Jaki telefon do 1500 zł warto kupić? Odpowiednio wybrany smartfon w tym budżecie może mieć wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, wydajny procesor, całkiem niezłe aparaty fotograficzne i certyfikat IP. Podpowiadamy, na który model postawić.

Dobry telefon do 1500 zł

Telefony do 1500 zł cieszą się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Trudno się dziwić, ponieważ to optymalny wybór dla większości osób. Nie każdego stać na najlepszy smartfon na rynku, a dodatkowo w praktyce nie każdy takiego potrzebuje, więc nie zawsze warto dopłacać. Z kolei tańsze telefony do 1000 zł nie będą oferować tego samego, co smartfon do 1500 zł. Różnice są tu naprawdę znaczące. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem telefonu, który zapewni dobrą jakość i dużo funkcji za stosunkowo niewiele pieniędzy, to powinniście szukać w przedziale cenowym 1000 - 1500 zł. Osobom, które stwierdzą, że telefony z poniższego zestawienia wciąż stanowią dla nich za duży kompromis polecamy z kolei rozejrzeć się po naszym zestawieniu polecanych smartfonów do 2000 zł.

Jaki telefon do 1500 zł? TOP 2025

Jaki telefon do 1500 zł? Na co zwracać uwagę?

W tym zestawieniu prezentujemy telefony dostępne w popularnych polskich sklepach. Głównie najnowsze, ale nie tylko, poza tym niekoniecznie tegoroczne, bo wiele propozycji z tej półki cenowej pojawia się w dalszej cześci roku. Niekiedy ciekawy może być smartfon np. sprzed roku, który na premierę kosztował ponad 2000 zł, a teraz dostępny jest znacznie taniej. W ten sposób możemy kupić telefon z ładowaniem indukcyjnym do 1500 zł, zagwarantować chociażby wysoką jakość zdjęć, podczas gdy niekoniecznie oczekujemy takich nowości jak silna integracja z funkcjami AI.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie warto stawiać na modele z 6/8 GB, zaletą będzie 12 GB lub więcej. Jeśli chodzi o pamięć masową, to za absolutne minimum powinniśmy uznać 128 GB, ale tak naprawdę można trafić w tym segmencie nawet modele z 512 GB pamięci. Niższe półki cenowe pozwalają liczyć na miejsce dla karty pamięci microSD, choć lepiej upewnić się, że producent przeznaczył na nią miejsce i w jaki sposób - może to być slot hybrydowy kosztem karty SIM lub slot oddzielny. Podobnie warto sprawdzić, czy jest dostępna obsługa eSIMów, a te mogą nam przydać się np. w podróży zagranicznej. Coraz powszechniejsze jest także zapewnianie wysokiego stopnia certyfikatu IP. Zgodność z IP65 powinna być standardem, ale można też liczyć na IP68/IP69. Warto tu pamiętać, że IP nie jest certyfikatem, który jest kompatybilny wstecznie, czyli zgodność z IP68 i IP69 to coś innego niż zgodność jedynie z IP69.

Wyświetlacz to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube lub Netflix), a inni mniejsze, bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze dotykowej. Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa (w tej cenie każda rozdzielczość mniejsza niż Full HD+ jest podejrzana), podobnie jak jasność (tu warto pamiętać, że szczytowe wartości jasności są zauważalne tylko przy treściach HDR lub w silnym oświetleniu). Choć wyświetlacze LCD potrafią być bardzo dobre, to nic nie przebije AMOLED i wyższej częstotliwości odświeżania. W tej cenie możemy dziś liczyć na 120 Hz, które znacznie poprawia płynność animacji przy przewijaniu stron czy graniu nawet jeśli tego nie poczujemy od razu.

