Shokz OpenRun Pro 2 – recenzja słuchawek z przewodnictwem kostnym

Shokz OpenRun Pro 2 to sportowe słuchawki z przewodnictwem kostnym, które nie zatykają uszu i pozwalają słyszeć otoczenie. Sprawdziłam je podczas biegania, jazdy na rowerze, na siłowni i na co dzień, aby ocenić, kto na tym rozwiązaniu skorzysta, a kto może poczuć rozczarowanie.

Technologia przewodnictwa kostnego budzi skrajne opinie – dla jednych to rewolucja, dla innych rozwiązanie o ograniczonym zastosowaniu. Po ponad miesiącu testów mogę wskazać, dla kogo Shokz OpenRun Pro 2 okażą się strzałem w dziesiątkę, a komu mogą nie do końca odpowiadać.

Kilka słów o przewodnictwie kostnym

Standardowe słuchawki przesyłają dźwięk bezpośrednio do błony bębenkowej. Shokz OpenRun Pro 2 wykorzystują przewodnictwo kostne, przekazując dźwięk przez kości czaszki do ucha wewnętrznego. Dzięki temu uszy pozostają otwarte, co zwiększa świadomość otoczenia i bezpieczeństwo – zwłaszcza podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Jakość dźwięku

Pierwsze wrażenie po włączeniu słuchawek z przewodnictwem kostnym jest dość nietypowe – dźwięk nie jest zamknięty w uchu, a raczej wydaje się „rozchodzić w głowie”. Bas nie jest tak głęboki jak w tradycyjnych słuchawkach, ale po chwili użytkowania mózg adaptuje się do nowego sposobu odbioru dźwięku.

Shokz zastosował w OpenRun Pro 2 technologię Dual Pitch, łącząc przewodnictwo kostne z miniaturowymi przetwornikami kierującymi część dźwięku do ucha.

W efekcie mamy tutaj dodatkowe głośniki, dzięki którym możemy tutaj liczyć na:

Lepszy bas niż w starszych modelach Shokz – nadal nie jest to poziom klasycznych słuchawek, ale dźwięk jest bardziej pełny.

– nadal nie jest to poziom klasycznych słuchawek, ale dźwięk jest bardziej pełny. Czyste wokale – idealne do podcastów i audiobooków.

– idealne do podcastów i audiobooków. Mniej odczuwalne wibracje na skroniach – co poprawia komfort użytkowania.

Shokz OpenRun Pro 2 – test słuchania muzyki

Słuchanie muzyki – sprawdzają się w popie, elektronice i hip-hopie, ale fani mocnego rocka i metalu mogą być zawiedzeni – głośniejsze utwory mogą brzmieć płasko, a wibracje przy mocnym basie bywają nieprzyjemne.

Masz jednak możliwość personalizacji dźwięku za pomocą aplikacji Shokz, która oferuje 5-pasmowy korektor oraz tryby EQ (standardowy, wzmocniony bas, podbicie wokalu). Aplikacja pozwala także na jednoczesne połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami. Nie jest jednak niezbędna do podstawowego użytkowania.

Shokz OpenRun Pro 2 – testy podczas aktywności fizycznej

Bieganie – słuchawki są lekkie, stabilne i komfortowe. W otoczeniu natury to świetne doświadczenie, ale przy ruchliwej drodze dźwięk otoczenia może dominować nad muzyką.

– słuchawki są lekkie, stabilne i komfortowe. W otoczeniu natury to świetne doświadczenie, ale przy ruchliwej drodze dźwięk otoczenia może dominować nad muzyką. Rower – doskonale mieszczą się pod kaskiem, a wiatr nie zagłusza dźwięku tak bardzo jak w klasycznych słuchawkach. To świetny wybór dla rowerzystów – brak izolacji od otoczenia zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

– doskonale mieszczą się pod kaskiem, a wiatr nie zagłusza dźwięku tak bardzo jak w klasycznych słuchawkach. To świetny wybór dla rowerzystów – brak izolacji od otoczenia zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Siłownia – w cichym miejscu sprawdzają się dobrze, ale w głośnym otoczeniu dźwięk może być zagłuszany przez muzykę, która często puszczana jest na siłowni i hałas otoczenia.

Shokz OpenRun Pro 2 – testy w codziennym użytkowaniu

Rozmowy telefoniczne – mikrofon działa dobrze w cichych warunkach, ale w głośnym otoczeniu nasz rozmówca może słyszeć więcej dźwięków otoczenia, niż byśmy chcieli. Z kolei my słyszymy rozmówcę bardzo dobrze.

– mikrofon działa dobrze w cichych warunkach, ale w głośnym otoczeniu nasz rozmówca może słyszeć więcej dźwięków otoczenia, niż byśmy chcieli. Z kolei my słyszymy rozmówcę bardzo dobrze. Praca i życie codzienne – jeśli słuchasz muzyki na wyższej głośności, dźwięk może być słyszalny dla osób obok.

