Parametry Internetu mobilnego w smartfonie mają duże znaczenie. Jak szybki Internet pozwoli na komfortowe oglądanie Netfliksa, filmów na YouTube, czy odtwarzanie muzyki na Spotify? Czy Internet 30 Mb/s będzie wystarczająco szybki?

Jak szybki Internet potrzebny jest do telefonu?

Jeśli zastanawiasz się jak szybki Internet potrzebny jest w telefonie, to przeczytaj ten artykuł. Możesz tutaj zmierzyć szybkość Internetu mobilnego w swoim smartfonie i przekonać się jaki jest wymagany Internet do YouTube, Netflix, Spotify czy Twitch'a.

Jak szybki Internet do telefonu pozwoli na komfortowe korzystanie z niego?

Komu w obecnych czasach chce się odpalać komputer tylko po to by obejrzeć film na YouTube lub posłuchać muzyki? Część z nas wciąż na codzień używa komputerów, coraz więcej użytkowników wybiera jednak urządzenia mobilne. W wielu przypadkach telefony już całkiem zastąpiły w naszych domach komputery. Powód jest oczywisty - dobry smartfon to urządzenie wszechstronne i uniwersalne, które zawsze mamy przy sobie. Wystarczy, że przyłożymy palec do czytnika lub telefon rozpozna naszą twarz i od razu możemy rozpoczynać korzystanie z aplikacji i Internetu. Nie bez znaczenia jest również możliwość używania smartfona w niemal dowolnym miejscu, także poza domem.

Czego używamy najczęściej? Przede wszystkim różnorodnych aplikacji społecznościowych, komunikatorów, czy po prostu przeglądarki internetowej. Ponadto oglądamy filmy na YouTube, słuchamy muzyki na Spotify lub Tidalu, wysyłamy e-maile, czy gramy w gry online. Nie zawsze jesteśmy w zasięgu sieci Wi-Fi, więc niekiedy musimy polegać na sieci komórkowej.

Warto zadać sobie pytanie: jak szybki Internet jest potrzebny w telefonie? Aby na nie odpowiedzieć, trzeba przyjrzeć się typowym wartościom przepływności (bitrate'u) jakie deklarują popularne serwisy.

YouTube (SDR) - jaka prędkość Internetu do oglądania filmików?





YouTube zaleca przepływność filmów Full HD w około 30 kl./s na poziomie 8 Mb/s. Innymi słowy Wasz smartfon musi mieć w danej chwili połączenie z siecią komórkową o szybkości przynajmniej 8 Mb/s. To minimum, aby film Full HD w 30 klatkach na sekundę działał płynnie i bez zacięć. Warto jednak pamiętać, że zwykle nasz telefon w tle ma też uruchomione inne procesy (oraz aplikacje), które też wykorzystują łącze. Możemy więc uznać, że bezpiecznym minimum przepustowości do oglądania YouTube będzie 10 Mb/s. Niektórzy zadają sobie pytanie: Internet 30 Mb/s w telefonie czy to dużo? Już teraz możemy odpowiedzieć - tak! Internet 30 Mb/s w telefonie, a nawet nieco wolniejszy, to wystarczająco szybkie łącze do większości zastosowań,

Według wcześniejszych zaleceń każda minuta oglądania filmów FHD 30 kl/s SDR może zabrać około 60 MB z naszego pakietu internetowego. Oczywiście może się to różnić w praktyce, bo każdy film ma inną kompresję (wpływa na rozmiar filmu i jego jakość). Do tego jeszcze trzeba doliczyć strumieniowanie dźwięku, ale audio podnosi zużycie Internetu w niewielkim stopniu (zazwyczaj 128-384 kb/s). Zestawienie przepustowości wideo i audio pokazuje nam też, że w celu zaoszczędzenia nieco transferu lub uruchomienia treści przy słabszym łączu warto zamienić film na podcast lub muzykę. Zawsze możemy też jednak użyć sieci Wi-Fi w celu zapisania materiału w pamięci naszego telefonu. Wtedy nie zużyjemy transferu do odtworzenia go w późniejszym czasie.

YouTube (HDR) - jak szybki Internet w smartfonie jest potrzeby?





Treści HDR na YouTube zużywają więcej danych - zalecany bitrate dla FHD 30 kl./s HDR to 10 Mb/s, a w 60 kl./s wzrasta o połowę do 15 Mb/s. Teoretycznie więc każda minuta zdejmuje z naszego pakietu internetowego 75 MB danych. Niezbyt długi filmik o długości 15 minut (lub 3-4 teledyski) w tej jakości “zjedzą” nam więc 1 GB.

Netflix i inne platformy VOD - jak szybki Internet w telefonie się przyda?

Serwisy VOD to w ostatnich latach prawdziwy hit. Oglądamy tam filmy, seriale, dokumenty, czy bajki. Jako przykład możemy wziąć Netflix, który na swojej stronie informuje o wymaganej przepustowości do komfortowego uruchomienia filmu. Podobnych parametrów możemy się spodziewać również w innych platformach - Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, itp. Więcej o wymaganej prędkości Internetu pisaliśmy w artykule "Jaka prędkość Internetu do Netflixa, HBO Max i innych VOD?".





