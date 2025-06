Nowy model mobilnej stacji roboczej z serii ProArt potwierdza, że to sprzęt zaprojektowany do pracy kreatywnej, gdzie jedynym, co może ograniczać użytkownika, jest jego wyobraźnia, a nie wydajność czy parametry techniczne komputera.

Laptop ASUS ProArt P16 (H7606WP) można podsumować krótko: bez kompromisów.

Kreatywni profesjonaliści, jak graficy, montażyści, projektanci 3D czy animatorzy to, obok graczy, grupa najbardziej wymagających użytkowników. Seria zaprojektowanych z myślą o nich laptopów ASUS o nazwie ProArt to zaprzeczenie popularnego przekonania o mobilności i wydajności jako wykluczających się cechach.

Jak połączyć topową wydajność i wzorową ergonomię ze smukłą, wytrzymałą obudową i niewielką masą sprzętu? Najnowszy przedstawiciel mobilnych stacji roboczych z serii ProArt – ASUS ProArt P16 z GeForce RTX™ 5000 Series GPU to obecnie wzorzec z Sevres dla mobilnej wydajności. To zarazem przykład zmian zachodzących w całej branży i rewolucji, jaką w pracy kreatywnej oznacza popularyzacja rozwiązań bazujących na AI i generatywnej sztucznej inteligencji.

Potęga układu graficznego

Przez długie lata o wydajności komputera decydowały przede wszystkim procesor i rozmiar pamięci RAM. Ewolucja zadań, którym musi sprostać współczesny sprzęt komputerowy sprawiła, że obecnie kluczową pozycją w konfiguracji stała się karta graficzna.

Wynika to ze sposobu, w jaki wykonywane są zadania związane z przetwarzaniem grafiki, wymagające jednoczesnego wykonywania dużej liczby prostych obliczeń. To samo rozwiązanie znajduje zastosowanie przy zadaniach wykorzystujących AI.

O tym, jak poważnie traktowana jest kwestia AI w nowym sprzęcie ASUS, dobitnie świadczy nie tylko wydajność układu graficznego, ale także obecność dedykowanego układu AI. Jest on przeznaczony do lokalnej obsługi zadań związanych ze sztuczną inteligencją, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych zasobów.

Przekłada się to na szybkość działania, ale także na dostępność kluczowych funkcji w trybie offline. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku także kwestia bezpieczeństwa i prywatności, którym sprzyja lokalne przetwarzanie, bez konieczności przesyłania danych do chmury.

Ciekawym, a zarazem wartościowym dla użytkownika przykładem takiego rozwiązania jest możliwość stworzenia własnego modelu językowego (LLM), połączenia go z naszymi zasobami, jak dokumenty czy obrazy i przetwarzania tych danych z użyciem osobistego chatbota, także z wykorzystaniem aplikacji takich jak np. AnythingLLM.

Topowa konfiguracja

„Twórz gdziekolwiek jesteś” – głosi slogan producenta. Nie są to puste słowa, bo laptop został wykonany z zachowaniem wojskowych norm MIL-STD 810H. To ustandaryzowany zestaw testów weryfikujących odporność na upadki, działanie w skrajnych temperaturach, zdolność do przetrwania opadów atmosferycznych czy wysokiego poziomu zapylenia. W rezultacie wydajna stacja robocza może towarzyszyć nam w każdych warunkach – nie tylko na równym i czystym blacie roboczego biurka.

ASUS ProArt P16 ma obudowę o wymiarach 35 x25 x1,7 cm, 16-calowy, dotykowy ekran OLED 4K (3840 × 2400) o proporcjach 16:10 i czas reakcji 0,2ms. Wyświetlacz oferuje pełne pokrycie standardu DCI-P3, stosowanego w cyfrowym kinie i profesjonalnej edycji wideo, i jasność 400 nitów.

Serce komputera tworzy wspomniana już karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070, procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, procesor neuronowy AMD XDNA NPU i 64 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X. Miejsce na dane zapewniają dwa dyski SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 o pojemności 2 TB każdy. Wymagające zadania potrzebują wiele energii – bateria ma pojemność aż 90 WH, co pozwala na 8-9 godzin pracy, a wszystko to zostało umieszczone w urządzeniu ważącym zaledwie 1,85 kg.

Kreatywność wspomagana AI

Przeznaczenie sprzętu wskazują przy tym drobne, ale istotne detale, jak choćby touchpad ze zintegrowanym, dotykowym pokrętłem ASUS DialPad. To rozwiązanie wspierane m.in. przez oprogramowanie Adobe pozwalające na wygodne zarządzanie różnymi funkcjami – od systemowego poziomu głośności, poprzez precyzyjne sterowanie parametrami ekspozycji w programie do montażu wideo, po wybór grubości pędzla w programie graficznym.

Kluczowe atuty – istotne dla twórców treści – związane są z szerokim wachlarzem obsługiwanych rozwiązań i technologii. Znajdziemy wśród nich m.in. DLSS (Deep Learning Super Sampling) – rendering bazujący na sieciach neuronowych, który z udziałem dedykowanych rdzeni Tensor znacząco podnosi liczbę generowanych klatek.

Z punktu widzenia streamerów bezcennym ułatwieniem jest także enkoder NVENC, radykalnie zmniejszający zaangażowanie procesora w kodowanie wideo czy oprogramowanie NVIDIA Broadcast zmieniające komputer w studio transmisyjne.

Dzięki niemu zastosujemy dowolne tła czy efekty obrazu, usprawnimy kadrowanie albo zastosujemy filtr, sprawiający wrażenie utrzymywania ciągłego kontaktu wzrokowego. Ograniczymy przy tym koszty i czas niezbędny do zorganizowania transmisji, zastępując klasycznego greenscreena możliwościami oferowanymi przez AI.

Sztuczna inteligencja zaprzęgnięta została także do zadań związanych z bieżącą pracą, jak obsługa i przechowywanie multimediów (StoryCube) czy rozwiązania optymalizujące poziom podświetlania ekranu lub jego blokadę (Adaptive Dimming i Lock).

Twórcy docenią również współpracę z programami takimi jak Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve i Blender czy możliwości oferowane przez MuseTree – działający lokalnie generator obrazów, pozwalający na tworzenie ich na podstawie nawet krótkich, kilkuwyrazowych opisów lub odręcznych szkiców.

W takim kontekście ASUS ProArt P16 jest zwiastunem zmian, jakie z czasem pojawią się też w mniej wyrafinowanych urządzeniach: to powszechna, lokalna implementacja funkcji AI, które są w tym przypadku nie dodatkiem, ale kluczową wartością wpływającą na komfort i efektywność tworzenia, które docenią kreatywni profesjonaliści.