– jeśli słuchasz muzyki na wyższej głośności, dźwięk może być słyszalny dla osób obok. Podcasty i audiobooki – idealne do słuchania mowy, dźwięk jest wyraźny, a otwarta konstrukcja sprawia, że nie czujemy się odcięci od otoczenia.

Wygoda użytkowania i inne ważne kwestie

Ultralekka konstrukcja – 31 g, po chwili zapominamy, że mamy je na głowie.

– 31 g, po chwili zapominamy, że mamy je na głowie. Stabilność – pałąk dobrze trzyma się głowy, nawet przy intensywnym ruchu.

Fizyczne przyciski – łatwe do obsługi nawet w rękawiczkach.

– łatwe do obsługi nawet w rękawiczkach. Odporność na pot i wilgoć – certyfikat IP55, ale nie są wodoodporne (nie można ich zanurzać).

– certyfikat IP55, ale nie są wodoodporne (nie można ich zanurzać). Bateria – deklarowane 12 godzin, realnie ok. 10 godzin przy średniej głośności.

– deklarowane 12 godzin, realnie ok. 10 godzin przy średniej głośności. Szybkie ładowanie – 5 minut ładowania daje 2,5 godziny odtwarzania.

Dla kogo słuchawki Shokz OpenRun Pro 2 będą dobrym wyborem?

Shokz OpenRun Pro 2 to jedne z najlepszych słuchawek sportowych dla tych, którzy chcą cieszyć się muzyką, nie tracąc kontaktu z otoczeniem. Idealne dla biegaczy i rowerzystów, dobre dla osób szukających alternatywy dla klasycznych słuchawek dousznych. To też świetny wybór do podcastów i audiobooków, jednak zaznaczam, że fani głębokiego basu mogą czuć niedosyt.

Z tych słuchawek powinni być zadowoleni:

Sportowcy trenujący na świeżym powietrzu – biegacze, rowerzyści, rolkarze i osoby aktywne, które muszą mieć pełną świadomość dźwięków otoczenia.

– biegacze, rowerzyści, rolkarze i osoby aktywne, które muszą mieć pełną świadomość dźwięków otoczenia. Osoby, które muszą mieć kontakt ze światem – np. pracownicy biur, rodzice czy osoby oczekujące na komunikaty podczas podróży.

– np. pracownicy biur, rodzice czy osoby oczekujące na komunikaty podczas podróży. Osoby z nadwrażliwością na słuchawki douszne – jeśli powodują one uczucie zatkanych uszu, to OpenRun Pro 2 mogą być świetnym rozwiązaniem.

Dla kogo NIE będzie to najlepszy wybór? Te słuchawki, ze względu na specyfikę przewodnictwa kostnego nie sprawdzą się dla:

Miłośników głębokiego basu i izolacji dźwiękowej – przewodnictwo kostne nigdy nie zapewni tak bogatego dźwięku jak klasyczne przetworniki.

– przewodnictwo kostne nigdy nie zapewni tak bogatego dźwięku jak klasyczne przetworniki. Osób trenujących w głośnym otoczeniu – na siłowni z mocnym nagłośnieniem muzyka może być zagłuszana przez hałas otoczenia.

– na siłowni z mocnym nagłośnieniem muzyka może być zagłuszana przez hałas otoczenia. Osób, które słuchają bardzo głośno muzyki – dźwięk może być słyszalny dla osób obok, co w biurze czy bibliotece może być problematyczne.

Shokz OpenRun Pro 2 – plusy i minusy

Najważniejsze plusy:

Lekka i wygodna konstrukcja.

Stabilność nawet przy intensywnym ruchu.

Świadomość otoczenia – większe bezpieczeństwo.

Możliwość podłączenia do dwóch urządzeń jednocześnie.

Długi czas pracy na baterii.

Największe minusy:

Brak głębokiego basu.

Ograniczona jakość dźwięku w głośnym otoczeniu.

Mikrofon zbiera dźwięki otoczenia.

Moim zdaniem, jeśli szukasz słuchawek do sportu, które nie zatykają uszu, a więc w ogóle nie odcinają użytkownika od dźwięków otoczenia – to jedna z najlepszych opcji na rynku. Jeśli jednak zależy Ci na możliwości izolacji i mocnym basie – lepiej rozejrzyj się za klasycznymi słuchawkami np. dousznymi, które umożliwiają przełączanie się między aktywną redukcją hałasu (ANC) a trybem słyszenia dźwięków otoczenia.

A jakie są Wasze wrażenia? Korzystaliście już z przewodnictwa kostnego? Dajcie znać w komentarzach!

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę OMT Group. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.