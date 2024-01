Polscy Klienci będą mogli kupować usługi transmisji danych oparte o Starlink uzupełnione o transmisję sieci 5G.

Materiał sponsorowany przez ACO Solutions

Jarosław Nowicki, CEO ACO Solutions: Z ogromną satysfakcją informuję, że firma ACO Solutions została pierwszym w Polsce operatorem telekomunikacyjnym, który uzyskał status Autoryzowanego Dostawcy usług Peplink i Starlink, (Authorized Peplink and Starlink Solution Provider).

Dzięki temu wyróżnieniu, polscy Klienci będą mogli kupować usługi transmisji danych oparte o sieć satelitarną Starlink uzupełnione o transmisję sieci 5G.

Jest to usługa skierowana do tych firm, które nie mają dostępu do łącz światłowodowych, poszukują łączy zapasowych lub potrzebują szerokopasmowej łączności mobilnej na swoje samochody, autobusy, pociągi, czy inne pojazdy lub na statki i jachty pływające po całym świecie. Głównie w sektorze usług Enterprise czyli między innymi retail, energetyka, sektor usług bankowych.

ACO Solutions od ponad 10 lat dostarcza do biznesu i instytucji państwowych, bezprzewodowe, profesjonalne i niezawodne łącza bezprzewodowe oparte o technologie 4G i 5G, a dzięki uzyskaniu statusu Authorized Peplink and Starlink Solution Provider będzie mogło rozbudować je o to co najlepsze w technologii łącz satelitarnych LEO (Low Earth Orbit – satelity na niskiej orbicie): niskie opóźnienia, wysoką przepustowość i wzmocnienie bezpieczeństwa transmisji poprzez rozproszenie ruchu pomiędzy różnymi technologiami. Dzięki zaangażowaniu w rozwój obecności produktów Peplink w Polsce oraz zrealizowane projekty, jako pierwsza firma w Polsce ACO Solutions w 2023 roku uzyskało status Platinum Partner firmy Peplink.

Klienci ACO Solutions zyskają możliwość dostępu do Internetu czy sieci służbowej w dowolnej lokalizacji dzięki połączeniom cechującym się niezrywalnością, wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniam. Kluczowym elementem oferty jest opatentowany przez Peplink protokół VPN umożliwiający sumowanie przepustowości kilku łącz jednocześnie, płynne przełączanie ruchu między łączami oraz wysoki poziom szyfrowania.

Dodatkowo w ramach usługi ACO Solutions zapewnia swoim klientom szybkie wsparcie serwisowe i wymianę sprzętu w przypadku awarii oraz wiele innych ważnych udogodnień takich jak stałą, publiczna adresację IP, czy zdalne zarządzania terminalami Starlink.

O Peplink Inc

Peplink jest producentem urządzeń sieciowych i oprogramowania, które zapewniają niezawodną łączność. Oferując rozwiązania dla użytkowników działających w najbardziej wymagających środowiskach sieciowych, Peplink pomaga dziesiątkom tysięcy klientów zwiększyć niezawodność Internetu, podnieść przepustowość i obniżyć koszty łącz. Znana ze swojej oferty SD-WAN firma Peplink zapewnia pełną linię sprzętu sieciowego, oprogramowania i usług opartych na opatentowanych technologiach, aby zaspokoić potrzeby firm, od małych sklepów po duże przedsiębiorstwa.

O Starlink od SpaceX

Starlink zapewnia szybki Internet o niskim opóźnieniu użytkownikom na całym świecie. Jako największa i najbardziej zaawansowana konstelacja satelitów na świecie korzystająca z niskiej orbity okołoziemskiej, Starlink zapewnia szerokopasmowy Internet umożliwiający przesyłanie strumieniowe, gry online, rozmowy wideo i nie tylko. Starlink został zaprojektowany i obsługiwany przez SpaceX. Jako wiodący na świecie dostawca usług startowych, SpaceX wykorzystuje swoje głębokie doświadczenie zarówno w zakresie operacji na statkach kosmicznych, jak i na orbicie, aby wdrożyć najbardziej zaawansowany na świecie system szerokopasmowego Internetu.

