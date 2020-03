Jeżeli jesteś graczem e-sportowym, to szukasz monitora TN FHD 240 Hz, jeżeli pogrywasz tylko co niedzielę w Wiedźmina 3, to najlepiej spisze się IPS 4K w 60 Hz. Ale czy jest jakiś złoty środek? Jest! To właśnie LG 27GL850-B - 1440p i 144 Hz na ultra szybkiej matrycy NanoIPS!

Nie tak dawno temu zachwycaliśmy się monitorem z tej samej serii, ale kierowanym bardziej do entuzjastów – LG 38GL950-B. Tam nie było za bardzo mowy o kompromisach, ale też cena była bezkompromisowa. LG jednak nie pozostawia mniej zamożnych graczy z niczym i przygotował też model z niższego segmentu wyposażony również w matrycę NanoIPS!

LG 27GL850-B posiada wszystko, co do poważnego grania potrzebne – wysokie odświeżanie kompatybilne zarówno z FreeSync, jak i G-Sync, wysoką (ale nie przesadnie) rozdzielczość, HDR10 i niesamowicie niski czas reakcji (1 ms), nadal oferując świetną 10-bitową głębię kolorów matrycy IPS!”

Testowany monitor do gier otrzymaliśmy w typowym dla serii UltraGear kartonie, który gdyby nie rozmiar pewnie dobrze prezentowałby się na regale. W środku poza monitorem znajdziemy kabel DisplayPort 1.4 oraz nie jeden, a dwa kable HDMI 2.0 do podłączenia obrazu. W zestawie znajduje się również zasilacz o mocy 65 W, a także przewód USB 3.0 do zasilenia Hub USB ukrytego z tyłu obudowy.



LG UltraGear 27GL850-B

W zestawie wraz z monitorem LG UltraGear 27GL850-B otrzymujemy:

przewód DisplayPort 1.4

2x przewód HDMI 2.0

przewód USB 3.0

zasilacz 65W

Konstrukcja monitora jest z trzech stron praktycznie bezramkowa, choć oczywiście około 5 mm obszaru od krawędzi, mimo iż jest pod szkłem, nie służy do wyświetlania obrazu. Ramka na spodzie również nie jest przesadnie duża i ogólnie monitor prezentuje się bardzo nowocześnie. Również w pozycji „portretowej”.



funkcja Pivot

Skoro już przy funkcji Pivot jesteśmy, to można więcej o samej regulacji napisać. Co prawda nie możemy obracać ekranu na boki (bez ruszania nogi), ale możemy go odchylić w zakresie -2/+23°.



zakres regulacji odchylenia w LG UltraGear 27GL850-B

Nie zabrakło też regulacji wysokości i to w całkiem sporej rozpiętości – od 9 cm do aż 21 cm nad poziomem blatu.



regulacja wysokości w LG UltraGear 27GL850-B

Sama noga jest wykonana bardzo estetycznie, a przy tym solidnie. Nie zajmuje też przesadnie dużo miejsca, a regulacja wysokości odbywa się przy pomocy siłownika pneumatycznego.



podstawa monitora

W przeciwieństwie do swojego czterokrotnie droższego brata 38GL950, testowany monitor LG nie posiada podświetlenia RGB na ozdobnym ringu z tyłu obudowy. Sam ring jednak pozostał i zdobi monitor czerwonym metalicznym kolorem.



widok z tyłu

Złącza w LG UltraGear 27GL850-B

Z tyłu, nietypowo, gdyż w centralnej części monitora, znajdziemy panel z portami. Całość oczywiście jak na tej klasy sprzęt jest ładnie zamaskowana. Porty to kolejno jeden DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0 oraz jedno wejście USB 3.0 typu B, z którego pomocą nie tylko możemy obsługiwać monitor z poziomu systemu, ale też możemy podpiąć dwa kolejne urządzenia USB. Ostatni port wyjściowy to MiniJack 3,5 mm do podpięcia słuchawek.



LG UltraGear 27GL850-B - złącza

Sam monitor nie posiada głośników, ale słuchawki mogą być zasilane sygnałem dostarczonym do monitora przez HDMI. Poniżej zamieszczamy pełną specyfikację techniczną.

LG 27GL850-B Specyfikacja

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 2560 x 1440 px Czas reakcji: 1 ms (gtg) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 350 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: NanoIPS (matowa) Regulacja ułożenia: obrót - brak;

pochylenie 2 stopnie w dół i 22 w górę;

wysokość - od 9 do 21 cm nad blatem Głośniki: brak Porty: 2x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.4;

1x USB 3.0 typu B wejście;

2x USB 3.0 typu A wyjście;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium;

G-Sync Compatible HDR: tak, HDR10 Inne funkcje: funkcja DAS;

LFC;

Smart Energy Saving;

FlickerFree;

Black Stabilizer;

celownik;

pivot;

aplikacja OnScreen Control Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 4,2 kg bez podstawki, 6,1 kg z podstawką Wymiary: 614 x 274 x 575 mm z podstawką;

614 x 56 x 365 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 2 x przewód HDMI 2.0;

1 x przewód DisplayPort 1.4;

1x przedód USB 3.0 typu B Kolor: czarny Pobór energi: 0,3 - 39 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 2250 zł

Od spodu, na środku dolnej krawędzi umieszczono joystick do obsługi OSD, co omówimy na kolejnej stronie.