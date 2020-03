Jaki procesor do 500 zł? TOP 5

Zastanawiasz się jaki dobry i tani procesor wybrać? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z niższego przedziału cenowego. Wśród procesorów do 500 zł można znaleźć wiele ciekawych propozycji!

Jeśli zajrzycie do naszego rankingu procesorów, to szybko przekonacie się, że najwydajniesze modele mogą osiągać astronomiczne ceny. Jednak większość użytkowników nie potrzebuje tak dużej mocy obliczeniowej. W komputerze statystycznego Kowalskiego z powodzeniem sprawdzi się procesor w cenie do 500 zł - a aktualnie w tym segmencie możemy znaleźć wiele interesujących propozycji. Jeśli szukasz bardziej wydajnych procesorów, zerknij do naszego zestawienia polecanych modeli do 700 zł.

Obecna aktualizacja obejmuje modele Athlon 3000G, Ryzen 3 2200G oraz ostatni hit w niskim segmencie cenowym, czyli odświeżony model Ryzen 5 1600 wykonany w 12-nanometrowej litografii (Zen+).

Dobry i tani procesor do około 500 zł:

Jaki procesor do 300, 500 zł? Intel czy AMD?

W tej klasie cenowej znajdziemy nawet sześciordzeniowe/dwunastowątkowe modele, a to wszystko dzięki niespodziance AMD, czyli nowej rewizji procesora Ryzen 5 1600. Jeśli zależy ci na tanim i procesorze do zewnętrznej karty graficznej, to w tym momencie chyba nie znajdziesz nic ciekawszego.

Ze strony AMD w tym segmencie znajdziemy jeszcze taniego Athlona 3000G (budżetowa konstrukcja z budżetową zintegrowaną grafiką Radeon Vega 3) oraz całkiem przyzwoity model Ryzen 3 2200G z zintegrowaną grafiką Radeon Vega 8. Wielkim plusem tych procesorów jest możliwość podkręcania, jednak potrzeba do tego płyty głównej z chipsetem B350/B450 lub X370/X470.

W tym segmencie cenowym Intel ma do zaoferowania jedynie starszego Pentiuma oraz Core i3 9100F, który może się pochwalić zaledwie czterema rdzeniami oraz czterema wątkami.

Składacie niedrogi komputer i zastanawiacie się jaki procesor wybrać? Przygotowaliśmy więc zestawienie pięciu najciekawszych modeli w segmencie do 500 złotych.

Najlepsze procesory do 500 złotych

AMD Athlon 3000G









4,1/5 Ocena benchmark.pl Najwydajniejsze modele Athlon potaniały, natomiast te mniej wydajne... jakoś nie. Warto więc sięgnąć w tym momencie po najnowsze budżetowce AMD, bowiem ich cena jest bardzo zbliżona do starszych modeli. AMD Athlon 3000G wydaje się niczym nie różnić od starszego brata, czyli 240GE, ale jego zintegrowana grafika Vega 3 pracuje z taktowaniem o 100 MHz wyższym. Niby niewiele, ale zawsze coś. Reszta specyfikacji pozostaje bez zmian. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 2/4

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo - GHz

Nazwa kodowa Picasso

Podstawka AM4

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 35 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon Vega 3 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Intel Pentium Gold G5400









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pentiumy serii Gold oparte na 8-mej generacji Core (Coffee Lake), również wyposażone są w dwa rdzenie i cztery wątki, a ich TDP wynosi 54 W. Zintegrowana grafika zamieniła się na UHD 610, ale nie należy spodziewać się dużych zmian w stosunku do HD 610. Procesory te niestety nie zadziałają ze starszymi płytami głównymi - jak wszystkie modele Coffee Lake - wymagają płyt z chipsetem serii 3xx. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 2/4

Taktowanie 3.8 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 54 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika Intel UHD 610 Pokaż produkt Zobacz wyniki

Intel Core i3-9100F









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dziewiąta generacja Core może nie wprowadza jakichś kolosalnych ulepszeń, ale w sklepach można już ją znaleźć w cenach niższych niż 8 generacja. Dobrym przykładem jest właście Core i3 9100F - najtańszy Core i3 w ofercie Intela. Litera F w nazwie oznacza, że jest on pozbawiony zintegrowanej grafiki. Mamy tu do czynienia z czterema rzeczywistymi rdzeniami i brakiem technologii HT. Modele Core i3 poprzednich generacji mogły się pochwalić co najwyżej dwoma rzeczywistymi rdzeniami i technologią Hyper Threading (cztery wątki). Jak wszystkie procesory Intel Core 8-mej generacji, ten również (pomimo tej samej podstawki LGA 1151) wymaga płyt głównych z chipsetami serii 3xx. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/4

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.2 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak Pokaż produkt

AMD Ryzen 3 3200G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sklepowe zapasy APU Raven Ridge (seria 2xxxG) chyba się kończą, więc warto sięgnąć po aktualnie najnowsze modele jak choćby Ryzen 3 2200G. W odróżnieniu od Ryzen 5 3400G (aktualnie najwydajniejszy desktopowy APU) ten może się pochwalić tylko czterema rdzeniami i czterema wątkami (osiem wątków w modelu Ryzen 5) oraz grafiką Vega 8 (Vega 11 w modelu Ryzen 5). Pamiętajmy, że pomimo tego, że jest to seria 3xxx, to modele G oparte są na Zen+ (12-nm), a nie Zen2 (7-nm). W zestawie z procesorem dodawany jest cooler Wraith Stealth. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/4

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.0 GHz

Nazwa kodowa Picasso

Podstawka AM4

Litografia CPU 12 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Radeon Vega 8 Pokaż produkt Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 1600 Zen+/12nm









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowa rewizja procesora AMD Ryzen 5 1600 to prawdziwy hit. Wykonana w 12-nm (Zen+ - tak jak procesory serii 2xxx i 3xxxG) oferuje sześć rdzeni i dwanaście wątków bardzo niskiej cenie. Oczywiście jak każdy Ryzen, ten również jest odblokowany, więc miłośnicy podkręcania znajdą tu pole do popisu. W zestawie dodawane jest chłodzenie Wraith Stealth. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.2 GHz

Taktowanie Turbo 3.6 GHz

Nazwa kodowa Pinnacle Ridge

Podstawka AM4

Litografia CPU 12 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Pokaż produkt

