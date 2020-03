Jeśli szukacie szybkiej metody na konwersję lub kompresję waszych filmów wideo i naczelnym hasłem jest jakość przede wszystkim to trafiliście w dobre miejsce. Dziś możecie mieć to całkowicie za darmo w postaci aplikacji VideoProc. Ale śpieszcie się, oferta nie będzie wieczna.

Każdy profesjonalny filmowiec, podobnie jak fotograf, powie że nie ma filmowania bez późniejszej postprodukcji. To co pokażemy znajomym powinno być dopracowane pod każdym względem, a filmy wprost z aparatu czy smartfona nie muszą spełniać tego kryterium. Oczywiście mogą przyciągać uwagę widzów, ale gdy zechcemy się nimi współdzielić dostrzeżemy jak wiele nas jeszcze czeka.

A czeka nas choćby zapisanie pliku w rozsądnym rozmiarze, czasem odwrócenie kadru, przycięcie lub połączenie krótszych klipów. Zadanie proste w założeniu, ale gdy zechcemy tak edytować wysokiej rozdzielczości pliki nie tylko FullHD, ale 4K, a w niedalekiej przyszłości może nawet 8K, to okaże się, że stajemy przed sprawdzianem możliwości naszego sprzętu i oprogramowania.



Warto również wyposażyć się w dobry monitor do montowania filmów.

Wideo 4K - wymagania profesjonalne dziś, jutro już tylko amatorskie

Coraz lepsze parametry dostępnego dla większej grupy odbiorców sprzętu foto-wideo i smartfonów (Galaxy S20 filmuje przecież już w 8K) zachęcają do sięgnięcia po najbardziej wyśrubowane ustawienia zapisu. Smartfonowe wideo nierzadko zamienia się w pliki o rozmiarze kilkuset MB, nie mówiąc już o bezlusterkowcach. Oferują one takie formaty jak ProRes, który zamienia minutę wideo 4K w aż 5 GB plik. Filmowanie w 4K bez kompresji, w tak zwanym formacie RAW, to jeszcze więcej danych.

Przy tak dużych rozmiarach plików, amatorskie smartfonowe wideo 4K wydaje się niewielkim wyzwaniem. Jakże mylny to wniosek, dostrzegą to posiadacze każdego komputera, a już szczególnie tych starszych modeli. Dla nich wyzwaniem będzie nawet FullHD, które ma być wynikowo kilkunastominutową produkcją.

Do wideo najlepiej byłoby mieć bardzo wydajny komputer

Usprawniając naszego peceta, albo kupując nowego zorientowanego na edycję wideo należy zwrócić uwagę na przepustowość dysku. Wydajność dysków SSD nie stanowi większego problemu, ale tradycyjny talerzowy powinien pracować w trybie RAID, by nie stanowić wąskiego gardła. Nie należy oszczędzać też na szybkości pamięci RAM (wskazane DDR4 2666 MHz) i ogólnej wydajności platformy z procesorem (dwukanałowy RAM to oczywistość, wskazany procesor klasy AMD Ryzen 7 2700).

Procesor GPU to ostatni kluczowy komponent. Akceleracja GPU da o sobie znać im większa będzie rozdzielczość wideo, gdy postanowimy je podejrzeć przed konwersją lub zadamy sporo operacji na obrazie. Efekty specjalne to duża liczba matematycznych procedur, w których GPU sprawdza się idealnie.

Po co nam akceleracja sprzętowa

Dzięki akceleracji sprzętowej podczas edycji unikniemy zacięć obrazu, podgląd pojawi się w mgnieniu oka, a oczekiwanie na wynik konwersji nie zamieni się w wieczność, będziemy mogli się skupić na tym co najważniejsze. Uzyskaniu jak najlepszej jakości wynikowego wideo i jak najmniejszego rozmiaru pliku. Wciąż kluczowej cechy w przypadku wideo, bez względu na to jak szybki mamy dziś internet i jak pojemne pamięci masowe.

VideoProc - nie tylko alternatywa dla innych aplikacji

Wspomniane wcześniej optymalne wymagania sprzętowe dla edycji wideo 4K/HD mogą być przez nas wypełnione, ale też możemy stanąć przed wyzwaniem z mniej zaawansowanym, a wciąż wydajnym sprzętem wspierającym sprzętową akcelerację GPU. Użycie oprogramowania, które wykorzystuje ten potencjał będzie miało sens. Tym większy jeśli będzie to akceleracja pełna. Taką oferuje aplikacja VideoProc.

