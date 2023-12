Moda na opaski sportowe monitorujące zdrowie i aktywność nie przemija. Choć wartych zakupu smartbandów jest raptem kilka, różnice między nimi są subtelne i wybranie najlepszego modelu może być trudne. Mamy nadzieję, że poniższy ranking opasek fitness doradzi Ci w zakupach.

Smartband - co to właściwie jest i do czego służy?

Trudno nie natknąć się w ciągu dnia na przynajmniej jedną osobę z opaską sportową na ręce. Niedrogie i zgrabne smartbandy, zwłaszcza spod znaku chińskiej marki Xiaomi, cieszą się w naszym kraju przeogromnym powodzeniem i są jednym z najczęściej nabywanych gadżetów elektronicznych współpracujących z telefonem. Dla osób nie tak bardzo zorientowanych w temacie - czym właściwie jest smartband i dlaczego tak wiele osób chce go posiadać?

Smartband (dosłownie "sprytna opaska") to niewielki, elektroniczny gadżet, który zastępuje klasyczny zegarek, ale oprócz wskazywania daty czy godziny rejestruje naszą całodzienną aktywność i wybrane parametry zdrowotne (m.in. kroki, tętno i sen), a także wyświetla powiadomienia z naszego telefonu komórkowego (jeśli jest on niedaleko). Choć nazwa "opaska sportowa" czy "opaska fitness" sugeruje przeznaczenie dla osób aktywnych i regularnie uprawiających sport - nie jest to do właściwie prawda.

Smartbandy mają głównie motywować użytkownika do tego, aby więcej się ruszał i świadomie zdrowiej funkcjonował, a kierowane są do zupełnie zwyczajnych użytkowników o różnorakich potrzebach i motywacjach. Sportowcy, czy osoby bardzo aktywne wybierają raczej zegarki sportowe lub wyspecjalizowane smartwatche, które wyposażono w moduł GPS, a także rozbudowane tryby treningowe. Oba typy urządzeń są znacznie masywniejsze, droższe, wykonane z wytrzymalszych materiałów i posiadają mnogość funkcji, która przeciętnej osobie zupełnie się nie przyda.

Czym się wyróżnia dobra opaska sportowa?

Podstawowe funkcje, które można znaleźć w większości dobrych smarbandów, to:

podawanie godziny i daty

krokomierz

orientacyjne liczenie spalonych kalorii

rejestrowanie aktywnie spędzanego czasu i snu

przypomnienia by wstać i się poruszać gdy siedzimy za długo

pomiar przebytego dystansu

rejestrowanie treningów np. biegania czy jazdy na rowerze

monitorowanie pracy serca (pomiar tętna)

wyświetlanie powiadomień z telefonu (wiadomości sms, email czy z Messengera)

wyświetlanie powiadomień o połączeniu telefonicznym

budzik i timer

Często jednak funkcji jest jeszcze więcej:

płacenie zbliżeniowe w sklepie (poprzez NFC)

prognoza pogody

sterowanie muzyką z telefonu

pomiar saturacji (nasycenia krwi tlenem)

kalendarz miesiączkowy

funkcja "znajdź telefon"

pomiar stresu

ćwiczenia oddechowe

latarka

Na bazie powyższego łatwo przyjdzie Wam określić, jakie funkcje są dla Was niezbędne, a co nie jest priorytetem. Jeśli chcielibyście wszystko powyższe i więcej, a do tego zależy Wam na większej precyzji w pomiarze pracy serca czy przebytego dystansu, warto rozważyć alternatywę w postaci zaawansowanego zegarka sportowego albo dobrego smartwatcha. No właśnie...

Smartband a smartwatch - jaka to różnica?

Odpowiedź na to pytanie nie jest już tak oczywista jak kiedyś. Granice pomiędzy opaską a smart zegarkiem mocno się zacierają i część sprzętów balansuje na granicy jednego i drugiego. Opaski stają się coraz większe i coraz bardziej zaawansowane, często zbliżając się do tanich smartwatchy. Wciąż jednak pewne punkty odniesienia mogą pomóc nam w rozróżnieniu z czym mamy do czynienia, a mianowicie: rozmiar, cena, czas pracy na baterii oraz wbudowany moduł GPS.