Popularny Netflix deklaruje, że do bezproblemowego oglądania filmów HD wymagane jest 5 Mb/s, a Ultra HD 25 Mb/s. To wartości całkiem znośne - z płynnym odtwarzaniem filmów HD powinien poradzić sobie nawet smartfon w zasięgu dość słabego sygnału LTE (choć w praktyce różnie z tym bywa - wiele zależy od operatorów komórkowych i miejsca w którym jesteśmy). W pierwszym z tych przypadków możemy zużyć około 37,5 MB w ciągu minuty, a w drugim aż 187,5 MB.

Prędkość Internetu w telefonie 30 Mb/s powinna w zupełności wystarczyć do oglądania filmów i seriali VOD nawet w wysokiej jakości. Tu ograniczeniem może być jednak liczba dostępnego transferu. Film trwający 90 minut może zabrać kilkanaście GB z dostępnego transferu. Także tu możemy jednak skorzystać z opcji oglądania filmów zapisanych w pamięci telefonu. Warto więc pamiętać o tej opcji i zawczasu pobrać interesujące nas treści.

Jakiego Internetu mobilnego w telefonie wymaga Twitch

Streaming wideo na Twitch'a to maksymalnie 3,5 Mb/s, czyli nieco ponad 26 MB w ciągu minuty. Nie stanowi to problemu w większości sytuacji, chyba, że łącze internetowe jest dodatkowo zajęte przez inne usługi/aplikacje.

Spotify i Tidal - jaka prędkość Internetu w telefonie do słuchania muzyki?





Słuchanie muzyki obciąża łącze internetowe w znacznie mniejszym stopniu niż oglądanie filmów. W popularnym Spotify nawet przy ustawieniu wysokim lub bardzo wysokim nie powinniśmy mieć problemów. Typowy transfer to 160 - 320 kb/s.

Jeśli używacie głównego konkurenta Spotify, czyli usługi Tidal, to w trybie podstawowym bitrate jest zbliżony, ale w trybie Hi-Fi może wzrosnąć do około 1,5 Mb/s.

Pamiętaj o możliwości odtwarzania w trybie offline!

Zdecydowanie warto pamiętać o możliwości zapisywania materiałów wideo i audio w pamięci telefonu. Taką opcję mają płatne wersje większości aplikacji - Spotify Premium, YouTube Premium, Netflix, itp. Możemy zatem zachować treści w pamięci naszego smartfona lub tabletu. To świetna opcja m.in. przed wakacyjnym wyjazdem, czy jeśli będziemy przez kilka godzin jechać pociągiem lub samochodem. Pamiętajmy o tym w szczególności podczas wyjazdów zagranicznych. Tam mamy ograniczoną liczbę GB w ramach pakietu internetowego - w obrębie Unii Europejskiej to zwykle 1-5,5 GB na miesiąc (czyli - w najgorszym wypadku - kilka minut oglądania filmu na Netflix w najlepszej jakości…).

A w praktyce...

No właśnie - teoria wcale nie musi pokrywać się z praktyką, a powodów jest wiele. W czasie oglądania filmu smartfon nie wyłącza wszystkich innych funkcji i aplikacji. Działają one w tle i zazwyczaj łączą się z Internetem przesyłając mniej lub więcej danych (innymi słowy szybkość Internetu w telefonie musi być większa od maksymalnej przepływności filmu). Podczas oglądania YouTube mogą do nas przychodzić e-maile (często z załączonymi grafikami lub zdjęciami), powiadomienia tekstowe, a do tego telefon może przeprowadzać synchronizację plików i ustawień. To tylko kilka z wielu różnych możliwości jakie urządzenie może wykorzystywać w dowolnym czasie.

Ponadto szybkość połączenia jest silnie uzależniona od siły i jakości sygnału komórkowego. Gdyby tego jeszcze było mało, to kolejną zmienną są możliwości różnych smartfonów. Jedne obsłużą najszybsze standardy LTE, a inne nie.

Wzięliśmy dwa numery - jeden w sieci Orange, a drugi Virgin i przeprowadziliśmy test szybkości Internetu mobilnego (Speedtest) w dokładnie tym samym miejscu i o tej samej porze, blisko centrum dużego miasta. Oto rezultaty:

Speedtest - Virgin Mobile





Speedtest - Orange

Jak widać różnice są duże. Oczywiście nie oznacza to, że Virgin jest lepszy od Orange, bo w innym miejscu miasta lub poza miastem wyniki mogłyby być odwrotne. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, że w danej chwili na jednej karcie smartfon "pociągnąłby" niemal wszystko, a na drugiej mogłyby się pojawiać pewne problemy.

