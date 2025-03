Test Mac mini M4 Pro. Recenzja uwzględnia między innymi omówienie nowej konstrukcji komputera, testy wydajności oraz porównanie wyników z rezultatami osiąganymi przez poprzedni model. Podpowiadamy także czy warto kupić ten komputer i dla kogo tak naprawdę on jest.

Mac mini M4 Pro – recenzja

Najnowsza generacja komputerów Mac mini zadebiutowała w październiku 2024 roku. Konstrukcja tego komputera została przeprojektowana w porównaniu do poprzedniej generacji. Urządzenie zyskało także bardziej wydajne podzespoły oraz dodatkowe porty, które znajdują się teraz także z przodu obudowy. Testowany egzemplarz wyposażony jest w układ Apple Silicon M4 Pro z 14-rdzeniowym CPU i 20-rdzeniowym GPU. Na jego pokładzie znajduje się także 48 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB.

W styczniu 2023 roku testowałem Maca mini z układem M2 Pro. Postanowiłem więc porównać nowy model z jego poprzednikiem. Zanim jednak przejdziemy do porównania, kilka słów o testowanym egzemplarzu.

Zacznijmy od tego co znajdziemy w pudełku. Jest skromnie, tak jak w przypadku poprzedniej generacji. Poza samym komputerem, w pudełku znajdziemy jedynie przewód zasilający o długości 1,8 metra oraz skróconą instrukcję obsługi, która raczej nie jest nikomu potrzebna.



W pudełku nie znajdziecie zbyt wiele

Warto wiedzieć, że do korzystania z Maca mini potrzebny jest jeszcze monitor i przewód, którym połączymy komputer z zewnętrznym ekranem, a także klawiatura i myszka. Przy okazji podpowiem, że o ile warto zastanowić się nad zakupem klawiatury Magic Keyboard marki Apple, która posiada między innymi klawisz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID, który znacznie usprawnia obsługę komputerów Mac, to myszki Magic Mouse nie polecam. Kilkukrotnie pisałem już w innych recenzjach, że jest ona nieergonomiczna, a jeden przycisk dodatkowo utrudnia jej obsługę.

Mac mini M4 Pro - nowa konstrukcja

Obudowa nowego Maca mini jest znacznie mniejsza, a jej wymiary to 12,7 na 12,7 na 5 cm. Dla porównania, w przypadku poprzedniej generacji jej boki miały długość 19,7 cm, a wysokość wynosiła 3,58 cm. Choć nowy model jest nieco wyższy to zajmuje zdecydowanie mniej miejsca na biurku.

Źródło: Apple

Nowością są porty z przodu obudowy. Do dyspozycji są dwa gniazda USB‑C z obsługą interfejsu USB 3 (do 10Gb/s) oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z obsługą słuchawek o wysokiej impedancji. Wyjaśnię krótko, że impedancja słuchawek wyrażana jest w omach (Ω) i to od niej zależy efektywność przetwarzania sygnału audio z urządzenia źródłowego. Im wyższa impedancja w słuchawkach, tym silniejsze źródła zasilania jest potrzebne aby je obsłużyć. W zamian otrzymujemy nieco bardziej cichy, ale czysty dźwięk, bez zniekształceń.

Umieszczenie portów z przodu obudowy umożliwia szybkie podłączenie często używanych akcesoriów, na przykład przenośnego dysku twardego czy wspomnianych wyżej słuchawek. W poprzednim modelu porty znajdowały się tylko z tyłu.

Zmieniono także system chłodzenia – powietrze ma obieg wielopoziomowy, a wydostaje się przez podstawę obudowy.



Tak wygląda spód nowego Maca mini M4 Pro

Przy okazji sprawdziłem kulturę pracy nowego systemu chłodzenia. W trakcie testów w aplikacji Cinebench (przy parametrach pracy, które pokazują poniższe wykresy) hałas generowany przez wentylator wynosił 42-43 dB (pomiar z odległosci około 50 cm od obudowy). Przed włączeniem komputera hałas w pomieszczeniu był na poziomie 34 dB. To bardzo niski poziom hałasu, który w warunkach biurowych byłby praktycznie niesłyszalny.



Przy takich parametrach pracy głośność systemu chłodzenia wynosi 42-43 dB.

Warto jeszcze dodać, że w nowej konstrukcji przycisk do włączania komputera umieszczono na spodzie obudowy.

Mac mini M4 Pro – specyfikacja

Poza nową konstrukcją, zmiany dotyczą także specyfikacji technicznej komputera, a co za tym idzie jego wydajności. Konfigurując nowego Maca mini można wybrać trzy czipy:

M4 z 10-rdzeniowym CPU i 10-rdzenbiowym GPU,

M4 Pro z 12-rdzeniowym 16-rdzeniowym GPU,

M4 Pro z 14-rdzeniowym 20-rdzeniowym GPU.

