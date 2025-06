Osoby poszukujące wyjątkowej kombinacji wydajności w przenośnej formie z pewnością zwrócą uwagę na flagowy model od ROG (Republic of Gamers) – ROG Strix SCAR 16 (G635). Oto, czym się charakteryzuje.

ROG Strix SCAR 16 (G635) to topowa gamingowa maszyna od ASUS-a, dostępna w konfiguracjach wyposażonych w niezwykle mocny duet: kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5080 z 16GB pamięci GDDR7 lub RTX 5090 z 24GB pamięci GDDR7 sparowaną z potężnym 24-rdzeniowym i 24-wątkowym procesorem Intel Core Ultra 9 275HX. Warto zaznaczyć, że obecne w ROG Strix SCAR 16 (G635) karty graficzne z rodziny NVIDIA GeForce RTX 5000 charakteryzują się TGP wynoszącym 175W (150W + 25W Dynamic Boost), co jest najwyższą wartością dostępną dla tych mobilnych układów.

Pozwolą one na bezproblemową rozgrywkę w najnowszych tytułach zarówno przy minimalnym, jak i maksymalnym wsparciu wspomagaczy opartych na sztucznej inteligencji. Przykładowo eliminacja pomiotów piekieł w Doom: The Dark Ages w natywnej rozdzielczości QHD+ z aktywowanym DLSS w najwyższej nastawie jakości odbywa się w bardzo przyjemnych dla oka ponad 100 kl./s. Na podobną sytuację można liczyć podczas przygód w średniowiecznych Czechach w Kingdom Come Deliverance 2 bądź kontynuacji przygód V w Cyberpunku 2077 Phantom Liberty.

Ogromna wydajność w przenośnej i personalizowanej formie – to ROG Strix SCAR 16 (G635)

Sama karta graficzna wraz procesorem w ROG Strix SCAR 16 G635 potrafi zużywać nawet 255W, co w połączeniu z resztą podzespołów obsłuży zasilacz o mocy 380W. Równocześnie tak ogromna wydajność wymaga zaawansowanego systemu chłodzenia, który w przypadku ROG Strix SCAR 16 (G635) bazuje na trzech wentylatorach, komorze parowej i metalicznej paście termoprzewodzącej Conductonaut Extreme na GPU i CPU. Ponadto pomocne będzie zasysanie powietrza nie tylko od spodu, ale od góry przez klawiaturę. Co istotne, ASUS zadbał o łatwy dostęp do wentylatorów. Dostęp do nich, slotów na dyski M.2 czy dwóch gniazd RAM obsługujących do 64 GB pamięci nie wymaga odkręcania licznych śrub, bo demontaż opiera się o jedną dźwigienkę. Ta blokuje spodnią pokrywę, dając dostęp do wnętrza w zaledwie parę sekund.

To wszystko zamknięto w lekkiej jak na oferowane osiągi i kompaktowej obudowie o grubości do 30,2 mm i masie 2,8 kg. Są to wartości, które jeszcze niedawno były domeną wielu laptopów multimedialnych i biznesowych, a tutaj mamy do czynienia z maszyną gamingową wyposażoną w najpotężniejsze podzespoły dostępne na rynku. Lekkość osiągnięto dzięki szerokiemu zastosowaniu kompozytu ABS i poliwęglanu. Ich zaletą jest słabe przewodzenie ciepła. Sprawia to, że generujące potężną ilość ciepła podzespoły nie wywołają dyskomfortu podczas długich sesji gamingowych.

Ponadto obudowa ma wbudowany na spodzie bocznych krawędzi pasek LED, a na klapie matrycy jest wyświetlacz AniMe Vision składający się z 810 diod LED prześwitujących przez 8354 szpary w aluminiowej pokrywie. Obydwie funkcje są kontrolowane poprzez oprogramowanie Armoury Crate i pozwalają na dowolne spersonalizowanie wyglądu laptopa, gdzie jedynym limitem jest kreatywność gracza.

