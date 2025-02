Sztuczna inteligencja pod okiem naukowców z Princeton stworzyła wyjątkowe chipy. Technologia, której użyły algorytmy jest zaawansowana, a naukowcy nie mają pewności jak dokładnie działa dzieło sztucznej inteligencji.

Zespół inżynierów z Princeton, korzystając z możliwości sztucznej inteligencji, opracował nowatorskie podejście do projektowania mikrochipów bezprzewodowych. Jak podaje portal Futurism, chociaż chipy te działają, naukowcy nie są w stanie w pełni zrozumieć ich konstrukcji.

Nowe podejście do tworzenia elektroniki

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie "Nature" pokazują, że dzięki uczeniu się, AI stworzyła układy, które przewyższają te zaprojektowane przez ludzi. Sztuczna inteligencja zaprojektowała chip zaczynając od rezultatu, a następnie uzupełniła luki w projekcie. Chipy te mogą zrewolucjonizować przemysł bezprzewodowy, który obecnie wart jest 4,5 miliarda dolarów i ma potroić swoją wartość w ciągu najbliższych sześciu lat. Tradycyjne projektowanie chipów jest czasochłonne i wymaga wielu prób i błędów, co czyni wykorzystanie AI szczególnie atrakcyjnym.

Kaushik Sengupta z Princeton podkreśla, że AI to narzędzie wspomagające, a nie zastępujące inżynierów. Badacz twierdzi, że nad projektami nadal muszą czuwać ludzie, którzy wyłapią wszelkie nieścisłości czy pomyłki. AI może jednak zwiększyć produktywność, przejmując bardziej rutynowe zadania.

„Nie chodzi o to, by zastąpić ludzkich projektantów narzędziami. Chodzi o zwiększenie produktywności za pomocą nowych narzędzi. Ludzki umysł jest najlepiej wykorzystywany do tworzenia lub wymyślania nowych rzeczy, a bardziej przyziemna, utylitarna praca może zostać przeniesiona na te narzędzia” - dodaje Kaushik Sengupta.

AI stworzyła działające projekty, jednak nie brakowało także tych wadliwych. To pokazuje, że ludzka kreatywność i innowacyjność są nadal niezbędne w procesie projektowania. Naukowcy planują rozwijać te technologie, łącząc mniejsze struktury w bardziej złożone układy.

Czy będziemy rozumieć jak działają wynalazki zaprojektowane przez AI?

Działające projekty i kolejne sukcesy we wprowadzaniu innowacji dzięki AI budzą nadzieje na przyszłość. Nie brakuje też głosów tych, którzy obawiają się, że wkrótce możemy korzystać z technologii, której działania nie do końca będziemy rozumieć. To kolejne wyzwanie dla naukowców, którzy muszą zrozumieć i kontrolować zaawansowane technologie.