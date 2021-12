Nowe zmiany wykorzystują wprowadzony w modelach z 2019 roku (i wcześniejszych) zewnętrzny głośnik. Aktualizacja pozwala wykorzystać go w roli megafonu.

Zewnętrzne głośniki Tesli z kolejną funkcjonalnością

Aktualizacja dotyczy stosunkowo nowych modeli, bo tych wyprodukowanych w 2019 roku (i później). Wykorzystuje ona zewnętrzne głośniki, które zostały wymuszone przez prawo USA wedle którego samochody elektryczne przy niskich prędkościach muszą wydawać dźwięki dla bezpieczeństwa pieszych.

Dokładne działanie systemu przedstawił Ryan Shaw na swoim Twitterze. W skrócie: funkcjonalność pozwala odtwarzać na zewnątrz to, co mówi kierowca. To coś w rodzaju megafonu, z tym że nie jest konieczne stosowanie dodatkowych urządzeń.

Głośniki można też wykorzystać do odtwarzania muzyki

Niestety nie mogą to być całe utwory, a wyłącznie ich fragmenty - a to za sprawą zeszłorocznej aktualizacji, która umożliwia zmianę dźwięku klaksonu na wybrany przez kierowcę.

To rozwiązanie sprawiło, że Internet po jego wprowadzeniu został zalany przez różnego rodzaju nagrania wesołej twórczości kierowców Tesli.

Jak oceniacie nową funkcję Tesli? Przyda się, czy to raczej zbędny dodatek? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com