Jaki rozmiar i kształt najczęściej ma opaska aktywności? Najczęściej jest to urządzenie małe i lekkie, z wąskim, podłużnym ekranem, nierzadko w postaci "pastylki" wkładanej w pasek gumowy czy silikonowy. Coraz częściej spotyka się smarbandy wyglądem bliższe zegarkom, takie jak Xiaomi Smart Band 7 Pro czy Amazfit Band 7. Warto zwrócić też uwagę na zapięcie - w większości przypadków producenci stosują zapięcie na wtyk, który ma tendencję do rozpinania gdy o coś zahaczymy. O wiele lepiej pod kątem bezpieczeństwa sprawdza się klasyczne zapięcie stosowane w zegarkach, choć jest nieco mniej subtelne.

Ile kosztuje dobry smartband? Dobra i sprawdzona opaska sportowa to obecnie wydatek rzędu okolo 200-250 złotych, choć renomowane firmy spoza rynku chińskiego oferują swoje sprzęty za dwukrotnie wyższą kwotę. Opaski Fitbit czy Garmin pod kątem ceny wydają się mało konkurencyjne, zwłaszcza, że za 400-500 złotych można nabyć taniego smartwatcha. Jednak takie sprzęty również znajdują swoich nabywców - kupują je najczęściej osoby bardziej zorientowane na jakość wykonania i wiarygodność odczytów z czujników, a także osoby unikające urządzeń chińskich. Nie znaczy to wcale, że sprzęty ze wschodu, takie jak ogromnie popularny Mi Band, są słabo wykonane i z dokładnością danych mają nie po drodze. Czasy tandetnych i plastikowych urządzeń made in China nie minęły, jednak od kilku lat chińscy producenci wyraźnie pokazują, że potrafią projektować i produkować solidne urządzenia, zarówno estetyczne, jak i sprawnie działające, a do tego bardzo rozsądnie wycenione.

Jaki smartband wybrać? Ranking 2023:

Lepszy czas pracy na baterii? Często, choć nie jest to już regułą. Smartbandy z roku na rok stają się coraz większe, a z większymi ekranami i funkcją Always On Display najczęściej przychodzi krótszy czas pracy na jednym ładowaniu, zrównujący je z niektórymi smartwatchami. Wciąż jednak od opaski sportowej można wymagać od kilku do kilkunastu dni ciągłej pracy bez konieczności korzystania z ładowarki, podczas gdy w przypadku bardzo zaawansowanych smart zegarków dwie doby to pełen sukces.

Wbudowany odbiornik GPS. Aby śledzenie przebytego przez użytkownika dystansu przedstawiało stan naprawdę bliski prawdzie, producenci wykorzystują wbudowane moduły GPS. To świetna rzecz, acz dla przeciętnego użytkownika opaski raczej niepotrzebna, zwłaszcza, że wyeliminowanie modułu GPS pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji urządzenia. Nic dziwnego zatem, że prawie każda opaska sportowa jest pozbawiona tego ulepszenia i ustala przebyty przez użytkownika dystans orientacyjnie (na bazie akcelerometru i algorytmów) albo korzysta z GPS w naszym telefonie, o ile mamy go przy sobie.

Mogłoby się wydawać, że z uwagi na rozmiar i design, opaski sportowe bedą raczej damskim gadżetem, o wiele lepiej pasującym do drobniejszego, kobiecego nadgarstka niż duże smartwatche. Nic bardziej mylnego. Smartbandy stały się urządzeniem całkowicie uniwersalnym i oferowane naczęściej w czarnej wersji unisex, nabywane są przez obie płcie. Panie mogą zresztą dziś wybierać ze sporej liczby dedykowanych im smartwatchy dla kobiet. Nie zabrakło też opasek fitness dedykowanych dzieciom - zainteresowanych odsyłamy do naszego rankingu smartwatchy i opasek dla dzieci.

W poniższym zrestawieniu polecanych opasek sportowych postawiliśmy przede wszystkim na cenione przez użytkowników modele słynące z intuicyjnej i bezproblemowej obsługi, w tym kilka cechujących się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Większość opasek działa bezproblemowo z niemal każdym telefonem, a wszystkie zakupić można w polskich sklepach. Zestawienie zdominowali producenci z Chin, próżno tu jednak doszukiwać się jakiejś głębszej ideologii - po prostu w tym segmencie sprzętów elektronicznych Chińczycy odnaleźli się po prostu doskonale, zostawiając w tyle konkurencję już dobre 3 lata temu.