W każdym przypadku na pokładzie układu Apple Silicon znajduje się jeszcze 16‑rdzeniowy system Neural Engine oraz silniki multimedialne do kodowania i dekodowania wideo. W M4 przepustowość pamięci to 120 GB/s, a w M4 Pro wynosi ona 273 GB/s.

Dodam, że wraz z czipem M4 do wyboru jest 16, 24 lub 32 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB. W przypadku układu M4 Pro ilość pamięci RAM to 24, 28 lub 64 GB, a dysk SSD może mieć pojemność 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB lub 8 TB.

Jeszcze kilka słów o portach. Niezależnie od modelu układu Apple Silicon z tyłu znajdziemy Port Gigabit Ethernet (możliwa konfiguracja z portem Ethernet 10 Gb) oraz HDMI. W modelach z M4 dodatkowo znajdziemy trzy porty Thunderbolt 4, a urządzenia z M4 Pro maja trzy porty Thunderbolt 5. Komputer obsługuje także Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Mac Mini M4 Pro vs Mac Mini M2 Pro - wydajność

Tradycyjnie już przeprowadziłem kilka testów benchmarkowych. Poniżej znajdują się szczegółowe wyniki, a w kolejnej sekcji zostały one porównane z rezultatami, które osiągnął testowany wcześniej Mac mini z M2 Pro z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Mac mini M4 Pro - Geekbench 6 CPU

Mac mini M4 Pro - Geekbench 6 GPU

Mac mini M4 Pro - Geekbench AI

Mac mini M4 Pro - Blackmagic Disc

Mac mini M4 Pro - BlackMagic RAW

Mac mini M4 Pro - Cinebench R23



Warto zauważyć, że częstotliwość pracy procesora utrzymuje się na stałym poziomie w trakcie trwania testu, co sugeruje, że nowy system chłodzenia spełnia swoje zadanie.

Mac mini M4 Pro - GFX Bench Metal

Mac mini M4 Pro - Speedometer 2.0 i Speedometer 3.0

Mac Mini M2 Pro vs Mac Mini M4 Pro

Test Mac mini M2 Pro Mac mini M4 Pro Różnica (%) Geekbench 6 Single-Core 1960 3872 +97.6% Geekbench 6 Multi-Core 15125 22596 +49.4% Geekbench 6 Metal 52554 108230 +105.9% Blackmagic Disc WRITE 6183.8 MB/s 6353.4 MB/s +2.7% Blackmagic Disc READ 4917.7 MB/s 5157.6 MB/s +4.9% BlackMagic RAW 8K CPU 42 fps 75 fps +78.6% BlackMagic RAW 8K Metal 166 fps 188 fps +13.3% Cinebench R23 Single-Core 1636 2147 +31.3% Cinebench R23 Multi-Core 14745 21735 +47.5% Speedometer 2.0 407 817.8 +100.9%

Widać, że Apple mocno popracowało nad wydajnością nowego czipa. Ostatnia kolumna w tabeli wskazuje wzrost wyników w porównaniu do modelu z M2 Pro. W niektórych przypadkach jest ponad 2 razy lepiej. Szkoda, że nie zdecydowano się na zamontowanie szybszego dysku SSD. Co prawda, szybkość zapisu i odczytu jest nieco większa, ale porównywalna z tym co firma oferowała 2 lata temu.

Mac mini M4 Pro - czy warto kupić?

Mac mini M4 Pro to komputer dla zaawansowanych użytkowników. Sprawdzi się na przykład wśród grafików, filmowców czy architektów. Wyniki testów pokazują, że wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji wzrosła dość znacznie, zarówno jeśli chodzi o CPU i GPU.

Wykres z aplikacji Mx Power Gadget pokazuje, że nowy układ chłodzenia spełnia swoją rolę. W trakcie dużego obciążenia procesora częstotliwość jego pracy utrzymywała się na stałym poziomie, więc w tym czasie nie wystąpił efekt thermal throttlingu.

Mac mini M4 Pro – cena

Mac mini w testowanej konfiguracji kosztuje 11499 złotych. Dodam jednak, że za podstawowy model z czipem M4 (10‑rdzeniowe CPU, 10‑rdzeniowe GPU) 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB pamięci masowej zapłacić trzeba 2999 złotych.

Jest to najtańszy nowy komputer Mac, który świetnie sprawdzi się w domu. Można do niego podłączyć "zwykły" monitor oraz bezprzewodową (a nawet przewodową) klawiaturę i myszkę. Pozwoli to cieszyć się tym, co oferują komputery marki Apple za ułamek ceny w porównaniu chociażby do MacBooków Air.

Opinia o Apple Mac Mini M4 Pro

Plusy:

wysoka wydajność,

małe rozmiary,

porty USB-C z przodu,

porty Thunderbolt 5 zapewniające szybki transfer danych.

nowy system chłodzenia jest cichy i wydajny.

Minusy:

wysoka cena,

brak Wi-Fi 7.

Mac mini M4 Pro 90% 4.5/5