VideoProc jest z wyglądu analogicznym oprogramowaniem dla licznie dostępnych w sieci programów konwertujących pliki, takich jak Handbrake, Freemake czy MovAvi. A także narzędziem z opcjami do przycinania plików, kadrowania, łączenia, obracania, a nawet stabilizacji. Dodatkowo mamy opcje konwersji filmów DVD i zapisanych w plikach ISO, a także pobierania filmów z YouTube i nagrywania obrazu z kamery lub ekranu.

Pełną wersję VideoProc 3.5 teraz pobierzesz za darmo

Jeśli nie przekonują was zalety wydajnościowe to może zrobi to dostęp do pełnej wersji VideoProc 3.5. Uzyskacie go zapoznając się z recenzją producenta oraz pobierając z jego strony darmowy klucz, który odblokuje wszystkie funkcje VideoProc.

Dodatkowo jeśli zechcecie podzielić się informacją z jakich źródeł filmy będziecie edytować VideoProc, jakie urządzenia podczas pracy z wideo preferujecie i podacie maila dostaniecie szansę wygrania miesięcznego dostępu do YouTube Premium.

VideoProc - intuicyjny, ładny, ale też bardzo wydajny

Można powiedzieć, że dostajemy kombajn. Często wydajność takich programów nie idzie w parze z atrakcyjnym wyglądem interfejsu, ale w przypadku VideoProc twórcom udało się połączyć intuicyjność programu, rozmieszczenie opcji odpowiednio do ich priorytetu i przydatności z miłym dla oka oknem aplikacji. To istotne, szczególnie dla mniej zaawansowanych użytkowników, do których łatwiej dotrzeć czytelnymi piktogramami niż rozbudowanym ponad miarę menu.

Pod ta całą wierzchnią warstwą VideoProc kryje się pełna akceleracja GPU, której pozazdrościć mogą profesjonalne i kosztowne narzędzia. Producent określa ją mianem akceleracji 3 poziomu, czyli przyśpieszania zarówno dekodowania, enkodowania jak i przetwarzania obrazu. Czyli wspomnianego postprocessingu, który nie musi oznaczać efektów rodem z Hollywood, ale i tak jest wymagający.

Przetwarzanie obrazu to czynności takie jak edycja (łączenie, obracanie itp), transkodowanie (zmiana kodeka), skalowanie (w górę lub w dół) i korygowanie (synchronizacja, dostosowanie głośności, klatkarzu, przepływności itp.). Często dokonujemy tych operacji nawet nie zdając sobie sprawy, że są to wymagające działania, które można przyśpieszyć znacznie sprzętowo.

Jak bardzo przyśpieszymy przetwarzanie wideo i co nam to da

VideoProc wspierając sprzętowo te funkcje, jest w stanie osiągnąć nawet 47-krotny wzrost szybkości przetwarzania wideo HD i 7-krotny w przypadku wideo 4K. Jednocześnie nie wyciskając z komputera ostatnich potów. Mówiąc inaczej utrzymując jego temperaturę na umiarkowanie podwyższonym poziomie, przy obciążeniu procesora na poziomie 40% co pozostawia spory zapas mocy na inne czynności nawet w komputerach z niższej półki cenowej i wydłuża czas bezawaryjnej pracy sprzętu.

To oznacza, że komputer jest nie tylko chłodniejszy, ale też cichszy podczas pracy. Tym bardziej jest to mile widziane, gdy zajmujemy się edycją na laptopie, w którym chcemy mieć jak najdłuższy czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Wymagania sprzętowe dla VideoProc - minimum

Im szybszą mamy maszynę, tym większą płynność pracy daje nam VideoProc. Z poziomu 3 akceleracji sprzętowej skorzystamy jednak nawet na komputerach sprzed prawie dekady. Minimalne wymagania sprzętowe, by VideoProc pokazał swój potencjał to:

system: Windows 7 lub MacOS 10.6 albo nowszy

procesor Intel: 2. generacja Intel Core (2011 Sandy Bridge) lub nowszy (dla obsługi kodeka HEVC konieczny jest procesor 6. Generacji, Skylake)

grafika Nvidia: technologia Kepler (minimum GeForce GT 630) lub nowsze (sprzętowa obsługa HEVC wymaga kart typu GTX 960/950)

grafika AMD: rodzina Radeon HD 7700 i nowsze

Do tego warto zadbać o jak najszybszy dysk (RAID lub SSD z prędkością odczytu i zapisu rzędu 500 MB już wystarczy) i pojemną pamięć RAM. Wskazane 16 GB, ale także przy 8 GB program będzie działał koncertowo.

