be quiet! Pure Power 13 M 1000W

W moje ręce trafił zasilacz be quiet! Pure Power 13 M – następca popularnego modelu Pure Power 12 M. Sprawdziłem, czym różni się od poprzednika i czy ma szansę zyskać podobną popularność wśród entuzjastów sprzętu komputerowego.

4,2/5

Zasilacze be quiet! Pure Power 12 M nie należały do flagowych modeli niemieckiego producenta, jednak cieszyły się bardzo dobrą opinią. Testerzy — w tym również ja — doceniali je za solidne wykonanie, wysoką sprawność energetyczną oraz kompatybilność z nowoczesnymi kartami graficznymi. Ich atutem była także konkurencyjna cena, która w połączeniu z dobrymi parametrami przełożyła się na bardzo dużą popularność tych jednostek.

Podczas targów Computex 2025 miałem okazję przyjrzeć się ich następcom – modelom Pure Power 13 M. Nowa seria ma zachować wszystkie najlepsze cechy poprzedników, jednocześnie zapewniając jeszcze cichszą pracę. Zapowiada się obiecująco, ale jak wypada w praktyce?

Porównanie zasilaczy be quiet! Pure Power 12 M i Pure Power 13 M

Seria be quiet! Pure Power 13 M obejmuje pięć modeli o mocy: 550 W, 650 W, 750 W, 850 W oraz 1000 W. Zasilacze te sprawdzą się zarówno w podstawowych komputerach do gier, jak i w bardziej wydajnych konfiguracjach. Producent zrezygnował z wariantu o mocy 1200 W, który wcześniej był przeznaczony dla najwydajniejszych, podkręconych zestawów.

Model be quiet! Pure Power 12 M be quiet! Pure Power 13 M Moc znamionowa 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W, 1200 W 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W Standard ATX12V 3.0/EPS12V 2.92/PCIe 5.0 ATX12V 3.1/EPS12V 2.92/PCIe 5.1 Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold

Cybenetics Platinum*

*dla modeli 850W i 1000W 80 PLUS Platinum

Cybenetics Platinum

*oficjalnie 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold Wentylator 120 mm 120 mm

(półpasywny) Certyfikat głośności 850W: Cybenetics A-

1000W: Cybenetics Standard++ Cybenetics A++ Okablowanie Całkowicie modularne Całkowicie modularne Wtyczki zasilające » ATX12V 24 pin

» EPS12V 8 pin / 4+4 pin

» EPS12V 4+4 pin / 4 pin / -

» 2x/4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.0 12VHPWR

» 5x/6x SATA

» 2x MOLEX » ATX12V 24 pin

» EPS12V 8 pin / 4+4 pin

» EPS12V 4+4 pin / 4 pin / -

» 2x/4x PCIe 6+2 pin

» 1x PCIe 5.1 12V-2x6

» 5x/6x SATA

» 2x MOLEX Zabezpieczenia » OTP

» OCP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP » OTP

» OCP

» OPP

» SCP

» OVP

» UVP

» SIP Gwarancja 10 lat 10 lat Cena 550W: 399 zł

650W: 469 zł

750W: 529 zł

850W: 599 zł

1000W: 749 zł

1200W: 899 zł 550W: 399 zł

650W: 469 zł

750W: 509 zł

850W: 595 zł

1000W: 719 zł

Nowe jednostki oferują podobny zakres możliwości. Możemy liczyć na zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, wysoką sprawność energetyczną (producent wdrożył certyfikację Cybenetics, jednak w chwili pisania tekstu oficjalny raport jeszcze nie był dostępny), a także w pełni modularne okablowanie. Główna różnica to wprowadzenie półpasywnego trybu pracy, dzięki któremu zasilacze pozostają bezgłośne przy niskim obciążeniu.

