69). Ma też niezły aparat fotograficzny, choć głośniki i wsparcie już takiego wrażenia nie robią - producent zadeklarował trzy duże aktualizacje.

Xiaomi 15 Ultra - Xiaomi z najlepszym aparatem

Panuje przekonanie, że flagowy telefon = telefon ze świetnym aparatem. Z reguły faktycznie tak jest, ale są modele, które zostały przygotowane ze szczególnym naciskiem na aspekt foto-wideo. Xiaomi 15 Ultra, co widać na pierwszy rzut oka, jest jednym z nich. Przy bliższym poznaniu tylko potwierdza, że pod względem jakości zdjęć mało który konkurent może się z nim równać. Ma cztery obiektywy - szeroki kąt 50 Mpix (f/1.6,1.0"), teleobiektyw 50 Mpix (f/1.8, zoom 3x), teleobiektyw 200 Mpix (f/2.6, zoom 4.3x) i ultraszeroki kąt 50 Mpix (f/2.2, 115˚). Tylko ten ostatni nie jest wspierany przez OIS, za to wszystkie zapewniają bardzo dobrą jakość zdjęć, zarówno pod względem szczegółowości, jak i kolorów czy rozpiętości tonalnej oraz efektu rozmycia tła.

Poza aparatem też jest bardzo dobrze. Xiaomi 15 Ultra to wydajny model z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM i 512GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Ma 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz, bardzo dobre głośniki stereo i system Android 15 z HyperOS 2 obietnicą czterech dużych aktualizacji.

OPPO Find X9 Pro - smartfon z aparatem Hasselblad

Chociaż aparat fotograficzny nie został w OPPO Find X9 Pro wyeksponowany tak bardzo jak w Xiaomi 15 Ultra, również tutaj mamy do czynienia ze smartfonem, w którym producent położył bardzo duży nacisk na tę kwestię. I to z dobrymi efektami. Pokusił się o obiektyw szerokokątny 50 Mpix z OIS, obiektyw ultraszerokokatny 50 Mpix i będący chyba największą gwiazdą peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix z OIS i optyką Hasselblad. Aparat selfie też powinien zadowolić nawet wybredniejszych użytkowników, ma rozdzielczość 50 Mpix i nagrywa wideo w jakości 4K przy 60 fps.

Poza możliwościami foto-wideo, na wyróżnienie zasługuje tu także bateria o pojemności aż 7500 mAh, która obsługuje ładowanie przewodowe 80W i bezprzewodowe 50W. Ekran AMOLED o rozdzielczości 2772 x 1272 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz ma przekątną 6,78 cala. Wodoszczelna obudowa (IP68) skrywa też procesor MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Oprogramowanie? Android 16 z ColorOS 16 i pięcioma dużymi aktualizacjami.

Google Pixel 10 Pro - najlepszy telefon z czystym Androidem

Smartfony Google to propozycje, które powinny być pierwszym wyborem dla osób szukających wydajnego modelu z czystym, pozbawionym nakładki systemem Android, który będzie aktualizowany wcześniej niż konkurencja. Co istotne, w przypadku najnowszych modeli wsparcie ma być bardzo długie, bo np. Pixel 10 Pro ma zapewnione aktualizacje aż do 2032 r. (siedem kolejnych wersji systemu).

Jednocześnie akurat w przypadku Pixel 10 Pro można mówić o flagowym modelu cechującym się stosunkowo kompaktowymi gabarytami. Ekran (OLED, 2856 x 1280 pikseli, 120 Hz) o przekątnej 6,3 cala w połączeniu ze smukłymi ramkami przekłada się na ogólne wymiary urządzenia 152,8 x 72 mm. Jednocześnie Pixel 10 Pro może pochwalić się jednym z najlepszym mobilnych aparatów fotograficznych (50 Mpix + 48 Mpix + 48 Mpix z teleobiektywem 5x), wysoką wydajnością (procesor Google Tensor G5 i 16 GB RAM), nowoczesną łącznością bezprzewodową i dobrą jakością wykonania (Gorilla Glass Victus 2 i IP68).

Ale jeśli jednak preferujesz większe modele, to bliźniaczo podobny jest Google Pixel 10 Pro XL. Tyle, że ma ekran 6,8 cala o rozdzielczości 3120 x 1440 pikseli i pojemniejszą baterię.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - duży telefon składany

Samsung rozwija dwie seria składanych smarfonów i zdecydowanie lepiej wypada ta obejmujące większe propozycje. Jej najnowszy przedstawiciel to Galaxy Z Fold 7, którego zakup powinny rozpatrywać osoby szukające urządzenia łączącego cechy smartfona i tabletu. Poza ekranem zewnętrznym 6,5 cala ma bowiem także wewnętrzny, składany o przekątnej aż 8 cali, który zapewnia większą przestrzeń roboczą i możliwość komfortowej pracy na dwóch pełnych aplikacjach. Pod względem wielozadaniowości trudno z nim konkurować. Tym bardziej, że sporo tu funkcji AI, a wydajność nie odbiega od klasycznych modeli, procesor Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM LPDDR5X i pamięć wewnętrzna UFS 4.0 to połączenie typowo flagowe, najlepsze na 2025 rok.