Oczywiście nawet jeśli nie spełnimy i tych wymagań, VideoProc i tak jest godną uwagi aplikacją za sprawą intuicyjnego procesu przygotowania treści wideo dla różnych urządzeń i usług internetowych. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że profile urządzeń obejmują nie tylko stare i dziś mało popularne produkty, co jest zmorą wielu darmowych narzędzi do konwersji wideo, ale też te najnowsze. Dla laika to bardzo ważne.

VideoProc w praktycznych zastosowaniach - jak i po co

Jeśli poczuliście się zachęceni do wypróbowania VideoProc i znalazł się on na waszych komputerach, zapraszam do przeglądu faktycznych możliwości tego oprogramowania. Aplikacja ma angielski interfejs, ale nie powinien on stanowić problemu.

Po uruchomieniu - decyzja co zrobimy

Po uruchomieniu aplikacji otwiera się okno wyboru narzędzia. Mamy cztery opcje:

Video czyli procedury konwersji filmów i dźwięków dla różnych urządzeń, operacje przetwarzania obrazu i jego prostej edycji oraz łączenia plików

DVD czyli opcje kopiowania płyt i ich obrazów ISO w postaci 1:1, kompresowania wybranych części płyty lub jej całości, zgrywania do archiwów MKV

Downloader czyli inteligentny analizator strony, który wykrywa wideo na stronie internetowej i wskazuje nam strumienie obrazu lub dźwięku, które możemy zrzucić na komputer

Recorder czyli narzędzie do rejestracji naszej aktywności na Pulpicie lub jego wskazanym wycinku (wraz z dźwiękiem) oraz opcją zapisu obrazu z kamery lub jego dołączenia do widoku Pulpitu. Recorder wspiera tryb zielonego ekranu.

Na co pozwala nam nasze GPU

Tuż po instalacji, a później po kliknięciu na ikonę Option w narzędziach Video lub DVD, wyświetli się nam podsumowanie funkcji akceleracji sprzętowej, które dostępne są za pośrednictwem naszego komputera. Jeśli klikniemy na Recheck wyświetlimy także obsługiwane maksymalne rozdzielczości dla kodeków H.264 i HEVC.

By wyłączyć akcelerację sprzętową, gdy pojawią się nieprzewidziane kłopoty, usuwamy zaznaczenie z pola Nvidia / Intel / AMD. Z kolei zaznaczenie pola Use High Quality Engine pozwoli uzyskać wyższą niż standardowo jakość konwersji co jest zauważalne na plikach wynikowych.



Główne okno narzędzia Video

W Downloader i Recorder tych opcji nie mamy, za to podobnie jak w pierwszych dwóch narzędziach możemy szybko wskazać Output folder czyli miejsce zapisu wynikowych plików. Powinno być ono odpowiednio pojemne.

Gotowe profile konwersji

W narzędziach Video i DVD mamy ikonę Target Format. Zawiera ona rozwijaną listę predefiniowanych profili konwersji wideo do różnych urządzeń jak i usług internetowych. Jeśli chcemy dokonać konwersji dla Samsung Galaxy wybieramy Samsung Device, to Samsung Mobile Video, a potem model smartfona lub ogólny profil Samsung.

Suwakiem szybko określimy jakość konwersji. Ustawienie LQ to najniższa jakość, ale i najmniejszy rozmiar pliku oraz szybkie przetwarzanie. Ustawienie HQ daje nam najwyższą jakość, ale wymaga więcej czasu na konwersję. Zwykle ustawienie suwaka pośrodku daje optymalne rezultaty przy zachowaniu akceptowalnie wysokiej jakości obrazu.

Gdy wybierzemy profil klikamy na Done. Wybrany profil zaznaczony jest jako ikonka w oknie narzędzia. Klikając na tę ikonkę dwukrotnie otworzymy rozszerzone ustawienia programu. Zwykle nie ma powodu by w nich grzebać, ale możemy tu zmienić klatkarz, rozdzielczość pliku, przepływność obrazu i dźwięku.

Zmienione ustawienia da się zapisać jako nowy profil po kliknięciu na Save as. Jeśli zachowaliśmy zmiany w oryginalnym profilu przycisk Restore Defaults przywróci początkową konfigurację.

