Red Bull MOBILE: subskrypcja, która zmienia zasady gry

Nielimitowane rozmowy i SMS-y, a do tego 60 GB internetu za 30 zł miesięcznie - brzmi nieźle? Do tego atrakcyjne promocje na start i możliwość wykupienia nielimitowanego internetu za 20 zł - oferta subskrypcji Red Bull MOBILE to coś, obok czego nie można przejść obojętnie.

Red Bull MOBILE to nowa odsłona usług telekomunikacyjnych, która łączy w sobie swobodę streamingu z niezawodnością telefonii komórkowej. Zapomnij o długoterminowych umowach – tutaj płacisz miesięcznie i możesz zrezygnować w dowolnej chwili, dokładnie tak jak z Netflixem czy Spotify.

Red Bull MOBILE na wideo

Filozofia Red Bulla w twoim telefonie

W Red Bull MOBILE całym kontem i usługami zarządzasz wygodnie za pomocą aplikacji mobilnej, co jest prawdziwym atutem tej oferty. Brzmi nieźle, prawda? Też tak pomyślałem, kiedy przyszła do mnie testowa paczka z kartą SIM i, co żywo, zabrałem się za testy. Tu dodam jeszcze, by wybrzmiało to na wstępie, że z Red Bull MOBILE można korzystać właśnie poprzez włożenie do telefonu klasycznej karty SIM, jak i wybierając opcję eSIM - nie musimy się obawiać również żadnej dopłaty przy wyborze tego rozwiązania.

Red Bull to marka nierozerwalnie związana ze sportem, adrenaliną i życiem na własnych zasadach. Te cechy zostały zintegrowane z nowoczesnymi technologiami w Red Bull MOBILE, tworząc lifestylowy brand, który wyróżnia się na tle konkurencji. To propozycja dla tych, którzy cenią dynamikę, swobodę i transparentność. To cechy, które w ogóle definiują pewne nowe podejście do usług najróżniejszych - od wspomnianych platform streamingowych, po np. dyski w chmurze czy oprogramowanie. Subskrypcja realizowana na własnych zasadach, elastycznie i (uwaga, mądre słowo) skalowalnie to bez wątpienia coś, czym Red Bull MOBILE kusi i czym wybija się na tle konkurencji, zwłaszcza gdy dodamy do tego wspomnianą charakterystykę marki.

Jak to działa? Intuicyjnie, prosto i… cyfrowo

Proces aktywacji usługi jest w pełni cyfrowy i naprawdę super intuicyjny. Przedstawię go w krokach, bo nad czymś, co jest łatwe, intuicyjne i doskonale przemyślanie, nie trzeba się rozwodzić.

Wybierasz nowy numer lub przenosisz istniejący.

Wybierasz SIM lub eSIM – bez dodatkowych opłat za eSIM.

Zakładasz konto na stronie Red Bull MOBILE.

Pobierasz aplikację na telefon (możesz zeskanować kod QR na stronie Red Bull MOBILE).

Potwierdzasz tożsamość przez mojeID w aplikacji.

Dodajesz kartę płatniczą do cyklicznych rozliczeń.

To tak w skrócie. Klasyczna karta SIM przyjdzie do ciebie pocztą w starterze offline, zaś eSIM otrzymasz mailowo w pliku PDF, a następnie zainstalujesz szybko i sprawnie na telefonie. Cały proces jest szybszy i prostszy niż zamawianie jedzenia w popularnej aplikacji - serio, wiem coś o tym, bo z zamawiania jedzenia mógłbym pracę magisterską napisać. A poważnie - super jest to, że aktywując Red Bull MOBILE nie musimy użerać się z papierologią, czyli wszystkimi tymi umowami, podpisami - nawet aktywacja zwykłej, standardowej karty SIM ma tematy “biurokratyczne” ograniczone do szokująco przyjemnego minimum.

