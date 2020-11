Samsung Q70T to soundbar, który podniesie jakość, moc i głośność dźwięku z Twojego telewizora, konsoli i telefonu. Gratka dla miłośników głębokiego, miękkiego basu i czystego, przestrzennego dźwięku.

Samsung Q70T - oto soundbar do filmów, muzyki i sportu

Niedawno opisywałem dla Was moje wrażenia z używania soundbara Samsung Q800T. Jest świetny, ale wiecie co? Bardzo zbliżone doznania możecie mieć trochę taniej, wybierając soundbar Samsung Q70T.

Lepszy dźwięk w filmach i wydarzeniach sportowych? Proszę bardzo! Większa moc w grach z konsoli? Bez problemu! Piękny bas i przestrzenne brzmienie w muzyce? Jak najbardziej! A do tego muzyka przez Bluetooth oraz bezprzewodowe odtwarzanie w całej sieci domowej, przez Spotify Connect. Taki prezent pod choinkę zadowoli całą rodzinę, a powodów jest przynajmniej kilka. Oto najważniejsze z nich.

Lepszy bas z TV

Napisałem wcześniej, że jest to sprzęt bardzo podobny do świetnego modelu Samsung Soundbar Q800T i rzeczywiście tak jest. W praktyce różnice między tymi modelami są niewielkie. Subwoofery w obu przypadkach mają taką samą szerokość, ale w Q70T jest on trochę niższy i krótszy. Uspokajam jednak - basu nie brakuje. Wręcz przeciwnie.

Mocne, miękkie, wibrujące, basowe pomruki docenić można nie tylko w czasie słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmów i grania. Transmisja z meczu lub wyścigu dobiegająca z głośników telewizora, ma się nijak do tego, co oferuje ten soundbar z subwooferem. Moc i czystość dźwięku są znacznie lepsze, zarówno przy niskiej, jak i wysokiej głośności.

Wiele osób spędza święta oraz wolne wieczory na relaksie. Często wraz z rodziną oglądając filmy i seriale albo słuchając muzyki. Do tego ten soundbar nadaje się idealnie.

Subwoofer odtwarza dźwięk bezprzewodowo, więc potrzebuje tylko dostępu do gniazdka sieci elektrycznej. Zaleta jest taka, że nie musi stać obok telewizora. Równie dobrze można postawić go za oparciem kanapy lub w rogu pokoju. Tam, gdzie wygeneruje najlepsze tony niskie. Ważne jest to, że obudowa głośnika niskotonowego ma tylko 20 cm szerokości, więc zmieści się nawet w wąskich przestrzeniach.

Muzyka z telefonu i komputera - Spotify Connect i Bluetooth

Świąteczne, rodzinne tradycje są ważne. Wieczory spędzone na wspólnym oglądaniu filmów to dobry przykład, ale soundbar Samsung Q70T przydaje się również w wielu innych sytuacjach.

Wszędzie tam, gdzie sięga Twój router Wi-Fi, masz dostęp do soundbara Q70T. Możesz odtwarzać muzykę, z dowolnego zakątka domu lub mieszkania, przy wykorzystaniu usługi Spotify Connect. Dla wielu osób ma to ogromne znaczenie, bo Spotify jest jedną z najpopularniejszych usług strumieniowania muzyki.

Muzyka z telefonu to oczywista rzecz, ale dzięki Spotify Connect można odtwarzać muzykę na soundbarze z komputera stacjonarnego albo laptopa. Wystarczy wybrać głośnik z listy i… voilà! Świąteczna playlista już wybrzmiewa w pokoju (albo całym domu - zależy jak bardzo podkręcimy głośność).

Jeśli nie korzystasz ze Spotify, to nie ma problemu. Odtwarzasz muzykę z plików albo z YouTube przez Bluetooth.

Co sprawia, że dźwięk jest taki dobry?

Na wysoką jakość brzmienia i przyjemne dla uszu efekty wpływ ma kilka czynników. Po pierwsze soundbar Samsung Q70T ma głośniki w układzie 3.1.2 - trzy skierowane do przodu, jeden niskotonowy subwoofer oraz dwa skierowane do góry.