Co istotne, zasilacze Pure Power 13 M zostały wycenione na poziomie zbliżonym do swoich poprzedników – to całkiem atrakcyjne kwoty, choć warto zaznaczyć, że konkurencja na rynku nowoczesnych zasilaczy jest duża, więc nie są to najtańsze propozycje w swoim segmencie. Producent kusi też długą, 10-letnią gwarancją.

be quiet! Pure Power 13 M 1000 W

W moje ręce trafił zasilacz Pure Power 13 M w wersji 1000 W, czyli najmocniejszy model z nowej serii. Taka jednostka sprawdzi się w wydajnych konfiguracjach do gier oraz mocnych stacjach roboczych. Nie powinno być tutaj problemów z zasilaniem konfiguracji z topowymi procesorami pokroju AMD Ryzen 9 9950X3D i kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5090.

Zasilacz oferuje moc znamionową 1000 W (moc szczytowa to 1050 W) i tyle też przypada na główną linię 12 V. Warto zauważyć, że konstrukcja jest już zgodna ze standardem ATX 3.1, co oznacza, że poradzi sobie z nagłymi skokami obciążenia na linii 12 V (jednostka ma wytrzymać nawet 2-krotne przeciążenie na linii 12V w czasie do 180 μs).

Pod względem wyglądu Pure Power 13 M zachowuje stylistykę znaną z poprzednich modeli. Na spodzie wyróżniają się charakterystyczny grill z równolegle ułożonych drutów i szare obramowanie otworu wentylacyjnego, a z boku wytłoczono logo producenta. Warto zaznaczyć, że zasilacz ma nieco większe wymiary niż standardowe jednostki – jego długość wynosi 160 mm, co należy uwzględnić przy planowaniu przestrzeni w obudowie, zwłaszcza w przypadku mniejszych konstrukcji

Producent zastosował w pełni modularne okablowanie, co pozwala użytkownikowi podłączyć jedynie niezbędne przewody zasilające. Takie rozwiązanie ułatwia montaż komputera i nie ogranicza przepływu powietrza wewnątrz obudowy.

Do dyspozycji oddano następujące wiązki:

be quiet! Pure Power 13 M 1000 W - wtyczki zasilające Wtyczki Przekrój Długość ATX12V 24-pin 18AWG 55 cm EPS12V 4+4-pin 16AWG 65 cm EPS12V 8-pin 16AWG 65 cm PCIe 5.1 12V-2x6 16-pin 16AWG 59 cm 2x PCIe 6+2 pin 16AWG 60 / 60 cm 2x PCIe 6+2 pin 16/18AWG 50 + 15 cm 4x SATA 18AWG 50 + 15 + 15 + 15 cm 2x SATA + 2x MOLEX 18AWG 50 + 15 + 15 + 15 cm

Zastosowane okablowanie jest dość długie, choć mogłoby być jeszcze dłuższe — szczególnie w przypadku większych obudów może okazać się nieco za krótkie. Przewody ATX 24 oraz PCIe 5.1 12V-2x6 zostały zabezpieczone nylonowym oplotem, natomiast pozostałe kable mają formę czarnych, płaskich taśm. Szkoda jedynie, że zabrakło spójności stylistycznej — różnice w wyglądzie poszczególnych wiązek nie każdemu przypadną do gustu.

Zasilacze z serii Pure Power 13 M oferują złącze PCIe 5.1 12V-2x6 (16-pin), umożliwiające bezpośrednie zasilanie nowoczesnych kart graficznych przy użyciu pojedynczego przewodu

Na uwagę zasługuje obecność nowoczesnego złącza PCIe 5.1 12V-2x6, a także czterech starszych złączy PCIe 6+2 (z czego dwa są niezależne, a dwa kolejne wyprowadzono szeregowo z jednej wiązki). Dzięki temu zasilacz jest kompatybilny zarówno z najnowszymi, jak i starszymi kartami graficznymi. W obu przypadkach zastosowano grubsze przewody o przekroju 16 AWG.

