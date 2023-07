Nie podoba Ci się kształt opaski Mi Band, ale szkoda CI pieniędzy na dwa razy droższy smartwatch? Promocja w Rtv Euro może rozwiązać ten dylemat. Świetnie oceniany Amazfit GTS 2 Mini można dziś dostać w promocji za niecałe dwie stówki.

Okazja dnia: Amazfit GTS 2 Mini

W naszym rankingu tanich smartwatchy do 500 złotych, oceniliśmy Amazfit GTS 2 Mini jako dobry mały smartwatch z ekranem AMOLED. Tak dobry ekran w budżetowym zegarku wcale nie jest oczywistością, producenci bardzo często szukają oszczędności właśnie w wyświetlaczu. Amazfit jednak nie od dziś dobrze łączy sformułowania "dobry i tani".

GTS 2 Mini jest przyjemnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla kogoś kto poszukuje swojego pierwszego smartwatcha i dopiero bada ten grunt, chce nabyć prosty ale "dorosły" smartwatch dla dziecka, a także jeśli dysponuje niewielkim budżetem. Jest to tez dobry wybór dla osób o wąskich nadgarstkach - jako jeden z nielicznych smartwatchy nie będzie sprawiał wrażenia odziedziczonego po starszym bracie.

Amazfit GTS 2 Mini dostępny jest aktualnie w promocji w Rtv Euro Agd w cenie zaledwie 199 złotych.

Co znajdziemy w GTS 2 Mini?

Oprócz przyjemnego, dotykowego ekranu 1,5 cala, który zachowuje widoczność nawet na słońcu, znajdziemy tu cały szereg funkcji które dobry smartwatch posiadać po prostu powinien. Jest tu więc całodzienny pomiar aktywności (w tym kroków i szacowanych spalonych kalorii), 70 trybów treningowych do uprawiania sportu, pomiar bicia serca (pulsometr) oraz natlenienia krwi (pulsoksymetr), a także powiadomienia z telefonu, prognoza pogody czy sterowanie migawką aparatu w telefonie.

Zegarek jest kompatybilny zarówno z telefonami z Androidem, jak i iOS. Ogromną zaletą urządzenia jest także bateria - przy niezbyt intensywnym użytkowaniu zegarek będzie wymagał ładowania nie częściej niż 10 dni (oczywiście o ile nie będziemy używali prądożernego trybu Always On DIsplay). Czego nie ma? Nie ma płatności zbliżeniowych ani opcji rozmów telefonicznych. W tak skromnym urządzeniu nie ma też modułu GPS, ale to akurat nie dziwi - nie mają go także kultowe opaski Mi Band.

Inne piątkowe promocje warte uwagi:

źródło: informacja własna

Powyższa publikacja nie jest artykułem sponsorowanym, ale redakcyjnym przeglądem ogólnodostępnych promocji. Zawiera jednak linki afiliacyjne, z których ewentualne zyski wspierają redakcję finansowo, umożliwiając jej tworzenie treści niezależnych, a szczególnie cenionych przez naszych Czytelników. Skorzystanie ze wspomnianych linków nie wiąże się z żadnymi kosztami.