Opisane tutaj smartfony mają podwójne, a nawet potrójne aparaty na tylnej ściance, choć najczęściej ten trzeci to bardziej dodatek niż użyteczny sprzęt. Są jednak wyjątki, blisko górnej ceny lub nieznacznie ją przekraczając można szukać modeli z teleobiektywem. Jednak, gdy nie dążymy za wszelką cenę do posiadania najlepszego aparatu w telefonie to dzisiejsze smartfony do 1500 zł są w stanie z 200 Mpix, a czasem 50 Mpix matrycy wyciągnąć przyzwoitej jakości zoom x2, a nawet x3. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami - ważne są bowiem nie cyferki w specyfikacji, a faktyczna reakcja aparatów na zastane warunki zdjęciowo-filmowe. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że mimo wszystko nawet telefon z dobrym aparatem do 1500 zł będzie odstawał od droższych modeli głównie pod względem możliwości foto-wideo.

Dla niektórych osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. Ta ostatnia cecha pozwala producentom uzyskać wysoka płynność nawet w przypadku zastosowania stosunkowo mało wydajnego chipsetu w porównaniu z tymi najszybszymi. Dobrym pomysłem będzie kupno telefonu z czystym Androidem, np. marki Motorola, ale też systemy własne jak ColorOS czy OxygenOS (bardzo podobne przeznaczone dla OPPO i OnePlus) zapewniają dużą płynność pracy. Na iPhone z systemem iOS nie ma co liczyć w cenie do 1500 zł, nawet ten najtańszy iPhone 16e to produkt z półki do 2500 - 3000 zł podobnie jak ubiegłoroczne modele iPhone 15. Kolejną kwestią jest łączność. Coraz więcej osób przyznaje, że szybka łączność komórkowa 5G jest istotnym elementem telefonu, która jest już w zasadzie standardem w nowych telefonach tej klasy. Przydatna jest też komunikacja zbliżeniowa NFC do płatności telefonem w sklepach (tak jak zwykłą kartą - wystarczy zbliżyć telefon do terminala płatniczego). Jak zawsze przyda się też nowoczesny Bluetooth (5.0 lub nowszy) - wyższe rewizje o ile sa wspierane przez podłączene urządzenia zapewniają efektywniejsze korzystanie z akumulatora i sprawniejszy transfer danych.

Telefon do 1500 zł 2025 ranking

OnePlus Nord 3 - model z 2023, który wciąż zaskakuje Ocena benchmark.pl









4,8/5 Za pewien czas powinien pojawić się tu OnePlus Nord 4, ale jego cena plasuje go obecnie w kategorii do 2000 zł. Jeśli możecie sobie pozwolić na większy wydatek, będzie warto. Tymczasem OnePlus Nord 3, który ma ponad półtora roku, wciąż pozwala nam poczuć się jak użytkownik flagowca za cenę sporo niższą niż nasz pułap. W telefonie znajduje się wciąż bardzo wydajny chipset MediaTek Dimensity 9000, a do tego 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. To w połączeniu ze świetnie zoptymalizowanym Oxygen OS, czyni OnePlus Nord 3 smartfonem, który używa się bardzo przyjemnie. Również inne elementy telefonu są warte uwagi - akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80W, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 px. Podsystem fotograficzny to przede wszystkim główny aparat z sensorem 50 Mpix marki Sony (IMX890), ale także ultraszerokokątny apara warto od czasu do czasu wykorzystać. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,74 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2772x1240 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9000

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 194 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A36 5G - wodoszczelny i szklany Samsung Ocena benchmark.pl









4,5/5 Osoby sympatyzujące z marką Samsung, ale też stawiające na funkcjonalność jego ekosystemu urządzeń i platformy One UI powinny zainteresować się nowiutkim Galaxy A36 5G (warto tu przejrzeć oferty, bo balansuja one na granicy 1500 zł zależnie od zastosowanej pojemności pamieci wbudowanej). To telefon, który mocno punktuje wysoką jakością wykonania ze szkłem po obu stronach obudowy (poprzednio plecki były plastikowe) i wodoszczelnością IP67. Jego najważniejszą zaletą jest fakt, że to produkt, który łączy wszystkie zastosowane komponenty, na pozór nie wyróżniające się, w solidny smartfon z najnowszym Android 15. Dlatego trudno zarzucić mu słabe strony - nawet moc ładowania wzrosła z 25 do 45 W względem poprzednika, a to u Samsunga osągnięcie. Producent można powiedzieć, że eksperymentuje z chipsetami, dwa lata temu był to Mediatek, potem powrót do rodzimego Exynosa, a w tym roku mamy Snapdragon 6 Gen 3. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1380

