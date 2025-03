Jeden fotel – wiele zastosowań. Fractal Refine to najwyższa półka

Fractal Refine to gamingowy fotel, który postanowił zaprzeczyć istniejącym stereotypom. Nie ma tu miejsca na krzykliwy design – jest za to elegancja oraz długa lista funkcjonalności, dzięki którym wyraźnie podniesiesz komfort swojego życia.

Czym powinien charakteryzować się dobry fotel gamingowy? Chyba wszyscy fani wirtualnej rozrywki zgodzą się, że najlepsze modele muszą oferować szereg funkcji regulacji: od zmiany wysokości siedziska, przez regulację podłokietników, po dobranie optymalnego kąta nachylenia oparcia, czy dostosowanie zagłówka do własnych potrzeb.

Fotel gamingowy ma być przy tym wygodny, solidnie wykonany i mieć “to coś”, co powoduje, że najzwyczajniej wygląda on interesująco. Takim fotelem jest bez wątpienia Fractal Refine, z którym spędziłem tydzień, poddając go testom o naturze mniej lub bardziej gamingowej, bo przecież nie samym graniem żyją ludzie. Ale po kolei.

Specyfikacja techniczna Fractal Refine

Materiały siatka wzmocniona nylonem, tkanina nieorganiczna, pianka utwardzana na zimno, aluminiowa podstawa Rozmiar kółek 65 mm Rekomendowany wzrost 165 - 200 cm Regulacja zagłówka tak, wysokość 120 mm Regulacja podłokietników 4D Zalecana waga użytkownika 60 kg – 125 kg Zakres wysokości siedziska 475 mm – 595 mm Głębokość siedziska 425 mm – 480 mm Maksymalny kąt odchylenia oparcia 125° (~130° pod obciążeniem) Certyfikacje spełnia normy Bifma X5.1 oraz EN1335-1 Waga 25,7 kg Dodatkowe informacje podnośnik gazowy klasy 4, funkcja bujania, blokada kółek, w zestawie śruby i klucz imbusowy, instrukcja montażu oraz instrukcja obsługi.



Całość jest naprawdę solidnie zapakowana

Fractal Refine – zaczynamy przygodę

Zanim Fractal Refine ukoi obolały kręgosłup, musimy go rozpakować. Producent nie pozostawia złudzeń i z miejsca pokazuje, na jakich zasadach będzie grać – poszczególne elementy są zapakowane arcysolidnie i nic nie lata bezpańsko po odmętach pudła. W środku znajdziemy oparcie ze zintegrowanym podparciem odcinka lędźwiowego, masywne siedzisko z mechanizmem synchronicznego odchylania, podstawę, zagłówek, podłokietniki 4D, podnośnik gazowy, kółka (x5), instrukcję obsługi. Znalazło się nawet miejsce na tak drobną, ale jakże miłą rzecz, a mianowicie na specjalną kartę z podziękowaniami, którą widzieliście na samym wstępie.



W środku znajdziesz wszystko, co potrzeba

Masa brutto (czyli fotel plus opakowanie) to nieco ponad 35 kg (konkretnie jest to 35,7 kg). Brzmi groźnie? W praktyce nie jest tak strasznie. Montaż Fractal Refine to formalność, która w zasadzie ogranicza się do kilku kroków. Niemniej fotel swoje waży.

Nie potrzebujesz własnych narzędzi – producent dołącza również klucz imbusowy i niezbędne śruby. Co jest w tym wszystkim najistotniejsze? Fotel Fractal Refine da się w zupełności złożyć samemu – czytelna instrukcja przeprowadza użytkownika przez ten nieskomplikowany proces. Jeśli będziesz składać fotel gamingowy po raz pierwszy, to nie masz czego się obawiać.



Prawda, że łatwe?

Fotel gamingowy, który przełamuje stereotypy

Fractal Refine po złożeniu prezentuje się dostojnie i elegancko, przełamując tym samym stereotyp krzykliwego fotela gamingowego. Otóż producent ewidentnie rezygnuje z fikuśnych elementów, które niejednokrotnie kojarzone są z fotelami dla graczy. Czy to źle? To kwestia gustu, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że Fractal Refine ma szalenie mocny atut – to fotel, który z powodzeniem może służyć przy stanowisko gamingowym, jak i w biurze lub jeszcze bardziej kameralnych miejscach.

Tak się złożyło, że miałem dostęp do wymienionych wyżej miejsc i dodam, że mowa o domu, który praktycznie w całości jest drewniany. Słowem: miałem okazję sprawdzać, jak Fractal Refine spisuje się na powierzchniach szczególnie wrażliwych. A więc byłem graczem, pracownikiem biurowym i czytelnikiem kameralnej biblioteczki jednocześnie. Niezależnie, gdzie pojawił się Fractal Refine, pasował idealnie do otoczenia. Wszystko za sprawą ciekawego, stonowanego designu.

