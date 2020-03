Anker Soundcore Liberty Air 2 to słuchawki TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowe. Są fenomenalne. Jakość dźwięku, jakość wykonania i funkcjonalność, to najwyższa klasa. Pracują długo na baterii i mogą być ładowane bezprzewodowo. Do tego wyglądają atrakcyjnie. Oto ich recenzja.

Anker Soundcore Liberty Air 2 - recenzja

Uwielbiam słuchawki TWS. Całkowity brak przewodu zapewnia idealną swobodę, małe wymiary i niska waga dają komfort i łatwość przenoszenia, a dołączone etui pozwala naładować słuchawki kilka razy do pełna. Jeśli się producent postara, to nawet może osiągnąć dobrą jakość dźwięku i atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Anker Soundcore Liberty Air 2 spełniają wszystkie te założenia.

Wybór słuchawek TWS nie jest łatwy

Niektórzy kupują słuchawki możliwie jak najtańsze, ale niestety często się rozczarowują i z pewną nutką goryczy idą szukać kolejnych, tanich słuchawek. W ten sposób wydają np. 4x 100 zł i wciąż są niezadowoleni, a przecież mogliby wydać 1x 400 zł i najprawdopodobniej dostaliby słuchawki tak dobre, że nie musieliby szukać dalej.

Na drugim biegunie są osoby, które stawiają na słuchawki z wysokiej półki. Wydają 700, 900, a nawet ponad 1000 zł, ale mają większą szansę, że już za pierwszym razem będą zadowoleni.

A co jeśli istnieje złoty środek?

Czasami kompromis jest optymalnym wyjściem. Oszczędni mogą trochę dopłacić, by od razu kupić sprzęt wyższej jakości, a osoby bardzo wymagające powinny rozważyć kupno tańszych słuchawek, które mogą zaoferować im wszystko czego potrzebują, za mniejsze pieniądze.

W tym momencie na scenę wchodzą słuchawki Anker Soundcore Liberty Air 2. Całe na biało.

Jakość wykonania i komfort

Wygląd i jakość wykonania to mocne strony tych słuchawek. Ja otrzymałem do testu wersję białą, która ma srebrne i czerwone akcenty, a całość prezentuje się bardzo estetycznie i nowocześnie.

Konstrukcja jest oczywiście plastikowa, by zmniejszyć ciężar, ale w zależności od miejsca zastosowano różne powierzchnie. Ma to znaczenie nie tylko stylistyczne, ale też praktyczne.

Sterowanie dotykowe

Na zewnątrz widoczna jest srebrna płytka, pod którą z obu stron umieszczono sterowanie dotykowe. Jest ono czułe, więc nie trzeba mocno naciskać palcem - wystarczy lekki dotyk.

Główna część obudowy jest biała i matowa, dzięki czemu na słuchawkach nie widać rys, przetarć i innych drobnych uszkodzeń.

Natomiast wewnętrzna strona, która ma kontakt z wnętrzem ucha jest błyszcząca i gładka. To też ma swoje praktyczne zastosowanie - taka powierzchnia jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

Automatyczna pauza

Warto dodać, że na wewnętrznych stronach obu słuchawek widoczne są czarne kropki. Pod nimi ukryte są czujniki zbliżeniowe. Dzięki nim po wyjęciu choćby jednej słuchawki z ucha, odtwarzanie zatrzymuje się. Nie dotyczy to oczywiście rozmów telefonicznych.

To przydatna opcja, ale jeśli ktoś nie chce z niej korzystać, to może ją wyłączyć w aplikacji Soundcore.

Wysoka jakość rozmów - 4 mikrofony z redukcją szumu

Na górze słuchawek widoczne są małe otwory, w których umieszczono dwa mikrofony oraz dwie diody prezentujące status baterii oraz połączenia bezprzewodowego.

Dwa kolejne mikrofony umieszczono na dole, pomiędzy dwoma stykami, służącymi do ładowania wbudowanych akumulatorów słuchawek.

Jakość rozmów telefonicznych i w połączeń głosowych przez różne aplikacje jest wysoka. Głos jest w pełni zrozumiały, bez wyraźnego pogłosu, nawet jeśli dookoła wieje wiatr (choć w czasie testu z silnym wiatrem do czynienia nie miałem).

Redukcja szumu Qualcomm cVc 8.0 daje radę, ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chodzi tutaj o usuwanie szumu z naszego otoczenia (kierunek od nas do rozmówcy). Innymi słowy nasz głos będzie czysty i zrozumiały dla rozmówcy, ale szumy generowane w otoczeniu rozmówcy nie będą usuwane, więc jego głos może być mniej klarowny dla nas.

