Czysta szafa, czysta głowa – jak odświeżyć garderobę na wiosnę

Marka Haier we współpracy z ekspertką od organizacji przestrzeni i declutteringu zdradza sprawdzone triki oraz podpowiada, jak można łatwo zadbać o ubrania za pomocą innowacyjnych rozwiązań.

Odśwież swoje ubrania

Wraz z nadejściem wiosny przychodzi czas zmian – dłuższe dni, więcej słońca i... porządki! To doskonały moment, aby odświeżyć swoją przestrzeń, przeorganizować garderobę i zadbać o ubrania, by mogły służyć przez kolejne sezony. Jak zrobić to skutecznie i bez zbędnego chaosu? Mery Piotrowska, ekspertka od organizacji przestrzeni i declutteringu, podpowiada - Najlepiej zacząć porządki od szafy – to ona ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy cieszyć się nowym sezonem w pełni. Wyjmij wszystkie ubrania i zastanów się, które z nich faktycznie nosisz. Jeśli przez ostatni rok coś nie znalazło się w Twoich stylizacjach, istnieje niewielka szansa, że jeszcze po to sięgniesz.

Nie bój się także pozbywać rzeczy, ale jeśli masz wątpliwości, spróbuj metody pudełka rezerwowego: włóż ubrania, co do których nie masz pewności do pudełka i odstaw je na kilka miesięcy. Jeśli w tym czasie nie sięgniesz po daną rzecz – to znak, że czas ją sprzedać, oddać lub przekazać do recyklingu. Jednak niezależnie od tego, czy chowamy ubrania na kolejny sezon, czy je dopiero wyciągamy. Ubrania powinny być czyste i odpowiednio odświeżone - dodaje ekspertka.



Przed włożeniem wiosennej odzieży do szafy, ubrania należy odświeżyć lub uprać, aby pozbyć się kurzu i zapachów osiadających na tkaninach. To zadanie warto powierzyć innowacyjnemu sprzętowi, który dopasuje się do każdych potrzeb. Pralka Haier serii X11 to idealny przykład produktu, który zapewni spektakularne efekty prania, przy minimalnym zużyciu energii. Przy odświeżaniu ubrań warto skorzystać z krótszych programów, a także specjalnych funkcji, jak np. program Refresh. Dzięki niemu ubrania można odświeżyć w 20 minut za pomocą mikropary, eliminując zapachy, kurz i alergeny bez użycia detergentów.



Cenne porady, które odmienią Twoje pranie

Warto pamiętać o kilku prostych wskazówkach, które pozwolą, aby ubrania zachowały swoją jakość na dłużej.

1. Czytaj metki – to najlepszy sposób, by dowiedzieć się, w jakiej temperaturze prać odzież i czy ubranie nadaje się do suszenia w suszarce oraz prasowania.

2. Segreguj nie tylko kolorami, ale też materiałami – wełna, jedwab czy bawełna wymagają innej temperatury prania i delikatniejszego traktowania. Ułatwieniem przy tym zadaniu może być aplikacji hOn, w której znajduje się aż 60 dodatkowych programów, w tym przeznaczone dla tak delikatnych materiałów, jak jedwab i kaszmir. Dzięki czemu można łatwo dopasować idealny cykl za pomocą jednego kliknięcia.

3. Zapnij suwaki, ale rozepnij guziki – to drobny trik, który zapobiega uszkodzeniom tkanin.

4. Upewnij się, że bęben pralki nie ma wystających części - każdy wystające element może przyczynić się do powstawania dziurek w ubraniach. W pralce Haier serii X11 specjalna struktura bębna przypominająca maleńkie poduszki chroni tkaniny przed takimi uszkodzeniami.

5. Sprawdzaj kieszenie przed praniem – mała rzecz, o której łatwo zapomnieć.



Kto z nas nie uwielbia pięknego zapachu prania, który kojarzy się ze świeżością i czystością? Zapach ubrań jest równie istotny jak ich wygląd, a jego trwałość w dużej mierze zależy od sposobu prania i stosowanych detergentów. Warto pamiętać, że mniej znaczy więcej – nadmiar środków piorących może osadzać się na tkaninach, sprawiając, że ubrania tracą swoją lekkość i miękkość. Równie kluczowe jest wyjmowanie odzieży z pralki tuż po zakończeniu cyklu lub wybranie rozwiązania, które pozwoli na odłożenie tej czynności. Taką możliwość oferuje pralka Haier serii X11, która posiada technologię Ultra Fresh Air. Dzięki systemowi wtłaczania świeżego powietrza do bębna pranie może pozostać w pralce nawet przez 12 godzin – bez utraty świeżości i przyjemnego zapachu!

Dzięki kilku prostym nawykom i nowoczesnym technologiom dbanie o ubrania może stać się łatwiejsze i bardziej efektywne. Wiosenne porządki to idealny moment, by wdrożyć dobre praktyki pielęgnacyjne i cieszyć się piękną, zadbaną garderobą przez cały rok!

O marce Haier

Haier to globalny lider w branży dużego AGD, który od ponad 40 lat tworzy sprzęt, łączący nowoczesne technologie z komfortem użytkowania i trwałością. Marka oferuje innowacyjne, energooszczędne oraz niezawodne urządzenia, takie jak lodówki, zmywarki, pralki, suszarki, piekarniki i płyty grzewcze, okapy czy też winiarki. Jej celem jest dostarczenie nowoczesnych produktów, najwyższej jakości, spełniających stale zmieniające się potrzeby klientów. Marka dysponuje ośrodkami badawczo-rozwojowymi na wszystkich pięciu kontynentach, a ich zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas. Właśnie dlatego 4% obrotów firmy inwestowane jest w innowacje. Haier zatrudnia ponad 120 000 pracowników na ponad 200 rynkach na całym świecie. W Polsce marka działa od 2012 roku, zapewniając szeroką ofertę i oficjalną sieć serwisową, by użytkownicy mogli cieszyć się niezawodnością urządzeń przez lata.