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 195 g

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G - dobry telefon z 200 Mpix aparatem i masą pamięci Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Redmi Note 14 Pro kupić możemy nawet w wersji 12/512 GB. Producent podobnie jak w poprzedniku zapewnia świetne doświadczenie użytkownika z ekranem AMOLED o rozdzielczości 1200 x 2712 px z odświeżaniem 120 Hz i maksymalną jasnością 3000 nit w przypadku treści HDR. Na wydajność nie będziecie narzekać dzięki zastosowaniu chipsetu Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm). Tym co wyróżnia ten smartfon to zastosowanie 200 Mpix sensora z OIS, który pozwala uzyskać przyzwoite zdjęcia na wyższej krotności zoomu mimo braku teleobiektywu. Do tego mamy aparat ultraszerokokątny i makro, a z przodu 20 Mpix aparat selfie, ale ogromną satysfakcję zarówno za dnia jak i nocą da przede wszystkim główny aparat. Podobnie jak inne telefony z tego segmentu cenowego, nowy Redmi ma solidniej wykonaną obudowę niż poprzednik, tym razem z IP68 zamiast IP54. Smartfon przejmuje zalety poprzednika, jednakże tym razem nie dostaniemy już złącza minijack, a ładowanie jest nieco wolniejsze. To nie zmienia jednak dobrego wrażenia jakie sprawia telefon całościowo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1220x2712 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Dimensity 7300 Ultra

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g

Motorola Edge 50 Neo - elegancki wygląd i (niemal) czysty Android Ocena benchmark.pl









4,3/5 Motorola Edge 50 Neo spodoba się osobom lubiącym (niemal) czystego Androida, ale też oczekującym eleganckich linii telefonu (kształtem wysepki ta Motorola przypomina coś pomiędzy Oppo Find X5 Pro a Samsung S21 Ultra). Bazuje na procesorze Mediatek Dimensity 7300 (4 nm), a jednocześnie ma do zaoferowania duże zasoby pamięci (w naszych widełka cenowych można trafić wersję 12/512 GB). Co istotne tę pamięć można rozbudować o kartę microSD, co jest coraz rzadziej spotykane w telefonach. Ekran to panel P-OLED o rozdzielczości 1200 x 2670 px z odświeżaniem 120 Hz, który ma przekątną 6,4 cala. Bateria ma pojemność 4310 mAh co wydaje sie bardzo skromną jak na dzisiejsze warunku wartością, ale w praktyce jest dużo lepiej niż sugeruje to specyfikacja. Telefon możemy naładować przewodowo jak i bezprzewodowo. W podystemie foto znajdziemy oprócz głównego i ultraszerokokątnego aparatu, także teleobiektyw x3 na tylnej ściance. Pracuje pod kontrolą systemu Android (w wersji 15 po aktualizacji, a można liczyć jeszcze na 4 kolejne duże uaktualnienia) bez nakładki, ma Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e trzyzakresowe, NFC, dual SIM (hybrydowy z eSIM), OIS w głównym aparacie i głośniki stereo. Obudowa spełnia normę IP68 i jest zgodna z MIL-STD-810H, choć nie oznacza to, że będzie to tak wytrzymały telefon jak Honor Magic 7 Lite. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1256x2760 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Dimensity 7300

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 10 +13 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 171 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

