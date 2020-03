Portfolio drukarek atramentowych Epson to nie tylko sprzęty amatorskie, dla profesjonalistów czy zwolenników taniego druku w kolorze. To również monochromatyczne urządzenia jak Epson M1120, które są doskonałym zastępstwem dla druku laserowego.

W grudniu opisywaliśmy monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie do drukowania, skanowania i kopiowania. Jest to alternatywa dla mniej ekonomicznych i ekologicznych drukarek laserowych. Jednak nie każdy potrzebuje aż 4-w-1. Może okazać się, że w firmie, a nawet w domu, najistotniejsza jest ścieżka przenoszenia dokumentów na papier, czyli sam druk. Bo mimo że egzystujemy w czasach cyfrowych, wciąż papierowe kopie cyfrowych dokumentów są istotne.

Właśnie z myślą o takich użytkownikach kiedyś powstawały monochromatyczne drukarki laserowe, które z czasem zmieniły się z wielkich pudełek w niewielkie poręczne urządzenia. Druk igłowy to oddzielna historia, bo wciąż są miejsca, gdzie tylko taka technologia jest akceptowana. Dziś w czasach gdy musimy myśleć o kosztach i środowisku, tacy producenci jak Epson chcą, by pojęcie monochromatyczny druk utożsamiane było z drukiem atramentowym.

Seria drukarek monochromatycznych Epson

I tak oto powstała seria atramentowych monochromatycznych drukarek o symbolach M1100, M1120, M1140 i M1170, z których bliżej zapoznamy was z modelem Epson M1120. Tę niewielką drukarkę możemy kupić za około 800 złotych. To więcej, nawet dwukrotnie, niż za laserowy odpowiednik.

Ale podobnie jak w przypadku testowanego wcześniej Epsona MT3170, należy pamiętać, że cena użytkowania sprzętu to nie tylko cena zakupu. Eksploatacja Epson M1120 podobnie jak analogicznych urządzeń wielofunkcyjnych jest sporo tańsza niż użytkowania sprzętu laserowego. I wciąż możemy liczyć na sporą obciążalność i szybkość druku przy znacznie mniejszym zużyciu energii.



Epson M1120 po wyjęciu z pudełka przez zdjęciem plastrów zabezpieczających na czas transportu

Epson zapewnia rozszerzenie 12 miesięcznej gwarancji na 36 miesięcy po rejestracji na jego stronie. By Epson ją honorował, oddawana do serwisu drukarka nie powinna mieć przebiegu wyższego niż 100 tysięcy stron, a to przecież sporo.

Cóż można napisać o drukarce monochromatycznej? Bo przecież jej jedyną funkcją jest drukowanie. Zacznijmy od specyfikacji, a potem przejdziemy do cech, które mogą zachęcić was do wyboru tego właśnie modelu.

Specyfikacja Epson M1120

funkcje: drukarka

technologia druku: monochromatyczny atramentowy / pigmentowy / kropla 3 pl

format druku: A4

sugerowana gramatura papieru: 90 g/m2

druk bez marginesów: nie

wydajność zbiornika tuszu: do 6000 stron A4

rozdzielczość druku: 1440 x 720 dpi

szybkość drukowania: do 15 stron A4 na minutę

obsługa nośników o różnych rozmiarach / kopert: tak

podajnik papieru: pojemność 150 stron / do 10 kopert

obciążenie maksymalne: do 15000 stron miesięcznie

komunikacja: USB lub Wi-Fi (2,4 GHz, obsługa funkcji chmurowego druku w tym Epson Connect)

wymiary: 375 x 267 x 161 mm

waga: 3,5 kilograma

symbol pojemnika z tuszem, powiększona / standardowa pojemność: Epson 110 (120 ml) / Epson 110S (40 ml), w komplecie dwie butelki

Dlaczego Epson M1120?

Wiadomo że gdy wymagania są wysokie, to celem jest wybór urządzenia, które je spełni. Epson M1120 jest najciekawszą propozycją z perspektywy funkcjonalności. W porównaniu z najtańszą w serii drukarką mono M1100 dysponuje wbudowanym modułem Wi-Fi co znakomicie usprawnia użytkowanie sprzętu. Mamy nie tylko mniej kabli, ale też swobodę umieszczenia drukarki. Plus w zatłoczonym otoczeniu, ale też w warunkach sterylnego biura, w którym ważna jest tez estetyka.