Polecane opaski sportowe:

Xiaomi Mi Band 8 - najnowsza i najlepsza opaska od Xiaomi Ocena benchmark.pl









4,9/5 Najnowsza wersja najpopularniejszej na rynku opaski sportowej Mi Band, według wielu recenzentów i użytkowników uznawana za najbardziej udaną. "Ósemka" działa bardzo płynnie, jest też ładniejsza i praktyczniejsza niż poprzedniczki - chociażby dzięki odejściu od mocowania jej w pasku niczym pastylki (ma teraz wpinane paski, można też ją nosić jako naszyjnik). Mi Band 8 to opaska niemal kompletna - mamy tutaj bardzo ładny i jasny wyświetlacz AMOLED (z automatyczną jasnością i 60Hz odświeżaniem), niezły pulsometr, krokomierz, pulsoksymetr, całodobowe monitorowanie aktywności, pomiar snu, powiadomienia z telefonu czy funkcję "znajdź telefon". Słowem, wszystko czego potrzeba w dobrej opasce. Czas pracy na baterii również należy zaliczyć na poczet zalet, bo Mi Band 8 wymaga ładowania co 10-12 dni, o ile nie włączymy trybu stałego podświetlenia (wówczas czas pracy skróci się mniej więcej o połowę). Opaska oferowana jest w bardzo dobrej cenie - zapłacimy za nią 150-200 złotych, co przy tej jakości i funkcjonalności jest naprawdę niską kwotą. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji

Typ komunikacji bezprzewodowy

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy 10-14 dni

Wyświetlacz (przekątna) 1,62 cale/cali

Xiaomi Mi Band 7 NFC - opaska sportowa z płatnościami zbliżeniowymi Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli zależy nam na tym, by móc płacić w sklepie przy pomocy opaski aktywności, Xiaomi MI Band 7 NFC to właściwie najlepszy wybór (o ile nie jedyny w tym przedziale cenowym). Kupując opaskę należy uważać, bowiem jest też wersja bez płatności, która nie ma w nazwie dopisku NFC. Jest to model nieco starszy, acz w żadnym wypadku nie stary. Mi Band 7 wyposażony jest w niemal te same funkcje co nowsza wersja opisywana powyżej, ale ma jeszcze charakterystyczną dla Mi Bandów postać pastylki wpinanej w pasek i zabrakło w nim automatycznej regulacji podświetlenia. Dla poszukujących dobrej opaski fitness - solidna i sprawdzona propozycja. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 192x490 px

Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, alarm, znajdź telefon, płatność zbliżeniowa, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, NFC, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Wyświetlacz (przekątna) 1,62 cale/cali Zobacz recenzję

Huawei Band 8 - dobry i tani smartband od Huawei Ocena benchmark.pl









4,7/5 Nie każdemu kształt Mi Bandów odpowiada, stąd można skierować się ku nieco bardziej standardowym kształtom, na przykład ku opasce od Huawei. Na rynku dostępne są w tej chwili Huwei Band 7 oraz Huawei Band 8, pomiędzy którymi różnice są praktycznie kosmetyczne. Satysfakcja z użytkowania jest tutaj podobna, stąd w zestawieniu umieszczamy tę nowszą. Opaska Huawei ustępuje Xiaomi pod kątem ekranu (AMOLED jest tutaj mniejszy, nieco ciemniejszy i nie ma czujnika światła, który znajdziemy w Mi Band 8), natomiast przoduje w precyzji pomiarów. Pomiar pulsu, krokomierz, czy monitorowanie snu działają tutaj nieco precyzyjniej i odczyty nie odbiegają dalece od tych oferowanych przez zegarki smart z niższej i średniej półki. Huawei Band 8 działa całkiem długo na baterii (do 10 dni bez stałego podświetlenia) i zapewnia właściwie wszystko co potrzeba, poza płatnościami zbliżeniowymi. Mamy więc pulsometr, krokomierz, liczenie spalonych kalorii, pomiar natlenienia krwi, powiadomienia z telefonu czy przydatne drobnostki typu alarm i prognoza pogody. Urządzenie jest wodoodporne, stąd nie trzeba go ściągać aby wziąć prysznic, ma też z boku przycisk fizyczny, uzupełniający obsługę dotykową. W sprzedaży opaska ta jest dostępna w 3 kolorach - czarnym, zielonym i różowym. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 194x368 px