POCO X7 5G - gdy szukasz optymalnego kompromisu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marka Poco od samego początku pozycjonowana jest jako ta, ku której wzrok kierować powinny osoby szukające stosunkowo niedrogich smartfonów o wydajności większej niż oferuje konkurencja, ale też bardzo pojemnej pamięci. Poco X7 nie odbiega od takiego opisu, został wyposażony w procesor Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) oraz 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. To zestaw, który da sobie radę w większości gier, przy których przyda się również ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz (w trybie Game Turbo 2560 Hz). Jego jasność maksymalna to aż 3000 nitów. W porównaniu do poprzedników Xiaomi zdecydowało się na przycięcie prędkości ładowania, za to akumulator lepiej sprawuje się przy niskich temperaturach. Pod względem fotografii należy polegać tu przede wszystkim na głównym aparacie 50 Mpix i aparacie selfie 20 Mpix. Wytrzymałość obudowy względem Poco X6 poprawiła się - ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, a certyfikat wytrzymałości podniesiono do IP68/IP69. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1220x2712 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Dimensity 7300 Ultra

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 190 g

Nothing Phone (2a) - gdy chcesz się wyróżnić Ocena benchmark.pl









4,7/5 Atrakcyjniejszy z perspektywy cenowej wariant tych tańszych smartfonów Nothing Phone, czyli z literką "a" w nazwie. Możemy od niego oczekiwać nie tylko chwytającego oko wzornictwa, które w porównaniu z innymi telefonami wyróżniającymi się jedynie kolorami obudowy, jest nietuzinkowe. Podobnie pochwalić można ciekawą platformę systemową Nothing OS. Chipset Mediatek Dimensity 7200 Pro zapewnia wysoką wydajność, choć jest to już smartfon, któremu stunkął roczek. Solidny jest także ekran OLED, wydajność akumulatora i praca aparatu cyfrowego, który (co wyjątkowe w tej klasie cenowej) ma 50 Mpix sensor zarówno dla aparatu głównego jak i ultraszerokokątnego na tylnej ściance. W sklepach dostępny jest już Nothing Phone (3a), ale jest na razie około 100 złotych droższy niż górny pułap naszego zestawienia - jednakże pod każdym względem lepszy lub co najmniej taki sam jak poprzednik. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2412x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 7200 Pro

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję

Honor Magic 7 Lite - smartfon niezniszczalny Ocena benchmark.pl









4,1/5 Choć prawie wszystkie nowe modele telefonów w segmencie do 1500 zł mogą pochwalić się wysokim certyfikatem IP, to Honor idzie o krok dalej. Mamy co prawda "tylko" IP64, to jest też odporność na upadki i pęknięcia obudowy, a także wyświetlacza, co bywa częstą bolączką nieostrożnych użytkowników. Pod wieloma względami jest to przeciętny smartfon, a jego zaletą jest system Magic OS, który daje duże możliwości konfiguracyjne łącząc to co najlepsze Honor podejrzał u innych producentów. Najbardziej doskwierać tu może zastosowanie słabego chipsetu Snapdragon 6 Gen 1 (identyczny jak w poprzedniku), choć wysoka płynnośc pracy telefonu wcale na to nie wskazuje. Mamy też rewelacyjny akumulator 6600 mAh. Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do 1500 zł naszym zdaniem

Przed szereg wysuwa się tutaj podobnie jak rok temu smartfon Xiaomi. A dokładnie Redmi Note 14 Pro 5G, który jest nieznacznie ulepszoną wersją POCO X7 5G - główna różnica to wyższa rozdzielczość głównego aparatu. W aktualnej cenie oferuje naprawdę dobrą relację cena-możliwości, solidną specyfikację i jakość wykonania. Ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz ze wsparciem dla HDR, solidny procesor i sporo pamięci wbudowanej, bo 256 GB, którą możemy rozszerzyć. Możemy w nim zainstalować eSIM, a IP68 zapewnia odporność na zachlapanie i zabrudzenie. Do tego obsługuje OIS w głównym aparacie i ma głośniki stereo.

Wyróżnienie z kolei przyznaję Honor Magic 7 Lite. Ma on swoje niedociągnięcia, ale jako smartfon o bardzo wytrzymałej obudowie, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie dbają o swoje urządzenia lub po prostu mają pecha. Z kolei dla osób, które nie mają oporów przed zakupem starszego telefonu, godną uwagi propozycją będzie OnePlus Nord 3.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.