Droższy M1140 ma te same funkcje co M1120, ale troszkę szybciej drukuje i ma wyższą rozdzielczość. Od użytkownika będzie zależeć czy 20 stron na minutę warte jest dopłaty w porównaniu z 15 stronami na minutę. A co do rozdzielczości, to przy standardowych dokumentach to co oferuje M1120 w pełni wystarczy. Prędkość może być istotna przy ciągłym druku większych partii tekstu. Gdy jednak ograniczamy się za każdym razem do kilku- czy kilkunastostronicowych dokumentów istotniejszy jest czas oczekiwania na pierwszą stronę. Ten jest podobny niezależnie od modelu drukarki i wynosi około 5-8 sekund.

Komfort obsługi na wysokim poziomie

Oprócz tego jak łatwo jest uruchomić zakupioną drukarkę, ważne jest także to jak wygodna jest dalsza obsługa i dostęp do informacji pomocniczych. W tym przypadku Epson M1120 zasługuje na pochwałę.

Instrukcja jest przyjazna i dokładnie wyjaśnia wszelkie aspekty korzystania z drukarki. Począwszy od ładowania tuszu, poprzez konfigurację ustawień sterownika włącznie z różnymi trybami druku wielostronnego, a skończywszy na poradach dotyczących konserwacji i czyszczenia sprzętu.

Istnieje tez możliwość kontrolowania zużycia nie tylko tuszu, ale obciążenia sprzętu. W sterowniku na Karcie konserwacja wyświetlona jest informacja o liczbie wydrukowanych stron, w tym stron od momentu wymiany (uzupełnienia) tuszu. Epson M1120 jest urządzeniem, w którego przypadku nie powinniśmy przekraczać 15000 stron wydrukowanych miesięcznie. To średnio 500 stron dziennie, zatem nawet praca w dość ruchliwym sklepie, w którym wystawia się sporo dokumentów zakupowych, nie będzie tutaj wyzwaniem.

Uruchomienie drukarki i sterownik

Procedura pierwszego uruchomienia drukarki Epson M1120 jest identyczna z tą, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku testowanego wcześniej urządzenia wielofunkcyjnego MT3170. Różnica polega na tym, że cały proces instalacji oprogramowania będzie realizowany z poziomu komputera. Przyciski drukarki pozwalają na nawiązanie połączenia Wi-Fi lub bezpośredniego Wi-Fi, ale nie ma tu wyświetlacza. Wszelkie informacje widoczne są albo na komputerze, albo są sygnalizowane przez różne sekwencje świecenia diod na obudowie. W instrukcji użytkownika dołączonej do drukarki podane są kolejne kroki od uruchomienia do napełnienia zbiornika drukarki tuszem, a także opisane są komunikaty wizualne.

Buteleczka tuszu Epson 110 wystarcza na prawie dwa napełnienia zbiornika w drukarce. Ma on pojemność 70 ml, a butelka 120 ml. Dlatego po pierwszym napełnieniu należy butelkę szczelnie zakręcić i zachować. Atrament jest dość wydajny, więc na kolejną „dolewkę” przyjdzie nam trochę zaczekać.

Podczas instalacji oprogramowania na komputerze nie będziemy atakowani propozycjami wielu dodatkowych aplikacji, cała funkcjonalność Epson M1120 mieści się bowiem w ustawieniach sterownika. Jedynym minusem, na który zwróciłem uwagę podczas instalacji, jest brak informacji o konieczności wcześniejszego włączenia Wi-Fi w celu skomunikowania drukarki z lokalną siecią.

Sterownik ma standardowy dla urządzeń Epson układ, ale liczba opcji jest ograniczona do tych, które mają sens w przypadku druku monochromatycznego. Możemy:

wybrać typ i orientację papieru oraz jakość druku,

włączyć ręczny druk dwustronny lub druk wielu stron na jednej kartce papieru,

drukarka oferuje też tryb cichy i tryb szybkiego druku (włączony standardowo),

dokumenty na stronie można skalować, ale nie mamy tu opcji druku bez marginesów (która jednak w praktyce przydaje się podczas druku zdjęć, a tych w drukarce mono raczej drukować nie będziemy),

opcje obrazu dotyczą jedynie regulacji jasności i kontrastu wydruku,

funkcja znaku wodnego zawiera rozbudowane opcje pozycjonowania, a także opcje nagłówka i stopki.

Opcja Uproszczony organizator zadań (należy ją zaznaczyć na karcie Główne w sterowniku drukarki) przyda się w przypadku druku w biurze, gdzie należy zaplanować druk większej liczby treści przy z góry określonych parametrach.

