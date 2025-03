Niedroga, a świetna! Test gamingowej klawiatury MAD DOG GK960W Gateron Pro Red

MAD DOG GK960W to mechaniczna klawiatura gamingowa z przełącznikami Gateron Pro Red. Jest świetnie wyceniona, zrobiona z miłością i… No właśnie - daje dużo radości?

Na wstępie umówmy się, że każdy szanujący się gracz PC-owy wie, że do pełni szczęścia potrzebuje tylko dwóch rzeczy: mocnego kompa i dobrej klawiatury gamingowej. Jasne, przyda się też dobra myszka, porządne słuchawki i kumple do gry, ale wiadomo, że najważniejsza jest klawiatura. Ważniejsza nawet niż sam komputer, zdaniem niektórych moich znajomych grających w jedną i tę samą grę od lat…. Wiedząc już, co się liczy, weźmy na tapetę bierzemy mechaniczną klawiaturę MAD DOG GK960W Gateron Pro Red i sprawdźmy, jak radzi sobie sprzęt za 300 zł obiecujący osiągi na topowym poziomie.

MAD DOG GK960W Gateron Pro Red na wideo

Gaming na pierwszym miejscu

Już po wyjęciu z pudełka MAD DOG GK960W krzyczy: "Jestem gamingowym sprzętem!" Widać od razu, że to klawiatura stworzona do długich sesji przed komputerem, pełnych emocjonujących gier. Solidna konstrukcja, wykonana z wysokiej jakości materiałów, sprawia wrażenie godnej zaufania. Klawiatura leży pewnie na biurku i ani drgnie, nawet jak się człowiek zirytuje podczas grania, co jak wszyscy wiemy, czasem się zdarza.

MAD DOG GK960W to pełnoprawny gamingowy mechanik, z odpowiednio wyprofilowanymi klawiszami i rozsądnymi odstępami między nimi. W białej wersji dwukolorowy układ klawiszy robi wrażenie - zdecydowanie ktoś tu stanął na wysokości zadania. Uspokajam jednak, jeśli biały kolor nie jest dla Ciebie, dostępna będzie też wersja czarno-szara. Podsumowując kwestię designu, MAD DOG stworzył klawiaturę, która stylistycznie będzie doskonałym dopełnieniem każdej obudowy, która lubi się z oświetleniem RGB.

Co potrafi MAD DOG GK960W Gateron Pro Red?

Pod względem funkcjonalności MAD DOG GK960W Gateron Pro Red robi iście doskonałe wrażenie, zwłaszcza za taką cenę. Przede wszystkim, mamy tu switche Gateron Pro RED, które gwarantują szybkie reakcje, płynność i precyzję. Przełączniki wymagają siły nacisku rzędu 45 gramów, co jest całkiem spoko, i obiecują żywotność do 50 milionów kliknięć, co jest jeszcze bardziej spoko.

Klawiatura obsługuje anti-ghosting bez limitu wciśniętych klawiszy, co przekłada się na doskonałe rozpoznawanie, hm, ruchu naszych palców. Możemy ją sparować z komputerem na trzy sposoby: bezprzewodowo przez adapter Wi-Fi 2,4 GHz, bezprzewodowo przez Bluetooth lub przewodowo kablem USB-A/USB-C. Można podłączyć nawet do 5 urządzeń jednocześnie, działających na systemach od Windows 7 wzwyż oraz na macOS. A jeśli ktoś pyta, czy nada się do ogrywania Call of Duty na konsoli - tak, nada się. Ot, taki to uniwersalnie gamingowy sprzęt.

Dodatkowym plusem, o którym trzeba wspomnieć, jest funkcja Hot Swap, która pozwala na szybką wymianę switchy bez wyłączania sprzętu. No i LED-y moi drodzy, znaczy RGB, o czym trochę już wspomniałem, ale doprecyzuję. Klawiatura świeci się aż miło - mamy do wyboru 20 predefiniowanych trybów, a do tego możemy zmieniać kolory, jasność i szybkość migania.

Soft na bogato

Oprogramowanie do MAD DOG GK960W pozwala na zarządzanie podświetleniem, definiowanie makr i przycisków multimedialnych (od F1 do F12), czyli można po prostu stwierdzić, że soft robi to, co powinien. Docenię jednak fakt, że jest to oprogramowanie przemyślane, czytelne i łatwe w nawigowaniu. Same sprawdzone rozwiązania, bez żadnych zbędnych fajerwerków, a wszystko w gamingowym wydaniu. Do kreatywnego zarządzania i personalizowania gamingowego sprzętu nie potrzeba niczego więcej.

Nie tylko do grania?

Czas na najważniejsze, czyli - jak się na tym gra? Świetnie! Ograłem sobie Fortnite (bo wszyscy grają w Fortnite) oraz poczciwego CS-a z kumplami, czym nie będę się chwalił, bo mój skill nie istnieje - co smutne, bo pamiętam, że w średniowieczu, w CS-a 1.6 byłem całkiem przyzwoity…

Wracając! Niesamowite, że za 300 zł dostajemy pełnowartościową klawiaturę mechaniczną z solidnymi przełącznikami i funkcjami, które kiedyś były dostępne tylko w droższym sprzęcie. Jak sobie tak wrócę do czasów sprzed kilku lat i ogarnę rozumem wątek siły nabywczej pieniądza, to szybko dochodzę do wniosku, że kiedy byłem nader czynnym graczem, w życiu nie mógłbym pozwolić sobie na zakup sprzętu tej klasy. Ale ten czas leci i ale się sprzętowe realia zmieniają!

Klawiatura działa precyzyjnie, skok klawiszy jest wyczuwalny i na tyle głęboki, by oddać się w pełni rozgrywce. Co ważne jednak, MAD DOG GK960W sprawdza się nie tylko w grach - do pracy ten sprzęt też się nadaje, ale nie do każdej. Choćby do pracy z tekstem…

Tak, nie będzie to najrozsądniejszy wybór dla osób, które szukają sprzętu do grania i do pisania, bo przełączniki są czysto gamingowe, a skok znaczny. Niemniej np. przy retuszu zdjęć czy w innych zadaniach, gdzie można poustawiać makra i skróty, rzecz sprawdza się idealnie. Innymi słowy, ta gamingowa klawiatura to też niezły sprzęt dla szeroko rozumianych twórców treści audiowizualnych - tak to zostawmy. Dodatkowy atut to pokrętło głośności na klawiaturze - regulacja głośności z poziomu klawiatury to super wygodna sprawa.

Warto postawić na MAD DOG GK960W?

Czy warto postawić na MAD DOG GK960W? Cóż, jeśli ktoś szuka dobrze zaprojektowanej, mechanicznej klawiatury w świetnej cenie, to zdecydowanie warto. GK960W to bardzo dobry sprzęt dla oszczędnych graczy PC. Klawiatura nie jest może super uniwersalna i do pracy biurowej nadaje się raczej umiarkowania, ale jako gamingowy mechanik sprawdza się znakomicie. Reasumując - fajna klawa, przemyślana i świetnie wyceniona, więc zasługujące na polecajkę.

Plusy

atrakcyjna cena

relacja ceny do jakości

przełączniki Gateron Pro Red

pokrętło regulacji głośności

przyjemny soft

precyzyjna praca klawiszy

sprawny anti-ghosting

odważna gamingowa stylistyka

Minusy

nie jest to wybitnie uniwersalna klawiatura

odważna gamingowa stylistyka