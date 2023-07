TCL w tym roku stanowczo nie próżnuje. Do testów wybraliśmy wysoki model nowej generacji, to jest TCL C845 w rozmiarze 65”, wyposażony w podświetlenie mini LED i powłokę kropek kwantowych. Jak bardzo i w jakich kwestiach nas zaskoczył, dowiedzie się z tej oto recenzji.

Płatna współpraca z marką TCL

Po tym, jak mieliśmy okazję zachwycić się najnowszymi telewizorami TCL, zaprezentowanymi w Mediolanie, byliśmy pewni, że nie będą to telewizory, obok których będzie można przejść obojętnie. W szczególności już wtedy wyróżniał się najwyższy model spośród tych teraz wprowadzonych do sprzedaży – TCL C845. Jak tylko pojawiła się okazja, to właśnie jego zamówiliśmy do testów i zapraszamy Was teraz do zapoznania się z bardzo wnikliwą wideorecenzją – możliwe, że najbardziej opłacalnego telewizora tego roku!

Wideorecenzja telewizora TCL C845 w rozmiarze 65”

Specyfikacja testowanego telewizora TCL 65C845

Przekątna: 65" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840x2160 px Powłoka: błyszcząca Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 1500 cd/m2 (typowe);

2700 cm/m2 (HDR) Podświetlenie: FALD miniLED;

576 stref wygaszania Kontrast: 6000:1 (statyczny);

200 000:1(dynamiczny) Typ matrycy: VA QLED Regulacja ułożenia: Regulacja wysokości (2 pozycje) Głośniki: system 2.1 od Onkyo;

głośniki stereo + subwoofer;

2x 20 W + 20 W Porty: 2x HDMI 2.1 (4K/60 Hz, jedno z eARC);

2x HDMI 2.1 (4K/120 Hz/144 Hz VRR/240 Hz DLG);

1x wejście video (analogowe, miniJack 3,5 mm);

2x antenowe (DVB-C/T/T2 + DVB-S/S2);

1x S/PDIF (optyczne);

1x USB 2.0 typu A;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm);

1x RJ45 (Fast Ethernet) Tuner TV: analogowy (NTCS/PAL/SECAM);

DVB-T/T2;

DVB-C;

DVB-S/S2; HDR: HDR10;

HDR10+;

Dolby Vision IQ;

HLG;

PQ10 SmartTV: Google TV;

ARM CorteX-A73 (Mediatek MT5889);

4 rdzenie 1600 MHz;

3 GB RAM;

32 GB Flash Obsługiwane

formaty audio: Dolby AC4;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

DTS/DTS HD;

Onkyo Sound System;

3GPP, AAC, AAC+;

FLAC, M4A, MP3;

WMA, WAV Obsługiwane

formaty video: 3GPP;

AVI;

DivX;

H.263/H.264/H.265;

MKV;

MP4/MPEG-4;

WMV Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG;

GIF;

PNG Kąty widzenia: 178/178 Indeks płynności: 4400 Input lag: 5 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów: sRGB: 99%

DCI-P3: 92%

Rec. 2020: 74% Waga: 22 kg bez podstawki;

25 kg z podstawką Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 1225 x 866-896 x 320 mm z podstawką;

1225 x 836 x 79 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 400x400 W zestawie

dodatkowo: pilot;

2 baterie AAA;

kabel zasilający Komunikacja: LAN 100 Mbps;

Wi-Fi 4/5/6 (N/AC/AX);

Wi-Fi Direct;

DLNA 1.5;

Bluetooth 5.2 Funkcje: Alexa i Google Assistant;

każde VOD z aplikacją na Android;

HbbTV 2.0.2;

IPQ 2.0 Engine;

tryb gry;

polecenia głosowe;

PiP;

redukcja szumów;

dynamiczny kontrast;

Dimming Pro+;

TCL AI-IN;

skalowanie do UHD;

HDCP 2.3 Kolor: szczotkowane aluminium: przód i boki;

czarny plastik z tyłu;

szara tkanina na soundbarze Pobór energii: 0,29-250 W;

typowo ~111 W;

klasa G Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 5999 zł

Galeria zdjęć telewizora TCL 65C845



Nowoczesny wygląd to stanowczo mocna strona nowego modelu TCL C845.



Pilot jest jeden i nie wygląda przesadnie premium. Sterować można również głosem lub przez aplikację w telefonie.



Podstawkę można zamontować w jednej z dwóch pozycji, co pozwala podnieść telewizor, tak aby pod ekranem zmieścił się jeszcze soundbar.

TCL 65C845 zaskakuje bardzo wysokimi parametrami w połączeniu z przystępną ceną

W naszej wideorecenzji zostało powiedziane już w zasadzie wszystko i testowany telewizor można podsumować prostym zdaniem: TCL 65C845 to najbardziej atrakcyjna propozycja w tej cenie. Idealna czerń w typowych filmowych scenach, niesamowicie wysoka jasność maksymalna, szerokie pokrycie gamutów kolorów oraz szereg funkcji gamingowych – to tylko część istotnych zalet tego modelu, a to wszystko w cenie 6000 zł, które obecnie kosztuje TCL C845.



Tak jasny telewizor poradzi sobie nawet w najbardziej nasłonecznionym salonie.

Z uwagi na format recenzji nie wszystkie wyniki zostały w niej zaprezentowane, zatem poniżej jeszcze prezentacja tychże, w formie pisemnej recenzji. Po ich pełną interpretację odsyłamy ponownie do filmu – w skrócie podsumujemy, że telewizor ten zachwyca jasnością i precyzją sterowania podświetleniem (choć równomierność jego działania mogłaby być większa).