Warto dodawać solidny margines do treści, które chcemy strumieniować. Jeśli chcemy oglądać filmy Full HD SDR na przykład w 60 kl./s na YouTube, to do zalecanych 12 Mb/s powinniśmy doliczyć przynajmniej połowę, by mieć większą pewność (choć nie stuprocentową), że wideo będzie odtwarzane płynnie, a procesy w tle (inne aplikacje / usługi) nie będą w tym przeszkadzały. Czyli zamiast 12 Mb/s liczymy około 18.

Internet 30 Mb/s w telefonie - czy to dużo?

U wielu operatorów telekomunikacyjnych w Polsce możemy liczyć na prędkość Internetu LTE na poziomie około 30 Mb/s. Śmiało można stwierdzić, że taka przepustowość będzie wystarczająca dla większości użytkowników. Obejrzymy filmy VOD i na YouTube w maksymalnej jakości, możemy też komfortowo przeglądać Internet i pobierać pliki. Nawet jednoczesne uruchomienie kilku aplikacji używających Internetu nie spowoduje znacznego spadku wydajności łącza.

Możemy też powiedzieć, że Internet 10 Mb/s w telefonie to “przyzwoite” minimum. Wolniejsze łącze nie pozwoli na komfortowe używanie choćby tak popularnych aplikacji, jak YouTube lub Spotify.

Kiedy warto postawić na naprawdę szybki Internet w telefonie?

Wiele zależy od tego, w jaki sposób korzystamy z Internetu mobilnego, a także jakie są nasze oczekiwania. Dla jednego prędkość 10 Mb/s będzie w zupełności wystarczająca. Inna osoba stwierdzi, że strony internetowe ładują się ślamazarnie, a korzystanie z urządzenia mobilnego jest udręką. Jedną z sytuacji, kiedy warto zadbać o dużą prędkość Internetu w telefonie będzie moment, gdy użyjemy smartfona jako routera Wi-Fi. Możemy utworzyć punkt dostępu, a następnie podłączyć do smartfona laptopa, inne telefony, czy tablet. Rozwiązanie jest bardzo wygodne, pamiętajmy jednak o wspomnianej już zasadzie. Łączna przepustowość łącza jest rozdzielana pomiędzy podłączone do nadajnika (w tym przypadku - naszego smartfona) urządzenia.

Co wpływa na prędkość Internetu w telefonie?

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego Internet mobilny raz działa szybciej, a innym razem sporo wolniej, pochylmy się nad sposobem jego działania. Mamy nadajnik telekomunikacyjny (czyli antenę) i nasz odbiornik - smartfon. W idealnych warunkach odbieramy Internet z taką prędkością, na ile pozwala nasz smartfon (np. w zależności od posiadanego Internetu mobilnego - LTE, 5G, itp.). Oczywiście, antena może dawać możliwość podłączenia z ogromną prędkością.

Trzeba sobie jednak uświadomić, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami, którzy korzystają z łącza… Jeżeli z jednym nadajnikiem połączy się naprawdę dużo odbiorników, wszyscy odczują spadek przepustowości łącza. Taką sytuację obserwujemy w zatłuszczonych miejscach - na przykład na miejskich blokowiskach. Jeśli nie ma tam dostatecznie wielu nadajników, w danej okolicy Internet mobilny może działać dość wolno. Przykład tam znam niestety z autopsji - najwyraźniej operatorzy telekomunikacyjni nie nadążyli z rozbudową infrastruktury. Deweloperzy znacznie szybciej postawili wiele nowych bloków na wrocławskim Jagodnie…

Sporo zależy również od tego, jaka jest lokalizacja naszego odbiornika w stosunku do anteny, Jeśli dzielą nas zarówno spora odległość, jak i przeszkody, łącze internetowe będzie słabsze. Czasem wystarczy wyjść na zewnątrz budynku, aby od razu doświadczyć większej przepustowości. Niekiedy jakość odbieranego Internetu mobilnego zależy od wybranej przez nas sieci GSM. Być może rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć prędkość Internetu w telefonie jest po prostu zmiana operatora.

Jeśli Twoja sieć działa słabo w miejscach, gdzie często bywasz, możesz wykonać dość prosty i niedrogi test. Kup najtańszy starter innego operatora, włóż kartę SIM do swojego smartfona i sprawdź, jakie są parametry łącza. Oczywiście, można też zdać się na pomoc rodziny i przyjaciół, jeśli mają telefony w różnych sieciach.

Zatem, jak szybki powinien być Internet w telefonie?

Teoretycznie można stwierdzić, że optymalny jest internet 30 Mb/s lub szybszy, ale w praktyce my, użytkownicy, nie do końca mamy na to wpływ. W jednym miejscu na tej samej karcie SIM i tym samym smartfonie możemy mieć ponad 50 Mb/s, a w innym 10 lub 5. Tu wracamy do kwestii zasięgu nadajnika, czy ilości innych użytkowników Internetu w okolicy. Czasem jedyną opcją na zwiększenie szybkości Internetu w telefonie jest połączenie się z siecią Wi-Fi.

Jeśli chcecie się przekonać jak szybki Internet mobilny macie w danym miejscu i czasie, to skorzystajcie z naszego benchmarkowego Speedtestu. :)