Budowa zasilacza be quiet! Pure Power 13 M 1000W

UWAGA! Obudowa zasilacza została zabezpieczona plombą, więc jej otworzenie jest równoznaczne z utratą gwarancji. Osoby mniej doświadczone w temacie elektroniki mogą ominąć rozdział i od razu przejść do testów.

Zasilacze Pure Power 13 M bazują na tej samej platformie – ewentualne różnice mogą dotyczyć jedynie zastosowanych komponentów. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, choć widać, że to nieco tańsza seria, co przekłada się na zastosowanie komponentów klasy średniej.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator be quiet! BQ QF2-12025-HS z łożyskiem typu Rifle i specjalnie wyprofilowanymi łopatkami. Ważną nowością jest półpasywny tryb pracy – przy mniejszym obciążeniu wentylator pozostaje wyłączony. Nawet po jego uruchomieniu zasilacz nadal działa bardzo cicho, przez co w praktyce będzie zagłuszany przez inne komponenty, takie jak karta graficzna czy chłodzenie procesora.



Wykres przedstawiający głośność zasilacza be quiet! Pure Power 13 M 1000W przy napięciu zasilającym 230 V (źródło: Cybenetics)

Model be quiet! Pure Power 13 M 1000W otrzymał certyfikat głośności Cybenetics A++ (zarówno dla napięcia zasilającego 115V, jak i 230V), co świadczy o bardzo cichej pracy wentylatora. Przy niskim obciążeniu zmierzono poziom hałasu poniżej 6 dB, a nawet przy większym obciążeniu nie przekracza on 15 dBA. Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest to wyjątkowo cicha jednostka.

Zasilacz oparty jest na konstrukcji z układem rezonansowym LLC oraz synchronicznym prostowaniem (SR). Taka budowa umożliwia efektywną konwersję napięcia z sieci na niższe napięcie prądu stałego oraz wyższą sprawność – dzięki zastąpieniu klasycznych diod tranzystorami.

Główne kondensatory po stronie pierwotnej pochodzą od tajwańskiej firmy Elite (470 µF / 420 V) i są przystosowane do pracy w temperaturze do 105°C.

Po stronie wtórnej zastosowano układ DC/DC, który odpowiada za konwersję napięć na linie wyjściowe. Filtrowaniem napięć zajmują się kondensatory elektrolityczne marki Elite oraz polimerowe Capxon.

Panel do podłączenia modularnego okablowania umieszczono na pionowej płytce drukowanej. Producent zastosował tam dodatkowe kondensatory polimerowe, które również odpowiadają za filtrowanie napięć.

Testy zasilacza be quiet! Pure Power 13 M 1000W

Próbę zasilacza przeprowadziłem na nowej platformie testowej, która może być przykładem wydajnego komputera do gier lub stacji roboczej. Konfiguracja pozwala wykorzystać potencjał najnowszych zasilaczy z wtyczką PCIe 5.0/5.1 (12VHPWR/12V-2x6).

Platforma testowa procesor: Intel Core i9-13900K (MPT 253 W)

chłodzenie procesora: Arctic Liquid Freezer II 420

płyta główna: Gigabyte Z690 Aorus Pro (BIOS F29)

pamięć RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB 6000 MHz CL30

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Patriot P400 1 TB Testy przeprowadziłem pod obsługą systemu Windows 11 (24H2). Podczas testów komputer nie miał połączenia z siecią.

Dodatkowo wykorzystałem następującą aparaturę pomiarową:

Multimetr: Kewtech KT115 (dokładność ±0,6%+4c)

Watomierz: UNI-T UT230B-EU (dokładność ±1%)

Pobór mocy

Producent zwraca uwagę na wysoką sprawność energetyczną zasilacza, który ma spełniać wymagania certyfikatu 80 PLUS Gold. Oznacza to bardzo dobrą efektywność przy różnych poziomach obciążenia. W specyfikacji podano zmierzone wartości sprawności przy napięciu wejściowym 230 V:

2% obciążenia: 72,6%,

10% obciążenia: 91,2%,

20% obciążenia: 93,9%,

50% obciążenia: 94,4%,

100% obciążenia: 92,5%.