Szybka konwersja wideo

Jeśli naszą intencją jest jedynie zoptymalizowanie rozmiaru pliku, to w narzędziu Video lub DVD po określeniu profilu wyjściowego wskazujemy źródło. W przypadku filmów ze smartfona czy aparatu przeciągamy ich pliki do okna VideoProc.

Każdy plik wyświetli się jako boks z podsumowaniem danych o kodeku i czasie trwania. Możemy dodać wiele plików, a po kliknięciu Run zostaną one masowo przetworzone i zapisane w określonym folderze wyjściowym.

Możemy też dodane pliki połączyć w jeden, co jest przydatne gdy nakręciliśmy wiele ujęć, które chcemy złożyć. W tym przypadku przesuwamy boksy w plikami w pionie by określić ich kolejność, a przed kliknięciem na Run zaznaczamy pole wyboru Merge. Do przesunięcia służą trójkątne ikonki, albo przytrzymujemy przycisk myszy na danym filmie aż kursor zmieni się w łapkę.

By usunąć dźwięk lub zmienić ścieżkę (możliwe w plikach DVD lub wielościeżkowych) klikamy na informacje o Audio przy miniaturze filmu. Usuwamy lub zmieniamy zaznaczenie przy dostępnym ścieżkach dźwiękowych.

Konwersja wideo z opcjami edycji

Każdy dodany do konwersji film ma pasek z dostępnymi opcjami edycyjnymi. Na przykład gdy klikniemy na Cut możemy przyciąć fragment filmu. Rotate obróci wideo zarejestrowane w niewłaściwej orientacji, a Crop przytnie niepożądane elementy w kadrze. Ta ostatnia opcja przyda się gdy mamy wideo wyższej rozdzielczości niż ta do której konwertujemy.

Opcja Effect prowadzi do efektów wideo, ale bardziej interesująca jest funkcja synchronizacji obrazu z dźwiękiem i zmiana prędkości odtwarzania. By dokonać zmian klikamy w oknie Edit Video na Audio & Video. Zmiana prędkości może mieć sens gdy film zarejestrowany jest z wysokim klatkarzem, a chcemy go wyświetlić w spowolnionym tempie lub na odwrót zależy nam na efekcie Hyperlapse.

Montaż poprzez przycinanie - funkcja Cut

Funkcja Cut polega na zaznaczeniu suwakami fragmentu filmu i wycięcie go przez kliknięcie na pomarańczową ikonę Cut. Na jednym klipie wycinanie możemy powtarzać, a kolejność fragmentów dowolnie dobrać poprzez ich przesuwanie na liście wycinków.

W ten sposób możemy dowolnie zaaranżować wideo. Dany klip możemy do edycji dodać kilka razy, a umieszczając pomiędzy inne wpleciemy je w ciąg wideo. Przypomina to pracę z nieliniowym edytorem wideo, choć w trochę mniej czytelny sposób.

Znak wodny na filmie - funkcja Watermark

Znak wodny przyda się zawsze gdy chcemy puścić wideo w obieg. Po wybraniu tej funkcji zaznaczamy pole wyboru Enable Watermark i działamy.

Możemy dodać tekst zapisany różnymi czcionkami i kolorami (Text), obrazek (Image) lub licznik upływającego czasu w filmie. Znak wodny ustawimy przesuwając go za pomocą myszy.

Przycinanie kadru - funkcja Crop

Przycinanie kadru to nic innego jak zaznaczenie kursorem myszy fragmentu filmu, który ma być rozszerzony na całe okno wideo. Trzeba tylko pamiętać, że niewystarczająca ilość pikseli w przyciętym fragmencie będzie skutkować spadkiem jakości.

Napisy w filmie - funkcja Subtitle

Napisy przydadzą się nie tylko w filmie wideo, który przypadkiem mamy tylko w wersji angielskojęzycznej (VideoProc ma nawet wyszukiwarkę napisów). Jeśli przygotujemy je samodzielnie, to będą one atrakcyjnym wzbogaceniem kręconych i montowanych przez nas filmów.

Toolbox - zakładka dla leniwych

Czasem nawet tak prosta aplikacja jak VideoProc może przytłoczyć nas skomplikowaniem, albo nie mamy czasu na zabawę i chcemy iść na skróty. Oprócz Szybkiej konwersji wideo mamy też szybkie aplikowanie zmian w pliku. Lista działań dostępna jest na zakładce Toolbox.