Funkcje opaski krokomierz, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, znajdź telefon, pomiar saturacji, wykrywanie snu, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 5.0

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Wyświetlacz (przekątna) 1,47 cale/cali

Amazfit Band 7 - opaska sportowa z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,6/5 Amazfit Band 7 to kolejna propozycja smartbanda z poszerzonym i prostokątnym ekranem, choć pod kątem konstrukcji Amazfit okazuje się być opaską "pastylkową", wkładaną w pasek.Urządzenie wyróżnia dobra bateria, która, jeśli nie będziemy uruchamiać absolutnie wszystkich stałych pomiarów i funkcji Always On Display, pozwoli na działanie przez niemal dwa tygodnie. Na rynku polskim opaska ta dostępna jest nie tylko w wersji czarnej, ale także w beżowej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 198x368 px

Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, prognoza pogody, alarm, timer, pomiar saturacji, sterowanie muzyką

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy 10 dni lub więcej

Wyświetlacz (przekątna) 1,47 cale/cali

Xiaomi Mi Band 8 Active - tania opaska sportowa Ocena benchmark.pl









4/5 Wbrew nazwie Mi Band 8 Active nie ma zbyt wiele wspólnego z opaską Mi Band 8, jest raczej jej znacznie skromniejszą, bardziej kanciastą siostrą. W gruncie rzeczy jest też delikatnie ulepszoną kopią dostępnej na rynku opaski Redmi Smart Band 2. Mi Band 8 Active oferuje wszystkie bazowe funkcje opaski fitness - zliczy kroki, zapewni powiadomienia z telefonu, zmierzy puls. Przy odrobinie szczęścia (czyli w promocji) da się ją kupić za około 100 złotych. Nawet jeśli wziąć pod uwagę słabszy technologicznie ekran TFT i mało wysublimowane wykonanie urządzenia, jest to świetna relacja ceny do możliwości. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (rozdzielczość) 172x320 px

Typ komunikacji bezprzewodowy

Wyświetlacz (technologia) TFT LCD

Wyświetlacz (przekątna) 1,47 cale/cali

Fitbit Luxe - najmniejsza opaska ftiness Ocena benchmark.pl









4,3/5 Fitbit Luxe to zdecydowanie jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. Ekran AMOLED jest bardzo wyraźny i dobrej jakości, ale bardzo maleńki. Taki smartband może być idealną propozycją dla osób o bardzo drobnych nadgarstkach. Choć pod kątem funkcji Luxe zdecydowanie nie należy do najbardziej rozbudowanych (a przy tym jest sprzętem drogim), wyróżnia się na tle innych opasek estetyką i jakością wykonania, chociażby z uwagi na obecność stali nierdzewnej i wygodny pasek. Fitbit Luxe dostępna jest także w wariancie z bransoletą - wygląda wówczas jak biżuteria. W przypadku aktywności fizycznej opaska może wykorzystywać GPS z telefonu w celu dokładniejszego rejestrowania przebytego dystansu. Wymaga ładowania mniej więcej dwa razy w tygodniu, dostępna jest w trzech kolorach: biało-złotym, ciemnoróżowym i czarnym, a także w droższym wariancie jasny róż + bransoleta. Jeśli ktoś chce uniknąć zakupu opaski od chińskiego producenta, może być skazany na wybór opaski od Fitbit. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr, alarm, pomiar saturacji

Typ komunikacji bezprzewodowy

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Średni czas pracy 4-5 dni

Google Fitbit Charge 6 - opaska sportowa z płatnościami Google i GPS Ocena benchmark.pl









4,3/5 Inną propozycją od marki Fitbit jest opaska Charge 6. Ponieważ Fitbit zostało przejęte przez Google, nie dziwią takie zaskakujące w smartbandzie funkcje, jak mapy Google (w wersji okrojonej: turn by turn), płatności zbliżeniowe Google, czy sterowanie YouTube Music. Model ten jest większy niż Luxe, stąd możemy liczyć na nieco mocniejszą baterię, którą ładować będziemy nie częściej, niż co tydzień. Producent deklaruje ulepszone wyniki pomiaru tętna, podkreśla też obecność GPS (choć jego precyzja jest dość przeciętna). Minusy? Za dostęp do bardziej wyspecjalizowanych funkcji należy wykupić dostęp do Fitbit Premium (darmowe przez pierwsze pół roku). Charge 6 dostępna w 3 kolorach: czarnym, beżowym i koralowym. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), GPS, alarm, znajdź telefon, pomiar saturacji, płatność zbliżeniowa

