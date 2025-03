Dezinformacja, smartfono-aparat od realme i biologiczny komputer - oto bohaterowie 49. odcinka SięKlika

Ruska dezinformacja, smartfon z wymiennymi obiektywami od realme, biologiczny komputer i prawda o monitorach OLED. Do tego kilka słów o netfliksowym Wiedźminie, wydajności chipu M3 Ultra i wypożyczalni PS5. Czas na 49. odcinek SięKlika!

Znana firma ma blokować zamienniki tuszy do drukarek. Ekspert ostrzega użytkowników

Firma Brother miała po cichu wprowadzić aktualizację dla swoich drukarek, blokującą możliwość korzystania z zamienników tuszy. Firma oczywiście zaprzecza, jednak użytkownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co każe myśleć, że coś jest na rzeczy. Louis Rossmann, znany aktywista na rzecz prawa do naprawy, podzielił się ze światem rewelacją, jakoby Brother po cichu wprowadziło aktualizację oprogramowania dla drukarek, nie informując użytkowników o wprowadzonych zmianach. W praktyce aktualizacja ma blokować funkcję kalibracji kolorów lub w ogóle możliwość korzystania z nieoryginalnych tuszy.

W sprawę zaangażowali się użytkownicy Reddita - jeden z nich wrzucił info, że pracownik pomocy technicznej firmy Brother miał mu powiedzieć, że wszelkie jego problemy ze sprzętem rozwiązałoby zainstalowanie oryginalnego tonera.

Brother zaprzecza doniesieniom o rzekomym sabotowaniu atramentów innych firm. Użytkownicy biją pianę. Idziemy dalej.

Sprawdzili wydajność Mac Studio M3 Ultra. To najmocniejszy komputer Apple

W sieci pojawiły się oficjalne pierwsze wyniki testów wydajności nowego Maca Studio wyposażonego w czip Apple Silicon M3 Ultra. Co potrafi topowe jabłuszko? Wyniki testów Geekbench 6 wskazują, że w testach wielu rdzeni (Multi-Core) średni wynik 32-rdzeniowego M3 Ultra to 28160 punktów, co jest wynikiem jakieś 10 proc. lepszym niż ten najlepszego do tej pory układu M4 Max wyposażonego w 16-rdzeniowe CPU. Co ciekawe, w przypadku testów jednego rdzenia wynik jest gorszy niż w M4 Max - M3 Ultra to 3249 punktów, a M4 Max - okolice 3900 punktów.

Rusza oficjalna wypożyczalnia PS5. Czy ma to sens?

Sony uruchomiło wypożyczalnie konsol PS5 w wersji podstawowej oraz Pro w Wielkiej Brytanii. Przy współpracy z firmą Raylo. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że pomysł wydaje się, hm, ciekawy i dyskusyjny zarazem. Możemy sobie ogarnąć najem długoterminowy konsoli, którego ceny to są średnio atrakcyjne, jak dla mnie. W umowie na 36 miesięcy PS5 Pro kosztuje 18,95 funta miesięcznie, co daje łącznie za cały okres najmu 682 funty. Nowe PS5 Pro znalazłem na Amazonie za 656 funtów…

Pierwszy na świecie komputer zasilany ludzkimi komórkami mózgowymi. To przełom

Cortical Labs z Melbourne wprowadza na rynek CL1, komputer AI łączący ludzkie komórki mózgowe z krzemowym sprzętem, oferując nową formę sztucznej inteligencji… Szok!

Pierwszy na świecie komercyjny komputer biologiczny wykorzystuje wyhodowane w laboratorium ludzkie neurony, które rosną w chipie krzemowym, co pozwala im na przesyłanie i odbieranie impulsów elektrycznych. Komputer został tak zaprojektowany, by być bardziej zrównoważonym i efektywnym energetycznie niż tradycyjne kompy. System z ludzkimi komórkami, wspomagany AI, jest w stanie uczyć się i dostosowywać wydajniej niż konwencjonalne komputery oparte na krzemie, a jednocześnie zużywać znacznie mniej energii. Co ciekawe, komputer wyposażono w wewnętrzny system podtrzymywania życia - cały ten technologiczny szpej utrzymuje ludzkie neurony przy życiu przez okres do sześciu miesięcy.