Pomiar jasności SDR i HDR TCL C845 (65")

profil film, więcej = lepiej

procent rozświetlonej

powierzchni ekranu SDR 100% stabilne

(po 5 s) SDR 100% chwilowe

(błysk 0,5s) HDR stabilne

(po 5 s) HDR chwilowe

(błysk 0,5s) syntetyczne 1%: 1010 nit 1010 nit 1095 nit 1105 nit syntetyczne 4%: 1690 nit 1701 nit 1760 nit 1785 nit syntetyczne 9%: 1980 nit 1994 nit 2113 nit 2198 nit syntetyczne 25%: 1995 nit 2001 nit 2485 nit 2505 nit syntetyczne 49%: 1490 nit 1493 nit 1525 nit 1530 nit syntetyczne 100%: 872 nit 875 nit 903 nit 904 nit scena z filmu (~7%): 1870 nit 2321 nit



Badanie równomierności podświetlenia - delta C.

Od strony kolorów TCL C845 również absolutnie nie ma powodu do wstydu – nie jest to jeszcze poziom najnowszych QD-OLED, ale na tle innych telewizorów LCD, również tych, które także korzystają z powłoki kropek kwantowych, wypada nad wyraz dobrze. Przynajmniej tak długo, jak oglądamy na nim treści pod kątem nie większym niż 30-45° (co jest cechą wspólną wszystkich telewizorów LCD, zwłaszcza z panelami VA). Uwagę w poniższej tabelce należy zwrócić na wybitnie dobrze fabrycznie skalibrowany pod najszerszy z gamutów (BT.2020) tryb IMAX Enhanced.



Wizualizacja pokrycia gamutu kolorów - od lewej sRGB, DCI-P3 oraz BT.2020.

Pomiar predefiniowanych profili obrazu

(SDR, okno 10%, szare tło)

Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Standard

80% Gra

100% Film

100% Dynamiczny

100% IMAX

100% Jasność maksymalna: 670 cd/m2 2429 cd/m2 1994 cd/m2 1425 cd/m2 2401 cd/m2 Luminacja czerni: 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 Kontrast (FALD): nieskończony nieskończony nieskończony nieskończony nieskończony Gamma: 2.01 2.05 2.41 1.36 2.20 Punkt bieli: 13 494 K 12 831 K 7602 K 14 126 K 6790 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 4.43 / 8.09 3.60 / 6.51 2.11 / 5.15 6.80 / 17.2 2.92 / 4.91 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 3.91 / 8.00 3.41 / 11.7 2.83 / 6.21 6.16 / 15.8 2.72 / 5.98 BT2020 ΔE*00

(średnia/maks.): 5.36 / 14.5 5.01 / 14.9 4.83 / 15.2 9.8 / 19.5 3.74 / 8.85



Weryfikacja odwzorowania kolorów dla fabrycznej kalibracji (profil IMAX Enhanced).



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji.

W kwestii szybkości można powiedzieć, że telewizor ten jest aż zbyt szybki. Odświeżanie 240 Hz, jakie można aktywować po zejściu do FHD, daje znacznie mniej czasu na transformację pikseli niż realnie obecny tu panel VA potrzebuje (tzn. piksele nie do końca nadążają za odświeżaniem) – zwłaszcza w ciemniejszych scenach. Nie jest to zatem aż tak ostry w ruchu obraz jaki oferują panele OLED lub najlepsze monitory dla graczy z analogicznie wysokim odświeżaniem. Niemniej, to nadal jeden z najszybszych telewizorów LCD, jakie mieliśmy okazję testować i realnie może zastąpić monitor gamingowy ze średniego segmentu.

Czy warto kupić TCL 65C845?

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, a następnie odnosząc je do ceny – tu przypominamy, że 65-calowy TCL C845 kosztuje obecnie 5999 zł – werdykt może być tylko jeden. TCL C845 to obecnie potencjalnie najlepszy wybór, jeżeli do wydania macie właśnie około 6000 zł (lub 5000 zł na model 55”). Nie jest to jednak jeszcze najlepsze, co TCL ma do zaoferowania – całkiem możliwe, że jeszcze w tym roku do naszego kraju zawita również seria QM8, z którą tylko przelotnie mogliśmy się zapoznać w styczniu na targach CES 2023. A skoro tańszy model C845 oferuje tak wiele, to już nie możemy się doczekać testów flagowej jednostki!

Opinia o TCL 65C845 Plusy niesamowicie wysoka jasność maksymalna (2500+ nit),

subiektywnie idealna czerń,

szerokie (95%) pokrycie DCI-P3,

obsługa każdego formatu HDR (z Dolby Vision IQ włącznie),

tryb 240 Hz w FHD (i 144 Hz w 4K),

wyjątkowo niski input lag (<5 ms),

bardzo funkcjonalny i sprawnie działający system Google TV,

przyzwoicie brzmiące nagłośnienie 2.1,

atrakcyjny i nowocześnie bezramkowy design,

wyśmienity stosunek możliwości do ceny. Minusy Niezbyt równomierna praca podświetlenia,

relatywnie szybka degradacja jakości obrazu wraz ze wzrostem kąta, pod jakim oglądamy treści,

przeciętne radzenie sobie z refleksami źródeł światła,

długi proces pierwszej konfiguracji.

Nasza ocena TCL 65C845 w średnim segmencie telewizorów: 94% 4.7/5