Co ciekawe, te parametry spełniają nawet wyższe wymagania normy 80 PLUS Platinum. Oficjalnie zasilacz posiada właśnie certyfikat 80 PLUS Platinum, uzyskany dla napięcia wejściowego 115 V.



Producent oficjalnie chwali się certyfikatami sprawności energetycznej 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold, jednak certyfikaty przyznano dla wyższych norm Platinum



Sprawność energetyczna zasilacza be quiet! Pure Power 13 M 1000W dla napięcia zasilającego 230V (Cybenetics)

Jednostka spełnia również wymagania certyfikatu Cybenetics, który pozwala dokładniej zweryfikować rzeczywistą sprawność energetyczną i kulturę pracy zasilacza niż popularny standard 80 PLUS. Producent deklaruje uzyskanie certyfikatu sprawności Cybenetics Gold, jednak oficjalny protokół z testów wskazuje, że jednostka spełnia wymagania wyższej klasy – Cybenetics Platinum.

Producent celowo deklaruje niższą sprawność energetyczną zasilacza, aby pozycjonować go w niższym segmencie i uniknąć konkurowania ze swoimi modelami z wyższej półki.

Jak to wygląda w praktyce? Pobór energii elektrycznej sprawdziłem w kilku scenariuszach typowych dla codziennego użytkowania komputera. Do obciążenia procesora i karty graficznej wykorzystałem aplikację OCCT.

Spoczynek – komputer w stanie bezczynności, brak obciążenia procesora i karty graficznej.

Obciążenie CPU – symulacja intensywnego obciążenia procesora.

Obciążenie GPU – symulacja intensywnego obciążenia karty graficznej.

Obciążenie CPU + GPU – symulacja intensywnego obciążenia procesora i karty graficznej

Obciążenie CPU + GPU OC – symulacja intensywnego obciążenia procesora i podkręconej karty graficznej (limit mocy 133%)

Podczas testów nie wyłączałem mechanizmów oszczędzania energii, a zanotowane wartości to maksymalne odczyty z watomierza (pomijając chwilowe skoki). Im niższe zużycie energii, tym wyższa efektywność zasilacza. Otrzymane wyniki porównałem z kilkoma innymi modelami, które miałem pod ręką.

Pobór mocy: Spoczynek

[W] mniej = lepiej

be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 61 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 64 Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 64 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 64 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 66 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 66

Pobór mocy: Obciążenie CPU

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 360 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 360 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 361 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 362 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 363 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 365

Pobór mocy: Obciążenie GPU

[W] mniej = lepiej

be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 563 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 569 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 570 Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 570 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 572 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 573

Obciążenie CPU + GPU

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 807 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 810 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 812 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 814 be quiet! Dark Power 13 850W

80 PLUS Titanium 820 Thermaltake Toughpower GF 850W

80 PLUS Gold 821

Obciążenie CPU + GPU OC

[W] mniej = lepiej

Endorfy Supremo FM6 1000W

80 PLUS Gold 971 Chieftec Polaris Pro 1300W

80 PLUS Gold 973 be quiet! Power Zone 2 1000W

80 PLUS Platinum 977 be quiet! Pure Power 13 M 1000W

80 PLUS Gold 977 be quiet! Dark Power 13 850W*

80 PLUS Titanium 990 Thermaltake Toughpower GF 850W*

80 PLUS Gold 994 *praca powyżej mocy znamionowej

be quiet! Pure Power 13 M 1000W faktycznie wyróżnia się wysoką sprawnością energetyczną, dorównując pod tym względem modelom z certyfikatem Platinum, takim jak Endorfy Supremo FM6 (Cybenetics Platinum).