Doskonała matryca i ogromna elastyczność

ROG Strix SCAR 16 (G635) jest wyposażony w 16-calową matrycę Nebula HDR Display typu IPS z 2000 strefami wygaszania o rozdzielczości QHD+ (2560x1600 pikseli), wsparciem dla G-Sync, odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 3 ms. Te parametry zadowolą nawet najbardziej wymagających graczy. 100 proc. pokrycie palety kolorów DCI-P3 wraz z podwójną warstwą ACR redukującą odblaski i zapewniającą 4,5-krotną poprawę kontrastu oraz certyfikatami Pantone Validated i Dolby Vision spełni także oczekiwania miłośników filmów czy profesjonalnych grafików.

Dodając do tego precyzyjne sterowanie układem chłodzenia, umożliwiające zachowanie wysokiej wydajności przy ograniczeniu natężenia dźwięku do 35 dB bądź oferowanie maksimum mocy z podniesieniem taktowania GPU o 50 MHz, kosztem zwiększenia głośności chłodzenia do 45-47 dB, osiągamy sprzęt zdolny zadowolić każdego użytkownika. Jeśli natomiast gotowe profile chłodzenia są niewystarczające, można zawsze skonfigurować własną krzywą pracy wentylatorów w oparciu o limity mocy dla GPU w aplikacji Armoury Crate.

To jednak nie koniec zalet ROG Strix SCAR 16 (G635), ponieważ w razie potrzeby może on zastąpić typowy laptop multimedialny mogący wytrzymać bez dostępu do gniazdka parę godzin. Nie jest to częsta cecha laptopów gamingowych, które zwykle wytrzymują w takich warunkach co najwyżej ponad godzinę. Sekretem jest tu bateria o pojemności 90Wh w połączeniu z dość rzadko spotykanym przełącznikiem MUX. Ten pozwala na wybór pracy w trybie dedykowanej karty graficznej i płynne granie z technologią NVIDIA G-Sync kosztem dużego zapotrzebowania na energię bądź w trybie oszczędnym. Ten, jak w większości laptopów, opiera się o zintegrowany układ graficzny procesora wsparty w razie zapotrzebowania na moc układem dedykowanym. Zmiana trybów wymaga tylko resetu, co nie jest dużą niedogodnością jak na połączenie dwóch skrajności.

Bycie aktywnym fanem popłaca

Kupując laptopa ROG Strix SCAR 16 (G635), użytkownik zyskuje miesięczny dostęp do usługi Game Pass oraz możliwość uczestnictwa w programie ROG Elite. Oferuje on nagrody za zakup produktów z serii ROG, możliwość brania udziału w wydarzeniach, transmisjach na żywo oraz prowadzenia aktywności w mediach społecznościowych.

To zaś przekłada się na zdobywanie punktów, które można wymienić na karty podarunkowe. Te z kolei umożliwiają zakup gier, akcesoriów gamingowych, odzieży oraz gadżetów z logo ROG. Dodatkowo, punkty dają dostęp do tapet, motywów i innych unikalnych dodatków do personalizacji sprzętu. Z kolei najbardziej zaangażowani uczestnicy programu mają szansę zdobyć ekskluzywne nagrody.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 – kontynuacja rewolucji sztucznej inteligencji w gamingu

Układy NVIDIA GeForce RTX 5000 oparte na architekturze Blackwell umożliwiają szersze niż kiedykolwiek wcześniej wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do podniesienia wrażeń z rozrywki lub przyspieszenia pracy twórczej. Wprowadzają one pakiet funkcji DLSS 4 znacznie poszerzający arsenał znany z pakietu DLSS 3.5. Kluczową rolę odgrywają rdzenie Tensor wprowadzone w 2018 roku w serii GeForce RTX 2000. Obecnie w kartach GeForce RTX 5000 zastosowano ich piątą generację oferującą możliwości znacznie wykraczające poza ray tracing.

W skład technik wchodzą: DLSS (superrozdzielczość), DLAA (wygładzanie krawędzi oparte na AI), rekonstrukcja promieni z użyciem AI oraz Multi Frame Generation, dostępne tylko dla kart GeForce RTX 5000. Każda z tych technologii wykorzystuje algorytmy AI, by poprawić jakość rozrywki lub przyspieszyć pracę.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) to rozwiązanie, które zwiększa liczbę kl./s poprzez generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie rekonstruowanie go za pomocą algorytmów uczenia maszynowego do rozdzielczości ekranu. Dzięki temu można znacząco zwiększyć płynność w grach, np. w pełni wykorzystać matryce 240 Hz, co byłoby niemożliwe przy natywnej rozdzielczości. Minimalnym kosztem jest nieco niższa jakość obrazu w ruchu, ale wzrost liczby kl./s rekompensuje tę niedogodność. Warto zaznaczyć, że różnice wobec natywnego obrazu w kolejnych odsłonach będącego obecnie flagowym upscalerem na rynku DLSS są coraz trudniej wykrywalne z generacji na generację.

DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) wykorzystuje algorytmy AI do wygładzania krawędzi w natywnej rozdzielczości, oferując lepsze efekty niż popularne TAA, które rozmywa obraz przy minimalnym obciążeniu karty graficznej.

Rekonstrukcja promieni wprowadzona w DLSS 3.5 opiera się na algorytmach AI do analizy światła i jego oddziaływań w scenie, a nie na tradycyjnych metodach odszumiania. Zapewnia to lepszą wydajność i jakość w porównaniu do starszej wersji śledzenia promieni.

Multi Frame Generation (MFG), dostępne tylko dla kart GeForce RTX 5000, analizuje przesunięcia pikseli między dwoma klatkami w czasie rzeczywistym tak samo jak w przypadku kart poprzedniej generacji, ale zamiast jednej klatki stworzonej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji teraz mogą być to aż trzy dodatkowe klatki. Pozwala to na osiągnięcie nawet czterokrotnie większej liczby kl./s w porównaniu do natywnego obrazu.

Towarzyszą temu dwa efekty uboczne, które mogą stanowić problem, ale niewielkiej liczby graczy. Pierwszym jest minimalne zwiększenie opóźnienia systemowego, co dotyczyć może tylko graczy esportowych , ale warto zaznaczyć większość popularnych tytułów takich jak choćby Counter-Strike 2, Valorant czy Rainbow Six: Siege wsparcia techniki MFG nie mają, ponieważ jej nie potrzebują. Drugim negatywnym efektem stosowania MFG w trybie X3 lub X4 generującym dodatkowe dwie lub trzy klatki w dynamicznych scenach jest to, że powstały obraz miewa niedoskonałości, czego jednak nie ma w trybie x2. Jest to niewielka cena za możliwość wykorzystania pełni możliwości 240-hercowej matrycy w laptopie ROG Strix SCAR 16 G635 lub zewnętrznym monitorze o odświeżaniu 360 Hz lub wyższym. Innym plusem MFG jest możliwość znacznego wydłużenia gry na baterii, np. przy limicie 60 kl./s, ze względu na istotne zmniejszenia obciążenia GPU i co za tym idzie – mniejszego zużycia energii.

Każdy z graczy preferujących tytuły wieloosobowe, nastawione na rywalizację, nieraz „zginął”, mimo iż kliknął jako pierwszy. Powodem takiego stanu rzeczy jest tzw. opóźnienie systemowe pomiędzy – w ogromnym uproszczeniu – myszką, kartą graficzną a ekranem. Problem znacząco niweluje już pierwsza wersja techniki NVIDIA Reflex zdolna zminimalizować opóźnienie od kilku do ponad 10 ms, a nowa wersja zapewnia jeszcze lepsze rezultaty. Funkcja Frame Warp, która będzie dostępna w NVIDIA Reflex 2 pozwoli zmniejszyć opóźnienie nawet sześciokrotnie. Jej działanie polegać będzie na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do aktualizowania powstającej klatki o dane z ruchów myszy, zanim ta zostanie wyświetlona na ekranie. Będzie to opcja, którą szczególnie docenią gracze z zacięciem esportowym.

Listę technik NVIDIA kończy zestaw funkcji znany jako MaxQ, zapewniający maksymalną wydajność przy jak najniższym zapotrzebowaniu na energię. Obejmują one zastosowanie zoptymalizowanej pod kątem niskiego napięcia pamięci graficznej GDDR7 bez straty wydajności, ulepszone zarządzanie energią pozwalające jeszcze szybciej wyłączać nieużywane elementy układu lub przechodzić w tryb uśpienia czy adaptacyjnej zmianie taktowania układu w oparciu o zapotrzebowanie. Jego zmiany mają być nawet 1000-krotnie szybsze niż miało to miejsce w starszej generacji, co zostało osiągnięte z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.