Co warte podkreślenia, w porównaniu do poprzednich generacji Galaxy Z Fold 7 został bardzo mocno odchudzony - ma 8,9 mm po złożeniu i tylko 4,2 mm po rozłożeniu. Waży też niewiele jak na taką konstrukcję - 215 g. Wady? Więcej chciałoby się od baterii. Ma pojemność 4400 mAh. Nieźle, biorąc pod uwagę odchudzoną obudowę, ale w praktyce pod dużym obciążeniem Galaxy Z Fold 7 nie wytrzyma całego dnia. Podobnie jak inne wiodące telefony Samsunga również ten ma zapewnione aktualizacje przez siedem lat.

Motorola Razr 60 Ultra - najlepszy telefon składany

Motorola Razr czy Galaxy Z Flip? To od kilku już lat najczęściej pojawiające się pytanie od osób poszukujących składanego telefonu o kompaktowych gabarytach. W przypadku najnowszej generacji (a niektórzy powiedzieliby, że również paru poprzednich) dość zdecydowanie wygrywa Motorola Razr 60 Ultra, która, jak wynika z przeprowadzonych przez nas testów, posiada bardziej przemyślany ekran zewnętrzny, bardziej ergonomiczną obudowę, a przy tym jest wydajniejsza i zapewnia lepszą baterię ze znacznie szybszym ładowaniem. To argumenty wobec których Galaxy Z Flip 7 nie może wiele przeciwstawić (głównie dłuższe wsparcie).

Realnie Motorola Razr 60 Ultra powinna spełnić oczekiwania zdecydowanej większość osób celujących w nowoczesną formę telefonu z klapką. Ma dwa ekrany LTPO AMOLED. Główny 7-calowy oraz zewnętrzny 4-calowy, ale obsługujący naprawdę wiele aplikacji i widżetów, co w połączeniu z Gestami Moto w wielu sytuacjach daje możliwość komfortowej obsługi telefonu bez rozkładania go.

Dochodzą do tego procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i aż 16 GB pamięci RAM LPDDR5X, a także bateria 4700 mAh z ładowaniem 68 W i bezprzewodowym 30 W. Nawet aparat fotograficzny jest to zaskakująco solidny (jak na składane modele), a w zestawie znalazło się nietuzinkowe, wytrzymałe etui.

Samsung Galaxy S25 Ultra - najlepszy telefon z rysikiem

Kiedyś seria Galaxy Note, a obecnie modele z linii Galaxy S Ultra są bezapelacyjnie najlepszym wyborem dla osób potrzebujących smartfona z dedykowanym mu rysikiem. Co istotne, również w przypadku Galaxy S25 Ultra gadżet ten jest bardzo zaawansowany i w wielu scenariuszach mocno ułatwia obsługę systemu oraz aplikacji, chociaż pozbawienie go modułu Bluetooth zrozumieć już trudno.

Podobnie jak poprzednicy, Galaxy S25 Ultra legitymuje się też doskonałym wyświetlaczem (Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz o przekątnej aż 6,9 cala), bardzo wysoką wydajnością (procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i pamięć wewnętrzna UFS 4.0) oraz rozbudowanym, bardzo wszechstronnym aparatem fotograficznym wyposażonym w teleobiektywy z powiększeniem 5x i 3x, skuteczny OIS i nagrywanie 8K. Na pokładzie tego urządzenia znalazło się też bezprzewodowe ładowanie (chociaż niezbyt szybkie, bo 15W), indukcyjne ładowanie zwrotne, jedne z najlepszych głośników stereo na rynku, Wi-Fi 7 oraz oczywiście NFC i 5G. Galaxy S25 Ultra jest też wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68 i ma zapewnione długie wsparcie. Samsung zadeklarował wydawanie aktualizacji przez siedem lat.

Apple iPhone 17 Pro Max - flagowy telefon z iOS

Jeśli siedzisz głęboko w ekosystemie Apple, chcesz błyskawicznie przesyłać obraz, dźwięk, pliki i po prostu idealnie współpracować z MacBookiem, Apple TV czy innym sprzętem Apple, to nie kupuj telefonu z Androidem. Wybierz iPhone'a 17 Pro Max. Tym bardziej, jeśli zależy ci na dużym, najwydajniejszym smartfonie z doskonałym głównym aparatem fotograficznym z topową stabilizacją i teleobiektywem, który charakteryzuje się 8-krotnym przybliżeniem optycznym oraz na jednym z najlepszych na rynku aparatów selfie.

To świetnie zoptymalizowany smartfon i ultrawydajnym procesorem A19 Pro. Wszystkie, nawet najbardziej zaawansowane programy i gry działają na nim szybko i płynnie. Jest świetny w roli smartfona fotograficznego, a także przenośnego sprzętu do gier. Ma wybitnie dobry wyświetlacz OLED z imponującą jakością kolorów i bardzo wysoką jasnością w trybie automatycznym. Ma w zasadzie najlepszą łączność bezprzewodową, jakiej można oczekiwać od współczesnego telefonu, do tego bezprzewodowe ładowanie baterii 25W i ładowanie zwrotne, a nawet LiDAR, który w połączeniu z głównym aparatem pozwala tworzyć i zapisywać modele 3D różnych obiektów wraz z teksturami. Jest też świetnie wykonany i wodoszczelny zgodnie z normą IP68.