Testy napięć

Pomiary napięć wyjściowych przeprowadziłem we wszystkich pięciu trybach obciążenia. Odnotowane wartości pozwoliły mi skontrolować zgodność wartości z normą ATX oraz przyjrzeć się regulacji napięć (warto tutaj wspomnieć, że norma ATX 3.0/ATX3.1 wprowadza trochę inne dopuszczalne wartości niż ATX 2.xx).

Napięcie Tolerancja Wartość minimalna Wartość idealna Wartość maksymalna 3,3 V ±5% (±0,165 V) 3,135 V 3,3 V 3,465 V 5V ±5% (±0,25 V) 4,75 V 5 V 5,25 V -5 V ±10% (±0,5 V) -5,5 V -5 V -4,5 V 5 Vsb ±10% (±0,5 V) 4,5 V 5 V 5,5 V 12 V -7%/+5% (-0,8/+0,6 V) 11,2 V 12 V 12,6 V -12 V ±10% (±1,2 V) -13,2 V -12 V -10,8 V

Norma ATX 3.0/ATX 3.1 zakłada 5 proc. tolerancję napięć 3,3 i 5 V, ale w przypadku linii 12 V jest to już -7/+5 proc. (a w przypadku przewodów 12VHPWR/12V-2x6 do -8 proc.). Dla mniej ważnych linii -5 V, 5Vsb i -12 V jest to już 10 proc. Każdy zasilacz mieszczący się w wyznaczonych granicach bez problemu może pracować w komputerze, niemniej parametry bliższe ideałowi dobrze świadczą o danej jednostce i jakości zastosowanych w niej komponentów.

Mimo wykorzystania komponentów ze średniego segmentu zasilacz zapewnia stabilne napięcia wyjściowe, mieszczące się z dużym zapasem w granicach normy ATX — odchylenia na liniach 3,3 V i 12 V wynoszą około 1,3%, a na 5 V zaledwie 0,4%.

Szczęśliwa trzynastka

Seria be quiet! Pure Power 12 M cieszyła się uznaniem recenzentów, co przełożyło się na ogromną popularność wśród klientów. Choć nowe modele Pure Power 13 M prezentują się jeszcze lepiej pod względem technicznym, zachowując podobną cenę, paradoksalnie mogą też mieć trudniejsze zadanie w zdobyciu rynku.

be quiet! Pure Power 13 M 1000 W to dobry wybór przy budowie nowoczesnego, wydajnego komputera do grania lub wymagającej pracy. Zasilacz oferuje w pełni modularne okablowanie, w tym nową wtyczkę 12V-2x6 zgodną ze standardem PCIe 5.1, co umożliwia bezpośrednie podłączenie topowych kart graficznych z serii GeForce RTX 5000.

Producent postawił na platformę będącą kompromisem między jakością a wydajnością, jednak możemy liczyć na wysoką sprawność energetyczną — wyższą niż deklarowana, bo spełniającą wymagania normy 80 PLUS Platinum. Do tego dochodzą stabilne napięcia wyjściowe oraz półpasywny system chłodzenia, który w niskim obciążeniu zapewnia bezgłośną pracę.

Pure Power 13 M to propozycja dla użytkowników szukających solidnych parametrów w rozsądnej cenie. Wersja o mocy 1000 W kosztuje około 730 zł, czyli nawet nieco mniej niż odpowiednik ze starszej serii Pure Power 12 M. Jednak ze względu na silną konkurencję w tym segmencie — często oferującą zbliżoną jakość w niższej cenie — nowy model be quiet! stanie przed wyzwaniem, by skutecznie przebić się na rynku.

Opinia o be quiet! Pure Power 13 M 1000W Plusy Wysoka sprawność energetyczna (wyższa niż deklaruje producent),

Stabilne napięcia wyjściowe,

W pełni modularne okablowanie,

Wtyczka 12V-2x6 (600W) dla nowych kart graficznych,

Cicha praca wentylatora (półpasywny system chłodzenia),

10 lat gwarancji,

Cena niższa niż za model Pure Power 12 M 1000W.... Minusy ...ale trochę za wysoka na tle konkurencji.