Typ komunikacji bezprzewodowy

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Wyświetlacz (przekątna) 1,04 cale/cali

Pomiędzy opaską a czymś większym

Alternatywą dla opasek aktywności, z roku na rok coraz większych, mogą być urządzenia stojące trochę na pograniczu pomiędzy smartwatchem i smartbandem. Szczególnie interesujące wydają się tutaj dwie propozycje:

Huawei Watch Fit SE - polecana opaska fitness z GPS Ocena benchmark.pl









4,5/5 Opaska Huawei Watch Fit SE powstała na bazie modelu Huawei Watch Fit i z założenia ma być jego nieco skromniejszą, mniejszą, a przede wszystkim tańszą wersją. Jak większość sprzętów Huawei jest wykonana bardzo estetycznie i zbiera sporo pochwał za wyświetlacz i tarcze. Co rzadkie, mamy tutaj wbudowany GPS, nie zabrakło też standardowych funkcji: krokomierza, pulsometru, monitora snu, powiadomień czy pulsoksymetru, natomiast nie zapłacimy tą opaską w sklepie. Bateria jest przyzwoita, opaski nie trzeba ładować częściej niż co 5-6 dni. Watch Fit SE jest większa niż smartbandy opisywane przez nas wcześniej, stąd jeśli ktoś ma drobne nadgarstki, zdecydowanie powinien najpierw zrobić do niej przymiarkę (ekran AMOLED 1.64 cala). Opaska oferowana jest w trzech kolorach: czarnym, różowym i niebanalnym niebieskim. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Wymiary 46 x 30 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne nie

Xiaomi Smart Band 7 Pro - smartwatch, który miał być opaską Ocena benchmark.pl









4,3/5 Wiele osób spodziewało się, że Xiaomi Smart Band 7 Pro będzie długo wyczekiwaną, wyposażoną w GPS wersją kultowej opaski Mi Band. Niestety, producent zrezygnował zupełnie z opaskowej wersji, finalnie więc otrzymaliśmy produkt zegarkopodobny, który wprawdzie wyposażono w świetny wyświetlacz, GPS i sporo funkcji, jednak nie jest już urządzeniem małym, jest wyrażnie droższa niż pierwowzór i nie pozwala na płatności zbliżeniowe. Ten model nie podbił rynku, aczkolwiek teraz, gdy nieco staniał, może stanowić dobrą propozycję dla tych, którym zwyczajna opaska przestaje już wystarczać, a na dodatek mają sporo sympatii do marki Xiaomi. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Wymiary 28.8 x 11 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, monitor tętna, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne nie

Podsumowanie - jaką opaskę sportową warto kupić?

Odpowiedź jak zawsze jest ta sama, nasza ulubiona - to zależy. Na pewno nie warto oszczędzać, kupując tani produkt nieznanej marki za 60 złotych. Urządzeniom tym daleko jest do niezawodności, a wiarygodność ich pomiarów bywa bardzo słaba. Warto założyć budżet w okolicach 100-300 złotych i zweryfikować jaka opaska w założonym budżecie będzie najbliższa osobistym wymaganiom

Jeśli chcesz schudnąć i zdopingować się do większej liczby kroków, wystarczy C prosty tracker, w postaci Mi Band 7 czy 8. Jeśli w pracy nie możesz zerkać na telefon, ale chcesz mieć oko na powiadomienia, możesz wybrać nieduże urządzenie z nieco większym ekranem, który ułatwi ich odczytywanie - Amazfit Band 7 czy Huawei Band 8. Biżuteryjny sznyt na bardzo drobnym nadgarstku? Fitbit Luxe będzie solidnym wyborem. A jeśli zależy Ci na tanim urządzeniu, które pomoże Ci trzymać się dobrych nawyków, a do tego chcesz móc płacić nim w sklepie - pozostaje Ci zakup Xiaomi Mi Band 7 NFC lub Google Fitbit Charge 6.

Masz swój sprawdzony model? Podziel się swoją rekomendacją z innymi w komentarzu!