Do góry? Ale po co? Samsung zastosował tutaj całkiem ciekawe rozwiązanie, które zdecydowanie rozszerzyło przestrzeń kreowaną przez soundbar. Na górze umieszczono szereg tuneli dźwiękowych, przebiegających pod różnym kątem. Dźwięk emitowany z nich odbija się od sufitu i trafia do uszu słuchacza z góry. Jest to wyraźnie słyszalne i poprawia wrażenia, szczególnie w filmach i grach.

Kolejną przydatną rzeczą jest technologia Q-Symphony, która sprawia, że jednocześnie grają głośniki w soundbarze oraz telewizorze. Trzeba jednak zaznaczyć, że opcja ta dostępna jest w połączeniu z nowszymi TV 4K z serii Q80T, Q90T, Q95T oraz modelami 8K: Q800T, Q950T (Q-Symphony wymaga przewodowego połączenia z telewizorem). Rzecz jasna soundbar będzie współpracował z wieloma różnymi telewizorami, również innych producentów, ale maksymalną funkcjonalność uzyskamy w ekosystemie Samsung.

Q-Symphony, górne kanały dźwiękowe oraz funkcja analizy i adaptacji brzmienia, zapewniają bardzo dobrą jakość i przestrzeń. Skorzystają z tego w zasadzie wszystkie osoby w pokoju, bo dźwięk zaskakująco dobrze rozchodzi się na boki. To kolejny argument za tym, że dobry soundbar sprzyja rozrywce w gronie rodziny i przyjaciół.

A jeśli ktoś potrzebuje jeszcze lepszych wrażeń, to może połączyć z soundbarem Q70T tylne, bezprzewodowe głośniki surround. Nie są one jednak częścią kompletu - można je dokupić oddzielnie.

Sterowanie z każdego miejsca w domu

Soundbar Samsung Q70T ma co prawda funkcjonalny pilot, ale nie jest on konieczny do obsługi. Dlaczego? Bo głośniki mogą być sterowane z dowolnego miejsca w domu, za pomocą smartfona.

Potrzebna jest tylko aplikacja SmartThings, która w domowej sieci Wi-Fi od razu wykryje wspierany sprzęt Samsung - telewizor, soundbar, klimatyzację, a nawet lodówkę. Całym ekosystemem może kontrolować dowolna osoba z rodziny - wymagane jest tylko logowanie na konto Samsung w aplikacji.

Soundbar to prezent dla całej rodziny

Kupując soundbar Samsung Q70T sprawisz przyjemność nie tylko sobie, ale całej rodzinie. Ma tak dobrą jakość dźwięku, moc oraz głośność, że z powodzeniem zastąpi domowy zestaw audio. Zdecydowanie poprawi też wrażenia w czasie oglądania filmów, bo gra znacznie lepiej od głośników w telewizorze (mocniejszy bas, większa przestrzeń, lepsza szczegółowość). Jest też świetnym towarzyszem konsoli, bo dźwięk z gier jest wyraźniejszy, czystszy i mocniejszy.

Przez Spotify Connect można odtwarzać muzykę nie tylko ze smartfonu, ale też tabletu, laptopa i komputera stacjonarnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by słuchać przez Bluetooth nie tylko ze Spotify, ale również z YouTube lub z plików.

Soundbar zajmuje niewiele miejsca i nie rzuca się w oczy tak jak typowe kolumny. Można go postawić pod telewizorem lub zawiesić na ścianie. Subwoofer z kolei jest wąski i zmieści się między stolikiem RTV, a inną szafką stojącą obok. Odtwarza dźwięk bezprzewodowo, więc można go nawet postawić z dala od TV - np. za kanapą.

Jeśli chodzi o połączenie jakości i mocy z niewielkimi rozmiarami, to soundbar z subwooferem jest optymalnym rozwiązaniem. Z takiego prezentu pod choinkę chyba każdy będzie zadowolony. Tym bardziej, że jest to zakup na lata - można zmieniać telewizor na nowszy, ale soundbar wciąż będzie spisywał się świetnie.

artykuł powstał we współpracy, z firmą Samsung