Zaznaczamy wybrane działanie i dodajemy film jak przy konwersji. Różnicą w porównaniu z profilami urządzeń jest to, że tutaj możemy wykonać tylko jedno działanie na plikach. Na przykład dokonać konwersji do pliku GIF.

Filmy DVD jak wideo też można przycinać i obracać

Funkcje edycyjne dla filmów wideo, są dostępne również dla DVD (uwaga: VideoProc nie obsługuje Blu-ray). Z tą różnicą, że podczas konwersji DVD możemy zajmować się tylko jedną płyta/obrazem jednocześnie.

Dlatego by uzyskać dostęp do opcji edycyjnych klikamy na Edit. Możemy tez zdecydować, które rozdziały filmu będą konwertowane. Klikamy na Chapters i usuwamy zaznaczenia z pól wyboru przy tych rozdziałach, które chcemy usunąć z wynikowego wideo.

Opcje kopiowania płyt lub tworzenia obrazów ISO znajdują się na zakładce Backup w oknie VideoProc.

Downloader - prościej się nie da

W narzędziu Downloader wystarczy wkleić link do strony z wideo i kliknąć Analyze. Potem wybieramy plik w formacie, który chcemy pobrać i gotowe. Wspierane są witryny YouTube, vevo, Vimeo, dailymotion, Facebook, metacafe i praktycznie każdą inną stronę, na której wideo jest załączone w standardowych formatach lub linkowane do wymienionych wyżej serwisów.

Recorder - pokaż innym co cię trapi lub cieszy

To narzędzie, które może zrobić furorę szczególnie w czasach nauki i pracy zdalnej. Pozwala połączyć obraz z kamerki internetowej z zapisem aktywności na ekranie. W sam raz dla nauczyciela i ucznia, który chce pochwalić się tym co zrobił na komputerze, albo ma z czymś problem, a wiadomo że obraz zastępuje tysiąc słów.



Nagrywanie zawartości okna w przeglądarce Chrome, widoczny kursor myszy

Dla ułatwienia możemy wyciąć fragment pulpitu czy okno i pokazywać aktywność tylko w tym regionie. Przycisk Rec działa jak każdy inny. Nagrane Filmy zmontujemy w narzędziu Video.

VideoProc - dałem mu szanse i nie zawiodłem się - gorąco polecam

Od dawna gdy chcę szybko przekonwertować wideo sięgałem po Handbrake, który nie sprawiał mi niespodzianek w postaci znaku wodnego producenta i większych ograniczeń. Mam na tyle wydajny komputer, że nie odczuwałem potrzeby wydajniejszej obróbki wideo. A przynajmniej tak mi się wydawało, bo większość filmów nagrywałem kiedyś w FullHD. Teraz gdy nagrywam często w 4K poczułem potrzebę zoptymalizowania swojej pracy.

Kupić szybszy komputer wydawałoby się najprostszym rozwiązaniem, ale przypadkiem trafił w moje ręce kod do VideoProc. Jeszcze zanim deweloper aplikacji zdecydował się na akcję rozdawania darmowego dostępu do tego narzędzia, do którego przetestowania zachęcam czytelników benchmark.pl.

Dałem VideoProc szansę i była to dobra decyzja. Przede wszystkim ze względu na znacznie obniżone obciążenie procesora, ale też ogólną akcelerację sprzętową, która działa, a nie jest tylko dopiskiem w opisie programu. Praca z 4K jest prawie tak samo komfortowa jak wcześniej z treścią FullHD. Poza tym VideoProc pokazuje podczas konwersji czy korzysta z akceleracji GPU, a to pozwala mi poczuć satysfakcję, że karta graficzna przydaje się nie tylko w grach.



Na zielono święcą się te nazwy tych komponentów, których sprzętowa akceleracja jest aktywna

Teraz mogę przeglądać internet, konferować w sieci, która ostatnio jest poddawana de facto ogromnemu obciążeniu przez internautów na domowym wygnaniu. A nawet edytować zdjęcia w oczekiwaniu na przekonwertowany film. Nic się nie zacina, żadne Windowsowe okienko nie znika, bo zabrakło zasobów.

Na starszych sprzętach (sprawdzałem na Intel Core i7 Sandy Bridge) korzyść z akceleracji sprzętowej jest mniejsza, ale nawet „staruszkom” polecam VideoProc choćby za interfejs użytkownika.