Epson M1120 w praktyce

Pierwszą rzeczą, która może nam rzucić się w oczy jest brak górnego podajnika papieru. Papier pobierany jest tylko z dolnej tacy i podczas druku owija się wokół prowadnicy. Tym samym stosowanie papierów o dużej gramaturze nie jest wskazane. Producent zaleca papier 90 g/m2 czyli tradycyjny papier biurowy, ale w praktyce nic się nie stanie jeśli skorzystamy z nośników o nieco wyższej gramaturze np. 110 g/m2, czyli wysokiej jakości papieru do druku atramentowego.

Podczas umieszczania papieru w podajniku możemy niechcący go zbyt głęboko wcisnąć. By uniknąć takiego biegu zdarzeń, Epson umieścił znaczniki rozmiaru papieru Letter i A4 na tacy podawczej.

Wydrukowane treści trafiają na tacę odbiorczą. Podobnie jak podajnik należy ją wysunąć z obudowy. Jej rozmiar jest wystarczający by pomieścić odbierane wydruki bez ryzyka ich zsunięcia się. Jak zwykle to jednak bywa, jest to element dość delikatny i nie powinien znajdować się poza obrysem biurka czy stołu na którym ustawiono drukarkę.

Hałas generowany przez drukarkę pochodzi głównie od elementów mechanicznych związanych z przesuwem papieru. W porównaniu z drukarką laserową nie jest głośniej, a raczej inaczej. Tam mamy monotonny dźwięk, a tutaj bardziej szarpany. Jeśli będzie to dla nas niekomfortowe należy aktywować funkcję Tryb Cichy w sterowniku. Drukarka będzie drukować wolniej, ale za to cicho.

Urządzenie podłączymy przez USB i wtedy możemy liczyć na co najmniej kilkusekundową zwłokę przy rozpoczynaniu druku, ale dla mnie komunikacja Wi-Fi to absolutna konieczność w dzisiejszych urządzeniach drukujących. W Epson M1120 Wi-Fi działa bez zarzutu.

Szybkość i jakość druku z Epson M1120

Epson M1120 zaskoczył mnie wysoką jakością druku nawet na tanim papierze do atramentówki. Mówiąc to mam na myśli około 15 zł za ryzę papieru o gramaturze 80 g/m2. Poniżej zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi przykładowe wydruki na takim papierze przy trzech ustawieniach jakości wydruku. Zastosowany tryb wysokiej prędkości z wyłączoną opcją druku cichego.



Niska czyli robocza jakość druku. To w tym trybie drukarka osiąga największą prędkość



Normalna jakość druku, która ustatysfakcjonuje większość użytkowników



Najwyższa jakość druku, sensowna tylko gdy mamy bardzo dobrej jakości papier

w trybie roboczym daje się odczytać tekst 4pt, ale dopiero 8pt zapewnia podstawowy komfort

w trybie normalnym tekst 4pt można spokojnie drukować, tekst 2pt zawiera błędy, ale niektóre partie są czytelne

w trybie wysokiej jakości mamy znaczącą poprawę jakości druku 2pt, duży wpływ będzie miała jakość zastosowanego papieru (stopień w jakim wsiąka i rozmywa się tusz na krawędziach), jeśli drukujemy na papierze niskiej jakości zastosowanie tego trybu nie ma sensu

Szybkość druku w przypadku ustawienia Papier standardowy i dużej prędkości druku jest następująca:

15 str/min dla trybu roboczego

13 str/min dla trybu normalnego

< 2 str/min dla trybu wysokiej jakości

Tryb roboczy to przede wszystkim mniej zużytego tuszu, ale prędkość podobna jak przy normalnej jakości druku. Za to tryb wysokiej jakości bardzo spowalnia urządzenie.

Podobnie jak aktywowanie opcji druku cichego, ale też jest wysoce prawdopodobne, że z tej ostatniej opcji skorzystają co najwyżej użytkownicy domowi, którzy chcą drukować późną nocą nie przeszkadzając innym domownikom.

Prędkości są zgodne z deklaracją producenta i wystarczające dla większości zastosowań biurowych, w których użytkować urządzenie będzie jedno, ew. kilka stanowisk. A także miejsc, w których drukuje się dużo, ale częściej w niewielkich porcjach.