Aplikacja, czyli serce usługi

Aplikacja Red Bull MOBILE to prawdziwy majstersztyk intuicyjności. Jest prosta, klasyczna, mega czytelna i w pełni funkcjonalna. Za jej pośrednictwem aktywujesz karty, kontrolujesz przypisane numery, zarządzasz pakietami i wprowadzasz wszelkie zmiany – wszystko bez konieczności dzwonienia na infolinię czy wizyt w punkcie obsługi. Ten minimalizm i oddanie pełnej sprawczości w ręce użytkownika zasługują na brawa.

Co ciekawe, w aplikacji znajdziesz też live chat z konsultantem, a także szansę na zdobycie unikalnych nagród i gadżetów od Red Bulla, które pojawiają się tam co jakiś czas. Mamy więc wsparcie fachowców, kiedy jest nam potrzebne i jakiś element nęcący, zachęcający do aktywności - nie ma przecież nic lepszego niż okazjonalne dostawanie prezentów, prawda? Co więcej, każde doładowanie konta w aplikacji premiowane jest bonusowymi 10%.

Ceny i zalety, czyli czas na konkrety

Oferta Red Bull MOBILE charakteryzuje się minimalną biurokracją i maksymalną przejrzystością, co robi wrażenie. W ogóle im więcej tego tupu usług, realizowanych w myśl podobnej filozofii na rynku, tym lepiej. Wracając, w Red Bull MOBILE mamy:

90 dni nielimitowanego internetu na start dla nowych użytkowników,

po okresie promocyjnym (od 4. miesiąca) 60 GB transferu danych miesięcznie, w tym 10 GB w krajach UE,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, również w roamingu na terenie UE,

za 20 zł miesięcznie można dokupić nielimitowany internet, co oznacza, że cały pakiet (rozmowy, SMS-y, MMS-y i nielimitowany internet) kosztuje łącznie tylko 50 zł.

Usługa działa w zasięgu 5G od T-Mobile, co gwarantuje wysoką jakość połączenia.

Co z cenami? Mamy 30 zł za 30 dni, z rabatem 5 zł za zgody marketingowe, więc cenowo rzecz się broni. Dodajmy jednak całkiem niezłe, a w sumie to wręcz bardzo dobre promocje na start. Za pierwszy miesiąc zapłacimy 15 zł przy zakupie nowego numeru, a jeśli numer przeniesiemy, to będziemy płacić 15 zł przez pierwsze pół roku. I to jest już naprawdę turbo dobrą opcją.

No dobra, dla kogo Red Bull MOBILE?

Ta subskrypcja to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią dynamiczny styl życia, swobodę wyboru i proste, intuicyjne rozwiązania. Jeśli nie chcesz wiązać się długoterminowymi umowami i szukasz transparentności, Red Bull MOBILE jest dla ciebie. Innymi słowy, to oferta dla tych, którzy chcą zarządzać swoim życiem „na szybkości”, bez zbędnych formalności i biurokracji, typowych dla tradycyjnych telekomów.

Dodam jeszcze, choć to pewnie oczywiste, że to również doskonały wybór dla osób, które utożsamiają się z filozofią marki Red Bull – nowoczesnej, energicznej i dopasowanej do potrzeb wymagającego, młodego odbiorcy. Brak papierologii, transparentność i łatwość dokonywania zmian to jej znaki rozpoznawcze.

Polecam, a jakże, że polecam

Daję subskrypcji Red Bull MOBILE 4.8 na 5 punktów. Broni się świetną ceną, dużym pakietem danych idealnym do mediów społecznościowych, a także przejrzystością i prostotą zarządzania. Atrakcyjne promocje na start – 90 dni nielimitowanego internetu oraz obniżona cena za pierwszy miesiąc lub pół roku po przeniesieniu numeru – to mocne punkty tej oferty. Zdecydowanie zasłużona polecajka!

Plusy

atrakcyjna cena

łatwość instalacji i konfiguracji

dobre promocje na start: nielimitowany internet i zniżki

60 GB internetu na 30 dni

nielimitowany internet za 20 zł

zarządzenia całością przez wygodną aplikację

nagrody w aplikacji

Ocena Red Bull MOBILE 96% 4.8/5