Jakość wykonania to najwyższa półka

To zdecydowanie produkt z wyższej półki, o czym słusznie przekonuje jakość wykonania. W Fractal Refine pierwsze skrzypce gra przewiewna siatka wzmocniona nylonem – znajduje się na oparciu oraz siedzisku. Jest przyjemna, miękka w dotyku i jednocześnie szalenie trwała. W trakcie testów nie było z nią żadnych problemów. Zarówno w kwestii wagi jak i wzrostu mieszczę się w zalecanych widełkach podanych przez producenta (mam 190 cm, 82 kg).

Na szczególną uwagę zasługują podłokietniki. Jeśli chodzi o materiały, to mamy tutaj stalowy uchwyt, aluminiowy mechanizm oraz plastikową osłonę z zewnątrz – bardzo miłą w dotyku dodajmy. W zestawie znajduje się zagłówek z pianką termoelastyczną w środku. Wszystko podyktowane chęcią zaoferowania użytkownikowi najwyższego możliwego komfortu i trwałości. Siedzisko jest nad wyraz masywne, ale ma to swoje uzasadnienie – znajduje się tutaj mechanizm odpowiedzialny za synchroniczne odchylanie.

Kilka słów o kółkach. Czy rysują drewniane powierzchnie? Otóż nie, co mnie niezmiernie cieszy. Fotel gamingowy Fractal Refine testowałem w środowisku wybitnie drewnianym i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów, a dodam, że swoje na Fractal Refine wysiedziałem i wyjeździłem.

Fractal Refine – funkcje

Fractal Refine znakomicie wpisuje się w etos personalizacji. Ten fotel gamingowy posiada regulowane podłokietniki 4D, regulowany zagłówek (pianka zapamiętuje kształt), rzecz jasna siedzisko również możemy dostosować do własnych potrzeb, ustalając jego wysokość czy głębokość. Ciekawym rozwiązaniem jest obecność wbudowanego podparcia odcinka lędźwiowego – za pomocą specjalnego pokrętła wyznaczamy jego głębokość, możemy zmienić również jego wysokość. Wszystko po to, by zaoferować jak największą ergonomię.

Warto zatrzymać się przy funkcji synchronicznego odchylania. Fractal Refine, w odróżnieniu od wielu innych dostępnych na rynku modeli, porusza się razem z ciałem użytkownika – oparcie oraz siedzisko w trakcie odchylania synchronizują się, by jak najwierniej naśladować naturalne ruchy ciała. To funkcja, która zapewnia ergonomiczne wsparcie, co jest przydatne w trakcie długiej sesji gamingowej lub pracy biurowej. Co więcej, w każdej chwili można wykorzystać blokadę odchylenia, by fotel przestał “pływać”.

I wszystko to bez jakiegokolwiek szmeru, czy innych niepokojących dźwięków. Mechanizmy w fotelu Fractal Refine działają cicho, co jeszcze bardziej utwierdza użytkownika o najwyższej jakości. Podobnie kółka – zapewniają bardzo płynny ruch, amortyzują wstrząsy, redukują hałas. Zadbano również o blokadę kółek, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by “unieruchomić” Fractal Refine.

W teorii fotel gamingowy, w praktyce coś więcej

Fractal Refine dzięki swoim funkcjom sprawdzi się nie tylko w pokoju gracza. Ten fotel gamingowy potrafi zapewnić wysoki komfort, co jest nieocenione w trakcie wykonywania szeroko pojętej pracy biurowej, czy nauki. Wyjątkowy design powoduje, że Fractal Refine będzie pasować do wielu pomieszczeń, niejako wtapiając się w otoczenie.

To jeden z tych produktów, który owszem, najpewniej zostanie doceniony przez samych graczy, ale ambicje producenta sięgają dalej – dużo dalej. Fractal Refine to produkt z górnej półki, który powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Korzystając z Fractal Refine dostałem to, czego potrzebowałem – mnogość ustawień pozwalających cieszyć się długimi sesjami w grach i pracą biurową, a po godzinach relaks w ciszy, której nie odebrały mi pracujące mechanizmy. Uniwersalność, najwyższej klasy materiały, piekielnie dobre wykonanie i nieskrępowana elegancja – oto Fractal Refine w pigułce. Taka przyjemność to wydatek ok. 2000 zł.

Problematyczna może być jednak sama waga Fractal Refine. Jeśli jesteś filigranową osobą, to przeniesienie takiej "zabawki" na wyższe piętro po schodach może okazać się niezłym wyzwaniem. Należy o tym pamiętać - nie siłuj się, nie szarp się z fotelem, tylko wezwij kogoś do pomocy!

Plusy Fractal Refine

wyjątkowo wygodny

ciekawy design

będzie pasować do większości pomieszczeń

banalny montaż

materiały najwyższej jakości

nic nie "lata"

bardzo cicha praca mechanizmów

znakomita jakość wykonania

olbrzymi zakres regulacji

Minusy Fractal Refine

dla niektórych może być zbyt ciężki, zbyt masywny