Epson M1120 - o czym trzeba pamiętać

Jeśli zdecydujecie się na zakup Epson M1120 do domu lub do biura pamiętajcie o następujących rzeczach.

to urządzenie, które tylko drukuje, ale korzysta z trwałych odpornych na wilgoć i inne szkodliwe czynniki tuszy pigmentowych, co pozwala wykorzystać ją w przypadku dokumentów, które muszą mieć zagwarantowaną trwałość

możecie korzystać z Wi-Fi co pozwala ustawić drukarkę w dowolnym miejscu, a także drukować z chmury lub urządzeń mobilnych

możliwe jest drukowanie na nośnikach dłuższych niż standardowy rozmiar papieru A4, a także na kopertach

drukowanie na papierach artystycznych, czy też takich o wyraźnej fakturze, nie jest wskazane

drukarka w trybie roboczym, czyli z załadowanym papierem, musi mieć otwartą przednią klapę

wydajność tuszu w drukarce jest znacznie wyższa niż tonera dla drukarki laserowej zakupionego w podobnej cenie

odpady po druku atramentowym są dużo mniej szkodliwe dla środowiska niż po druku laserowym

odbiór wydruku odbywa się na wysuwanej tacy

Koszty eksploatacji

Wspomniałem, że drukarki atramentowe monochromatyczne są ekonomiczne w obsłudze. Epson M1120 podczas pracy zużywa około 14 W, w trybie gotowości 3 W, a po uśpieniu 0,7 W. Według producenta buteleczka z tuszem o symbolu 110 wystarcza na 6000 stron. Jej zakup to wydatek około 60 złotych. Można więc założyć, że nawet przy dwukrotnie mniejszej wydajności niż sugerowana, koszt tuszu dla jednej strony (standardowe pokrycie około 5%) wyniesie około 2 groszy.



Pierwsze kroki z Epson M1120 są pokazane jako rysunkowy schemat na wewnętrznej stronie pokrywy drukarki

Są w sprzedaży też mniej pojemne buteleczki o symbolu 110S (czasem określane mianem rozmiaru L, w przeciwieństwie do XL dla pojemników 110). Jednak przy cenie około 50 zł za trzy razy mniej tuszu (40 zamiast 120 ml) nie są one tak ekonomiczne jak duże pojemniki.

Te dodatkowe wydatki poniesiemy jednak nieprędko, bo już wraz z drukarką dostaniemy dwie duże buteleczki atramentu.

Epson M1120 - czy warto kupić atramentową drukarkę monochromatyczną

Miałem okazję używać drukarki laserowe jeszcze w czasie, gdy były one jedynym rozsądnym sposobem na tani stosunkowo wysokonakładowy druk w niewielkiej firmie. Testowałem też laserowe drukarki kolorowe emitujące sporo ozonu, których używanie w niewielkich pomieszczeniach graniczyło z absurdem. Druk laserowy zawsze był dla mnie wyznacznikiem gładkości krzywizn znaków i poniekąd wciąż jest.

Ale takie dążenie do perfekcji nie ma większego uzasadnienia, gdy weźmiemy pod uwagę negatywne czynniki związane z drukiem laserowym w pomieszczeniach, w których znajdują się pracownicy. Gdy uwzględnimy koszty i rozmiar materiałów eksploatacyjnych, które zamieniają się w odpady.

Drukarki atramentowe przebyły długą drogę i w końcu w większości zastosowań stanowią bezdyskusyjnie najlepszą propozycję dla firm różnej wielkości. A także w domowym zaciszu, gdy druk monochromatyczny jest najważniejszy. Uważam Epson M1120 za dobrą propozycję, gwarantująca wysokiej jakości druk tekstu i prostych diagramów (bo do tego ta drukarka została stworzona). Jego pewne wady są konsekwencją faktu, że jest to drugi najniżej pozycjonowany produkt tej kategorii w portfolio Epsona i nie deprecjonują wartości sprzętu.

Epson M1120 - plusy i minusy

wysoka wydajność - jedna butelka atramentu (na start z nowym urządzeniem dostajemy dwie) wystarcza na około 6000 stron,

wysoka jakość wykonania,

ładnie wygląda w biurze,

prosta obsługa,

wbudowana łączność Wi-Fi,

szybkość druku,

wysoka jakość druku z pomocą pigmentowego atramentu,

niskie koszty eksploatacji,

niewielkie rozmiary, łatwość w transporcie,

łatwy podgląd poziomu tuszu,

zintegrowany pojemnik na odpady atramentowe,

cicha praca w Trybie Cichym,

ekologia - niskie zuzycie prądu, brak emisji ozonu i mało cześci eksploatacyjnych do wymiany.



brak opcji automatycznego druku dwustronnego,

papier w kasecie wystaje poza obrys urządzenia,

nie ma górnego podajnika papieru (ograniczenie dozwolonej gramatury papieru).

86% 4,3/5