Drobne detale

Producent przyłożył też wagę do drobnych detali, nawet takich, które nie rzucają się w oczy. Przykładowo małe, metalowe "grille" zintegrowane z filtrami, umieszczone w ujściu kanału dźwiękowego. Wyglądają świetnie i są precyzyjnie wykonane, mimo, że po włożeniu słuchawek do uszu nikt ich nie będzie widział.

Wygodne, dobrze gające, znakomicie wykonane i przyjemne w obsłudze. Oto słuchawki Anker Soundcore Liberty Air 2

5 par uszczelek, dobra izolacja

Cieszą też takie detale, jak dwukolorowe, biało-czerwone uszczelki silikonowe. W zestawie mamy aż 5 par gumek i wszystkie mają czerwone akcenty. Uszczelki są miękkie i dobrze "przyklejają" się do wnętrza ucha.

Przekłada się to na bardzo dobrą izolację pasywną - zewnętrzne hałasy są wyraźnie osłabione. Słuchawki nie mają aktywnej redukcji szumu, ale pasywna jest tak skuteczna, że daje bardzo zadowalający efekt.

Nie wypadają z uszu

Skoro mowa o gumkach, to od razu dodam, że w moim przypadku uszczelki L okazały się tak dobrze dopasowane, że trzymały się ucha idealnie. Ani razu nie zdarzyło mi się, żeby któraś ze słuchawek się obluzowała i wypadła z ucha. Oczywiście nie oznacza to, że u innych osób też tak będzie, bo jest to kwestia indywidualnej anatomii. Jeśli komuś żadna z pięciu par gumek nie pasuje, to rzecz jasna może kupić sobie inne (albo użyć pianek Comply).

Etui ładujące

W zestawie dostajemy oczywiście małe etui, służące do ładowania słuchawek. Po prostu wkładamy je do środka i tyle... zaczynają ładować się natychmiast. Słuchawki przytrzymywane są magnetycznie. Etui ma trzy diody pokazujące stan naładowania akumulatora.

Co ważne, na etui nie widać typowych zarysowań, bo ma matową powierzchnię, pokrytą maleńkimi kropkami. Również kurz i smugi nie są na nim widoczne. Słowem - to bardzo dobrze przemyślane, solidne etui. Dołączono do niego również przewód USB typu C do ładowania.

Ładowanie indukcyjne

Osoby korzystające z ładowarek indukcyjnych (bezprzewodowych) do smartfonów, docenią to, że również te słuchawki można naładować w ten sposób. Po prostu wkładamy je do etui, a potem kładziemy na ładowarce indukcyjnej.

Dobry czas pracy na baterii

Dane oficjalnie podawane przez producenta są bliskie prawdzie. Na jednym, pełnym ładowaniu słuchawki grają 6,5 - 7 godzin z głośnością 50% (lub nawet lekko ponad).

Etui ładujące bez problemu zapewnia kolejne 3 pełne ładowania, więc, realnie dostajemy około 7 + 21 godzin, czyli w przybliżeniu 28 godzin słuchania. Taki czas sprawia, że nie musimy się martwić o brak zasilania słuchawek, nawet w czasie długiej podróży. W praktyce słuchałem maksymalnie 3,5 godziny dziennie, więc musiałem ładować etui wraz ze słuchawkami raz na 8 dni. To chyba nie jest zbyt problematyczne.

Czas ładowania

Pełne ładowanie trwa... cóż... muszę przyznać, że słuchawki często ładowały się w różnym czasie, bo czasami w jednej zostawało więcej energii, niż w drugiej. Typowy czas ładowania w etui to 1 godzina i 35 minut, ale czasami któraś ze słuchawek ładowała się 1 godzinę i 50 minut.

Aplikacja na telefon

Darmowa aplikacja Soundcore pozwala zmienić funkcje przycisków dotykowych, ustawić korektor dźwięku oraz zaktualizować firmware słuchawek Anker Soundcore Liberty Air 2. Jest też funkcja HearID, pozwalająca dopasować charakterystykę brzmienia do indywidualnego słuchu użytkownika.

Anker Soundcore Liberty Air 2 - specyfikacja

typ: słuchawki bezprzewodowe, dokanałowe, stereo

łączność: Bluetooth v5.0, z kodowaniem aptX, zasięg 10 m

dane aptX: 16 lub 24 bit, 48 kHz, opóźnienie poniżej 2 ms, 352 kb/s

dynamika: 120 dB (przy 24 bit), 92 dB (przy 16 bit)

pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

przetworniki: dynamiczne, średnica 6 mm, materiał TPU

impedancja: 16 omów

mikrofon: tak, 4 mikrofony z redukcją szumów Qualcomm cVc 8.0

Czytaj dalej, by zapoznać się z jakością dźwięku i opinią końcową na temat słuchawek Anker Soundcore Liberty Air 2.