Kluczową i perspektywiczną zaletą CL1 jest zdolność neuronów do szybkiego uczenia się i intuicyjnego wyciągania wniosków z ograniczonych danych, co już przewyższa obecne możliwości AI bazującej na klasycznych komputerach. Komputer będzie można sobie kupić w modelu, powiedzmy subskrypcyjnym, oraz klasycznie, od czerwca bieżącego roku za jakieś 135 tys. zł.

Widziałem "smartfon z prawdziwym aparatem". realme nawet nie próbuje ci go sprzedać

Miron widział smartfona z prawdziwym aparatem. Takim z obiektywem i w ogóle. Mowa oczywiście o telefonie od realme, który firma pokazała na MWC.

Co potrafi ten prototyp? Ano rzecz ma klasyczny aparat, ma aparat szerokokątny oraz gołe oczko z 1-calową matrycą, pod którą niejako możemy podpiąć zewnętrzny obiektyw. Fajna sprawa? No, genialna sprawa, która by się zwyczajnie nie sprzedała, gdyby zawitała na rynku. No bo i kto miałby to kupić, skoro fotograficzną przewagą smartfonów jest to, że są zawsze pod ręką i są w zasadzie bezobsługowe?

W Wiedźminie od Netflixa pojawi się postać z gier. Choć mieli trzymać się książek

Wiedźmin od Netfliksa. Wiem, wiem… W czwartym sezonie tej padaki pojawić się ma postać z gier, a nie z książek. Fani prozy Sapkowskiego oszaleją pewnie ze złości, że geniusze stojący za tym serialem uznali, że wepchną postać znaną z growego Wiedźmina - Rodericka de Wetta, takiego tam nilfgardzkiego arystokratę. Po co? Nie wiem. Czy kogoś to jeszcze interesuje? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.

Rosja przejmuje Internet. Narzędzia AI powtarzają propagandę

Rosyjska sieć dezinformacyjna, co to się zwie przewrotnie “Pravda” infiltruje dane wykorzystywane przez popularne chatboty AI, grzebie gdzie może, publikuje fałszywki, fake newsy i propagandę, by wpływać na efekty pracy tychże chatbotów. Jak podaje NewsGuard, sieć wpływa na sposób, w jaki modele językowe przetwarzają i prezentują wiadomości, co skutkuje wprowadzeniem rosyjskiej propagandy do odpowiedzi generowanych przez zachodnie systemy sztucznej inteligencji.

Rosyjska “Pravda” działa od 2022 roku siejąc dezinformację w 49 krajach. Według American Sunlight Project, w 2024 roku “Pravda” opublikowała 3,6 miliona artykułów. Nieźle, nie? Przez artykuły chodzi oczywiście to informacyjny ściek z Kremla, taki dobrze propagandowo skręcony i odpowiednio ogarnięty pod SEO, coby chatboty AI chętnie do tych artykułów zaglądały.

Monitory OLED psują się po dłuższym czasie? W końcu ktoś to sprawdził

Słyszeliście kiedyś o tym, że monitory OLED do niczego się nie nadają, bo psują się i wypalają na potęgę po dłuższym czasie? Chyba każdy słyszał takie opinie, więc cieszy, że ktoś to w końcu konkretnie sprawdził. Redakcja TechSpot sprawdziła jeden z OLED-owych monitorów przy długotrwałym użytkowaniu. Do testów wykorzystano model MSI MPG 321URX z 32-calową matrycą QD-OLED.

Testy monitora przeprowadzono w warunkach intensywnego, codziennego użytkowania przez ponad 8 godzin dziennie, bez przerw na wyłączanie i odpoczynek wyświetlacza. Ekran wyświetlał statyczne elementy, jak pasek zadań w systemie Windows 11. A no i testy nie obejmowały aktywacji mechanizmów zapobiegających wypaleniu pikseli. W systemie ustawiony był jasny motyw, a 95% czasu pracy urządzenia przypadało na klasyczne desktopowe aplikacje - innymi słowy, na ekranie wyświetlane były statyczne obrazy.

Po 12 miesiącach testów monitor… Działa, a z obrazem w zasadzie nic złego się nie stało. Obraz jest prawie tak samo cudny jak na początku, za wyjątkiem minimalnego, ledwo zauważalnego wypalenia - ledwo zauważalnego w aplikacjach z ciemnym interfejsem i wręcz niedostrzegalnego na jasnym tle. Wnioski? Nie takie OLED-y straszne, jak to znawcy na forach dyskusyjnych opowiadają.

