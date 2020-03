Zwykło się zakładać, że router ze średniego segmentu musi mieć USB – jednak w praktyce całkiem często jest to zbędny dodatek. D-Link wychodzi naprzeciw klientom, którzy USB w routerze nie potrzebują, ale za to wymagają wysokiej wydajności i solidnego zasięgu.

Nie każdy potrzebuje USB w routerze

Po ostatnich testach modelu D-Link DIR-853, które to bardzo pozytywnie zaskoczyły nas wydajnością sieci bezprzewodowej, postanowiliśmy na testy wziąć odświeżony niedawno D-Link DIR-878/MT. Jest to naszym zdaniem optymalny pod względem obsługiwanej prędkości Wi-Fi wybór – mowa o AC1900, na którego obsłudze kończy wsparcie większość urządzeń mobilnych (w tym laptopów).

Solidne wykonanie to jeden ze znaków rozpoznawczych D-Link

Router zapakowany jest identycznie jak pozostałe z tej serii modele – całość jest porządnie zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie. W środku znajdziemy standardowy zestaw – zasilacz, kabel sieciowy (tu plus za estetyczną czarną taśmę) oraz zestaw instrukcji.

Od razu też widać, że wszystkie cztery anteny są na stałe przytwierdzone do routera. Domyślnie posiadają one trzystopniową regulację pochylenia (0/45/90°) oraz obrót w osi o 180°. Jednak gdyby z jakiegoś powodu konieczne było odchylenie anten w dół, to spokojnie można anteny nieco wysunąć z mocowań, co pozwoli na obrót o pełne 360°.

Obudowę wykonano z solidnego plastiku – materiał jest zbliżony do tego, którego użyto w przypadku anten, tak że całość wygląda spójnie. Powierzchnia jest gładka i matowa i, co ważne, praktycznie w ogóle się nie „palcuje”. W górnej części obudowy dodano akcent dekoracyjny z logo producenta.

Od góry widać też diodki – znajdziemy tu sygnalizację zasilania, statusu połączenia z Internetem oraz informację o pracy obu zakresów Wi-Fi. Jedyne, czego można powiedzieć, że zabrakło, to kontrolek od portów LAN.

Co ciekawe, od przodu nadal znajdziemy wycięcie na port USB, którego oczywiście w naszym modelu nie ma. Jest ono jednakże niezauważalne, jeżeli nie uniesiemy lekko routera. Warto jeszcze zaznaczyć, że obudowa jest dosyć masywna w tylnej części – wysokość 4 cm i poszerzenie podstawy z każdej strony o ponad centymetr wizualnie robi całkiem dobre wrażenie.

Na tylnej ścianie znajdziemy typowy zestaw portów: 4 x RJ45 dla sieci lokalnej oraz jedno takie złącze dedykowane dla sieci WAN. Tutaj również umieszczono wszystkie przyciski, służące kolejno do resetowania, aktywowania WPS, włączania/wyłączania Wi-Fi oraz włączania/wyłączania zasilania.

Ostatecznie od spodu znajdziemy cztery solidne gumowe nóżki, które gwarantują, że router stabilnie stoi na blacie. Nie zabrakło również otworów do montażu naściennego. Tradycyjnie znajdziemy tu także wlepkę z danymi do pierwszej konfiguracji.

Mocniejsze Wi-Fi, ale serce to samo

Producent postanowił pozostawić sprawdzony SOC MediaTeka (MT7621A). Analogicznie pozostawiono 128 MB pamięci operacyjnej oraz 16 MB pamięci Flash. Z jednej strony spodziewaliśmy się ulepszeń na tym polu, ale z drugiej strony wyniki modelu DIR-853 (bo to do niego się odnosimy) w niczym nie zawodzą, zatem i tu jesteśmy dobrej myśli.

Zmienił się natomiast układ odpowiedzialny za Wi-Fi - w przypadku obu zakresów mamy do czynienia z MediaTek MT7615N, co przekłada się na pełne wsparcie dla Wi-Fi 5 Wave 2 oraz modulację 4x4:4 w obu zakresach (względem 2x2:2 w przypadku DIR-853). Poniżej pełna specyfikacja:

Specyfikacja – D-Link DIR-878/MT

Standard sieci: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.3u Anteny: 4 zewnętrzne Transmisja: 2.4 GHz; 5 GHz;

MU-MIMO 4x4:4 w obu zakresach Procesor: MediaTek MT7621A 2 rdzenie 880 MHz RAM: 128 MB Pamięć FLASH: 16 MB Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPS Obsługa USB: brak Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: IPv6 PPPoE; Static IP / Dynamic IP; Static IPv6 / Dynamic IPv6;

PPTP/L2TP + Static IP; PPTP/L2TP + Dynamic IP; DS-Lite Porty: 4 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet, 1x RJ45 WAN Gigabit Ethernet Przyciski: Power, Reset/Restart, WPS, Wi-Fi On/Off Dodatkowe funkcje: Dynamic DNS; Static IP routing; Static IPv6 routing;

Obsługa UPnP IGD; Obsługa VLAN VPN: Tak (QuickVPN) Zarządzanie: Aplikacja mobilna;

Internetowy interfejs do konfiguracji i zarządzania;

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez interfejs internetowy;

Zapisywanie/przywracanie konfiguracji do/z pliku Zapora sieciowa: Network Address Translation (NAT);

Filtrowanie adresów IP: IP filter;

Filtrowanie IPv6;

Filtrowanie adresów URL;

DMZ;

Serwery wirtualne

